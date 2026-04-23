Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Bloomberg

Bloomberg

СОБЫТИЯ


23.04.2026 Это гроши, а не зарплата. Десятки тысяч работников Samsung вышли на митинг – конкурирующая фирма платит больше

Где деньги, Samsung? Более 30 тыс. работников корейской компании Samsung устроили крупно масштабный митинг с лозунгами и транспарантами. Как пишет Bloomberg, мероприятие прошло у корейского завода компании, а протестующие требовали повысить зарплату на 7% выплатить им часть прибыли Samsung, которая стремительно растет благодаря искусствен
06.03.2026 Oracle выставит на улицу тысячи сотрудников. Сэкономленные на зарплате деньги пойдут на строительство дата-центров

Массовые увольнения в Oracle Oracle планирует массовые увольнения. По сообщению Bloomberg, американская корпорация сократит «тысячи» сотрудников, рассчитывая таким образом сэкономить средства, которые ей необходимы для строительства новых центров обработки данных. Ожидаетс
27.02.2026 Заклятый конкурент Apple разочаровался в суперсовременных смартфонах и будет выпускать одно старье

Samsung возвращается в прошлое Компания Samsung в обозримом будущем не намерена больше экспериментировать с необычными форм-факторами смартфонов. Как сообщил агентству Bloomberg операционный директор Samsung Electronics Вон-Чун Чой (Won-Joon Choi), сверхтонкий Galaxy S25 Edge провалился в продаже, и потому потомков у него пока не будет. Напомним, Samsung ушла
30.01.2026 Сотрудники Meta* читают переписки в WhatsApp** и сливают их всем желающим. В США начато расследование

анизацией на территории России) о том, что у ее работников есть доступ к чатам принадлежащего ей мессенджера WhatsApp** (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), пишет Bloomberg. Ранее заявлялось что доступы к чатам в WhatsApp имеют лишь их участники. По информации Bloomberg, руководство Meta позиционирует WhatsApp как приложение со сквозным шифрование
24.11.2025 Готовится совершенно новая ОС для iPhone – быстрая и оптимизированная, чтобы заменить нынешнюю iOS, медленную, тяжелую и глючную

iOS по-новому Компания Apple собирается сосредоточиться на оптимизации кода и повышении производительности новой iOS 27, пишет Bloomberg. Анонс системы ожидается в июне 2026 г., релиз – спустя еще три месяца. iOS – это прошивка для смартфонов Apple iPhone, которая в самом начале носила название iPhoneOS. На ее основе д
10.11.2025 «Отец» интернета забыл добавить в него одну деталь, и он попал в рабство к гигантским технокорпорациям

Незавершенные дела Отец Всемирной паутины Тим Бернерс-Ли (Tim Berners-Lee) пожаловался на монетизацию интернета, пишет Bloomberg. В ноябре 2025 г. он сетует, что крупные технологические компании лишь собирают персональные данные и подталкивают людей к зависимости от контента. Британский информатик Тим Бернерс-Л
03.09.2025 США нанесли двойной удар по мировому производству микросхем. TSMC больше не сможет держать на плаву свой завод в Китае

ии Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., более известной как TSMC. на свободную поставку необходимого оборудования на свою главную китайскую фабрику по производству микросхем в городе Нанкин, пишет Bloomberg. TSMC – это крупнейший в мире контрактный производитель микросхем с долей рынка более 50%. В числе клиентов – компании AMD, Apple, Qualcomm, Nvidia, MediaTek и многие другие основные

15.08.2025 Национальный процессор по-американски. Трамп задумал сделать Intel государственной компанией

осударство Администрация Президента США Дональда Трампа (Donald Trump) рассматривает возможность приобретения доли в компании Intel – на данный момент крупнейшем в мире производителе х86-процессоров. Bloomberg со ссылкой на пожелавшие сохранить анонимность источники пишет, что переговоры в этом направлении ведутся, однако их статус, равно как размер желаемой к приобретению доли, пока неизве
13.05.2025 Разворот на 180. Первая ИТ-компания разочаровалась в нейросетях и мечтает вернуть всех уволенных сотрудников, замененных на ИИ

нанимать уволенных ранее сотрудников, которых в 2024 г. хотел заменить нейросетями, пишет агентство Bloomberg. В провале операции по цифровизации своего штата расписался лично генеральный дирек
23.04.2025 Лишний балласт. Тонущая Intel выгонит на улицу десятки тысяч сотрудников по всему миру

ая корпорация Intel, пока еще крупнейший в мире производитель процессоров с архитектурой х86 (75,4% в IV квартале 2024 г. – Mercury Research), намерена уволить каждого пятого своего сотрудника, пишет Bloomberg. Иными словами, без работы останутся около 22 тыс. человек из приблизительно 109 тыс. общемирового штата корпорации. О столь массовых увольнениях Intel объявит в самые ближайшие дни.

22.01.2025 Трамп объявил о создании крупнейшего в истории проекта для развития ИИ на основе OpenAI, Oracle и SoftBank

Анонс проекта Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) сообщил о выделении инвестиций в размере до $500 млрд от Softbank, OpenAI, Oracle и MGX, пишет Bloomberg. Компании будут заняты развитием инфраструктуры искусственного интеллекта (ИИ) в Соединенных Штатах и создания суперкомпьютера, который будет создавать сверхумные нейронные сети, пише
26.11.2024 Qualcomm раздумала покупать Intel. Главный чипмейкер мира так плох, что больше никому не нужен

Интерес потерян Американская компания Qualcomm, один из крупнейших в мире разработчиков процессоров с архитектурой ARM, отказалась от плана по приобретению Intel, пишет Bloomberg. Она охладела к этой идее по целому ряду причин, одна из которых – далеко не самое хорошее финансовое состояние Intel в последние годы и в частности в III квартале 2024 г. (1 июля – 3
08.05.2024 Microsoft создала для спецслужб США ИИ, полностью изолированный от интернета

soft запустила предназначенную для спецслужб США модель генеративного искусственного интеллекта на суперкомпьютере, полностью изолированном от интернета. Об этом в начале мая 2024 г. сообщает издание Bloomberg. Эта большая языковая модель полностью отделена от интернета, что является первым достижением в отрасли и позволит спецслужбам анализировать секретную информацию, не опасаясь, что она
07.05.2024 Huawei, который финансировал университеты США, запретят сертифицировать в Америке телекоммуникационное «железо»

траны оборудование, потенциально представляющее угрозу для национальной безопасности. По информации Bloomberg, американские регуляторы ранее зависели от независимых лабораторий для сертификации
05.02.2024 Российская система RuTerminal заменит Bloomberg и Reuters в сфере оценки справедливой стоимости опционов.

ать данные виджета для оценки опционов с использованием известных моделей — на основании поверхности волатильности, спот цен и безрисковых ставок. Раньше банки загружали поверхность в свои системы из Bloomberg и Refinitiv. Но с их уходом в марте 2023 г. участники рынка ПФИ оказались без данных о поверхности и, как следствие, без возможности привычного расчета стоимости своих опционных позиц
29.01.2024 Санкции бесполезны. Россия импортирует западные микросхемы на миллиарды долларов

23 г. Россия ввезла в Россию микросхемы западной разработки на сумму около $2 млрд, пишет агентство Bloomberg. Реализовать это удалось на фоне жесточайших антироссийских санкций, особенно в сфе
03.10.2023 Китай строит подпольную империю по производству процессоров. В обходе санкций США ему помогает Тайвань

Друг моего врага – мой друг Несколько тайваньских компаний могут участвовать в строительстве новой сети заводов по выпуску процессоров для китайской компании Huawei, пишет Bloomberg. Это прямое нарушение американских санкций потому что еще в 2020 г. власти США запретили Тайваню помогать Huawei во всем, что связано с процессорами. Запрет, в частности, распространи
23.08.2023 Чтобы прорваться сквозь санкции, Huawei развертывает тайную сеть предприятий для выпуска чипов

ывают, что позволяет компании обходить введенные против нее санкции США. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные Ассоциации производителей полупроводниковых изделий (Semicondu
15.08.2023 Китай вводит 24 новых правила регулирования ИИ. Среди них обязательные ярлыки и регистрация алгоритмов

многообещающей и противоречивой технологии за последние 30 лет, как пишет информационное агентство Bloomberg. Вводится, например, обязательная регистрация услуг и алгоритмов. Искусственно созд
27.04.2023 Работники Google просят не запускать их чат-бот Bard: «Он не просто бесполезный, он еще хуже»

ботники Google называли его «патологическим лжецом» и «не просто бесполезным, а еще хуже», и просили руководство компании не запускать его. Об этом говорится в публикации престижного делового издания Bloomberg. Источником информации стали 18 бывших и текущих работников Google. В феврале 2023 г., незадолго до запуска Bard, сотрудникам Google предложили оценить эффективность чат-бота на базе

15.08.2022 Apple завалит владельцев iPhone навязчивой рекламой

Спам-платформа Apple Компания Apple собирается нарастить количество рекламы, встроенной в штатные приложения ее мобильной платформы iOS, пишет Bloomberg. Цель, которую она преследует, заключается в существенном увеличении выручки с рекламы. Больше спама в составе iOS появится с релизом стабильной версии iOS 16, назначенном на сентябрь
28.06.2022 Microsoft и SAP в августе отключат российские компании от обновлений ПО

корпорация Microsoft намерена отключить Россию от обновлений своего программного обеспечения, пишет Bloomberg. Это затронет лишь корпоративных клиентов компаний из России, однако в дальнейшем к
25.01.2022 На грани срыва грандиозная сделка, способная поставить на уши весь мир ИТ

обственность американской Nvidia может сорваться в любой момент по инициативе Nvidia. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на неназванные осведомленные о ходе сделки источники. Причины, по которы
04.10.2021 Bloomberg: Основателя Group-IB арестовали за желание превратить компанию из российской в международную

Арест как мера удержания в России Глава компании Group-IB Илья Сачков мог быть арестован за попытки вывести свой бизнес за пределы России, пишет авторитетное издание Bloomberg. По информации его экспертов, стремление Сачкова вырваться из России вызвало подозрение в том, что он «слишком независимый». Компания работает в сфере информационной безопасности. Кто
19.08.2021 ИТ-подрядчик ЦРУ и АНБ спешно скупает золото в ожидании «черного лебедя»

Palantir вкладывается в золото Американская Palantir Tenchonologies, разработчик ИТ-решений в сфере анализа данных, инвестирует в золото, опасаясь очередного «черного лебедя», пишет Bloomberg. Разработчик ПО, среди клиентов которой ряд американских спецслужб, в августе 2021 г. купил золота на сумму $50,7 млн. Это около 283 слитков массой 100 тройских унций (примерно 3,11 к
29.06.2021 В Amazon роботы начали принимать решения об увольнении людей, даже если они ни в чем не виноваты

Умный робот-кадровик Amazon Компания Amazon автоматизировала процесс принятия решений об увольнении своих работников. Как пишет Bloomberg, пока это коснулось только водителей-курьеров, работающих на Amazon по подряду через ее программу Flex. Другими словами, участники Flex в штат Amazon не входят, подобно водителям Uber
27.01.2021 «Ростелеком» включен в индекс гендерного равенства Bloomberg 2021 года

«Ростелеком», российский провайдер цифровых услуг и решений, объявил, что Bloomberg включил компанию в индекс гендерного равенства 2021 г. (Bloomberg Gender Equ
27.01.2021 Сбербанк первым в России вошёл в список алгопровайдеров Bloomberg

Сбербанк первым из российских банков присоединился к списку алгопровайдеров, доступных на Bloomberg FXGO. Клиентам банка стали доступны два типа приказов с алгоритмическим исполнением
14.12.2020 Oracle бежит из Кремниевой долины. Эксперты: Вау, как бизнес из штата повалил!

еренесет свою штаб-квартиру из калифорнийской Кремниевой долины в Техас. Об этом сообщило агентство Bloomberg. Аналогичным образом уже поступил целый ряд крупных технологических компаний, воспо
03.09.2020 Курьерам на заметку: придуман гениальный способ обмана такси и служб доставок

Все гениальное просто Курьеры в США обнаружили простой способ дополнительного заработка на компании Amazon, притом без нарушения ее собственных правил и законов страны. Для этого, как пишет Bloomberg, они начали развешивать смартфоны на деревьях, растущих вблизи центров выдачи компании. Схема заработка очень проста и при этом легальна. Распределение заказов среди курьеров в Amazon
29.07.2020 Сотрудники Twitter годами шпионили за знаменитостями и политиками

огов Twitter на протяжении нескольких лет взламывали профили известных людей, используя свое положение в компании и внутренние инструменты, недоступные обычным пользователям. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на бывших работников компании. Взломом аккаунтов промышляли сотрудники Twitter, работающие по контракту и осуществляющие контроль за нарушением правил ресурса и сброс настр
22.01.2020 «Ростелеком» включен в индекс гендерного равенства Bloomberg

р цифровых услуг и решений, объявил о том, что компания была включена в индекс гендерного равенства Bloomberg 2020 г. (Bloomberg Gender Equality Index, далее – индекс). Индекс расширил с
30.12.2019 Samsung потратит $116 млрд на борьбу с главным мировым чипмейкером TSMC

ует в течение следующего десятилетия вложить $116 млрд в контрактное производство микросхем, чтобы одолеть своего главного конкурента – тайваньскую TSMC, и стать мировым лидером в данной сфере, пишет Bloomberg. $64 млрд пойдут на исследования и разработку (R&D), а оставшиеся $69 млрд будут потрачены на расширение производственных мощностей, что также позволит создать 15 тыс. новых рабочих м
05.12.2019 Bloomberg закрывает свой канал в WhatsApp и переходит в Telegram

От Цукерберга к Дурову Информагентство Bloomberg, сообщило о закрытии своего официального канала в мессенджере WhatsApp. Вместо этог
17.04.2019 В России появились два новых ИТ-миллиардера

ские разработчики компьютерных игр Дмитрий и Игорь Бухман стали долларовыми миллиардерами, сообщает Bloomberg. Состояние каждого из братьев в Bloomberg Billionaires Index оценивается при
23.01.2019 Россия упала в рейтинге инноваций Bloomberg

Россия в рейтинге Bloomberg Россия заняла 27 место в рейтинге Bloomberg Innovation Index 2019, который р
20.07.2018 Новая секретная ОС Google гораздо масштабнее, чем «замена Android». Видео

Работа над ошибками «с чистого листа» По данным делового портала Bloomberg, ссылающегося на информацию от анонимных индустриальных источников, разработка новой операционной системы Fuchsia OS, которая в строжайшей тайне ведется компанией Google, может означа
25.05.2018 Компания «отца Android» потерпела крах и продается на корню

Andy Rubin) и с большой помпой выпустившая на рынок в 2018 г. свой первый смартфон Essential PH-1, в настоящее время находится в состоянии поиска покупателя на все свои активы, сообщил деловой портал Bloomberg со ссылкой на собственные источники в отрасли. Помимо этого, в Essential Products также свернули разработку второго смартфона, выпуск которого ожидался в 2018 г. предположительно под

23.05.2018 Начат выпуск первых в мире 7 нм процессоров. Они пойдут в новые iPhone

ый OEM-партнер Apple, начала массовое производство следующего поколения мобильных процессоров для смартфонов iPhone, анонс которых ожидается во втором полугодии 2018 г. Об этом сообщил деловой портал Bloomberg со ссылкой на собственные индустриальные источники, настоявшие на анонимности. Особенностью новых мобильных процессоров Apple, которые с высокой вероятностью получат рыночное название
26.04.2018 NASDAQ остановила торговлю акциями Amazon и Google

мпаний. Помимо Amazon и Alphabet, в список вошел туристический агрегатор Booking Holdings, сообщает Bloomberg. Все открытые заказы на акции компаний были отменены. NYSE пояснила остановку торго

Публикаций - 1627, упоминаний - 1979

Bloomberg и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13154 478
Microsoft Corporation 25775 304
Google LLC 12688 295
Samsung Electronics 11064 215
Intel Corporation 12811 177
Amazon Inc - Amazon.com 3277 124
Meta Platforms - Facebook 4621 124
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 101
Nvidia Corp 4002 95
IBM - International Business Machines Corp 9699 87
Huawei 4676 82
Qualcomm Technologies 1974 81
X Corp - Twitter 2938 79
AMD - Advanced Micro Devices 4641 76
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 71
Sony 6739 70
Oracle Corporation 7074 63
Yandex - Яндекс 9216 60
Dell EMC 5180 59
HP Inc. 5883 57
HP - Hewlett-Packard 3662 53
OpenAI 541 48
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 440 44
Xiaomi - Сяоми 2231 43
Cisco Systems 5372 42
LG Electronics 3735 42
Alibaba Group 473 39
Lenovo Group 2446 39
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 38
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 521 37
Lenovo Motorola 3566 36
ASML - ASM Lithography - Advanced Semiconductor Materials Lithography - ASM International 182 34
HTC Corporation 1512 33
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 32
AT&T Inc 1725 32
Alphabet 177 31
Yahoo! 3726 29
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 29
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 26
Dell Technologies - Dell Computer 2219 26
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 60
SoftBank Group 284 37
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 36
Tesla Motors 461 36
Uber 357 31
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 28
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 28
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 27
Microsoft - LinkedIn 699 26
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 24
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 23
eBay Inc 1640 22
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 21
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 18
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 16
Volkswagen Group - VW 308 16
Альфа-Групп 745 16
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 16
Visa International 1993 15
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 15
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 15
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 14
Ford 434 14
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 14
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 12
BMW Group 482 12
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 11
DST Global - Digital Sky Technologies 229 11
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 11
Hyundai Motor Company 436 10
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 9
Walt Disney Company 647 9
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 9
Block - Square 203 9
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 192 9
ГПБ - Газпромбанк 1273 9
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 9
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 8
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 151 8
Volkswagen Audi Group 232 8
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 120
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 111
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 67
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 53
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 46
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 45
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 39
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 39
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 39
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 30
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 29
Судебная власть - Judicial power 2500 26
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 24
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 22
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 21
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 21
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 20
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 18
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 17
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 16
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 16
Федеральное казначейство России 1949 15
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 14
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 14
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 13
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 13
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 12
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 12
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 11
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 10
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 9
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 9
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 9
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 8
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 8
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 8
Китай - Государственный совет КНР - People's Bank of China - Народный банк Китая - Центральный банк Китайской Народной Республики 44 8
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 8
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 16
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 13
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 11
Единая Россия - Политическая партия 321 6
Демократическая политическая партия США 122 6
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 5
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 5
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 5
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 3
ЛДПР 116 3
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 3
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 3
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 3
The Labour Party - Лейбористская британская политическая партия 14 3
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 55 3
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 3
Российский Союз Молодежи - Общероссийская общественная организация 9 3
Ассоциация менеджеров 107 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 2
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 2
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 2
Apache Software Foundation - ASF 231 2
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 2
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 2
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 2
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 69 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
СРО НФА - Национальная финансовая ассоциация 4 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 362
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 226
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 212
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 178
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 173
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 170
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 150
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 149
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 138
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 138
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 135
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 131
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 114
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 97
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 96
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 95
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 95
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 94
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 88
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 87
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 82
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 78
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 76
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 67
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 63
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 61
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 59
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 55
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 53
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 52
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 51
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1842 51
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 50
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 49
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 48
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 48
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 46
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 45
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 45
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 44
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 262
Google Android 15243 148
Apple iPad 4011 127
Apple iOS 8583 99
Microsoft Windows 16882 88
Apple - App Store 3109 45
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 41
Linux OS 11533 40
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 39
Apple iPhone 6 4861 36
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 35
Google YouTube - Видеохостинг 3002 34
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 33
OpenAI - ChatGPT 719 32
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 32
Intel x86 - архитектура процессора 2151 32
Microsoft Windows 2000 8678 31
Apple Siri - Голосовой помощник 441 31
FreePik 1841 29
Apple iPhone 4 800 28
Apple iPhone 5 783 26
Apple iPod 1553 22
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 577 22
Statista 263 22
Microsoft Azure 1526 22
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 22
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 21
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 21
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 533 21
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 21
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 20
Apple macOS 2419 20
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 20
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 18
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 18
Microsoft Surface - Планшет 450 18
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 425 18
Baidu 302 17
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 17
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 17
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 102
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 52
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 45
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 39
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 37
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 32
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 30
Путин Владимир 3454 30
Satya Nadella - Сатья Наделла 227 28
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 27
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 23
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 130 20
Bezos Jeff - Безос Джефф 177 19
Gurman Mark - Гурман Марк 22 19
Elop Stephen - Элоп Стивен 156 17
Волож Аркадий 268 16
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 15
Усманов Алишер 311 14
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 14
Дуров Павел 329 13
Ive Jonathan - Ive Jony - Айв Джонатан - Айва Джони 81 13
Larry Page - Ларри Пейдж 197 13
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 284 12
Apotheker Leo - Апотекер Лео 66 12
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 11
Карпов Анатолий 26 11
Мишустин Михаил 787 11
Худавердян Тигран 94 10
Xi Jinping - Си Цзиньпин 66 10
Whitman Margaret - Whitman Meg - Уитмен Маргарет - Уитмэн Мег - Уитман Мэг - Уитмен Мег 135 10
Rubin Andy - Рубин Энди 63 10
Sawiris Naguib - Савирис Наджиб 146 10
Bloomberg Michael - Блумберг Майкл 26 9
Brin Sergey - Сергей Брин 193 9
Волков Дмитрий 69 8
Smith Brad - Смит Брэд 104 8
Dell Michael - Делл Майкл 193 8
Потанин Владимир 91 8
Мильнер Юрий 137 8
Dorsey Jack - Дорси Джек 38 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 872
Россия - РФ - Российская федерация 166168 512
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 423
Япония 13807 207
Европа 24964 168
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 148
Южная Корея - Республика 7052 148
Китай - Тайвань 4245 126
Германия - Федеративная Республика 13221 112
США - Калифорния 4829 94
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 92
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 89
Индия - Bharat 5869 85
Нидерланды 3746 81
Канада 5081 75
Азия - Азиатский регион 5920 74
США - Нью-Йорк 3180 62
Украина 7928 55
США - Колумбия - Вашингтон 1487 51
Франция - Французская Республика 8177 50
Сингапур - Республика 1953 48
Китай - Пекин - Beijing 1096 47
Финляндия - Финляндская Республика 3697 45
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 44
Швеция - Королевство 3782 42
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 34
Италия - Итальянская Республика 4508 34
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 33
США - Техас 1048 32
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 32
Земля - планета Солнечной системы 10865 30
Израиль 2856 30
Великобритания - Лондон 2432 30
Бразилия - Федеративная Республика 2520 28
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 27
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 27
Беларусь - Белоруссия 6289 25
Казахстан - Республика 6048 24
Америка - Американский регион 2206 24
Африка - Африканский регион 3641 24
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 357
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 323
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 294
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 162
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 146
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 140
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 116
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 104
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 97
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 91
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 87
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 85
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 81
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 81
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 79
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 74
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1403 72
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 65
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 65
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 64
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 58
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 58
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 56
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 47
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 46
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 44
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 44
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 40
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 39
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 38
Энергетика - Energy - Energetically 5855 37
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 37
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 37
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 36
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 35
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 35
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 32
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 32
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 31
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 31
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 158
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 67
FT - Financial Times 1296 50
Forbes - Форбс 1002 45
NYT - The New York Times 1100 42
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 40
The Verge - Издание 619 31
Business Insider - Бизнес инсайдер 264 30
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 28
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 26
Tom’s Hardware 600 25
Wikipedia - Википедия 650 24
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 23
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 23
Times 661 23
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 22
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 21
The Register - The Register Hardware 1784 21
DigiTimes - Издание 1331 19
The Washington Post 350 19
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 18
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 18
The Guardian - Британская газета 406 14
CNET Networks - CNET News 1643 14
Engadget - Блог о технологиях 429 13
ZDnet 663 11
РИА Новости 1033 11
The Information 83 11
AP - Associated Press 2007 11
Fortune 211 10
AppleInsider 400 10
Ведомости 1466 9
Ars Technica 450 8
WCCFTech - Издание 110 7
MacRumors 148 7
Известия ИД 770 7
CoinDesk 4 7
Dow Jones - MarketWatch 334 7
Reddit 398 7
TechSpot 188 6
IDC - International Data Corporation 4975 58
Gartner - Гартнер 3658 46
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 16
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 15
TrendForce 187 13
Counterpoint Research 110 13
Refinitiv - Financial and Risk Thomson Reuters 17 12
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 11
Forrester Research 834 11
Strategy Analytics 285 10
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 18 9
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 9
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 7
S&P 500 565 5
TechInsights 16 5
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 5
NPD DisplaySearch 285 4
Moody's Investors Service 136 4
Juniper Research 131 4
Fortune Global 500 295 4
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 26 4
ABI Research 236 4
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 3
Samsung Research 20 3
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 16 3
Informa - Ovum - Omdia 155 3
IMD World Digital Competitiveness Ranking - Индекс цифровой конкурентоспособности 3 3
HDI - Human Development Index - Индекс человеческого развития 4 3
eMarketer 206 3
NPD Group 140 3
Gartner - Dataquest 353 3
Internet Stock Report 994 3
Envisioneering Group 10 3
Creative Strategies 17 3
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности - Индекс готовности к сетевому обществу 33 3
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 2
Рустелеком ТК 305 2
Frost & Sullivan 207 2
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 90 2
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 8
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 7
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 4
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 4
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 3
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 3
UC Irvine, UCI - University of California, Irvine - Калифорнийский университет в Ирвайне 37 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 3
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 3
РАН - Российская академия наук 2122 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
University of Oxford - Оксфордский университет 211 2
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 2
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 2
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 111 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 2
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 126 2
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 165 2
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 132 2
KAIST - Korea Advanced Institute of Science and Technology - Южнокорейский Институт науки и техники - Институт науки и техники Кванджу - Корейский институт передовых технологий 47 2
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 2
VK - Skillbox - Скилбокс 146 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 1
IMEC - Interuniversity Microelectronics Centre 20 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 1
UI - Universitas Indonesia - Университет Индонезия 1 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 86 1
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 82 1
PU - Purdue University - Университет Пердью 144 1
Institute for Disease Modeling - Институт моделирования заболеваний 1 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 65 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 58
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 36
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 17
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 7
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 6
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 5
День молодёжи - 27 июня 1087 5
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 3
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 2
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 2
Intel Developer Forum - IDF 317 2
Industrie Forum Design Award 2 2
Восточный календарь - Китайский календарь - Китайский Новый год - Праздник весны 37 2
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 129 2
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 96 2
День независимости - Independence Day - день принятия Декларации независимости США в 1776 году 14 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 2
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
CNews FORUM Кейсы 313 1
CNews AWARDS - награда 571 1
Oracle OpenWorld 65 1
Startup Village - международная стартап-конференция 62 1
Microsoft Build - конференция 39 1
Samsung Unpacked 41 1
Silicon Valley Insiders 20 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 32 1
Red Dot Design Award 57 1
Aspen Security Forum 1 1
Burning Man - фестиваль 7 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 1
The Giving Pledge - Клятва дарения 3 1
Fritz London Memorial Prizes - Премия Фрица Лондона 5 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
Международный день медицинской сестры - 12 мая 68 1
itSMF - IT Service Management Forum 40 1
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще