Это гроши, а не зарплата. Десятки тысяч работников Samsung вышли на митинг – конкурирующая фирма платит больше Где деньги, Samsung? Более 30 тыс. работников корейской компании Samsung устроили крупно масштабный митинг с лозунгами и транспарантами. Как пишет Bloomberg, мероприятие прошло у корейского завода компании, а протестующие требовали повысить зарплату на 7% выплатить им часть прибыли Samsung, которая стремительно растет благодаря искусствен

Oracle выставит на улицу тысячи сотрудников. Сэкономленные на зарплате деньги пойдут на строительство дата-центров Массовые увольнения в Oracle Oracle планирует массовые увольнения. По сообщению Bloomberg, американская корпорация сократит «тысячи» сотрудников, рассчитывая таким образом сэкономить средства, которые ей необходимы для строительства новых центров обработки данных. Ожидаетс

Заклятый конкурент Apple разочаровался в суперсовременных смартфонах и будет выпускать одно старье Samsung возвращается в прошлое Компания Samsung в обозримом будущем не намерена больше экспериментировать с необычными форм-факторами смартфонов. Как сообщил агентству Bloomberg операционный директор Samsung Electronics Вон-Чун Чой (Won-Joon Choi), сверхтонкий Galaxy S25 Edge провалился в продаже, и потому потомков у него пока не будет. Напомним, Samsung ушла

Сотрудники Meta* читают переписки в WhatsApp** и сливают их всем желающим. В США начато расследование анизацией на территории России) о том, что у ее работников есть доступ к чатам принадлежащего ей мессенджера WhatsApp** (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), пишет Bloomberg. Ранее заявлялось что доступы к чатам в WhatsApp имеют лишь их участники. По информации Bloomberg, руководство Meta позиционирует WhatsApp как приложение со сквозным шифрование

Готовится совершенно новая ОС для iPhone – быстрая и оптимизированная, чтобы заменить нынешнюю iOS, медленную, тяжелую и глючную iOS по-новому Компания Apple собирается сосредоточиться на оптимизации кода и повышении производительности новой iOS 27, пишет Bloomberg. Анонс системы ожидается в июне 2026 г., релиз – спустя еще три месяца. iOS – это прошивка для смартфонов Apple iPhone, которая в самом начале носила название iPhoneOS. На ее основе д

«Отец» интернета забыл добавить в него одну деталь, и он попал в рабство к гигантским технокорпорациям Незавершенные дела Отец Всемирной паутины Тим Бернерс-Ли (Tim Berners-Lee) пожаловался на монетизацию интернета, пишет Bloomberg. В ноябре 2025 г. он сетует, что крупные технологические компании лишь собирают персональные данные и подталкивают людей к зависимости от контента. Британский информатик Тим Бернерс-Л

США нанесли двойной удар по мировому производству микросхем. TSMC больше не сможет держать на плаву свой завод в Китае ии Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., более известной как TSMC. на свободную поставку необходимого оборудования на свою главную китайскую фабрику по производству микросхем в городе Нанкин, пишет Bloomberg. TSMC – это крупнейший в мире контрактный производитель микросхем с долей рынка более 50%. В числе клиентов – компании AMD, Apple, Qualcomm, Nvidia, MediaTek и многие другие основные

Национальный процессор по-американски. Трамп задумал сделать Intel государственной компанией осударство Администрация Президента США Дональда Трампа (Donald Trump) рассматривает возможность приобретения доли в компании Intel – на данный момент крупнейшем в мире производителе х86-процессоров. Bloomberg со ссылкой на пожелавшие сохранить анонимность источники пишет, что переговоры в этом направлении ведутся, однако их статус, равно как размер желаемой к приобретению доли, пока неизве

Разворот на 180. Первая ИТ-компания разочаровалась в нейросетях и мечтает вернуть всех уволенных сотрудников, замененных на ИИ нанимать уволенных ранее сотрудников, которых в 2024 г. хотел заменить нейросетями, пишет агентство Bloomberg. В провале операции по цифровизации своего штата расписался лично генеральный дирек

Лишний балласт. Тонущая Intel выгонит на улицу десятки тысяч сотрудников по всему миру ая корпорация Intel, пока еще крупнейший в мире производитель процессоров с архитектурой х86 (75,4% в IV квартале 2024 г. – Mercury Research), намерена уволить каждого пятого своего сотрудника, пишет Bloomberg. Иными словами, без работы останутся около 22 тыс. человек из приблизительно 109 тыс. общемирового штата корпорации. О столь массовых увольнениях Intel объявит в самые ближайшие дни.

Трамп объявил о создании крупнейшего в истории проекта для развития ИИ на основе OpenAI, Oracle и SoftBank Анонс проекта Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) сообщил о выделении инвестиций в размере до $500 млрд от Softbank, OpenAI, Oracle и MGX, пишет Bloomberg. Компании будут заняты развитием инфраструктуры искусственного интеллекта (ИИ) в Соединенных Штатах и создания суперкомпьютера, который будет создавать сверхумные нейронные сети, пише

Qualcomm раздумала покупать Intel. Главный чипмейкер мира так плох, что больше никому не нужен Интерес потерян Американская компания Qualcomm, один из крупнейших в мире разработчиков процессоров с архитектурой ARM, отказалась от плана по приобретению Intel, пишет Bloomberg. Она охладела к этой идее по целому ряду причин, одна из которых – далеко не самое хорошее финансовое состояние Intel в последние годы и в частности в III квартале 2024 г. (1 июля – 3

Microsoft создала для спецслужб США ИИ, полностью изолированный от интернета soft запустила предназначенную для спецслужб США модель генеративного искусственного интеллекта на суперкомпьютере, полностью изолированном от интернета. Об этом в начале мая 2024 г. сообщает издание Bloomberg. Эта большая языковая модель полностью отделена от интернета, что является первым достижением в отрасли и позволит спецслужбам анализировать секретную информацию, не опасаясь, что она

Huawei, который финансировал университеты США, запретят сертифицировать в Америке телекоммуникационное «железо» траны оборудование, потенциально представляющее угрозу для национальной безопасности. По информации Bloomberg, американские регуляторы ранее зависели от независимых лабораторий для сертификации

Российская система RuTerminal заменит Bloomberg и Reuters в сфере оценки справедливой стоимости опционов. ать данные виджета для оценки опционов с использованием известных моделей — на основании поверхности волатильности, спот цен и безрисковых ставок. Раньше банки загружали поверхность в свои системы из Bloomberg и Refinitiv. Но с их уходом в марте 2023 г. участники рынка ПФИ оказались без данных о поверхности и, как следствие, без возможности привычного расчета стоимости своих опционных позиц

Санкции бесполезны. Россия импортирует западные микросхемы на миллиарды долларов 23 г. Россия ввезла в Россию микросхемы западной разработки на сумму около $2 млрд, пишет агентство Bloomberg. Реализовать это удалось на фоне жесточайших антироссийских санкций, особенно в сфе

Китай строит подпольную империю по производству процессоров. В обходе санкций США ему помогает Тайвань Друг моего врага – мой друг Несколько тайваньских компаний могут участвовать в строительстве новой сети заводов по выпуску процессоров для китайской компании Huawei, пишет Bloomberg. Это прямое нарушение американских санкций потому что еще в 2020 г. власти США запретили Тайваню помогать Huawei во всем, что связано с процессорами. Запрет, в частности, распространи

Чтобы прорваться сквозь санкции, Huawei развертывает тайную сеть предприятий для выпуска чипов ывают, что позволяет компании обходить введенные против нее санкции США. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные Ассоциации производителей полупроводниковых изделий (Semicondu

Китай вводит 24 новых правила регулирования ИИ. Среди них обязательные ярлыки и регистрация алгоритмов многообещающей и противоречивой технологии за последние 30 лет, как пишет информационное агентство Bloomberg. Вводится, например, обязательная регистрация услуг и алгоритмов. Искусственно созд

Работники Google просят не запускать их чат-бот Bard: «Он не просто бесполезный, он еще хуже» ботники Google называли его «патологическим лжецом» и «не просто бесполезным, а еще хуже», и просили руководство компании не запускать его. Об этом говорится в публикации престижного делового издания Bloomberg. Источником информации стали 18 бывших и текущих работников Google. В феврале 2023 г., незадолго до запуска Bard, сотрудникам Google предложили оценить эффективность чат-бота на базе

Apple завалит владельцев iPhone навязчивой рекламой Спам-платформа Apple Компания Apple собирается нарастить количество рекламы, встроенной в штатные приложения ее мобильной платформы iOS, пишет Bloomberg. Цель, которую она преследует, заключается в существенном увеличении выручки с рекламы. Больше спама в составе iOS появится с релизом стабильной версии iOS 16, назначенном на сентябрь

Microsoft и SAP в августе отключат российские компании от обновлений ПО корпорация Microsoft намерена отключить Россию от обновлений своего программного обеспечения, пишет Bloomberg. Это затронет лишь корпоративных клиентов компаний из России, однако в дальнейшем к

На грани срыва грандиозная сделка, способная поставить на уши весь мир ИТ обственность американской Nvidia может сорваться в любой момент по инициативе Nvidia. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на неназванные осведомленные о ходе сделки источники. Причины, по которы

Bloomberg: Основателя Group-IB арестовали за желание превратить компанию из российской в международную Арест как мера удержания в России Глава компании Group-IB Илья Сачков мог быть арестован за попытки вывести свой бизнес за пределы России, пишет авторитетное издание Bloomberg. По информации его экспертов, стремление Сачкова вырваться из России вызвало подозрение в том, что он «слишком независимый». Компания работает в сфере информационной безопасности. Кто

ИТ-подрядчик ЦРУ и АНБ спешно скупает золото в ожидании «черного лебедя» Palantir вкладывается в золото Американская Palantir Tenchonologies, разработчик ИТ-решений в сфере анализа данных, инвестирует в золото, опасаясь очередного «черного лебедя», пишет Bloomberg. Разработчик ПО, среди клиентов которой ряд американских спецслужб, в августе 2021 г. купил золота на сумму $50,7 млн. Это около 283 слитков массой 100 тройских унций (примерно 3,11 к

В Amazon роботы начали принимать решения об увольнении людей, даже если они ни в чем не виноваты Умный робот-кадровик Amazon Компания Amazon автоматизировала процесс принятия решений об увольнении своих работников. Как пишет Bloomberg, пока это коснулось только водителей-курьеров, работающих на Amazon по подряду через ее программу Flex. Другими словами, участники Flex в штат Amazon не входят, подобно водителям Uber

«Ростелеком» включен в индекс гендерного равенства Bloomberg 2021 года «Ростелеком», российский провайдер цифровых услуг и решений, объявил, что Bloomberg включил компанию в индекс гендерного равенства 2021 г. (Bloomberg Gender Equ

Сбербанк первым в России вошёл в список алгопровайдеров Bloomberg Сбербанк первым из российских банков присоединился к списку алгопровайдеров, доступных на Bloomberg FXGO. Клиентам банка стали доступны два типа приказов с алгоритмическим исполнением

Oracle бежит из Кремниевой долины. Эксперты: Вау, как бизнес из штата повалил! еренесет свою штаб-квартиру из калифорнийской Кремниевой долины в Техас. Об этом сообщило агентство Bloomberg. Аналогичным образом уже поступил целый ряд крупных технологических компаний, воспо

Курьерам на заметку: придуман гениальный способ обмана такси и служб доставок Все гениальное просто Курьеры в США обнаружили простой способ дополнительного заработка на компании Amazon, притом без нарушения ее собственных правил и законов страны. Для этого, как пишет Bloomberg, они начали развешивать смартфоны на деревьях, растущих вблизи центров выдачи компании. Схема заработка очень проста и при этом легальна. Распределение заказов среди курьеров в Amazon

Сотрудники Twitter годами шпионили за знаменитостями и политиками огов Twitter на протяжении нескольких лет взламывали профили известных людей, используя свое положение в компании и внутренние инструменты, недоступные обычным пользователям. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на бывших работников компании. Взломом аккаунтов промышляли сотрудники Twitter, работающие по контракту и осуществляющие контроль за нарушением правил ресурса и сброс настр

«Ростелеком» включен в индекс гендерного равенства Bloomberg р цифровых услуг и решений, объявил о том, что компания была включена в индекс гендерного равенства Bloomberg 2020 г. (Bloomberg Gender Equality Index, далее – индекс). Индекс расширил с

Samsung потратит $116 млрд на борьбу с главным мировым чипмейкером TSMC ует в течение следующего десятилетия вложить $116 млрд в контрактное производство микросхем, чтобы одолеть своего главного конкурента – тайваньскую TSMC, и стать мировым лидером в данной сфере, пишет Bloomberg. $64 млрд пойдут на исследования и разработку (R&D), а оставшиеся $69 млрд будут потрачены на расширение производственных мощностей, что также позволит создать 15 тыс. новых рабочих м

Bloomberg закрывает свой канал в WhatsApp и переходит в Telegram От Цукерберга к Дурову Информагентство Bloomberg, сообщило о закрытии своего официального канала в мессенджере WhatsApp. Вместо этог

В России появились два новых ИТ-миллиардера ские разработчики компьютерных игр Дмитрий и Игорь Бухман стали долларовыми миллиардерами, сообщает Bloomberg. Состояние каждого из братьев в Bloomberg Billionaires Index оценивается при

Россия упала в рейтинге инноваций Bloomberg Россия в рейтинге Bloomberg Россия заняла 27 место в рейтинге Bloomberg Innovation Index 2019, который р

Новая секретная ОС Google гораздо масштабнее, чем «замена Android». Видео Работа над ошибками «с чистого листа» По данным делового портала Bloomberg, ссылающегося на информацию от анонимных индустриальных источников, разработка новой операционной системы Fuchsia OS, которая в строжайшей тайне ведется компанией Google, может означа

Компания «отца Android» потерпела крах и продается на корню Andy Rubin) и с большой помпой выпустившая на рынок в 2018 г. свой первый смартфон Essential PH-1, в настоящее время находится в состоянии поиска покупателя на все свои активы, сообщил деловой портал Bloomberg со ссылкой на собственные источники в отрасли. Помимо этого, в Essential Products также свернули разработку второго смартфона, выпуск которого ожидался в 2018 г. предположительно под

Начат выпуск первых в мире 7 нм процессоров. Они пойдут в новые iPhone ый OEM-партнер Apple, начала массовое производство следующего поколения мобильных процессоров для смартфонов iPhone, анонс которых ожидается во втором полугодии 2018 г. Об этом сообщил деловой портал Bloomberg со ссылкой на собственные индустриальные источники, настоявшие на анонимности. Особенностью новых мобильных процессоров Apple, которые с высокой вероятностью получат рыночное название