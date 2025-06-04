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Индексная книга (каталог) CNews*
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Генцис Александр


УПОМИНАНИЯ


04.06.2025 CNews.Миллиардеры: опубликован первый рейтинг самых богатых владельцев публичных цифровых компаний России 1
09.09.2024 «РТК ИТ Плюс» и «Диасофт» подписали соглашение о сотрудничестве 1
13.02.2024 Разработчик финансового ПО «Диасофт» провел IPO по верхней ценовой планке. Компания оценена в 47 миллиардов 1
07.02.2024 Разработчик финансового ПО «Диасофт» привлечет на бирже 4 миллиарда 1
01.02.2024 Гигант российского рынка финансового ПО выходит на биржу 1
14.11.2023 ИТ-услуги лидируют в расходах финансовых компаний 1
29.08.2023 Российский разработчик ПО «Диасофт» присоединился к ассоциации «Финтех» 1
Цифровая трансформация и импортозамещение 1
27.01.2021 Росбанк модернизирует расчетное и кредитное обслуживание юрлиц на основе решения «Диасофт» 1
21.01.2021 Росбанк и «Диасофт» реализуют масштабный проект по замене core-системы банка 1
05.09.2016 Huawei и «Диасофт» договорились о сотрудничестве в финансовой отрасли 1
24.03.2015 ИТ-рынок России 2009–2014: старые сложности в новых условиях 1
13.05.2013 ИТ в медицине: первый шаг сделан. Что дальше? 1
19.04.2013 Конференция CNews: «ИКТ в здравоохранении: новые задачи» 1
24.12.2012 Медведев оценил объем ИТ-рынка России и выслушал предложения о его развитии 1
30.07.2012 Банки склоняют ЦФТ к своим правилам 1
01.06.2012 Кредитный конвейер для СМБ сорвал аплодисменты 1
25.04.2012 Конференция CNews «Кредитование СМБ: от единичных операций к конвейеру» 1
25.08.2011 «Газпромбанк» значительно сократил ИТ-бюджет 1
17.01.2011 «Диасофт»: сотрудник call-центра сделал карьеру до управляющего директора 1
21.05.2009 Иностранное ПО в банках: без россиян никак 1

Публикаций - 21, упоминаний - 21

Генцис Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Diasoft - Диасофт 937 18
Открытые технологии 706 3
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 514 3
Ростех - РТ-Диасофт 6 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13271 2
Microsoft Corporation 24864 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 822 2
Oracle Corporation 6761 2
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 606 2
Fujifilm - Фуджифильм-РО 15 2
Softline - Софтлайн 2988 2
Ростелеком 9948 2
Медлайнсофт 6 2
Yandex - Яндекс 7752 2
Huawei 4027 1
Intel Corporation 12316 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8907 1
AMT Group - АМТ-Груп 360 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 1
Галэкс НТЦ - Galex 39 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1471 1
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 161 1
Неолант - Neolant 42 1
IBM - International Business Machines Corp 9473 1
SAS Institute 996 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1078 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 680 1
Experian Scorex 7 1
InterSystems - ИнтерСистемз 134 1
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 126 1
Infosys - Infosys Technologies Ltd - Infosys Systems - Infosys Consulting 114 1
BCC - Би.Си.Си. - BCC Company - Business Computer Center - Бизнес Компьютер Центр 166 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 727 1
Temenos AG 24 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1338 1
Eastman Kodak - Кодак 496 1
InfoWatch - Инфовотч 1045 1
Новые цифровые решения - Диджитал для бизнеса 53 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1300 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 102 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 4
ГПБ - Газпромбанк 1110 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1692 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 665 2
СДМ-Банк 65 2
Связной Банк 104 2
Кредит-Москва Банк 9 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1149 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7614 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2888 1
Альфа-Банк 1800 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 210 1
Веста 51 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 167 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 103 1
ВТБ - Открытие ФК - Петрокоммерц - Авиатекбанк АКБ 57 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 230 1
Еврофинанс Моснарбанк АКБ - Eurofinance 32 1
НСПК - Национальная система платежных карт 837 1
ТКБ - Инвестторгбанк АКБ - Банк ИТБ 35 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 282 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
ПСБ - Промсвязьбанк 872 1
GlobalData 6 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 729 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12068 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1935 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5067 2
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 156 2
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 179 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1105 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3034 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1405 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 152 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 102 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4631 1
Федеральное казначейство России 1816 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 86 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4976 1
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 697 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 185 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 257 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31950 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68278 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20803 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53011 8
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5512 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11421 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12858 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10684 5
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3728 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21858 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6898 3
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1099 3
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1610 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14107 3
Стандартизация - Standardization 2176 3
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1990 3
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4278 2
PACS - Picture Archiving and Communication System - Системы передачи и архивации DICOM изображений 74 2
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 484 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30608 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16243 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12907 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4162 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21160 2
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 825 2
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 254 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12997 2
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 419 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3302 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12337 2
Back-office - бэк-офис - бэк-офисные операционно-учётные решения 509 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15041 2
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1330 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11753 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4109 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24875 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6521 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29121 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2478 2
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 285 1
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 310 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5459 3
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 544 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1021 2
Ростелеком - РТЛабс ЦАМИ - Центральный архив медицинских изображений 26 2
Diasoft Flextera 57 2
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 76 1
Huawei Connect 14 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 530 1
InterSystems HealthShare 26 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 448 1
SAP Sybase 289 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1462 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 311 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 246 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1681 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 401 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1335 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 484 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 170 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 713 1
OpenAI ChatGPT 406 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 346 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 753 1
VK - Mail.ru TarantoolDB 5 1
PostgreSQL - PostgreDB 10 1
Системы распределенного реестра - Мастерчейн - Masterchain - Российская национальная блокчейн-сеть 43 1
Ростелеком ЦТ - РТК ИТ Плюс - Лукоморье 19 1
Ростелеком ЦТ - РТК ИТ Плюс - Лукоморье - Яга - система управления проектами 20 1
Глазков Александр 146 5
Ольшевский Денис 7 4
Михалев Олег 5 4
Рощупкин Олег 5 4
Дымов Андрей 6 4
Грошев Алексей 5 4
Ляшков Александр 4 3
Никифоров Николай 1136 2
Медведев Дмитрий 1657 2
Рудычева Наталья 95 2
Ивакин Роман 57 2
Лысенко Эдуард 310 2
Захаров Павел 60 2
Солнцев Максим 2 2
Покладов Кирилл 8 2
Переверзев Михаил 19 2
Шевченко Григорий 18 2
Макаров Владимир 73 2
Серова Елена 320 2
Васильев Сергей 51 2
Антонов Александр 77 2
Важнов Алексей 8 2
Дегтерева Мария 28 2
Ефимов Алексей 15 2
Сафонов Олег 11 2
Шепилов Александр 12 2
Суханов Илья 3 2
Непомнящий Борис 3 2
Гильмутдинов Рустам 6 2
Этин Дмитрий 4 2
Сенин Александр 2 2
Парканский Антон 4 2
Волков Владимир 61 1
Эренбург Михаил 39 1
Маньковский Андрэ 9 1
Chong Cao - Чун Цао 10 1
Островский Владимир 25 1
Степанов Антон 69 1
Овчинников Сергей 48 1
Семеновская Елена 41 1
Россия - РФ - Российская федерация 149311 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44261 5
Европа 24392 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17486 2
Великобритания - Лондон 2390 2
Китай - Шанхай 791 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1407 2
Россия - ПФО - Самарская область 1381 2
Россия - ПФО - Пензенская область 606 2
Россия - ЦФО - Ярославская область 883 2
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 638 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 639 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13412 1
Сингапур - Республика 1870 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4007 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3218 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 457 1
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 322 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3548 1
Индия - Bharat 5540 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49294 16
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24820 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52686 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16738 5
Кредитование - Сrediting - Заём 6878 5
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3241 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5941 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3006 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30225 4
Финансовые показатели - Financial indicators 2571 4
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1318 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6368 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4781 3
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2004 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7644 3
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1646 3
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6295 3
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1172 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11261 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5599 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10197 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10192 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9089 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6175 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5727 2
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1925 2
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 897 2
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 621 2
Средства производства 51 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1273 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2179 1
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14156 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2509 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19267 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5019 1
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device - Нейросетевое устройс 795 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4513 1
Quality of Life - Качество жизни 34 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7958 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11309 1
Юность - радиостанция 42 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8219 6
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3306 3
IDC - International Data Corporation 4921 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 336 1
Gartner - Гартнер 3574 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 626 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 101 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2488 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1231 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2067 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Diasoft Special Conf 5 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363512, в очереди разбора - 753419.
Создано именных указателей - 176043.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

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ИТ-безопасность

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Техника

Обзор кронштейнов DIGMA D-MM101 и DIGMA D-MM202D для мониторов: экономим рабочее пространство

Лучшие приложения для контроля питания и веса: выбор ZOOM

Лучшие кондиционеры стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

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Наука

Найден ответ на один из вопросов тысячелетия — откуда взялось самое древнее золото во Вселенной

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад
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