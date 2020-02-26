Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Стандартизация Standardization
Публикаций - 775, упоминаний - 829
Стандартизация упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Садовенко Илья 63 7
|Сечкин Алексей 15 6
|Покровский Иван 67 3
|Кузьмин Сергей 33 2
|Афанасьев Денис 32 2
|Чернышенко Дмитрий 320 2
|Журавлев Дмитрий 12 2
|Кузнецов Александр 85 2
|Иванов Александр 83 2
|Обухов Александр 18 2
|Шингарев Павел 10 2
|Гусев Александр 28 2
|Повесьма Дмитрий 0 1
|Edlund Anders - Эдлунд Андерс 0 1
|Мерзляков Герман 0 1
|Сичкарь Сергей 0 1
|Богатырева Людмила 0 1
|Исаев Камиль 18 1
|Смальков Андрей 0 1
|Тюньков Дмитрий 0 1
|Мишустин Михаил 376 1
|Фролов Дмитрий 0 1
|Гришин Дмитрий 185 1
|Ложкин Сергей 18 1
|Копосов Максим 13 1
|Gillette Walt - Жиллетт Уолт 2 1
|Гаранин Евгений 23 1
|Текслер Алексей 18 1
|Фролов Борис 3 1
|Лосев Дмитрий 3 1
|Сковородников Олег 3 1
|Безбогов Сергей 9 1
|Зыкова Светлана 2 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 20
|TAdviser - Центр выбора технологий 243 4
|Thomson Reuters - Рейтер 5731 4
|The Register 1286 3
|РИА Новости 766 2
|FT - Financial Times 1118 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 1
|Juniper Research 468 6
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 3
|Samsung Research 14 2
|Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 384 1
|In-Stat/MDR 63 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1187964, в очереди разбора - 951453.
Создано именных указателей - 84639.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1187964, в очереди разбора - 951453.
Создано именных указателей - 84639.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru