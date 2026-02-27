Заклятый конкурент Apple разочаровался в суперсовременных смартфонах и будет выпускать одно старье

Samsung не будет выпускать ни новые сверхтонкие смартфоны, ни тройные раскладушки, хотя это были самые трендовые форм-факторы в 2025 г. разочарование в них наступило слишком быстро – компания моментально переключилась на выпуск самых обычных мобильников и начала с новой серии Galaxy S26.

Samsung возвращается в прошлое

Компания Samsung в обозримом будущем не намерена больше экспериментировать с необычными форм-факторами смартфонов. Как сообщил агентству Bloomberg операционный директор Samsung Electronics Вон-Чун Чой (Won-Joon Choi), сверхтонкий Galaxy S25 Edge провалился в продаже, и потому потомков у него пока не будет. Напомним, Samsung ушла из России в марте 2022 г.

Это пока первый и единственный мобильник Samsung такого рода – это был заранее подготовленный ответ Samsung на тончайший Apple iPhone Air, который, впрочем, провалился еще быстрее и почти моментально потерял половину цены, что нехарактерно для iPhone. Как сообщал CNews, Apple свернула его производство почти до нуля в считанные недели после старта продаж. Galaxy S25 Edge вышел в мае 2025 г., а iPhone Air появился спустя четыре месяца, в сентябре 2025 г. Отметим, другие бренды тоже решили не делать свой клон iPhone Air на фоне неудач Apple.

Другая новинка Samsung в необычном корпусе, Galaxy Z TriFold, тоже в обозримом будущем не получит продолжение. Это первый и пока единственный складной смартфон Samsung, представляющий собой тройную раскладушку с тремя шарнирами.

Samsung С экспериментами Samsung покончила. Возможно, временно

TriFold был ответом Samsung на китайский смартфон Mate X компании Huawei, вышедший на несколько месяцев раньше и имеющий точно такой же формат.

Можно, а зачем

Чой сообщил Bloomberg, что после провала Galaxy S25 Edge в руководстве Samsung пришли к выводу, выпускать еще одну тонкую модель в нынешних реалиях попросту нецелесообразно. В конце 2025 г. стало известно, что у компании был план по релизу нового тонкого Galaxy S26 Edge, но в итоге от него быстро отказались, по крайней мере, на данном этапе.

Что касается TriFold, то Чой, по его словам, был далеко не в восторге от идеи разработки смартфона в таком форм-факторе. «Когда мы начинали работу над TriFold, я, как руководитель отдела исследований и разработок, не хотел этим заниматься», – заявил он.

Наличие двух шарниров вместо одного привело к большим вливаниям в НИОКР, и в итоге у Samsung получилась очень дорогая копия Huawei Mate X. Последний на момент выхода материала стоил в DNS 270 тыс. руб. в комплектации с 16 ГБ оперативной памяти и накопителем на 1 ТБ, а за Samsung TriFold 16/512 ГБ МТС просил 400 тыс. руб., и это еще с учетом скидки в 100 тыс. руб.

Даже с нынешними ценами на автомобили по цене TriFold в России все еще можно купить вполне приличную подержанную машину

«Изначально мы скорее хотели создать новый вид смартфонов и вложить в него весь наш опыт, – сказал Чой. – Теперь мы задаемся вопросом, стоит ли нам разрабатывать его? Мы еще не приняли решения».

Кажется, что-то знакомое

Чой рассказал журналистам Bloomberg об отказе Samsung от по-настоящему новых смартфонов сразу после премьеры новых флагманских мобильников из серии Galaxy S26. Визуально новинки почти не отличаются от прошлогодних Galaxy S25, разве что немного иначе выглядит оформление блока тыльной камеры.

Более того, ни в одном из этих смартфонов до сих пор нет аналога MagSafe – фирменной технологии магнитной зарядки Apple. В iPhone она появилась почти шесть лет назад, с выходом линейки iPhone 12 осенью 2020 г.

Китайский аналог TriFold обойдется значительно дешевле

Samsung встроила магнитную зарядку не в сами мобильники Galaxy S26, а в фирменные чехлы для них. Кроме того, из корпуса Galaxy S26 Ultra, самого топового смартфона Samsung, внезапно исчез титан – компания заменила его на менее премиальный алюминий, скопировав эту идею у Apple с ее iPhone 17 Pro и объяснив такой ход тем, что алюминий лучше отводит тепло.

По сути, единственная внятная инновация в новой линейке – это функция Privacy Display, активация которой существенно сужает угол обзора экрана, чтобы никто посторонний не мог увидеть, что на нем отображен. Однако, во-первых, Чой признался Bloomberg, что это новшество хотели встроить еще в прошлогодние S25, но не смогли из-за технических сложностей, во-вторых, она есть исключительно в самом дорогом S26 Ultra.

В-третьих, никакое это не новшество. На российских маркетплейсах годами продаются специальные защитные пленки на дисплей смартфона, выполняющие ровно ту же функцию. Они доступны для большинства современных моделей смартфонов и стоят обычно до 1000 руб.

Лучик надежды

Samsung – первопроходец на рынке современных смартфонов с гибким дисплеем. Свой самый первый Galaxy Fold она показала семь лет назад, в феврале 2019 г., после чего все крупные бренды (кроме Apple) ринулись делать похожие аппараты.

С того момента Samsung выпустила семь поколений смартфонов Fold, представляющих собой вертикальную раскладушку, а также начала выпуск смартфонов Flip – классических горизонтальных раскладушек, которые в дальнейшем тоже были скопированы другими брендами. И пока нет предпосылок к тому, чтобы Samsung отказалась от Flip или от Fold.

Более того, Чой сообщил Bloomberg, что летом 2026 г. выйдет новый складной телефон Samsung с одним шарниром. Есть вероятность, что у него изменятся пропорции, и он станет более широким. За счет этого в разложенном состоянии он больше не будет почти квадратным, как современные Fold, а получит форму прямоугольника. Это позволит ему в той или иной степени заменить одновременно и планшетные компьютеры, но и даже TriFold, который в раскрытом виде являет собой аналог 10-дюймового планшета.

Также Чой прокомментировал ситуацию вокруг фирменного стилуса S-Pen в смартфонах Galaxy S Ultra. В прошлогоднем S25 Ultra из него вырезали модуль Bluetooth, лишив его почти всех основных функций и превратив S-Pen в точную копию стилуса из 2000-х годов, когда в моде были коммуникаторы на Windows Mobile и Palm OS.

Нынешний S26 Ultra получил все тот же S-Pen без Bluetooth. Но Чой сообщил, что компания в настоящее время разрабатывает стилус следующего поколения. «Мы работаем над более совершенной технологией S-Pen, чтобы создать новую структуру дисплея, благодаря чему недостатки использования S-Pen будут сведены к минимуму», – сказал он Bloomberg, не вдаваясь в подробности. «S-Pen останется одной из ключевых технологий», – подытожил Чой.