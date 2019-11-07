Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC

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07.11.2019 Билл Гейтс: Windows Mobile чуть не захватила мир. Но мы облажались из-за Internet Explorer и властей США

Минюст против Windows Mobile Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс (Bill Gates) назвал главную причину
09.09.2019 «Навител» представила «Навигатор» 9.11 для устройств на Windows CE и Linux

Navitel объявила о релизе новой версии программы Навител Навигатор 9.11 для устройств на базе Windows CE и Linux. В обновлении реализованы новые возможности построения маршрутов, изменено отображение POI, а также добавлены оповещения о дорожных указателях, Обновление «Навител Навигатор»
09.07.2018 Navitel обновила «Навител Навигатор» для устройств на Windows CE

Navitel объявила о релизе обновленной версии программы «Навител Навигатор» для автонавигаторов Navitel на базе ОС Windows CE. В версии «Навител Навигатор» 9.10.903 реализован новый алгоритм оповещений о приближении к камерам контроля скорости и дорожным знакам. В обновленном интерфейсе стала доступна двухс
02.04.2018 Уволенный топ-менеджер Microsoft раскрыл причины провала Windows Phone

ft Exchange, был назначен главой подразделения мобильных разработок. По его распоряжению работа над Windows Mobile была полностью свернута в пользу разработки новой системы, способной составить
17.08.2015 История Windows Phone: от Windows Mobile до наших дней

Phone можно назвать естественным эволюционным развитием мобильной операционной системы от Microsoft.Windows Mobile, CE и другие Старожилы могут вспомнить встраиваемую ОС Windows CE (которая, кс
27.05.2015 Мировой рынок смартфонов замедляется. Windows Mobile ждет бурный рост

ии высокого спроса на «яблочные» аппараты ввиду того, что предложение Apple стало более интересным — оно включило модели с экранами увеличенного размера. Вместе с тем рост поставок смартфонов на базе Windows Mobile (Phone) существенно возрастет, прогнозируют в IDC. Если в 2014 г. он составил 4,2%, то в 2015 г. достигнет 34,1%. Прогноз по мировым поставкам смартфонов в 2015 г., 2019 г. и пят
06.08.2012 2ГИС обновил мобильное приложение для Android, Symbian и Windows Mobile

2ГИС внес ряд изменений в мобильное приложение для платформ Android, Symbian и Windows Mobile. Среди новых особенностей мобильного приложения 2ГИС следует отметить HD-качество графики на смартфонах с высоким разрешением экрана, а также новый дизайн, разработанный специаль
18.07.2012 Вышла новая версия «Навител Навигатор» для Android и Windows Mobile

Для пользователей устройств на базе Android и Windows Mobile стала доступна новая версия «Навител Навигатор» - 5.5.1.0. В последней версии навигации появилась маршрутная линия с индикацией пробок. Теперь будет проще получить информацию о з
29.06.2012 Вышла новая версия «Навител Навигатор» для Android и Windows Mobile

«Навител» объявил о выпуске новой версии навигации для пользователей устройств на базе Android и Windows Mobile – «Навител Навигатор» 5.5. В новой версии полностью переработан и обновлен дизайн интерфейса программы. Появился новый раздел «Мой Навител» в меню программы, где можно совершать

18.05.2012 Вышла новая версия навигации Shturmann для WinCE и Android

Компания «Контент Мастер» выпустила новую версию навигации для устройств на платформе Android и WinCE. Обновлённая версия 1.3 навигации Shturmann включает в себя новые возможности и значительные улучшения функционала, а новые карты России версии Q1’2012 от Navteq содержат существенное рас
15.12.2011 Вышла новая версия навигации Shturmann для WinCE

Компания «Контент Мастер», выпускающая навигационные продукты под торговой маркой Shturmann, представила новую версию ПО Shturmann 1.2.5. для навигаторов с ОС WinCE. Основные особенности обновлённой версии навигации: актуальные карты Q3’2011 от Navteq (11 стран в комплекте: Россия, Украина, Белоруссия, Прибалтика и Скандинавия); обновлённая база точе
31.10.2011 Вышла новая версия ESET NOD32 Mobile Security для Symbian, Windows Mobile и Android

дный разработчик антивирусного ПО и решений в области компьютерной безопасности, сообщила о выходе новой версии решения ESET NOD32 Mobile Security, которая поддерживает программные платформы Symbian, Windows Mobile и Android. Решение обеспечивает сохранность конфиденциальных данных, а также защиту от всех видов интернет-угроз, рекламных SMS и MMS сообщений и нежелательных вызовов. «Несмотря
13.10.2011 УЗИ с помощью Windows Mobile 6.5

S SP1. К сожалению, устройство не может похвастаться универсальностью: MobiUS SP1 работает только со смартфоном TG01 компании Toshiba. Toshiba TG01 использует в качестве основной операционной системы Windows Mobile 6.5 – и именно это определяет выбор разработчиков.
05.08.2011 Treelogic представил два недорогих GPS-навигатора на базе Windows CE

аторах используется процессор Mediatek 3351 с тактовой частотой 468 МГц, 2 ГБ встроенной памяти, 128 МБ оперативной памяти, а также 64-канальный GPS-приемник SiRF 3i+. Новинки базируются на платформе Windows CE 5.0 Core Version. Помимо предустановленной навигационной программы «Навител Навигатор», пользователь может самостоятельно добавить во внутреннюю память или на карту памяти одновремен
29.07.2011 Club.CNews: Elecont weather HD – непростой прогноз погоды для Android, iPhone, Windows Mobile

Текущая версия программы: для Android: 3.3, для iPhone: 1.9, для Windows Mobile: 1.8 Русский интерфейс: есть Технические требования: Android 1.5 и выше, iPhone 3 и выше, iPad, iPad2, Windows Mobile 5.0 и выше. Особенности: Elecont Weather - это уникал
25.07.2011 Вышло обновление «Навител Навигатор» для Windows Mobile

Для пользователей Windows Mobile устройств вышло обновление «Навител Навигатор» 5.0.1.26. В последней версии программы появился новый пробный режим, который позволяет протестировать «Навител Навигатор» перед пок
14.06.2011 Вышло обновление «Навител Навигатор» для Windows Mobile

Вышло обновление навигационной программы «Навител Навигатор» для Windows Mobile. В новой версии - 5.0.0.1620, сервис «Навител.Пробки» стал потреблять на 50% меньше GPRS-траффика. Кроме того, реализована новая клавиатура, улучшен анализ маневров при построени
06.06.2011 Android забирает у Windows Mobile российский рынок мерчендайзеров

себестоимостью и приличным временем доработок». Стоит отметить, что несмотря на прогнозы по росту использования Android-устройств в сфере мобильной торговли, полностью прекращать развитие направления Windows Mobile разработчики пока не планируют, поскольку сейчас основная масса клиентов пользуется устройствами именно на ее базе. Компании как минимум планируют обеспечить поддержку текущих по
23.05.2011 Microsoft закрывает прием приложений для Windows Mobile 6

г. в Windows Marketplace for Mobile больше не будут приниматься приложения для операционной системы Windows Mobile 6.x, включая обновления. Информацию опубликовал сайт WinRumors. Кроме того, с

07.04.2011 Paragon Software выпустила погодное приложение для Java2ME и Windows Mobile

данного в сотрудничестве с Центром Фобос, одним из крупнейших поставщиков метеорологической информации в России. Приложение выпущено для мобильных телефонов с поддержкой Java и для смартфонов на базе Windows Mobile. «Погода от Фобос» предоставляет подробный прогноз погоды на 6 дней, база из 12 тыс. городов охватывает практически весь мир. Прогнозы погоды от Центра Фобос базируются на данных
30.03.2011 Softkey обновил свое приложение для Windows Mobile

Интернет-супермаркет ПО Softkey сообщил о запуске обновленного приложения для платформы Windows Mobile. Теперь покупатели могут оплачивать заказы с мобильного телефона с помощью банковской карточки. Ранее оплата производилась только списанием денег со счета мобильного телефона. «М
11.03.2011 Treelogic показала GPS-навигатор на базе WinCE

д, позволяющий передавать визуальную и звуковую информацию с внешних аудио/видео-устройств (проводных и беспроводных камер заднего вида, мультимедиа-плееров и т.п.). В качестве платформы используется WinCE 5.0, что позволяет использовать навигатор как полноценный портативный компьютер. Treelogic показала GPS-навигатор на базе WinCE Навигатор поступил в продажу по цене 6 490 руб.
16.02.2011 Philips Xenium V816: «долгоиграющий» коммуникатор на Windows Mobile

China Electronics Corporation представила новую модель мобильного устройства под брендом Philips Xenium. Philips Xenium V816 базируется на Windows Mobile 6.5.3, поддерживает две SIM-карты и благодаря использованию энергосберегающей технологии Xenium гарантирует длительное время работы без подзарядки: до одного месяца в режиме ожид
24.01.2011 Вышло обновление «Навител Навигатор 5» для Windows Mobile

Компания «Центр Навигационных Технологий» сообщила о выходе обновления навигационной программы «Навител Навигатор 5» для устройств на базе Windows Mobile. В новой версии приложения возросла скорость прокладки маршрутов, увеличена скорость работы самой программы, улучшен алгоритм адресного поиска, внесены изменения в поиск по точка
09.09.2010 Вышла Opera Mini 5.1 для Windows Mobile

Норвежская компания Opera Software анонсировала новую версию популярного мобильного браузера Opera Mini для платформы Windows Mobile - Opera Mini 5.1. Обновление характеризуется рядом улучшений, таких как поддержка экранов высокого разрешения (до 800 x 480 пикселей), улучшенное отображение шрифтов и автоматиче
08.09.2010 ГИС ArcGIS теперь поддерживают мобильные устройства на базе Windows Mobile

шений для создания геоинформационных систем (ГИС), объявила о том, что пользователи настольных геоинформационных систем ArcGIS впервые получили возможность применять мобильные устройства на платформе Windows Mobile (промышленные КПК, смартфоны и коммуникаторы) для работы с картами, сбора и редактирования геоданных «в поле» без приобретения какого-либо дополнительного ПО. Новая разработка ко
02.09.2010 Вышла новая версия Eset NOD32 Mobile с поддержкой Symbian и Windows Mobile

ого ПО и решений в области компьютерной безопасности, сообщила о выпуске новой версии антивируса для мобильных устройств Eset NOD32 Mobile. Данное решение поддерживает программные платформы Symbian и Windows Mobile. По данным исследовательской компании Gartner, в первом квартале 2010 г. было продано 27 млн смартфонов, из которых более половины работают под управлением операционных систем Sy
11.08.2010 Вышло обновление «Навител Навигатор» 3.5.0.1017 для Windows Mobile

Вышло очередное обновление программы «Навител Навигатор» для устройств на базе Windows Mobile. В новой версии навигационного приложения улучшена работа сервиса «Навител.Пробки», добавлен виджет «Навител.Погода», благодаря которому пользователи смогут узнать погоду в любом
06.07.2010 Android лидирует по доле бесплатных приложений, Windows Mobile отстает

явно выделяется на фоне конкурентов. В App Store таких приложений – 28%, в BlackBerry App World – 26%, в Nokia Ovi Store – тоже 26%, а в Palm App Catalog – 34%. А вот пользователям устройств на базе Windows Mobile приходится платить чаще, чем другим, - лишь 22% доступных в Windows Marketplace программ являются бесплатными. Согласно результатам исследования Distimo, более 50% приложений в л
04.06.2010 Миграция с Windows Mobile на Google Android

аблюдается примерно такая же ситуация. Речь, конечно, пока не идет о том, как заменить используемую Windows Mobile на Google Android на одном и том же коммуникаторе (хотя такие проекты уже веду
24.05.2010 Обзор Android 2.2: сильный удар по iPhone и Windows Mobile

писной книжки на сервере MS Exchange и автоматически подставлять адреса при составлении писем. Очевидно, что такие улучшения направлены на то, чтобы переманить консервативно настроенных пользователей Windows Mobile на новые "гуглофоны". В Android OS 2.2 обновился клиент для GMail Отдельные изменения коснулись встроенного клиента для просмотра видеороликов с Youtube. Он теперь позволяет пере
19.05.2010 Android обошла Windows Mobile

вили IDC и iSuppli. По оценке Gartner, на рынке смартфонов в 1-м квартале текущего года платформа Android заняла четвертое место по объемам продаж, которые впервые превысили объем продаж смартфонов с Windows Mobile. Всего на базе Android конечным пользователям в период с января по март было продано 5,21 млн смартфонов, что составило 9,6% от общего объема поставок в 54,30 млн устройств. Смар
19.05.2010 Рынок смартфонов: Android впервые обошел Windows Mobile

ичных исследований опубликовали IDC и iSuppli. По оценке Gartner, в 1-м квартале текущего года платформа Android заняла четвертое место по объемам продаж на рынке смартфонов, впервые в истории обойдя Windows Mobile. Всего в мире по итогам января-марта было продано 5,21 млн смартфонов на базе Android, что составило 9,6% от общего объема поставок смартфонов в 54,30 млн устройств. Смартфонов н
28.04.2010 Samsung выпустила QWERTY-коммуникатор на Windows Mobile

Y-клавиатурой, а также 2,4-дюймовым дисплеем с разрешением QVGA. Примечательно, что дисплей телефона не является сенсорным, поэтому пользователю будет доступна только QWERTY-клавиатура для управления Windows Mobile. Samsung Exec SCH-i225 - коммуникатор без сенсорного экрана под управлением Windows Mobile Аппарат позиционируется как бизнес-решение среднего уровня для работы в сетях CD
27.04.2010 Pocket PC исполнилось 10 лет

Популярной некогда платформе Pocket PC исполнилось 10 лет. Корпорация Microsoft представила первые устройства на ее базе 19 апреля 2000 года в Нью-Йорке. Тогда они являлись ответом на популярные на рынке девайсы от Palm. П
13.04.2010 Gitabyte представила в России два коммуникатора на базе Android и Windows Mobile

Компания Gigabyte объявляет о запуске двух новых коммуникаторов на платформах Android и Windows Mobile. GSmart S1205 относится к нижней, а GSmart G1305 – к средней ценовой группе, при этом оба устройства не уступают по функционалу более дорогим аналогам. Gigabyte GSmart G1305 (Cod
09.04.2010 Геосоциальный сервис AlterGeo запустил приложение для Windows Mobile

Компания AlterGeo объявила о том, что вслед за версиями для iPhone, Android и Symbian выпустила приложение для операционной системы Windows Mobile, которое позволяет искать интересные места вокруг, назначать встречи и знакомиться с людьми поблизости. Теперь все владельцы смартфонов на базе Windows Mobile версий 6.1 и
06.04.2010 Windows Mobile 7 переименовали

В Сети появилась информация о переименовании ОС Windows Mobile 7. Вместо прежнего довольно громоздкого названия Windows Phone 7 Series теперь будет использоваться Windows Phone 7. Об этом сообщает официальный микроблог Microsoft.
04.03.2010 Вышла версия Opera Mini 5 для Windows Mobile

Компания Opera Software анонсировала версию Opera Mini 5 beta, специально разработанную для платформ Windows Mobile 5 и 6. Более тесная интеграция Opera Mini в Windows Mobile позволит добиться оптимальной работы браузера на этой платформе, значительно повысить производительность и общее
01.03.2010 Skype исчез с телефонов и коммуникаторов

Руководство Skype объявило о прекращении поддержки двух приложений для работы с сервисом – Skype для Windows Mobile и Skype Lite для мобильных телефонов с Java. Согласно заявлению в официальном блоге, данный шаг был сделан в связи с тем, что ни одно из этих приложений было неспособно предостав

Публикаций - 2429, упоминаний - 3115

Microsoft Windows Mobile OS и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 896
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 307
Samsung Electronics 11065 305
HTC Corporation 1512 276
Apple Inc 13156 263
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 215
Google LLC 12690 192
Intel Corporation 12811 174
Lenovo Motorola 3566 156
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 149
HP Inc. 5883 146
Sony 6739 139
LG Electronics 3735 120
Acer Group - Acer Inc 2776 104
HP - Palm Inc - Palm Computing - palmOne - Handspring 469 102
HP - Hewlett-Packard 3662 102
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 98
Toshiba Corporation 2980 97
Paragon Software Group - PSG - Парагон Софтваре Групп - Epocware 336 88
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 88
Dell EMC 5180 85
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 84
E-Ten Information Systems 119 74
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 67
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 243 66
Rover - RoverComputers 423 65
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 63
Siemens AG - Siemens Group 2673 62
Casio 338 57
Qualcomm Technologies 1974 57
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 54
X Corp - Twitter 2938 54
Meta Platforms - Facebook 4621 54
Fujitsu 2105 54
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 52
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 50
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 49
i-Mate 53 47
Yandex - Яндекс 9216 47
IBM - International Business Machines Corp 9699 45
Евросеть 1421 31
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 28
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 22
Связной ГК 1401 21
Россети Ленэнерго 1699 16
Dixis - Диксис - Dиксис 371 15
Carl Zeiss AG 307 15
Белый Ветер 365 14
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 13
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 11
Совкомбанк Совесть 279 10
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 10
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 10
Альфа-Банк 1979 9
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 8
Royal Dutch Shell - Шелл 233 8
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 286 7
101Hotels.com 456 7
eBay Inc 1640 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 7
BMW Group 482 7
Microsoft - LinkedIn 699 7
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 7
Honda Motor Company - HND 240 6
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 6
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 6
Coca-Cola Company 261 6
Nike 195 5
Seiko Instruments Inc - SII 19 5
Expansys 10 5
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 5
Walt Disney Company 647 5
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 5
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 5
Yamaha - Ямаха 110 4
Верный - торговая сеть 326 4
Prada 58 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
Почта России ПАО 2370 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 21
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 14
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U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 8
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Судебная власть - Judicial power 2500 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 6
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СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 5
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МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
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U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 3
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Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 3
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 126 2
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 2
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
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Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 2
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Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 143 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 284
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 29
Symbian Foundation 38 12
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 9
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 8
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 7
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 5
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 4
OLPC - One Laptop per Child 82 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 2
OSI - Open Source Initiative 80 2
РГУД - Российская гильдия управляющих и девелоперов 6 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 55 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
SFC - Software Freedom Conservancy - Американская правозащитная организация 13 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
4CIO 20 1
SPb CIO Club - Санкт-Петербургский клуб ИТ-директоров 16 1
Greenpeace - Гринпис 130 1
Российская Ассоциация Телемедицины 22 1
WiMAX Forum 69 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег - Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов 18 1
Электрокабель 13 1
СБАР - Национальное содружество бизнес-ангелов 17 1
Bryan Norris Associates 14 1
GSA - Global mobile Suppliers Association - Международная ассоциация поставщиков мобильных решений 20 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 1219
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 1132
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 611
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 586
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 557
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 547
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 545
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 530
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер - H/PC - Handheld PC - Персональный компьютер, удерживаемый в руке 1418 434
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 421
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 417
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 407
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 398
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 328
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 314
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 276
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 264
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 263
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 263
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 240
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 222
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 220
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 215
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 211
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 211
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 210
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 205
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 199
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 195
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 183
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 171
Infrared - IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 1084 168
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2479 158
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2773 155
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 154
Наушники - Headphones 4479 150
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 144
Карты памяти - Запоминающее устройство 2315 143
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2035 143
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 136
Microsoft Windows 16882 940
Nokia Symbian OS 1411 531
Google Android 15244 519
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 402
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 344
Access Co. - ACCESS PalmSource - Palm OS - Garnet OS 470 228
Linux OS 11533 223
Microsoft Windows Mobile 6 250 209
Microsoft Windows Mobile 5 193 190
Apple iOS 8583 189
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 184
HPE Compaq iPaq Pocket PC 320 145
Oracle Java - язык программирования 3469 144
Microsoft Windows Mobile 2003 156 139
Microsoft Office 4170 135
Intel XScale - Intel IXP - Intel IXC - Intel IOP - Intel PXA - Intel CE - микропроцессорное ядро 260 133
Intel XScale PXA - Intel XScale Bulverde PXA 187 128
Microsoft Windows 2000 8678 97
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 92
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 87
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 594 83
Microsoft Outlook 1506 81
Apple iPad 4012 74
TI OMAP - TI Open Multimedia Applications Platform 219 73
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 73
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 72
Apple - App Store 3109 68
Microsoft Windows XP 2431 68
Rover - RoverPC 104 61
Nokia Nseries 538 61
E-Ten glofiish - джойстик 93 60
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 59
Samsung CSR plc - SiRF Star - чипсет для GPS-приёмников 112 57
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 56
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 430 55
Intel - StrongARM - 121 53
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 53
Fujitsu Pocket LOOX 81 51
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 857 51
Apple iPhone 6 4861 50
Ксенин Алекс 311 60
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 37
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 33
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 30
Фадеев Михаил 57 24
Беляев Дмитрий 32 18
Демидов Михаил 134 15
Завьялова Светлана 21 14
Савин Сергей 97 12
Лаптева Марина 114 11
Филиппов Василий 18 10
Константинов Константин 32 9
Bach Robbie - Бэч Робби - Бэк Робби - Бах Робби 30 9
Солонин Виталий 90 8
Москалева Татьяна 73 7
Лопатин Виктор 25 7
Hawkins Jeffrey - Hawkins Jeff - - Хокинс Джеффри - Хоукинс Джефф - Хаввкинс Джефф 27 7
Colligan Ed - Коллигэн Эд - Коллиган Эд 26 7
Kort Todd - Корт Тод 10 7
Касперский Евгений 337 7
Ерофеева Мария 31 6
Никитин Николай 24 6
Belfiore Joe - Бельфиоре Джо 13 5
Клинаичев Андрей 33 5
Бехтерев Дмитрий 13 5
Киппельман Игнатий 7 5
Goh Jaren - Гох Джарен 6 5
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 284 5
Дергунова Ольга 120 5
Артамонова Анна 183 5
Rubin Andy - Рубин Энди 63 4
Сысоев Александр 50 4
Кожевников Алексей 66 4
Соколов Андрей 22 4
Wong Jack - Вонг Джек 9 4
Гостев Александр 84 4
Steen Birger - Стен Биргер 72 4
Набоков Сергей 27 4
Масленников Денис 19 4
Фаенов Кирилл 8 4
Россия - РФ - Российская федерация 166168 747
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 394
Европа 24964 274
Япония 13807 151
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 145
Китай - Тайвань 4245 143
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 142
Германия - Федеративная Республика 13221 115
Южная Корея - Республика 7052 114
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 98
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 85
Финляндия - Финляндская Республика 3697 78
Азия - Азиатский регион 5920 70
Украина 7928 67
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 63
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 60
Франция - Французская Республика 8177 59
Швеция - Королевство 3782 43
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 42
Италия - Итальянская Республика 4508 40
Беларусь - Белоруссия 6289 39
Испания - Королевство 3840 38
Канада 5082 37
Испания - Каталония - Барселона 752 36
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 34
Казахстан - Республика 6048 33
США - Калифорния 4829 32
Европа Западная 1496 28
Африка - Африканский регион 3641 27
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 26
Ближний Восток 3154 26
Индия - Bharat 5870 25
Европа Восточная 3138 25
Америка - Американский регион 2206 25
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 23
Польша - Республика 2031 20
США - Нью-Йорк 3180 20
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 302 19
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 19
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 19
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 199
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 182
Английский язык 7030 134
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 129
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 119
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 115
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 74
Ergonomics - Эргономика 1755 66
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 66
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 62
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 59
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 53
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 53
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 49
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 45
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 45
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 44
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 44
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 42
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 40
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 39
POI - points of interest 173 37
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 35
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 35
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 33
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 33
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 30
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 30
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 28
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 28
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 27
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 26
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 26
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 26
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 26
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 25
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 24
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 22
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 22
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 22
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Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 51
DigiTimes - Издание 1331 36
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Juniper Research 131 7
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 7
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data.ai - App Annie - Distimo 23 5
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DigiTimes Research 23 4
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 4
Frost & Sullivan 207 4
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NPD Group 140 3
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In-Stat 115 3
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 3
Ритейл аудит - Retail audit 11 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 3
CCS Insight 22 2
VDC Research Group 14 2
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 2
Corporate Knights (CK) Global 100 Index 12 2
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 2
NPD DisplaySearch 285 2
Internet Stock Report 994 2
Mobile Research Group 87 2
In-Stat/MDR 74 2
Nikkei Market Access (NMA) 53 2
Aberdeen Group 53 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 2
MForum Analytics 20 2
Broadpoint AmTech - American Technology & Research - American Technology Research 24 2
Forrester Consulting 26 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 6
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 3
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 3
РАН - Российская академия наук 2122 3
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 2
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 2
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 2
University of Essex - Эссекский университет 7 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 1
University of Oxford - Оксфордский университет 211 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 109 1
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 71 1
ЯрГУ - Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова 22 1
ОНПУ - Одесский национальный политехнический университет 4 1
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 1
UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 119 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 1
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 126 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 1
УрГУ - Уральский государственный университет имени А.М. Горького 32 1
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 1
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 75 1
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 132 1
University of California - Калифорнийский университет 101 1
Kanazawa University - Канадзавский университет - Университет Каназавы 1 1
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 1
BU - Brown University - Брауновский университет - Университет Брауна 77 1
University of Pittsburgh - Питтсбургский университет - Университет Питтсбурга 37 1
HKU - University of Hong Kong - Гонконгский университет - Университет Гонконга 43 1
University of Arkansas - Университет штата Арканзас - Университет штата Арканзас 10 1
University of Chicago - Чикагский университет 102 1
CSIRO - Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization - Государственное объединение научных и прикладных исследований Австралии 33 1
University of Sheffield - Шеффилдский университет 26 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 73
CeBIT 614 44
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 41
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 40
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 18
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 15
День молодёжи - 27 июня 1087 7
Связь-Экспокомм 276 6
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 6
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 5
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 3
Red Dot Design Award 57 2
День Защитника отечества - 23 февраля 66 2
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 2
Grammy - музыкальная премия американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS) - премия Грэмми 31 2
PC Expo 36 2
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 2
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 96 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 2
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 2
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 2
Defcon 45 1
UEFA - Чемпионат Европы по футболу 73 1
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 1
ISE - Integrated Systems Europe 51 1
iF Design Awards 26 1
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 43 1
Microsoft Imagine Cup 60 1
GSMA Global Mobile Awards 7 1
РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 104 1
Intel Developer Forum - IDF 317 1
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 77 1
Высокие технологии XXI века 78 1
Messe Berlin - Берлинский экспоцентр 3 1
Infosecurity - выставка 63 1
Неогеография XXI - форум 65 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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