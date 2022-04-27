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Стандартизация Standardization
СОБЫТИЯ
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|27.04.2022
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Главой комитета по промышленному ПО и стандартизации при АРПП назначен исполнительный директор компании «СиСофт разработка»
кспертного сообщества, – отметил Михаил Бочаров. – Учитывая большую социальную значимость проблемы, стандартизация является необходимым элементом системы нормативно-технического регулирования,
|14.02.2022
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Утвержден первый международный стандарт цифровых технологий
Официально опубликован первый международный стандарт промышленного интернета вещей, разработка которого велась по инициативе «Ростелекома» на базе технического комитета (ТК) по стандартизации 194 «Кибер-физические системы» Росстандарта при поддержке Минпромторга России. Стандарт станет платформой для развития Национальной технологической инициативы (НТИ) и цифровой эк
|05.10.2021
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В России написан национальный стандарт в области больших данных
ого стандарта является переводом редакции соответствующего международного стандарта. «Международная стандартизация обгоняет российскую, поэтому важно сократить отставание благодаря переводам, -
|22.12.2020
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Утверждена перспективная программа стандартизации по направлению «Искусственный интеллект» на период 2021-2024 годы
Программа стандартизации AI как документ стратегического планирования на 2021 – 2024 гг. представлена на рабочей группе «Искусственный интеллект» организации «Цифровая экономика». Программа рассчитана на
|16.09.2020
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Чиновники задумали опутать госзакупки сетью ГОСТов
применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством РФ о стандартизации». В Минэке считают негативной ситуацию отсутствия строгих госстандартов на г
|26.02.2020
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В России будут разработаны стандарты в области ИИ для здравоохранения
ческой медицине. Часть 6. Общие требования к эксплуатации. «Здравоохранение – одна из тех областей, стандартизация технологий искусственного интеллекта в которых наиболее актуальна. Объясняется
|20.01.2020
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Цифровые стандарты
Разработка и широкое внедрение любых продуктов и технологий невозможны без стандартизации. В мире существует много организаций, занимающихся стандартизацией на национальном и международном уровне, в том числе: ANSI (American National Standards Institute – Американский
|20.05.2019
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На базе РВК начнет работу Технический комитет по стандартизации искусственного интеллекта
ласти искусственного интеллекта. Новый орган объединит профильные организации, органы власти, научно-исследовательские и образовательные институты для национальной, межгосударственной и международной стандартизации технологий ИИ. При этом в сферу ответственности нового ТК войдет широкий комплекс вопросов, связанных с регулированием технологий ИИ и ранее прорабатывавшихся в рамках ряда отдел
|28.01.2019
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Минпромторг и Росстандарт утвердили перспективный план стандартизации НТИ
Министерство промышленности и торговли России и Росстандарт утвердили «Перспективный план стандартизации в области передовых производственных технологий на 2018 – 2025 гг.», предложенный рабочей группой по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров Нац
|19.01.2018
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МТУСИ займется стандартизацией блокчейна
ериментов, а хорошей компетенцией в блокчейн-технологиях обладают не больше 20-30 человек в стране. Стандартизация блокчейн призвана поднять развитие этих технологий на новый уровень за счёт фо
|01.12.2017
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Технические комитеты РФ по стандартизации расширили сотрудничество в рамках «цифровой экономики»
Технические комитеты РФ по стандартизации № 194 «Киберфизические системы» и №026 «Криптографическая защита информации» заключили соглашение о взаимодействии. Документ подписали председатель ТК «Киберфизические системы» (
|02.10.2017
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«Аурига» вошла в состав комитета по стандартизации менеджмента качества медицинского ПО
«Аурига» объявила о вхождении в состав технического комитета по стандартизации «Менеджмент качества и общие аспекты медицинских изделий». Технический комитет был учрежден в августе 2017 г. с целью проведения работ по национальной, региональной и международн
|15.08.2017
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В России началась стандартизация блокчейн
Комитет по стандартизации блокчейнаВ России создается технический комитет по стандартизации блокчейна, сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) на сво
|29.05.2017
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Создана Ассоциация содействия развитию и стандартизации систем индустриального интернета
Российские организации сферы высоких технологий в области промышленной автоматизации объявили о создании некоммерческой организации Ассоциация содействия развитию и стандартизации систем управления на основе индустриального интернета НППА (Ассоциация «Национальная платформа промышленной автоматизации»), регистрация которой завершена в главном Управлении Ми
|21.07.2016
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Orange Business Services и AT&T совместно разработают инициативы по использованию открытого кода и стандартизации в SDN
Компании Orange Business Services и AT&T подписали соглашение о сотрудничестве в области разработки инициатив по использованию открытого кода и стандартизации, которые ускорят принятие стандартов для технологий программно-определяемых сетей (software-defined networking/SDN) и виртуализации сетевых функций (network function virtualizati
|20.07.2016
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ТТК предоставил услуги связи «Центру стандартизации, метрологии и испытаний в Самарской области»
Компания ТТК, российский оператор связи, предоставила комплекс услуг связи федеральному бюджетному учреждению «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Самарской области» (ФБУ Самарский ЦСМ). Об этом CNews сообщили в ТТК. Согласно заключенному контракту, макрорегиональный филиал «Средневолжский» компани
|10.03.2016
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МТТ призвал международный телеком-рынок к стандартизации документооборота
ресурсов, с другой – на этом пути сложно избежать ошибок, приводящих к прямым финансовым потерям. «Стандартизация процедур расчетов между глобальными телекоммуникационными компаниями – важная
|09.10.2015
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TeamViewer присоединилась к сообществу App Configuration for Enterprise для стандартизации нативных приложений
отку и защиту общедоступных приложений с помощью нативной функциональности в мобильных ОС. Сообщество ACE объединяет мировые компании с целью обучения и предоставления передовых методологий в области стандартизации нативных возможностей в мобильных операционных системах. В TeamViewer считают необходимым упростить процесс разработки мобильных приложений. По мнению представителей компании, с
|04.08.2014
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Система Directum внедрена в Государственном региональном центре стандартизации, метрологии и испытаний
Специалистами Группы Компаний «АйтиКонсалт» совместно с компанией «Програмос» была проведена работа по внедрению электронного документооборота в Центре стандартизации и метрологии (г. Тольятти). Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Тольятти Самарской области является Федеральным государственным
|21.03.2014
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R-Style будет участвовать в разработке нацстандартов в области криптозащиты информации
Системный интегратор R-Style получил членство в Техническом комитете по стандартизации № 26 «Криптографическая защита информации» (ТК 26). Как сообщили CNews в компании, это позволит компании принимать самое активное участие в процессах разработки национальных стан
|12.03.2014
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Авиапром планирует экономить за счет стандартизации
rion и проект стандартизации и автоматизации казначейских операций на платформе 1С:8.2. Зачем нужна стандартизация в ТОиР Сфера техобслуживания и ремонтных работ также нуждается в унификации ПО
|07.03.2014
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Отечественные ЦОДы стремятся к стандартизации
, рекомендует сразу смотреть в сторону модульных ЦОД. Модульная архитектура сводит к минимуму сложность развертывания и обеспечивает совместимость различных модулей ЦОД друг с другом. Совместимость и стандартизация компонентов в конечном счете повышает производительность всей системы, собранной из определенного набора «кубиков», или модулей. Такие «строительные блоки» возможны не только для
|05.03.2014
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Минкомсвязь разработала проект программы по стандартизации в области телекоммуникаций
Минкомсвязь России разработала проект программы стандартизации в телекоммуникациях на перспективу до 2020 г. Об этом сообщил министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров на заседании Правительственной комиссии
|31.10.2012
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«Роснано», фонд «Сколково» и Росстандарт создадут центр стандартизации в инновационной сфере
«Роснано», фонд «Сколково» и Росстандарт подписали соглашение о взаимодействии в сфере стандартизации инновационной продукции и создании центра стандартизации в инновационной сфере. Соглашение было подписано председателем правления «Роснано» Анатолием Чубайсом, президентом
|06.08.2012
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Verizon, Vodafone и МТС выбрали серверы HP ProLiant в качестве платформы стандартизации ИТ-инфраструктуры
ртизировать серверную среду x86 в ЦОД на уровне группы, а также сократить расходы на серверы. Verizon, Vodafone и МТС имеют большой опыт сотрудничества, именно поэтому при выборе поставщика платформы стандартизации компании выступают «единым фронтом». HP будет поставлять компаниям серверы, бизнес-критичные системы, СХД и облачные решения, входящие в портфель конвергентной инфраструктуры HP.
|30.05.2012
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Мишень CNews: Лидеры по обслуживанию компьютерной техники в России
в части обслуживания компьютерной и оргтехники в России. Основные параметры сравнения поставщиков - стандартизация предложения, географический охват и доступность сервисов, учет индивидуальных
|14.12.2011
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В России вводится в действие межгосударственный стандарт на новую символику штрихового кода
Ассоциация автоматической идентификации «Юнискан/ГС1 Рус» («ГС1 Рус»), на базе которой действует технический комитет по стандартизации ТК355 «Технологии автоматической идентификации и сбора данных и биометрия», объявила о принятии межгосударственного стандарта ГОСТ ISO/IEC 24724–2011 «Информационные технологии.
|10.10.2011
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11 октября в Москве откроется конференция по стандартизации, сертификации и обеспечению безопасности ИТ
С 11 по 12 октября в Москве пройдет Вторая международная конференция «Стандартизация, сертификация, обеспечение эффективности, качества и безопасности информационн
|10.06.2010
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СЭД DocsVision внедрена в «Томском центре стандартизации, метрологии и сертификации»
Компания «Стек Софт» завершила проект по внедрению системы управления документами и бизнес-процессами DocsVision в ФГУ «Томский центр стандартизации, метрологии и сертификации» («Томский ЦСМ»). Пользователями системы стали 50 сотрудников компании, говорится в сообщении компании DocsVision. Как отмечается, проект охватил настр
|21.05.2010
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Российские ИТ-стандарты доверили писать Microsoft
а им было сделано в частной беседе с представителем компании. «ТК22 существовал и раньше, но, как и стандартизация в целом, его состояние оставляло желать лучшего, - говорит Сергей Головин. – В
|24.02.2010
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«Томский центр стандартизации» внедряет DocsVision
«Томский центр стандартизации, метрологии и сертификации» (ФГУ «Томский ЦСМ») приступил к внедрению системы управления документами и бизнес-процессами DocsVision 4.3. Реализовать проект планируется в течение
|12.02.2010
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Стандартизация в СЭД: российский рынок ищет новые направления
инструкция "Росархива" №76 по делопроизводству, которые регламентируют работу ФОИВ с электронными документами, что ставит Россию на путь к созданию полноценного законодательства в области развития и стандартизации СЭД в госучреждениях. "Однако подготовить регламент и расписать порядок работы - это не значит создать стандарт. К сожалению, для большинства федеральных ведомств до сих пор нет
|29.04.2009
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«Орловский центр стандартизации» автоматизирует кадровый учет вместе с ЭОС
В апреле 2009 г. «Орловский центр стандартизации, метрологии и сертификации» приобрел систему кадрового учета «Кадры» компании Электронные Офисные Системы» (ЭОС). Ознакомиться с ключевыми разработками ЭОС представители «Орловск
|15.12.2008
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«Оренбургский Центр стандартизации, метрологии и сертификации» внедряет Directum
Компания «Директсофт», партнер Directum, приступила к автоматизации бизнес-процессов в ФГУ «Оренбургский Центр стандартизации, метрологии и сертификации» с помощью системы электронного документооборота и управления взаимодействием Directum. Специалистам Центра ежедневно приходится сталкиваться с колосса
|28.10.2008
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Начала работу первая в России школа метрологии и стандартизации в нанотехнологиях и наноиндустрии
27 октября 2008 г. начала свою работу первая в России школа «Метрологии и стандартизации в нанотехнологиях и наноиндустрии. Наноматериалы», организованная Российской корпорацией нанотехнологий (РОСНАНО) совместно с Федеральным агентством по техническому регулированию
|07.10.2008
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Форум 3GPP впервые состоится в Москве
Международное партнерское объединение 3GPP (Third Generation Partnership Project), объединяющее ведущие мировые центры стандартизации телекоммуникационного оборудования Европы, Америки, Китая, Японии и Южной Кореи, 8 октября впервые проведет Международный Форум 3GPP в России. С российской стороны организацию ме
|01.10.2008
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IBM против Microsoft: новая политика
Хотя Международная организация по стандартизации ISO формально завершила стандартизацию спонсируемой Microsoft спецификации тек
|23.09.2008
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IBM анонсировала новую политику по стандартизации
Корпорация IBM анонсировала политику, регламентирующую условия собственного участия в разработке открытых стандартов и членства в различных организация по стандартизации. Среди принципов новой политики - подход к членству в организациях, которые занимаются разработкой и продвижением стандартов, базирующийся на оценке открытости и качестве их внут
|08.09.2008
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Офисный стандарт Microsoft губит авторитет ISO
Своё продолжение получила история стандартизации продвигаемого Microsoft формата офисных документов OOXML. На прошедшей в Бразилии ИТ-конференции CONSEGI 2008 представители государственных агентств шести стран — Бразилии,
|19.08.2008
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ISO пропихнула формат Microsoft в стандарты
Возражения против стандартизации Microsoft’овского офисного формата Office Open XML не получили нужной поддержки. Согласно пресс-релизу Международной организации по стандартизации (ISO, ИСО) и Международн
Стандартизация и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 41
|Нуралиев Борис 298 24
|Медведев Дмитрий 1665 21
|Шадаев Максут 1210 17
|Леушев Андрей 75 17
|Шевченко Владимир 153 16
|Сафронов Юрий 68 16
|Натрусов Артем 313 15
|Халяпин Сергей 96 15
|Шпак Василий 279 15
|Гуральников Сергей 164 15
|Уткин Никита 40 14
|Подкопаев Олег 30 14
|Прохоров Фёдор 83 14
|Левиков Антон 69 14
|Асратян Петр 36 13
|Ершова Элеонора 67 13
|Дегтярев Алексей 58 13
|Грибанов Юрий 30 13
|Муравлев Александр 15 13
|Лысенко Эдуард 317 12
|Фридман Илья 42 12
|Солопов Вячеслав 37 12
|Шалаев Антон 26 12
|Коротнев Константин 35 12
|Пиляр Елена 24 12
|Кравченко Денис 28 12
|Шестаков Александр 40 12
|Потёмкин Роман 21 12
|Михалев Павел 20 12
|Патрин Максим 32 12
|Свердлов Михаил 33 12
|Мухин Максим 18 12
|Хрусталев Александр 33 12
|Скородумов Олег 17 12
|Чекель Павел 15 12
|Леоничев Алексей 14 12
|Тищенко Юрий 15 12
|Базалей Наталья 15 12
|Коптелов Андрей 134 11
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