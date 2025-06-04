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Генцис Александр
УПОМИНАНИЯ
Генцис Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Глазков Александр 146 5
|Ольшевский Денис 7 4
|Михалев Олег 5 4
|Рощупкин Олег 5 4
|Дымов Андрей 6 4
|Грошев Алексей 5 4
|Ляшков Александр 4 3
|Никифоров Николай 1136 2
|Медведев Дмитрий 1657 2
|Рудычева Наталья 95 2
|Ивакин Роман 57 2
|Лысенко Эдуард 310 2
|Захаров Павел 60 2
|Солнцев Максим 2 2
|Покладов Кирилл 8 2
|Переверзев Михаил 19 2
|Шевченко Григорий 18 2
|Макаров Владимир 73 2
|Серова Елена 320 2
|Васильев Сергей 51 2
|Антонов Александр 77 2
|Важнов Алексей 8 2
|Дегтерева Мария 28 2
|Ефимов Алексей 15 2
|Сафонов Олег 11 2
|Шепилов Александр 12 2
|Суханов Илья 3 2
|Непомнящий Борис 3 2
|Гильмутдинов Рустам 6 2
|Этин Дмитрий 4 2
|Сенин Александр 2 2
|Парканский Антон 4 2
|Волков Владимир 61 1
|Эренбург Михаил 39 1
|Маньковский Андрэ 9 1
|Chong Cao - Чун Цао 10 1
|Островский Владимир 25 1
|Степанов Антон 69 1
|Овчинников Сергей 48 1
|Семеновская Елена 41 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11309 1
|Юность - радиостанция 42 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8219 6
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3306 3
|IDC - International Data Corporation 4921 2
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 336 1
|Gartner - Гартнер 3574 1
|МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 626 1
|МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 101 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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Создано именных указателей - 176043.
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