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Стандартизация Standardization

Стандартизация - Standardization

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


27.04.2022 Главой комитета по промышленному ПО и стандартизации при АРПП назначен исполнительный директор компании «СиСофт разработка»

кспертного сообщества, – отметил Михаил Бочаров. – Учитывая большую социальную значимость проблемы, стандартизация является необходимым элементом системы нормативно-технического регулирования,

14.02.2022 Утвержден первый международный стандарт цифровых технологий

Официально опубликован первый международный стандарт промышленного интернета вещей, разработка которого велась по инициативе «Ростелекома» на базе технического комитета (ТК) по стандартизации 194 «Кибер-физические системы» Росстандарта при поддержке Минпромторга России. Стандарт станет платформой для развития Национальной технологической инициативы (НТИ) и цифровой эк
05.10.2021 В России написан национальный стандарт в области больших данных

ого стандарта является переводом редакции соответствующего международного стандарта. «Международная стандартизация обгоняет российскую, поэтому важно сократить отставание благодаря переводам, -
22.12.2020 Утверждена перспективная программа стандартизации по направлению «Искусственный интеллект» на период 2021-2024 годы

Программа стандартизации AI как документ стратегического планирования на 2021 – 2024 гг. представлена на рабочей группе «Искусственный интеллект» организации «Цифровая экономика». Программа рассчитана на
16.09.2020 Чиновники задумали опутать госзакупки сетью ГОСТов

применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством РФ о стандартизации». В Минэке считают негативной ситуацию отсутствия строгих госстандартов на г
26.02.2020 В России будут разработаны стандарты в области ИИ для здравоохранения

ческой медицине. Часть 6. Общие требования к эксплуатации. «Здравоохранение – одна из тех областей, стандартизация технологий искусственного интеллекта в которых наиболее актуальна. Объясняется
20.01.2020 Цифровые стандарты

Разработка и широкое внедрение любых продуктов и технологий невозможны без стандартизации. В мире существует много организаций, занимающихся стандартизацией на национальном и международном уровне, в том числе: ANSI (American National Standards Institute – Американский
20.05.2019 На базе РВК начнет работу Технический комитет по стандартизации искусственного интеллекта

ласти искусственного интеллекта. Новый орган объединит профильные организации, органы власти, научно-исследовательские и образовательные институты для национальной, межгосударственной и международной стандартизации технологий ИИ. При этом в сферу ответственности нового ТК войдет широкий комплекс вопросов, связанных с регулированием технологий ИИ и ранее прорабатывавшихся в рамках ряда отдел
28.01.2019 Минпромторг и Росстандарт утвердили перспективный план стандартизации НТИ

Министерство промышленности и торговли России и Росстандарт утвердили «Перспективный план стандартизации в области передовых производственных технологий на 2018 – 2025 гг.», предложенный рабочей группой по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров Нац
19.01.2018 МТУСИ займется стандартизацией блокчейна

ериментов, а хорошей компетенцией в блокчейн-технологиях обладают не больше 20-30 человек в стране. Стандартизация блокчейн призвана поднять развитие этих технологий на новый уровень за счёт фо
01.12.2017 Технические комитеты РФ по стандартизации расширили сотрудничество в рамках «цифровой экономики»

Технические комитеты РФ по стандартизации № 194 «Киберфизические системы» и №026 «Криптографическая защита информации» заключили соглашение о взаимодействии. Документ подписали председатель ТК «Киберфизические системы» (
02.10.2017 «Аурига» вошла в состав комитета по стандартизации менеджмента качества медицинского ПО

«Аурига» объявила о вхождении в состав технического комитета по стандартизации «Менеджмент качества и общие аспекты медицинских изделий». Технический комитет был учрежден в августе 2017 г. с целью проведения работ по национальной, региональной и международн
15.08.2017 В России началась стандартизация блокчейн

Комитет по стандартизации блокчейнаВ России создается технический комитет по стандартизации блокчейна, сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) на сво
29.05.2017 Создана Ассоциация содействия развитию и стандартизации систем индустриального интернета

Российские организации сферы высоких технологий в области промышленной автоматизации объявили о создании некоммерческой организации Ассоциация содействия развитию и стандартизации систем управления на основе индустриального интернета НППА (Ассоциация «Национальная платформа промышленной автоматизации»), регистрация которой завершена в главном Управлении Ми
21.07.2016 Orange Business Services и AT&T совместно разработают инициативы по использованию открытого кода и стандартизации в SDN

Компании Orange Business Services и AT&T подписали соглашение о сотрудничестве в области разработки инициатив по использованию открытого кода и стандартизации, которые ускорят принятие стандартов для технологий программно-определяемых сетей (software-defined networking/SDN) и виртуализации сетевых функций (network function virtualizati
20.07.2016 ТТК предоставил услуги связи «Центру стандартизации, метрологии и испытаний в Самарской области»

Компания ТТК, российский оператор связи, предоставила комплекс услуг связи федеральному бюджетному учреждению «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Самарской области» (ФБУ Самарский ЦСМ). Об этом CNews сообщили в ТТК. Согласно заключенному контракту, макрорегиональный филиал «Средневолжский» компани
10.03.2016 МТТ призвал международный телеком-рынок к стандартизации документооборота

ресурсов, с другой – на этом пути сложно избежать ошибок, приводящих к прямым финансовым потерям. «Стандартизация процедур расчетов между глобальными телекоммуникационными компаниями – важная

09.10.2015 TeamViewer присоединилась к сообществу App Configuration for Enterprise для стандартизации нативных приложений

отку и защиту общедоступных приложений с помощью нативной функциональности в мобильных ОС. Сообщество ACE объединяет мировые компании с целью обучения и предоставления передовых методологий в области стандартизации нативных возможностей в мобильных операционных системах. В TeamViewer считают необходимым упростить процесс разработки мобильных приложений. По мнению представителей компании, с

04.08.2014 Система Directum внедрена в Государственном региональном центре стандартизации, метрологии и испытаний

Специалистами Группы Компаний «АйтиКонсалт» совместно с компанией «Програмос» была проведена работа по внедрению электронного документооборота в Центре стандартизации и метрологии (г. Тольятти). Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Тольятти Самарской области является Федеральным государственным

21.03.2014 R-Style будет участвовать в разработке нацстандартов в области криптозащиты информации

Системный интегратор R-Style получил членство в Техническом комитете по стандартизации № 26 «Криптографическая защита информации» (ТК 26). Как сообщили CNews в компании, это позволит компании принимать самое активное участие в процессах разработки национальных стан
12.03.2014 Авиапром планирует экономить за счет стандартизации

rion и проект стандартизации и автоматизации казначейских операций на платформе 1С:8.2. Зачем нужна стандартизация в ТОиР Сфера техобслуживания и ремонтных работ также нуждается в унификации ПО
07.03.2014 Отечественные ЦОДы стремятся к стандартизации

, рекомендует сразу смотреть в сторону модульных ЦОД. Модульная архитектура сводит к минимуму сложность развертывания и обеспечивает совместимость различных модулей ЦОД друг с другом. Совместимость и стандартизация компонентов в конечном счете повышает производительность всей системы, собранной из определенного набора «кубиков», или модулей. Такие «строительные блоки» возможны не только для
05.03.2014 Минкомсвязь разработала проект программы по стандартизации в области телекоммуникаций

Минкомсвязь России разработала проект программы стандартизации в телекоммуникациях на перспективу до 2020 г. Об этом сообщил министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров на заседании Правительственной комиссии
31.10.2012 «Роснано», фонд «Сколково» и Росстандарт создадут центр стандартизации в инновационной сфере

«Роснано», фонд «Сколково» и Росстандарт подписали соглашение о взаимодействии в сфере стандартизации инновационной продукции и создании центра стандартизации в инновационной сфере. Соглашение было подписано председателем правления «Роснано» Анатолием Чубайсом, президентом
06.08.2012 Verizon, Vodafone и МТС выбрали серверы HP ProLiant в качестве платформы стандартизации ИТ-инфраструктуры

ртизировать серверную среду x86 в ЦОД на уровне группы, а также сократить расходы на серверы. Verizon, Vodafone и МТС имеют большой опыт сотрудничества, именно поэтому при выборе поставщика платформы стандартизации компании выступают «единым фронтом». HP будет поставлять компаниям серверы, бизнес-критичные системы, СХД и облачные решения, входящие в портфель конвергентной инфраструктуры HP.
30.05.2012 Мишень CNews: Лидеры по обслуживанию компьютерной техники в России

в части обслуживания компьютерной и оргтехники в России. Основные параметры сравнения поставщиков - стандартизация предложения, географический охват и доступность сервисов, учет индивидуальных

14.12.2011 В России вводится в действие межгосударственный стандарт на новую символику штрихового кода

Ассоциация автоматической идентификации «Юнискан/ГС1 Рус» («ГС1 Рус»), на базе которой действует технический комитет по стандартизации ТК355 «Технологии автоматической идентификации и сбора данных и биометрия», объявила о принятии межгосударственного стандарта ГОСТ ISO/IEC 24724–2011 «Информационные технологии.

10.10.2011 11 октября в Москве откроется конференция по стандартизации, сертификации и обеспечению безопасности ИТ

С 11 по 12 октября в Москве пройдет Вторая международная конференция «Стандартизация, сертификация, обеспечение эффективности, качества и безопасности информационн
10.06.2010 СЭД DocsVision внедрена в «Томском центре стандартизации, метрологии и сертификации»

Компания «Стек Софт» завершила проект по внедрению системы управления документами и бизнес-процессами DocsVision в ФГУ «Томский центр стандартизации, метрологии и сертификации» («Томский ЦСМ»). Пользователями системы стали 50 сотрудников компании, говорится в сообщении компании DocsVision. Как отмечается, проект охватил настр
21.05.2010 Российские ИТ-стандарты доверили писать Microsoft

а им было сделано в частной беседе с представителем компании. «ТК22 существовал и раньше, но, как и стандартизация в целом, его состояние оставляло желать лучшего, - говорит Сергей Головин. – В
24.02.2010 «Томский центр стандартизации» внедряет DocsVision

«Томский центр стандартизации, метрологии и сертификации» (ФГУ «Томский ЦСМ») приступил к внедрению системы управления документами и бизнес-процессами DocsVision 4.3. Реализовать проект планируется в течение

12.02.2010 Стандартизация в СЭД: российский рынок ищет новые направления

инструкция "Росархива" №76 по делопроизводству, которые регламентируют работу ФОИВ с электронными документами, что ставит Россию на путь к созданию полноценного законодательства в области развития и стандартизации СЭД в госучреждениях. "Однако подготовить регламент и расписать порядок работы - это не значит создать стандарт. К сожалению, для большинства федеральных ведомств до сих пор нет

29.04.2009 «Орловский центр стандартизации» автоматизирует кадровый учет вместе с ЭОС

В апреле 2009 г. «Орловский центр стандартизации, метрологии и сертификации» приобрел систему кадрового учета «Кадры» компании Электронные Офисные Системы» (ЭОС). Ознакомиться с ключевыми разработками ЭОС представители «Орловск
15.12.2008 «Оренбургский Центр стандартизации, метрологии и сертификации» внедряет Directum

Компания «Директсофт», партнер Directum, приступила к автоматизации бизнес-процессов в ФГУ «Оренбургский Центр стандартизации, метрологии и сертификации» с помощью системы электронного документооборота и управления взаимодействием Directum. Специалистам Центра ежедневно приходится сталкиваться с колосса
28.10.2008 Начала работу первая в России школа метрологии и стандартизации в нанотехнологиях и наноиндустрии

27 октября 2008 г. начала свою работу первая в России школа «Метрологии и стандартизации в нанотехнологиях и наноиндустрии. Наноматериалы», организованная Российской корпорацией нанотехнологий (РОСНАНО) совместно с Федеральным агентством по техническому регулированию
07.10.2008 Форум 3GPP впервые состоится в Москве

Международное партнерское объединение 3GPP (Third Generation Partnership Project), объединяющее ведущие мировые центры стандартизации телекоммуникационного оборудования Европы, Америки, Китая, Японии и Южной Кореи, 8 октября впервые проведет Международный Форум 3GPP в России. С российской стороны организацию ме
01.10.2008 IBM против Microsoft: новая политика

Хотя Международная организация по стандартизации ISO формально завершила стандартизацию спонсируемой Microsoft спецификации тек
23.09.2008 IBM анонсировала новую политику по стандартизации

Корпорация IBM анонсировала политику, регламентирующую условия собственного участия в разработке открытых стандартов и членства в различных организация по стандартизации. Среди принципов новой политики - подход к членству в организациях, которые занимаются разработкой и продвижением стандартов, базирующийся на оценке открытости и качестве их внут
08.09.2008 Офисный стандарт Microsoft губит авторитет ISO

Своё продолжение получила история стандартизации продвигаемого Microsoft формата офисных документов OOXML. На прошедшей в Бразилии ИТ-конференции CONSEGI 2008 представители государственных агентств шести стран — Бразилии,

19.08.2008 ISO пропихнула формат Microsoft в стандарты

Возражения против стандартизации Microsoft’овского офисного формата Office Open XML не получили нужной поддержки. Согласно пресс-релизу Международной организации по стандартизации (ISO, ИСО) и Международн

Публикаций - 2339, упоминаний - 2494

Стандартизация и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 302
IBM - International Business Machines Corp 9699 157
Oracle Corporation 7074 146
SAP SE 5601 142
9594 139
Ростелеком 10948 117
Intel Corporation 12811 94
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 87
Google LLC 12688 78
Cisco Systems 5372 60
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 58
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 57
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 57
МегаФон 10742 55
Huawei 4676 53
Samsung Electronics 11064 52
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 51
Dell EMC 5180 50
Softline - Софтлайн 3743 49
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 48
Broadcom - VMware 2610 47
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 47
Apple Inc 13154 47
HP Inc. 5883 47
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 47
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 45
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 45
Lenovo Motorola 3566 42
Siemens AG - Siemens Group 2673 39
Directum - Директум 1268 38
АйТи 1519 38
Крок - Croc 1964 37
Yandex - Яндекс 9216 36
Amazon Inc - Amazon.com 3277 34
Red Hat 1378 33
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 31
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 30
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 30
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 30
AT&T Inc 1725 30
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 104
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 40
РЖД - Российские железные дороги 2096 37
ПСБ - Промсвязьбанк 963 35
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 29
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 28
Газпром ПАО 1493 27
ГПБ - Газпромбанк 1273 26
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 25
Альфа-Банк 1979 25
Visa International 1993 25
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 22
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 22
РВК - Российская венчурная компания 571 21
Почта России ПАО 2370 21
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 21
НСПК - Национальная система платежных карт 948 19
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 18
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 162 18
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 18
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 18
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 17
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 17
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 17
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 16
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 16
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 16
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 16
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 16
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 16
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 16
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 16
Газпром нефть 725 15
Спортмастер - Sportmaster 201 15
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 250 15
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 15
Пробизнесбанк АКБ 135 15
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 14
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 14
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 14
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 207
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 205
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 141
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 117
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 105
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 88
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 88
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 77
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 71
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 69
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 64
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 61
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 58
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 49
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 47
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 46
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 45
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 45
Федеральное казначейство России 1949 45
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 44
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 40
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 36
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 35
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 32
Росстандарт - РВК ТК 26 - Технический комитет по стандартизации 26 - Криптографическая защита информации 58 32
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 31
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 29
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 28
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 28
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 27
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 24
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 24
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 23
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 21
Росстандарт - РВК ТК 194 - Технический комитет по стандартизации 194 - Кибер-физические системы 39 21
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 20
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 17
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 224 17
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 17
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 16
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 157
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 59
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 48
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 46
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 27
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 25
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 25
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 23
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 21
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация производителей компьютеров - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 32 20
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 19
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 19
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 17
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 16
Linux Foundation - Free Standards Group 206 16
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 15
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 14
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 11
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 10
Apache Software Foundation - ASF 231 9
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 8
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 8
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 7
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 7
WiMAX Forum 69 7
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности - ABISS - Association for Banking Information Security Standards 41 7
ФОСТАС - Фонд поддержки системного проектирования, стандартизации и управления проектами 13 6
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 6
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 69 6
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 6
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 6
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 6
АКРП Консорциум дизайн-центров - Ассоциация консорциумов дизайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности 19 5
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 5
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 5
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 5
РСС - Региональное Содружество в области связи 26 5
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 5
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 4
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 879
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 672
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 454
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 390
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 360
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 343
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 330
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 316
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 296
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 261
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 260
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 258
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 254
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 231
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 222
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 219
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 202
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 201
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 191
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 190
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 178
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 175
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 169
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 163
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 158
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 157
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 147
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 137
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 136
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 135
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 134
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 130
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 126
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 124
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 123
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 121
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 117
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 114
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 113
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 109
Linux OS 11533 112
Microsoft Windows 16882 88
Microsoft Office 4170 79
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 63
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 56
Microsoft Windows 2000 8678 56
Oracle Java - язык программирования 3469 45
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 45
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 43
Google Android 15243 42
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 42
Microsoft Office Open XML - Microsoft OOXML 129 39
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 36
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 35
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 33
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 29
Apple iOS 8583 28
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 28
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 27
Apache OpenOffice 490 26
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 25
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 25
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 25
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 25
Intel x86 - архитектура процессора 2151 23
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 23
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 22
Microsoft Azure 1526 21
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 21
Microsoft Dynamics 1197 20
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 19
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 19
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 18
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 17
Microsoft Windows XP 2431 16
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 15
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 15
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 15
Apple iPhone 6 4861 15
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 439 15
Путин Владимир 3454 41
Нуралиев Борис 298 24
Медведев Дмитрий 1665 21
Шадаев Максут 1210 17
Леушев Андрей 75 17
Шевченко Владимир 153 16
Сафронов Юрий 68 16
Натрусов Артем 313 15
Халяпин Сергей 96 15
Шпак Василий 279 15
Гуральников Сергей 164 15
Уткин Никита 40 14
Подкопаев Олег 30 14
Прохоров Фёдор 83 14
Левиков Антон 69 14
Асратян Петр 36 13
Ершова Элеонора 67 13
Дегтярев Алексей 58 13
Грибанов Юрий 30 13
Муравлев Александр 15 13
Лысенко Эдуард 317 12
Фридман Илья 42 12
Солопов Вячеслав 37 12
Шалаев Антон 26 12
Коротнев Константин 35 12
Пиляр Елена 24 12
Кравченко Денис 28 12
Шестаков Александр 40 12
Потёмкин Роман 21 12
Михалев Павел 20 12
Патрин Максим 32 12
Свердлов Михаил 33 12
Мухин Максим 18 12
Хрусталев Александр 33 12
Скородумов Олег 17 12
Чекель Павел 15 12
Леоничев Алексей 14 12
Тищенко Юрий 15 12
Базалей Наталья 15 12
Коптелов Андрей 134 11
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1462
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 430
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 348
Европа 24964 311
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 200
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 143
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 133
Германия - Федеративная Республика 13221 118
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 109
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 97
Япония 13807 92
Казахстан - Республика 6048 66
Азия - Азиатский регион 5920 63
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 63
Южная Корея - Республика 7052 60
Беларусь - Белоруссия 6289 56
Земля - планета Солнечной системы 10865 54
Украина 7928 54
Франция - Французская Республика 8177 47
Россия - СФО - Новосибирск 4876 43
Индия - Bharat 5869 41
Европа Восточная 3138 41
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 40
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 34
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 31
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 30
Африка - Африканский регион 3641 30
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 29
Италия - Итальянская Республика 4508 28
Швеция - Королевство 3782 27
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 27
Ближний Восток 3154 27
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 26
Нидерланды 3746 26
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 26
Канада 5081 25
Финляндия - Финляндская Республика 3697 24
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 24
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 24
Россия - ПФО - Самарская область 1577 24
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 821
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 558
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 453
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 261
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 257
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 242
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 205
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 186
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 179
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Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 175
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Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 127
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Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 74
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 41
Ведомости 1466 18
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Коммерсантъ - Издательский дом 2399 12
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 9
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 8
Groklaw 20 7
Forbes - Форбс 1002 7
9to5Google 60 7
9to5Mac 70 7
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Computer Weekly 376 6
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Bloomberg 1627 5
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РИА Новости 1033 5
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InformationWeek 241 4
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ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 4
TAdviser - Центр выбора технологий 468 4
N+1 - Издание 188 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 4
EE Times 160 4
ComNews - Медиа-бизнес 142 4
ИнформКурьерСвязь 14 3
Wikipedia - Википедия 650 3
ZDnet 663 3
NYT - The New York Times 1100 3
DigiTimes - Издание 1331 3
Fortune 211 3
Российская газета 290 3
Госрасходы - портал 70 3
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 73 3
Мобильные системы 118 3
Стрим-ТВ - телекомпания 166 3
Phys.org 972 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 160
Gartner - Гартнер 3658 92
IDC - International Data Corporation 4975 70
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 61
Forrester Research 834 22
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 19
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 16
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 15
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 7
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 6
Samsung Research 20 6
Informa - Ovum - Omdia 155 6
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 6
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 39 5
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 5
Aberdeen Group 53 5
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 4
In-Stat/MDR 74 4
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 4
Российский рынок ERP 24 4
Frost & Sullivan 207 4
IDC Russia - IDC Россия 183 4
CNews Рынок ИТ-услуг 171 4
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 3
Fortune Global 500 295 3
ABI Research 236 3
Forrester Consulting 26 3
CNews Инновация года - награда 155 3
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 3
Fortune Global 100 142 3
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 3
NPD DisplaySearch 285 2
Gartner - Dataquest 353 2
IMS Research 31 2
Fortune Business Insights 32 2
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 2
e-TERM - European Training for Electronic Records Management 2 2
Radicati Group 26 2
Markets&Markets Research 113 2
Huawei RRI - Huawei Russian Research Institute 10 2
РАН - Российская академия наук 2122 51
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 37
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 36
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 32
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 23
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 17
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 17
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 15
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 14
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 13
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 12
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 11
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 11
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 11
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 11
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 11
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 75 10
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 10
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 10
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 10
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 10
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 10
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 9
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 9
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 9
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 9
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 7
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 30 7
Росстандарт - ВНИИМ имени Д.И.Менделеева ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии имени Д.И. Менделеева 8 6
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИ СП имени Склифосовского ГБУЗ - Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского 33 6
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 6
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 6
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 5
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 5
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 5
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 5
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 5
РАМН - ФИЦ питания - Институт питания РАМН - Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи 8 5
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 76 5
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 41 4
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