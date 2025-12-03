Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186774
ИКТ 14478
Организации 11235
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3540
Системы 26484
Персоны 80513
География 2983
Статьи 1571
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2743
Мероприятия 878

Ростелеком РТЛабс ЦАМИ Центральный архив медицинских изображений


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


03.12.2025 «ЭлНетМед» расширила возможности сервиса «N3.Health ОДИИ» для автоматизации инструментальной диагностики 1
29.01.2025 В Архангельской области лучевая диагностика вышла на новый уровень при технологической поддержке «Нетрики Медицины» 1
26.12.2024 Оксана Мелехова, Минздрав Пермского края: Качественный перезапуск МИС поможет перейти на новый уровень цифровизации 1
13.08.2024 На Камчатке и Чукотке пропал интернет, есть проблемы с мобильной связью и телевидением 1
25.04.2024 Минздрав покупает на полмиллиарда сервера на базе Intel 1
19.04.2024 ВТБ и CNews объявили победителей премии Data Fusion Awards 2024 1
15.04.2024 Мария Захарова -

Мария Захарова, департамент здравоохранения ЯНАО: Телемедицина удобна для жителей сел, особенно тех, куда добираются только на вертолете

 1
27.06.2023 Стоит ли региону переходить на централизованную МИС? 1
26.04.2022 Госсектор не намерен отказываться от цифровых проектов 2
09.03.2022 Российские регионы запланировали существенный рост ИКТ-расходов в 2022 г. 1
27.11.2020 Государство замыкает здравоохранение в единый контур 1
18.09.2019 «Ростелеком» модернизирует Центральный архив медицинских изображений в Северной Осетии 2
27.05.2019 Денис Чамара: Власти Петербурга переходят на рыночную модель цифровизации 1
28.09.2018 «Барс груп» обеспечит 140 больницам Челябинска обмен данными со скорой помощью 1
11.09.2018 «Ростелеком» будет развивать цифровую экономику в Приморском крае 2
15.08.2018 Есть ли в России «умные» города? 1
23.04.2018 Консилиум с роботом: как ИИ помогает ставить диагнозы 2
10.04.2018 «РТ Лабс»: У России есть все шансы стать мировым ИТ-лидером 2
25.09.2017 Денис Чамара -

Нам удалось более чем в 10 раз повысить эффективность использования вычислительных ресурсов

 1
21.03.2017 ИТ-дочка «Ростелекома» в 2016 г. выросла на 42% за счет медицины и налогов 2
05.10.2016 ИТ-дочка «Ростелекома» в 2016 г. заработает больше 2 миллиардов 1
27.04.2016 Замгубернатора Югры Алексей Забозлаев об информатизации округа в деталях 1
27.03.2015 Облачные технологии: что нужно бизнесу прямо сейчас 1
22.07.2014 Азат Мубаракшин - В Республике Татарстан появилась система удаленного мониторинга здоровья населения 1
30.05.2013 «Ростелеком» внедряет в девяти регионах Сибири медицинские информационные системы на базе облачной платформы 1
13.05.2013 ИТ в медицине: первый шаг сделан. Что дальше? 1
19.04.2013 Конференция CNews: «ИКТ в здравоохранении: новые задачи» 1

Публикаций - 27, упоминаний - 33

Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10306 12
Ростелеком - РТЛабс 182 4
Telegram Group 2571 3
МегаФон 9892 3
Открытые технологии 715 2
Fujifilm - Фуджифильм-РО 15 2
Медлайнсофт 6 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 832 2
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 622 2
8983 2
Microsoft Corporation 25236 2
Intel Corporation 12541 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4523 2
Yandex - Яндекс 8434 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1075 2
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 57 2
Oracle Corporation 6867 2
БАРС Груп 559 2
Eastman Kodak - Кодак 507 1
Zebra Medical 2 1
Kometa - Комета 157 1
ФОРС - iFORS - Ай-Форс 12 1
SofTrust - СофТраст 5 1
Platforma - Платформа больших данных (ПБД) 52 1
Хост ГК 39 1
Уютерра - ПланетаСтрой 26 1
Agfa Gevaert 68 1
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 1
Ростелеком Роснет - ЦентрТелекомСервис 11 1
Delta Computers - Дельта Компьютерс 108 1
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина 64 1
ЦБ РФ МЦИ - Межрегиональный центр информатизации Банка России 23 1
ВитаСофт - Вита-Софт 5 1
Микорд 3 1
Softline - Софтлайн Технологии - Borlas - Борлас ЦЦТ - Центр цифровой трансформации 29 1
Русагро Тех - Русагро Технологии 58 1
АРС - Арктик Регион Связь 4 1
Цельс - Медицинские скрининг системы 7 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 182 3
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 348 2
Ситилаб - Citilab - Сеть клинических лабораторий 4 1
ПТМ - Платформа Третье мнение 35 1
Авиценна - многопрофильный клинико-диагностический центр 4 1
Гора Белая - Горнолыжный курорт - Спортивно-развлекательный комплекс 1 1
ТПП РФ - муниципальные и региональные торгово-промышленные палаты 41 1
Технопарка высоких технологий Югры 2 1
Мир БРИКС - Центр компетенции и аккредитации 1 1
Евромед 4 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ММНКЦ им. С.П. Боткина - Московский многопрофильный научно-клинический центр им. С.П. Боткина - ГКБ им С. П. Боткина - Городская клиническая больница имени С. П. Боткина - Боткинская больница 17 1
Росатом - ТВЭЛ - ЧМЗ - Чепецкий механический завод 32 1
РЖД - Российские железные дороги 2001 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1371 1
X5 Group - Перекрёсток 605 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 427 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 262 1
НСПК - Национальная система платежных карт 900 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1300 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 561 1
Почта России ПАО 2245 1
LEGO 255 1
Мосводоканал МГУП 67 1
Енисейская Сибирь - Корпорация развития 4 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1453 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 10
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 6
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 187 5
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1483 5
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 160 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2002 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1409 3
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 435 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3117 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 2
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 104 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1468 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1135 2
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 305 2
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 73 2
Росреестр - Управления федеральной регистрационной службы 76 1
МЧС РФ - НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях - МЧС РФ ИАЦ ФГБУ - Информационно-аналитический центр МЧС России - АИУС РСЧС - Автоматизированная информационно-управляющая система 78 1
Администрация Санкт-Петербурга - КЭРППиТ - Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли - Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Лицензионное управление Санкт-Петербурга 87 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 89 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 156 1
Правительство Москвы - Развитие человеческого капитала АНО 21 1
Фонд ЖКХ ГК - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства ГК - Госкорпорация ЖКХ 45 1
Администрация Санкт-Петербурга - Архивный комитет Санкт-Петербурга и Центральный государственный архив Санкт-Петербурга, ЦГА СПб - ЦГАКФФД СПб - Центральный государственный архив кинофотофонодокументов  9 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 171 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 346 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 162 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 170 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 344 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 166 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 362 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1028 1
Федеральное казначейство России 1879 1
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 28 1
СРП - Союз Российских Писателей 6 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 18 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 384 1
Apache Software Foundation - ASF 221 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 210 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 23
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 20
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 12
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11987 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 12
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13062 10
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1317 10
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 455 9
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1729 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 9
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13338 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 8
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7406 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 7
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 7
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12339 7
MedTech - РМИС - Региональная медицинская информационная система 49 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17106 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12265 6
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8729 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21988 5
Электронная очередь - Электронная запись - Электронная регистратура 236 5
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4154 5
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4842 5
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 612 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5671 5
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4286 5
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1328 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11192 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9609 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8904 4
Здравоохранение - ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 156 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9382 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10127 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12376 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6910 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5909 4
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 377 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5828 14
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 583 10
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1527 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 459 6
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1048 4
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 246 4
ЕГИСЗ РС - РЕГИЗ ГИС - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 25 3
ЕМИАС Электронный рецепт 90 3
Администрация Санкт-Петербурга - Цифровой Петербург ЭГС - Электронный Санкт-Петербург - МАИС ЭГУ - Межведомственная автоматизированная информационная система государственных и муниципальных услуг - Реестр государственных информационных систем СПб 27 3
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 254 3
Администрация Санкт-Петербурга - Наш Санкт-Петербург 17 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2053 3
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - ЕЦП.МИС - медицинская информационная система 32 3
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 44 3
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 424 3
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по строительству Санкт-Петербурга - ЕССК - Единая система строительного комплекса города Санкт-Петербурга 12 2
Экологический паспорт - Эколог-Город 7 2
Ростелеком - РЦ ЭДО - Роуминговый центр операторов электронного документооборота - НС ЭД - Национальная система Электронный документ 10 2
Google Android 14679 2
Правительство Москвы - МЭШ - Московская электронная школа 69 2
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 797 2
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 117 2
Реестр добросовестных экспортеров 210 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - РЭМД - Федеральный реестр электронных медицинских документов 39 2
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Госуслуги ХМАО-Югры 9 1
Unify OpenScape UC Suite - Unify OpenScape Voice UC Application - OpenScape Unified Communication - HiPath 96 1
Ростелеком - НОП - Национальная облачная платформа - o7.com 78 1
Правительство Москвы - Активный гражданин 133 1
Правительство Москвы - Наш город 108 1
ЮНИИ ИТ - Vika Нейронная сеть 4 1
Администрация Санкт-Петербурга - ЕКП - Единая карта петербуржца - ekp.spb.ru 17 1
Ростелеком - Электронный доктор 4 1
ИКС - Yadro Vegman - Yadro Vesnin - Yadro Р - серия серверов 59 1
Правительство Чувашской Республики - Цифровое общество Чувашии - Электронная Чувашия - Государственная программа Чувашской Республики - Геопортал Чувашии 12 1
Роскосмос - ТерраТех - Цифровая Земля 10 1
ГИС Контингент - АИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 111 1
Правительство Москвы - Портал открытых данных - data.mos.ru 74 1
InterSystems HealthShare 26 1
ГИИС ДМДК - Государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней 20 1
Хост ГК - МедВедь - Медведь.Телемед - РМИС Медицинская система 61 1
Дегтерева Мария 28 3
Бондаренко Михаил 57 3
Важнов Алексей 8 2
Генцис Александр 20 2
Шепилов Александр 12 2
Ивакин Роман 57 2
Переверзев Михаил 19 2
Шевченко Григорий 18 2
Этин Дмитрий 4 2
Гильмутдинов Рустам 6 2
Суханов Илья 3 2
Сенин Александр 2 2
Парканский Антон 4 2
Лысенко Эдуард 312 2
Захаров Павел 60 2
Макаров Владимир 76 2
Васильев Сергей 61 2
Чамара Денис 59 2
Антонов Александр 77 2
Пугачев Павел 63 2
Мишустин Михаил 734 2
Шибаев Александр 18 1
Герасимов Александр 44 1
Забозлаев Алексей 5 1
Лантух Владислав 21 1
Брагин Павел 23 1
Межов Игорь 16 1
Михайлик Алексей 12 1
Островский Владимир 25 1
Николаева Наталья 21 1
Смирнова Юлия 11 1
Новожилов Алексей 20 1
Горожанин Михаил 10 1
Коновалихин Максим 19 1
Мубаракшин Азат 7 1
Катырин Сергей 14 1
Веселов Андрей 21 1
Чернышев Андрей 70 1
Шамшин Александр 3 1
Рассказова Арина 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3196 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3255 4
Россия - УФО - Екатеринбург 4270 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2908 3
Россия - СФО - Новосибирск 4650 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3355 3
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1703 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1869 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 3
Россия - УФО - Тюменская область 1255 3
Россия - СЗФО - Архангельская область 766 3
Россия - ПФО - Самарская область 1450 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1304 3
Индия - Bharat 5697 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1306 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 616 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2194 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1617 2
Россия - СЗФО - Мурманская область 723 2
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 543 2
Европа 24634 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2664 2
Россия - УФО - Свердловская область 1735 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1451 2
Россия - СФО - Омская область 731 2
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 967 2
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1241 2
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1416 2
Россия - ПФО - Пензенская область 622 2
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 659 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 652 2
Россия - ДФО - Бурятия Республика 670 2
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 334 2
Россия - ЦФО - Ярославская область 917 2
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 575 2
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 937 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 25
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 21
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 16
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 11
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 7
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1970 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4246 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 6251 5
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4762 5
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6106 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6406 4
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 563 4
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3379 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4332 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6336 3
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 744 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3702 3
Энергетика - Energy - Energetically 5524 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 3
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1187 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3768 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5857 3
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1327 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5515 3
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2263 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6237 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3767 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5308 3
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1952 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6964 2
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1168 2
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 656 2
Аудит - аудиторский услуги 3111 2
Льготы - Льготные лекарства - Льготное лекарственное обеспечение - ФРЛЛО - Федеральный регистр льготного лекарственного обеспечения 14 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 1
Юность - радиостанция 51 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 3
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 2
IESE CIMI - Cities in Motion Index 3 1
IESE - Center for Globalization and Strategy - Центр глобализации и стратегии 6 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 156 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1259 3
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 99 1
НГУ ЦКСТ - Центр компетенций по смарт-технологиям 1 1
ЦГПБ имени В.В. Маяковского - Центральная городская публичная библиотека имени В.В. Маяковского 15 1
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 29 1
Правительство Москвы - Библиотеки Москвы - Московские библиотеки - Единый читательский билет (ЕЧБ) 37 1
Югорская шахматная академия АУ 2 1
ЦБ РФ - Финтех Хаб Банка России 16 1
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 1
СурГУ - Сургутский государственный университет 5 1
ЧГМА - Читинская государственная медицинская академия 2 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 219 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 518 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 600 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 163 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 262 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 167 1
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 10 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 97 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 725 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
ICGA WCCC - World Computer Chess Championship - Чемпионат мира по шахматам среди компьютерных программ 2 1
IIHF - International Ice Hockey Federation - Международная федерация хоккея - Чемпионат мира по хоккею 17 1
Битва роботов 13 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 93 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 91 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 1
ПРОФ-IT - Всероссийский форум региональной информатизации 16 1
CNews FORUM Кейсы 280 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 115 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще