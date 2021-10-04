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Bloomberg


04.10.2021 Bloomberg: Основателя Group-IB арестовали за желание превратить компанию из российской в международную 7
30.09.2021 Всемирно известный российский интегратор решился на двойное IPO 1
27.09.2021 Легендарная компания-зомби собирается запретить во всем мире iPhone и смартфоны на Android 4
27.09.2021 В России создан суверенный TikTok 1
24.09.2021 Ozon врывается на рынок онлайн-кинотеатров 1
23.07.2021 Одна-единственная компания сумела за секунды обрушить пол-интернета. Поломались Google, Apple, Amazon 1
19.07.2021 Сооснователь Ethereum выходит из бизнеса: «Я боюсь за свою жизнь и годами не выхожу из дома без охраны» 3
14.07.2021 Ozon заставляет постоянных покупателей переплачивать, а новичкам делает мегаскидки 1
14.07.2021 Самая прославленная группировка «русских хакеров» внезапно прекратила работу и отключила все сайты 2
09.07.2021 Google поплатится за нетерпимость к конкурентам, или как главный поисковик мира пытался уничтожить магазин приложений Samsung 1
01.07.2021 Microsoft и Google на пороге войны. Шестилетнее перемирие между ними закончилось 2
01.07.2021 ИТ-компания заставляет сотрудников на «удаленке» платить премии тем, кто работает в офисе 3
29.06.2021 В Amazon роботы начали принимать решения об увольнении людей, даже если они ни в чем не виноваты 5
24.06.2021 Основатели крупной криптовалютной биржи исчезли, прихватив миллиарды долларов, принадлежащие их клиентам 3
11.06.2021 Intel покупает разработчика процессоров с конкурирующей архитектурой 3
10.06.2021 В «падении» половины мирового интернета и отключении десятков сайтов виноват один-единственный пользователь 1
08.06.2021 Отключилась половина мирового интернета. Недоступны десятки популярных сайтов и сервисов 1
02.06.2021 «Миллениалы» и «зумеры» готовы уволиться, лишь бы избежать «офисного рабства» и работать из дома 4
27.05.2021 Хакеры выбили крупнейший в истории выкуп из корпорации, атакованной шифровальщиком 1
21.05.2021 Экс-президент Intel создала процессоры лучше, чем у самой Intel, на ядрах собственной разработки. Их купят Microsoft и создатели TikTok 1
20.05.2021 Миноритарии Ozon распродали акции на $300 млн 1
17.05.2021 Знаменитый русскоязычный хакерский форум запретил у себя упоминать программы-вымогатели 1
12.05.2021 Xiaomi уделала Америку 2
10.05.2021 Атака «русских хакеров» на трубопровод в США привела к скачку мировых цен на нефть 1
26.04.2021 Создатель крупной криптобиржи исчез с $2 млрд на руках. Биржа не работает, клиенты жаждут мести 1
13.04.2021 Apple создает сразу два устройства нового типа. Одно будет уникальным, а второе она подсмотрела у Xiaomi и Сбербанка 3
09.03.2021 В Nokia массовые увольнения, которые она тщательно скрывает. На улицу выставлены больше 10 тыс. человек 1
24.02.2021 Глобальный дефицит микросхем вырос до 30%. Отрасли грозит затяжной кризис 1
15.02.2021 «Авито» превращается в «убийцу» Ozon и «Яндекс.маркета» 1
27.01.2021 «Ростелеком» включен в индекс гендерного равенства Bloomberg 2021 года 1
27.01.2021 Сбербанк первым в России вошёл в список алгопровайдеров Bloomberg 1
19.01.2021 Storedot начала испытания аккумуляторов сверхбыстрой зарядки 1
11.01.2021 Nissan, Toyota, Volkswagen и Ford сокращают производство и закрывают заводы из-за дефицита чипов 1
30.12.2020 Крупный инвестор призвал расчленить Intel и устроить распродажу 1
23.12.2020 «Газпром-медиа» построит «убийцу» TikTok. Для этого купили приложение, созданное под эгидой таинственной Катерины Тихоновой 1
21.12.2020 Intel теряет крупных клиентов. Microsoft будет делать собственные процессоры 2
17.12.2020 Экс-замминистра связи России вошел в топ-15 российских миллиардеров с состоянием $11 млрд 1
16.12.2020 Выбор CNews: сделки года на российском ИТ-рынке. Голосование 1
14.12.2020 Oracle бежит из Кремниевой долины. Эксперты: Вау, как бизнес из штата повалил! 5
10.12.2020 Знаменитый разработчик человекоподобных роботов пошел по рукам. Boston Dynamics продана третий раз за 7 лет 2

Публикаций - 785, упоминаний - 1197

Bloomberg упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11017 151
Apple Inc - Эппл Рус 7680 131
Samsung Electronics 5633 115
Google LLC 7128 101
Intel Corporation 4152 29
Amazon Inc - Amazon.com 1467 27
Qualcomm Technologies 1001 25
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 24
Huawei 2726 22
Xiaomi 904 21
IBM 3527 21
Facebook 3765 19
Twitter 2204 19
Nvidia Corp 2011 17
Foxconn - Hon Hai Precision Industry 303 17
Alphabet 74 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 15
VK - Mail.ru Group 2482 13
Yandex - Яндекс 4099 13
Lenovo Group 1636 12
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 300 11
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 10
Broadcom Inc 197 10
Telegram Group 702 10
Oracle Corporation 3331 10
Sony 2319 9
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 9
Lenovo Motorola 996 7
Cisco Systems 2037 7
AMD - Advanced Micro Devices 1664 7
GitHub 412 7
Dell EMC 2387 6
ZTE Corporation 549 6
SEC Consult Services 929 6
АФК Система ПАО 991 5
Alibaba Group 298 5
LG Electronics 1832 5
SAP SE 3207 5
MediaTek 314 5
AT&T Inc 551 5
Uber Technologies 258 23
Uber 257 23
Tesla Motors 241 16
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 10
SoftBank Group 101 10
Square 38 7
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 6
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1430 6
LinkedIn 520 6
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 178 6
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 6
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 186 5
Яндекс.Такси 271 4
Visa International 1344 4
Sequoia Capital 81 3
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 3
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 71 3
Boeing 98 3
Morgan Stanley - Морган Стэнли 172 3
Газпромбанк - ГПБ 692 3
Frankfurt Stock Exchange - Börse Frankfurt - Франкфуртская фондовая биржа 27 3
Sunac China 5 3
GlobalFoundries - GF 67 2
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 2
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 161 2
Альфа-Групп 318 2
Barnes & Noble 52 2
О2О Delivery club 153 2
JD.com - Jingdong Mall 45 2
Hyundai Motor 144 2
Foodfox 11 2
Qiwi 783 2
DST Global 165 2
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 2
Daimler AG 71 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 2
Bank of America - Банк Америки 101 2
Barclays 50 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 10
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 9
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 252 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 5
Президент США 105 5
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 409 5
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 62 5
Пентагон - Министерство обороны США 277 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 4
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 4
FCC USA - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 120 4
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 169 4
Президент Российской Федерации 1439 4
Конгресс США - U.S. Congress legislation 106 3
Верховный суд Российской Федерации 174 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 2
FTC USA - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 79 2
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 71 2
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 170 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 151 2
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организациая интеллектуальной собственности 50 2
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 2
Committee on Foreign Investment in the United States - Комитет по иностранным инвестициям в США 2 2
UK Parliament - Палата общин Великобритании - The House of Commons of the United Kingdom 3 2
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 2
Президент США - The White House - Белый дом - Административно-бюджетное управление Белого дома - Office of Management and Budget (OMB) 8 1
ООН ДЭСВ - Департамент по экономическим и социальным вопросам 5 1
USSS - the United States Secret Service - Секретная служба США 7 1
Президент США - The White House - Белый дом 50 1
CFTC USA - Commodity Futures Trading Commission - Комиссия по торговле товарными фьючерсами 8 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 58 1
World Bank Group - Всемирный банк 128 1
Мировой суд Таганского района Москвы 4 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 8
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 638 3
The Labour Party - Лейбористская британская политическая партия 3 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей 51 2
Церковь Вечности 11 1
ОЗИ - Общество Защиты Интернета 5 1
The Valuable 500 - глобальная инициатива по продвижению инклюзивного подхода и предоставлению равных возможностей 3 1
Free TON Community 5 1
USRA - Universities Space Research Association - Ассоциация космических исследований университетов 2 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 27 1
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 18 1
Демократическая политическая партия США 36 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 29 1
Единая Россия - Политическая партия 171 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 26 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 40 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 22
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3644 19
ARM64 - Архитектура процессора 1017 16
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 432 14
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 13
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 12
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3970 12
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3042 9
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 9
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 876 9
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 8
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 8
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 7
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1332 7
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 334 6
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 262 6
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 6
Телевизор - Телевизионный приёмник 483 5
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 5
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1201 5
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 753 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 4
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 4
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 102 4
3G - Стандарт мобильной связи 3709 4
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 4
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 260 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2440 4
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 3
NAND flash memory - Флеш-память 202 3
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 474 3
ARM - Advanced RISC Machine 225 3
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2336 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1243 3
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 428 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1142 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 3
Kubernetes 307 3
Google Android 10750 110
Apple iPhone - Серия смартфонов 5121 64
Apple iOS 5741 62
Microsoft Windows Phone OS 1472 29
Apple iPad 3263 26
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 24
Microsoft Windows 10 6612 23
Nvidia GeForce GTX 2054 22
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 18
Apple iPhone 8 157 14
Samsung Galaxy Note 558 13
Apple A - чипсет - серия мобильных процессоров 247 12
Google Play - Google Store - Android Market 2515 12
Linux OS 4243 12
Apple MacBook - серия ноутбуков 696 11
Apple - App Store 2198 11
Microsoft Windows 8 1228 11
Apple iPhone 7 246 11
Apple iPhone 6 547 10
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 10
Apple iPhone X - Серия смартфонов 212 8
WhatsApp Messenger 654 8
Symbian OS 764 8
Apple Mac 1454 8
Apple iPhone 5 710 8
Google YouTube - Видеохостинг 1706 7
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 7
Microsoft Azure 1171 7
Apple macOS 922 7
Apple iPad Pro 226 7
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2062 7
Microsoft Windows 7 1662 7
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 273 6
Samsung Galaxy 345 6
Corning Gorilla Glass 496 6
AWS - Amazon Web Services 568 6
Opera - Браузер 628 6
Google Pixel - Серия смартфонов 108 6
Java - Язык программирования 1167 6
Google Chrome - браузер 1117 5
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 27
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 24
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 18
Путин Владимир 1820 9
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 83 8
Steve Jobs - Стив Джобс 700 7
Дуров Павел 216 7
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 7
Gates William Henry - Гейтс Билл 268 7
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 138 5
Волож Аркадий 181 5
Dorsey Jack - Дорси Джек 19 5
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 250 4
Усманов Алишер 241 4
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 152 4
Jun Lei - Цзунь Лей 43 4
Heins Thorsten - Хейнс Торстен 39 3
Wanstrath Chris - Уэнстрат Крис 4 3
Yueting Jia - Юэтин Цзя 14 3
Tan Hock - Тан Хок 6 3
Satya Nadella - Сатья Наделла 167 3
Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 105 3
Buffett Warren - Баффет Уоррен 26 3
Friedman Nat - Фридман Нэт 13 3
Hauser Hermann Maria - Хаузер Герман Мария 11 3
Rometty Virginia Marie "Ginni" - Рометти Вирджиния 12 3
Медведев Дмитрий 1433 3
Рейман Леонид 408 2
Sundar Pichai - Сундар Пичай 50 2
Federighi Craig - Федериги Крейг 22 2
Larry Page - Ларри Пейдж 125 2
Zhengfei Ren - Чжэнфэй Жэнь 24 2
Ющенко Александр 25 2
Krishna Arvind - Кришна Арвинд 18 2
Жаров Александр 165 2
Hurd Mark - Херд Марк 87 2
Мишустин Михаил 302 2
Абрамович Роман 23 2
Rubin Andy - Рубин Энди 59 2
Рогозин Дмитрий 79 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 270
Россия - Российская федерация - РФ 57180 180
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 134
Япония 2760 49
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 48
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 44
Германия - Федеративная Республика 3614 35
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 29
Индия - Республика 2161 25
Франция - Французская Республика 2112 18
Европа 3730 18
США - Калифорния 969 16
Украина 3347 13
Канада 1294 11
Казахстан - Республика 2621 11
США - Кремниевая долина 398 11
Южная Корея - Республика 1450 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 8
США - Нью-Йорк 1087 7
Австралия - Австралийский Союз 1118 7
Израиль 716 7
Сингапур - Республика 808 7
США - Вашингтон 334 7
Беларусь - Белоруссия 2081 7
США - Сан-Франциско 689 6
Азия - Азиатский регион 1512 5
Иран - Исламская Республика Иран 374 5
Восточная Европа 1669 5
США - Сан-Хосе 109 5
Бразилия - Федеративная Республика 1121 5
Италия - Итальянская Республика 1371 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 755 4
Нидерланды 970 4
Новая Зеландия 290 4
Америка 453 4
Ирландия - Республика 362 4
Испания - Королевство 1248 4
США - Колорадо 55 4
Финляндия - Финляндская Республика 812 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 12
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 12
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 7
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 6
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 236 6
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 91 6
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 812 3
Вторая мировая война 255 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 3
Privacy Shield - "Щит конфиденциальности" - трансфер персональных данных из ЕС (Евросоюзом) и США 5 2
Космодром Байконур 97 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 618 2
Like - Лайк - Кнопка «Нравится» 54 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 1
OCF - Operation Cash Flow - Операционный денежный поток 3 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 122 1
SSN - Social Security number - Номер социального страхования граждан и резидентов США 8 1
Золотая акция - ценная бумага, позволяющая государству сохранить контроль над приватизируемым предприятием на определенный срок 20 1
Ордена Великобритании - Орденская система Британской империи 3 1
SPAC - Special Purpose Acquisition Company 7 1
GMV - Gross Merchandise Volume - Gross Merchandise Value - Общий объём оборота товаров - Общая стоимость того, что было продано в определенный промежуток времени 12 1
CLOUD Act (H.R. 4943) - The Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act - Закон о законном использовании данных за рубежом - Закон об облачных вычислениях 3 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 36 1
Конституция США 18 1
Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 24 1
ООН - Конвенция о правах инвалидов 1 1
Экономический эффект 20 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 60 1
Закон Мура - Moore's law 74 1
Cashback - Кэшбэк 37 1
FCF - Free cash flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты 19 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 1
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 64 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 323 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 1
NYT - The New York Times 505 22
Thomson Reuters - Рейтер 1711 19
CNBC - Consumer News and Business Channel 108 13
The Wall Street Journal 709 10
The Verge - Издание 448 9
TechCrunch - TechCrunch Awards 1097 9
ZDnet 381 7
Forbes - Форбс 441 7
Business Insider 182 7
FT - Financial Times 246 6
The Guardian - Британская газета 189 5
News Corp 90 5
Nikkei - Издание 114 4
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 353 4
All Things Digital 156 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 4
The Washington Post 109 4
WSJ - The Wall Street Journal 161 3
Engadget - Блог о технологиях 336 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2085 3
The Register 337 2
The Information 39 2
Global Times 12 2
Ars Technica 227 2
CNews - ZOOM.CNews 1089 2
РИА Новости 654 2
CrunchBase 62 2
Re/code 40 2
Nowhereelse.fr 12 2
ABC News 11 2
РБК Инновации 36 2
Yahoo Finance 18 2
Pocket-Lint 68 2
GizChina - Издание 40 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
Wikipedia - Википедия 274 2
ShowTime - телеканал 13 1
ThreatPost 9 1
Chicago Sun-Times 9 1
SeekingAlpha 1 1
IDC - International Data Corporation 2709 5
NPD DisplaySearch 194 4
NPD Group 80 3
eMarketer 77 3
IHS iSuppli 274 3
TrendForce 48 3
CNews Analytics 1988 2
Piper Jaffray 65 2
Bloomberg Billionaires Index - Индекс миллиардеров Bloomberg 4 2
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 13 2
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 10 2
EGDI - E-government Development Index - Индекс развития электронного правительства ООН 6 2
Fortune Global 500 160 2
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности 17 2
Bloomberg Innovation Index - Индекс инновационного развития 6 2
Bloomberg Intelligence 2 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 62 1
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 9 1
Net Applications 109 1
Ookla Рейтинг скорости мобильного интернета 2 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 1
DEI - Digital Evolution Index - Индекс цифровой эволюции 2 1
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 1 1
NYSE ARCA Tech 100 Index 1 1
GSMA Mobile Connectivity Index - Индекс мобильного подключения 1 1
IMD World Digital Competitiveness Ranking - Индекс цифровой конкурентоспособности 3 1
Refinitiv 4 1
Sensor Tower 8 1
The Economist Intelligence Unit 30 1
International Innovation Index - Международный инновационный индекс - Индекс инновационной активности 1 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 1
GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 4 1
IDC Russia - IDC Россия 115 1
Strategy Analytics 173 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
IHS Markit 21 1
I-DESI - The International Digital Economy and Society Index - Международный индекс развития цифровой экономики и общества - Индекс цифровой связности - Digital Society Index 5 1
Национальный индекс развития цифровой экономики и общества России 1 1
Counterpoint Research 29 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 3
Cornell University - Корнеллский университет 11 2
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 35 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 94 1
UTN - Universidad Tecnológica Nacional - National Technological University - Общенациональный национальный университет в Аргентине 1 1
Escuela Nacional De Educacion Tecnica 1 1
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 10 1
AI Now Institute at New York University 2 1
Institute for Disease Modeling - Институт моделирования заболеваний 1 1
Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 11 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет 22 1
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 21 1
UI - Universitas Indonesia - Университет Индонезия 1 1
University of Oxford - Оксфордский университет 26 1
Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 39 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 36 1
ИСП РАН - Институт системного программирования им. В. П. Иванникова Российской академии наук 51 1
ИРИ - Институт развития интернета 94 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 114 5
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 5
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 142 3
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 113 2
Oracle OpenWorld 36 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 219 1
Samsung Unpacked 19 1
Aspen Security Forum 1 1
The Giving Pledge - Клятва дарения 3 1
Fritz London Memorial Prizes - Премия Фрица Лондона 5 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757030, в очереди разбора - 660720.
Создано именных указателей - 46354.
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