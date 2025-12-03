Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ростелеком РТЛабс ЦАМИ Центральный архив медицинских изображений
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание системы — book@cnews.ru
Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:
|Дегтерева Мария 28 3
|Бондаренко Михаил 57 3
|Важнов Алексей 8 2
|Генцис Александр 20 2
|Шепилов Александр 12 2
|Ивакин Роман 57 2
|Переверзев Михаил 19 2
|Шевченко Григорий 18 2
|Этин Дмитрий 4 2
|Гильмутдинов Рустам 6 2
|Суханов Илья 3 2
|Сенин Александр 2 2
|Парканский Антон 4 2
|Лысенко Эдуард 312 2
|Захаров Павел 60 2
|Макаров Владимир 76 2
|Васильев Сергей 61 2
|Чамара Денис 59 2
|Антонов Александр 77 2
|Пугачев Павел 63 2
|Мишустин Михаил 734 2
|Шибаев Александр 18 1
|Герасимов Александр 44 1
|Забозлаев Алексей 5 1
|Лантух Владислав 21 1
|Брагин Павел 23 1
|Межов Игорь 16 1
|Михайлик Алексей 12 1
|Островский Владимир 25 1
|Николаева Наталья 21 1
|Смирнова Юлия 11 1
|Новожилов Алексей 20 1
|Горожанин Михаил 10 1
|Коновалихин Максим 19 1
|Мубаракшин Азат 7 1
|Катырин Сергей 14 1
|Веселов Андрей 21 1
|Чернышев Андрей 70 1
|Шамшин Александр 3 1
|Рассказова Арина 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 1
|Юность - радиостанция 51 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.