Стандартизация - Standardization

Главой комитета по промышленному ПО и стандартизации при АРПП назначен исполнительный директор компании «СиСофт разработка» кспертного сообщества, – отметил Михаил Бочаров. – Учитывая большую социальную значимость проблемы, стандартизация является необходимым элементом системы нормативно-технического регулирования,

Утвержден первый международный стандарт цифровых технологий Официально опубликован первый международный стандарт промышленного интернета вещей, разработка которого велась по инициативе «Ростелекома» на базе технического комитета (ТК) по стандартизации 194 «Кибер-физические системы» Росстандарта при поддержке Минпромторга России. Стандарт станет платформой для развития Национальной технологической инициативы (НТИ) и цифровой эк

В России написан национальный стандарт в области больших данных ого стандарта является переводом редакции соответствующего международного стандарта. «Международная стандартизация обгоняет российскую, поэтому важно сократить отставание благодаря переводам, -

Утверждена перспективная программа стандартизации по направлению «Искусственный интеллект» на период 2021-2024 годы Программа стандартизации AI как документ стратегического планирования на 2021 – 2024 гг. представлена на рабочей группе «Искусственный интеллект» организации «Цифровая экономика». Программа рассчитана на

Чиновники задумали опутать госзакупки сетью ГОСТов применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством РФ о стандартизации». В Минэке считают негативной ситуацию отсутствия строгих госстандартов на г

В России будут разработаны стандарты в области ИИ для здравоохранения ческой медицине. Часть 6. Общие требования к эксплуатации. «Здравоохранение – одна из тех областей, стандартизация технологий искусственного интеллекта в которых наиболее актуальна. Объясняется

Цифровые стандарты Разработка и широкое внедрение любых продуктов и технологий невозможны без стандартизации. В мире существует много организаций, занимающихся стандартизацией на национальном и международном уровне, в том числе: ANSI (American National Standards Institute – Американский

На базе РВК начнет работу Технический комитет по стандартизации искусственного интеллекта ласти искусственного интеллекта. Новый орган объединит профильные организации, органы власти, научно-исследовательские и образовательные институты для национальной, межгосударственной и международной стандартизации технологий ИИ. При этом в сферу ответственности нового ТК войдет широкий комплекс вопросов, связанных с регулированием технологий ИИ и ранее прорабатывавшихся в рамках ряда отдел

Минпромторг и Росстандарт утвердили перспективный план стандартизации НТИ Министерство промышленности и торговли России и Росстандарт утвердили «Перспективный план стандартизации в области передовых производственных технологий на 2018 – 2025 гг.», предложенный рабочей группой по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров Нац

МТУСИ займется стандартизацией блокчейна ериментов, а хорошей компетенцией в блокчейн-технологиях обладают не больше 20-30 человек в стране. Стандартизация блокчейн призвана поднять развитие этих технологий на новый уровень за счёт фо

Технические комитеты РФ по стандартизации расширили сотрудничество в рамках «цифровой экономики» Технические комитеты РФ по стандартизации № 194 «Киберфизические системы» и №026 «Криптографическая защита информации» заключили соглашение о взаимодействии. Документ подписали председатель ТК «Киберфизические системы» (

«Аурига» вошла в состав комитета по стандартизации менеджмента качества медицинского ПО «Аурига» объявила о вхождении в состав технического комитета по стандартизации «Менеджмент качества и общие аспекты медицинских изделий». Технический комитет был учрежден в августе 2017 г. с целью проведения работ по национальной, региональной и международн

В России началась стандартизация блокчейн Комитет по стандартизации блокчейнаВ России создается технический комитет по стандартизации блокчейна, сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) на сво

Создана Ассоциация содействия развитию и стандартизации систем индустриального интернета Российские организации сферы высоких технологий в области промышленной автоматизации объявили о создании некоммерческой организации Ассоциация содействия развитию и стандартизации систем управления на основе индустриального интернета НППА (Ассоциация «Национальная платформа промышленной автоматизации»), регистрация которой завершена в главном Управлении Ми

Orange Business Services и AT&T совместно разработают инициативы по использованию открытого кода и стандартизации в SDN Компании Orange Business Services и AT&T подписали соглашение о сотрудничестве в области разработки инициатив по использованию открытого кода и стандартизации, которые ускорят принятие стандартов для технологий программно-определяемых сетей (software-defined networking/SDN) и виртуализации сетевых функций (network function virtualizati

ТТК предоставил услуги связи «Центру стандартизации, метрологии и испытаний в Самарской области» Компания ТТК, российский оператор связи, предоставила комплекс услуг связи федеральному бюджетному учреждению «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Самарской области» (ФБУ Самарский ЦСМ). Об этом CNews сообщили в ТТК. Согласно заключенному контракту, макрорегиональный филиал «Средневолжский» компани

МТТ призвал международный телеком-рынок к стандартизации документооборота ресурсов, с другой – на этом пути сложно избежать ошибок, приводящих к прямым финансовым потерям. «Стандартизация процедур расчетов между глобальными телекоммуникационными компаниями – важная

TeamViewer присоединилась к сообществу App Configuration for Enterprise для стандартизации нативных приложений отку и защиту общедоступных приложений с помощью нативной функциональности в мобильных ОС. Сообщество ACE объединяет мировые компании с целью обучения и предоставления передовых методологий в области стандартизации нативных возможностей в мобильных операционных системах. В TeamViewer считают необходимым упростить процесс разработки мобильных приложений. По мнению представителей компании, с

Система Directum внедрена в Государственном региональном центре стандартизации, метрологии и испытаний Специалистами Группы Компаний «АйтиКонсалт» совместно с компанией «Програмос» была проведена работа по внедрению электронного документооборота в Центре стандартизации и метрологии (г. Тольятти). Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Тольятти Самарской области является Федеральным государственным

R-Style будет участвовать в разработке нацстандартов в области криптозащиты информации Системный интегратор R-Style получил членство в Техническом комитете по стандартизации № 26 «Криптографическая защита информации» (ТК 26). Как сообщили CNews в компании, это позволит компании принимать самое активное участие в процессах разработки национальных стан

Авиапром планирует экономить за счет стандартизации rion и проект стандартизации и автоматизации казначейских операций на платформе 1С:8.2. Зачем нужна стандартизация в ТОиР Сфера техобслуживания и ремонтных работ также нуждается в унификации ПО

Отечественные ЦОДы стремятся к стандартизации , рекомендует сразу смотреть в сторону модульных ЦОД. Модульная архитектура сводит к минимуму сложность развертывания и обеспечивает совместимость различных модулей ЦОД друг с другом. Совместимость и стандартизация компонентов в конечном счете повышает производительность всей системы, собранной из определенного набора «кубиков», или модулей. Такие «строительные блоки» возможны не только для

Минкомсвязь разработала проект программы по стандартизации в области телекоммуникаций Минкомсвязь России разработала проект программы стандартизации в телекоммуникациях на перспективу до 2020 г. Об этом сообщил министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров на заседании Правительственной комиссии

«Роснано», фонд «Сколково» и Росстандарт создадут центр стандартизации в инновационной сфере «Роснано», фонд «Сколково» и Росстандарт подписали соглашение о взаимодействии в сфере стандартизации инновационной продукции и создании центра стандартизации в инновационной сфере. Соглашение было подписано председателем правления «Роснано» Анатолием Чубайсом, президентом

Verizon, Vodafone и МТС выбрали серверы HP ProLiant в качестве платформы стандартизации ИТ-инфраструктуры ртизировать серверную среду x86 в ЦОД на уровне группы, а также сократить расходы на серверы. Verizon, Vodafone и МТС имеют большой опыт сотрудничества, именно поэтому при выборе поставщика платформы стандартизации компании выступают «единым фронтом». HP будет поставлять компаниям серверы, бизнес-критичные системы, СХД и облачные решения, входящие в портфель конвергентной инфраструктуры HP.

Мишень CNews: Лидеры по обслуживанию компьютерной техники в России в части обслуживания компьютерной и оргтехники в России. Основные параметры сравнения поставщиков - стандартизация предложения, географический охват и доступность сервисов, учет индивидуальных

В России вводится в действие межгосударственный стандарт на новую символику штрихового кода Ассоциация автоматической идентификации «Юнискан/ГС1 Рус» («ГС1 Рус»), на базе которой действует технический комитет по стандартизации ТК355 «Технологии автоматической идентификации и сбора данных и биометрия», объявила о принятии межгосударственного стандарта ГОСТ ISO/IEC 24724–2011 «Информационные технологии.

11 октября в Москве откроется конференция по стандартизации, сертификации и обеспечению безопасности ИТ С 11 по 12 октября в Москве пройдет Вторая международная конференция «Стандартизация, сертификация, обеспечение эффективности, качества и безопасности информационн

СЭД DocsVision внедрена в «Томском центре стандартизации, метрологии и сертификации» Компания «Стек Софт» завершила проект по внедрению системы управления документами и бизнес-процессами DocsVision в ФГУ «Томский центр стандартизации, метрологии и сертификации» («Томский ЦСМ»). Пользователями системы стали 50 сотрудников компании, говорится в сообщении компании DocsVision. Как отмечается, проект охватил настр

Российские ИТ-стандарты доверили писать Microsoft а им было сделано в частной беседе с представителем компании. «ТК22 существовал и раньше, но, как и стандартизация в целом, его состояние оставляло желать лучшего, - говорит Сергей Головин. – В

«Томский центр стандартизации» внедряет DocsVision «Томский центр стандартизации, метрологии и сертификации» (ФГУ «Томский ЦСМ») приступил к внедрению системы управления документами и бизнес-процессами DocsVision 4.3. Реализовать проект планируется в течение

Стандартизация в СЭД: российский рынок ищет новые направления инструкция "Росархива" №76 по делопроизводству, которые регламентируют работу ФОИВ с электронными документами, что ставит Россию на путь к созданию полноценного законодательства в области развития и стандартизации СЭД в госучреждениях. "Однако подготовить регламент и расписать порядок работы - это не значит создать стандарт. К сожалению, для большинства федеральных ведомств до сих пор нет

«Орловский центр стандартизации» автоматизирует кадровый учет вместе с ЭОС В апреле 2009 г. «Орловский центр стандартизации, метрологии и сертификации» приобрел систему кадрового учета «Кадры» компании Электронные Офисные Системы» (ЭОС). Ознакомиться с ключевыми разработками ЭОС представители «Орловск

«Оренбургский Центр стандартизации, метрологии и сертификации» внедряет Directum Компания «Директсофт», партнер Directum, приступила к автоматизации бизнес-процессов в ФГУ «Оренбургский Центр стандартизации, метрологии и сертификации» с помощью системы электронного документооборота и управления взаимодействием Directum. Специалистам Центра ежедневно приходится сталкиваться с колосса

Начала работу первая в России школа метрологии и стандартизации в нанотехнологиях и наноиндустрии 27 октября 2008 г. начала свою работу первая в России школа «Метрологии и стандартизации в нанотехнологиях и наноиндустрии. Наноматериалы», организованная Российской корпорацией нанотехнологий (РОСНАНО) совместно с Федеральным агентством по техническому регулированию

Форум 3GPP впервые состоится в Москве Международное партнерское объединение 3GPP (Third Generation Partnership Project), объединяющее ведущие мировые центры стандартизации телекоммуникационного оборудования Европы, Америки, Китая, Японии и Южной Кореи, 8 октября впервые проведет Международный Форум 3GPP в России. С российской стороны организацию ме

IBM против Microsoft: новая политика Хотя Международная организация по стандартизации ISO формально завершила стандартизацию спонсируемой Microsoft спецификации тек

IBM анонсировала новую политику по стандартизации Корпорация IBM анонсировала политику, регламентирующую условия собственного участия в разработке открытых стандартов и членства в различных организация по стандартизации. Среди принципов новой политики - подход к членству в организациях, которые занимаются разработкой и продвижением стандартов, базирующийся на оценке открытости и качестве их внут

Офисный стандарт Microsoft губит авторитет ISO Своё продолжение получила история стандартизации продвигаемого Microsoft формата офисных документов OOXML. На прошедшей в Бразилии ИТ-конференции CONSEGI 2008 представители государственных агентств шести стран — Бразилии,