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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Стандартизация Standardization

Стандартизация - Standardization


26.02.2020 В России будут разработаны стандарты в области ИИ для здравоохранения
20.01.2020 Цифровые стандарты
20.05.2019 На базе РВК начнет работу Технический комитет по стандартизации искусственного интеллекта
28.01.2019 Минпромторг и Росстандарт утвердили перспективный план стандартизации НТИ
19.01.2018 МТУСИ займется стандартизацией блокчейна
21.05.2010 Российские ИТ-стандарты доверили писать Microsoft
01.10.2008 IBM против Microsoft: новая политика

Публикаций - 775, упоминаний - 829

Стандартизация упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22497 139
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 88
IBM - International Business Machines Corp 8941 82
Huawei 3222 40
Intel Corporation 11262 38
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 38
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 37
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 34
Apple Inc 10683 32
SAP SE 4595 30
Softline - Софтлайн 1870 30
Samsung Electronics 9333 29
Amazon Inc - Amazon.com 2650 27
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 24
BSS - Банк Софт Системс - БСС 468 20
Yandex - Яндекс 5015 19
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 18
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 228 17
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 865 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 14
Oracle Corporation 6035 14
Ланит - Консист Бизнес Групп 72 13
Vodafone Group 1318 12
Cisco Systems 4720 11
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 10
CleverDATA - КлеверДата 55 10
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1426 9
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 323 9
Крок - Croc 1616 9
HP - Hewlett-Packard 3567 8
VK - Mail.ru Group 3057 8
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 681 8
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1872 8
Qualcomm Technologies 1639 8
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1500 7
LG Electronics 3372 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 7
Meta Platforms - Facebook 4267 7
HPE - Hewlett Packard Enterprise 492 7
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 714 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 66
ПСБ - Промсвязьбанк 682 31
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 29
Альфа-Банк 1476 23
РЖД - Российские железные дороги 1458 22
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 16
Почта России ПАО 1853 15
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 9
Открытие ФК - Росгосстрах 266 9
Albatros Cargo - Альбатрос Лоджистикс - Альбатрос Карго 23 8
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 7
Газпром ПАО 1008 7
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК 310 6
X5 Group 709 6
Виктория - Сеть супермаркетов 145 5
En+ Group - Эн+ ГК 19 5
Роснефть НК 434 5
Самолёт ГК 216 4
Mary Kay - Мэри Кэй 88 4
Ренессанс Страхование 83 4
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 4
X5 Group - Пятёрочка 309 4
LEGO 202 3
Societe Generale Group 68 2
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания 75 2
АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 55 2
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 106 2
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 4 2
InCity - Модный континент 14 2
Совкомбанк ПАО 171 2
Росводоканал 69 2
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 196 2
Segezha Group - Сегежа Групп 96 2
Western Union 120 2
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 165 1
СДС Холдинг - Азот КАО 2 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - ранее КПМГ - KPMG Russia 0 1
Газпром энергосбыт 0 1
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 0 1
Ростех - Росэлектроника - СКТБ РТ - Специальное конструкторско-технологическое бюро по релейной технике 7 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 229
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 100
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 43
Президент Российской Федерации 3770 41
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 38
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 32
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 23
Правительство РФ 8292 20
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 19
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 18
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 16
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 16
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 15
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 12
Таможня - Таможенная служба 421 9
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 9
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 8
Счётная палата РФ 628 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 7
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 7
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 8 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 7
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 6
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 6
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 6
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 104 5
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 4
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 540 3
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности 100 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1028 3
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 134 3
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 182 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 236 2
UK Government - Правительство Великобритании 2 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 225 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 480 1
Росстандарт - Российский Институт Стандартизации ФГБУ - Стандартинформ ФГУП - Российский научно-технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия 6 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 446 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 19
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 11
Web development - Веб-разработка 0 7
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 5
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 2
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 18 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 70 2
WiMAX Forum 66 2
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 17 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 81 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 0 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 213
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 168
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 164
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 130
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 110
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 107
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 105
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 93
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 70
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование 10956 67
5G - пятое поколение мобильной связи 2529 65
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 61
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 59
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BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 2084 51
Мобильное приложение - Mobile app 4966 50
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CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 47
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VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 36
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" 1590 36
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Визуализация 1338 28
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ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Видеозвонок 3186 27
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 898 27
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 26
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность 1435 26
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 45
Microsoft Windows 2000 2856 44
Google Android 11959 33
Microsoft Office 3247 27
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1314 27
Oracle Java - язык программирования 2554 24
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 669 18
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1059 16
HCL WebSphere - IBM WebSphere MQ - IBM MQSeries 520 13
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 829 13
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 900 12
Microsoft SQL Server 1416 11
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 123 10
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 10
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 934 9
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1350 7
Microsoft Windows XP 2291 7
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 210 6
Depositphotos - фотобанк 385 6
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 426 6
Microsoft Windows 7 1780 6
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 628 6
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 423 5
Apple iOS 6422 5
1С:Документооборот - 1С:ДО 159 5
1С:Бухгалтерия 647 4
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 626 4
ESA - Galileo - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 387 4
Huawei P30 - Серия смартфонов 167 4
Apache HTTP Server - Apache Web Server 460 4
Apple macOS 1457 4
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 435 3
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет 44 3
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 449 3
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1738 3
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 242 3
Oracle EPM System - Oracle Enterprise Performance Management System - Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 52 3
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 100 2
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 703 2
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 107 2
Садовенко Илья 63 7
Сечкин Алексей 15 6
Покровский Иван 67 3
Кузьмин Сергей 33 2
Афанасьев Денис 32 2
Чернышенко Дмитрий 320 2
Журавлев Дмитрий 12 2
Кузнецов Александр 85 2
Иванов Александр 83 2
Обухов Александр 18 2
Шингарев Павел 10 2
Гусев Александр 28 2
Повесьма Дмитрий 0 1
Edlund Anders - Эдлунд Андерс 0 1
Мерзляков Герман 0 1
Сичкарь Сергей 0 1
Богатырева Людмила 0 1
Исаев Камиль 18 1
Смальков Андрей 0 1
Тюньков Дмитрий 0 1
Мишустин Михаил 376 1
Фролов Дмитрий 0 1
Гришин Дмитрий 185 1
Ложкин Сергей 18 1
Копосов Максим 13 1
Gillette Walt - Жиллетт Уолт 2 1
Гаранин Евгений 23 1
Текслер Алексей 18 1
Фролов Борис 3 1
Лосев Дмитрий 3 1
Сковородников Олег 3 1
Безбогов Сергей 9 1
Зыкова Светлана 2 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 222
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 66
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 57
Япония 10069 49
Земля - планета Солнечной системы 7427 28
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 27
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 27
Россия - СФО - Новосибирск 3269 25
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 21
Азия - Азиатский регион 3803 21
Германия - Федеративная Республика 8903 15
Африка - Африканский регион 2928 14
Нидерланды 2197 13
Швеция - Королевство 2072 11
Бразилия - Федеративная Республика 1945 10
Армения - Республика 1112 9
Германия - Берлин 635 9
Россия - СФО - Омская область - Омск 928 8
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1605 7
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 999 7
Австрия - Австрийская Республика 1020 6
Россия - Сибирь 1579 6
Америка 2011 6
Германия - Бавария - Мюнхен 424 6
Чехия - Чешская Республика 1053 6
Россия - ЦФО - Тульская область 965 5
Россия - СФО - Омская область 517 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1302 4
Европа Восточная 2927 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1898 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2181 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2073 3
Россия - УФО - Свердловская область 1102 3
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 3
Китай - Тайвань 2115 2
Сербия - Республика 225 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 950 2
Россия - ЦФО - Смоленская область 339 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1008 2
Россия - ЦФО - Ивановская область 388 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 368
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 285
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 148
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 76
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 75
Юриспруденция 1629 72
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 67
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 44
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 38
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 27
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 27
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 18
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 16
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 14
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 13
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 13
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 13
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 11
Машиностроение - Машиностроительные предприятия 194 11
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 9
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Sustainable Forestry Initiative - Инициатива устойчивого лесопользования 0 8
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 8
АЗС - Автомобильная заправочная станция 309 8
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 5
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 5
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 425 5
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 358 4
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 258 4
Эргономика 840 4
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 0 4
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 468 4
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - пиратство 592 4
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия 0 4
Водород - hydrogenium 0 3
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 439 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 3
Генетика - Генетическая информация - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 158 3
Табачная промышленность - Табак 89 3
Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 0 2
Метан - methanum - болотный газ 0 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 20
TAdviser - Центр выбора технологий 243 4
Thomson Reuters - Рейтер 5731 4
The Register 1286 3
РИА Новости 766 2
FT - Financial Times 1118 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 1
Juniper Research 468 6
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 3
Samsung Research 14 2
Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 384 1
In-Stat/MDR 63 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 92 14
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 170 12
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 6
РАМН НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева (НЦССХ) - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 32 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 255 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 36 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет 106 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 216 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 89 1
ИПС РАН - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 46 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 10
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 360 5
Новый год - Новогодние каникулы 0 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
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