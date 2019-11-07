Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC

Билл Гейтс: Windows Mobile чуть не захватила мир. Но мы облажались из-за Internet Explorer и властей США Минюст против Windows Mobile Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс (Bill Gates) назвал главную причину

«Навител» представила «Навигатор» 9.11 для устройств на Windows CE и Linux Navitel объявила о релизе новой версии программы Навител Навигатор 9.11 для устройств на базе Windows CE и Linux. В обновлении реализованы новые возможности построения маршрутов, изменено отображение POI, а также добавлены оповещения о дорожных указателях, Обновление «Навител Навигатор»

Navitel обновила «Навител Навигатор» для устройств на Windows CE Navitel объявила о релизе обновленной версии программы «Навител Навигатор» для автонавигаторов Navitel на базе ОС Windows CE. В версии «Навител Навигатор» 9.10.903 реализован новый алгоритм оповещений о приближении к камерам контроля скорости и дорожным знакам. В обновленном интерфейсе стала доступна двухс

Уволенный топ-менеджер Microsoft раскрыл причины провала Windows Phone ft Exchange, был назначен главой подразделения мобильных разработок. По его распоряжению работа над Windows Mobile была полностью свернута в пользу разработки новой системы, способной составить

История Windows Phone: от Windows Mobile до наших дней Phone можно назвать естественным эволюционным развитием мобильной операционной системы от Microsoft.Windows Mobile, CE и другие Старожилы могут вспомнить встраиваемую ОС Windows CE (которая, кс

Мировой рынок смартфонов замедляется. Windows Mobile ждет бурный рост ии высокого спроса на «яблочные» аппараты ввиду того, что предложение Apple стало более интересным — оно включило модели с экранами увеличенного размера. Вместе с тем рост поставок смартфонов на базе Windows Mobile (Phone) существенно возрастет, прогнозируют в IDC. Если в 2014 г. он составил 4,2%, то в 2015 г. достигнет 34,1%. Прогноз по мировым поставкам смартфонов в 2015 г., 2019 г. и пят

2ГИС обновил мобильное приложение для Android, Symbian и Windows Mobile 2ГИС внес ряд изменений в мобильное приложение для платформ Android, Symbian и Windows Mobile. Среди новых особенностей мобильного приложения 2ГИС следует отметить HD-качество графики на смартфонах с высоким разрешением экрана, а также новый дизайн, разработанный специаль

Вышла новая версия «Навител Навигатор» для Android и Windows Mobile Для пользователей устройств на базе Android и Windows Mobile стала доступна новая версия «Навител Навигатор» - 5.5.1.0. В последней версии навигации появилась маршрутная линия с индикацией пробок. Теперь будет проще получить информацию о з

Вышла новая версия «Навител Навигатор» для Android и Windows Mobile «Навител» объявил о выпуске новой версии навигации для пользователей устройств на базе Android и Windows Mobile – «Навител Навигатор» 5.5. В новой версии полностью переработан и обновлен дизайн интерфейса программы. Появился новый раздел «Мой Навител» в меню программы, где можно совершать

Вышла новая версия навигации Shturmann для WinCE и Android Компания «Контент Мастер» выпустила новую версию навигации для устройств на платформе Android и WinCE. Обновлённая версия 1.3 навигации Shturmann включает в себя новые возможности и значительные улучшения функционала, а новые карты России версии Q1’2012 от Navteq содержат существенное рас

Вышла новая версия навигации Shturmann для WinCE Компания «Контент Мастер», выпускающая навигационные продукты под торговой маркой Shturmann, представила новую версию ПО Shturmann 1.2.5. для навигаторов с ОС WinCE. Основные особенности обновлённой версии навигации: актуальные карты Q3’2011 от Navteq (11 стран в комплекте: Россия, Украина, Белоруссия, Прибалтика и Скандинавия); обновлённая база точе

Вышла новая версия ESET NOD32 Mobile Security для Symbian, Windows Mobile и Android дный разработчик антивирусного ПО и решений в области компьютерной безопасности, сообщила о выходе новой версии решения ESET NOD32 Mobile Security, которая поддерживает программные платформы Symbian, Windows Mobile и Android. Решение обеспечивает сохранность конфиденциальных данных, а также защиту от всех видов интернет-угроз, рекламных SMS и MMS сообщений и нежелательных вызовов. «Несмотря

УЗИ с помощью Windows Mobile 6.5 S SP1. К сожалению, устройство не может похвастаться универсальностью: MobiUS SP1 работает только со смартфоном TG01 компании Toshiba. Toshiba TG01 использует в качестве основной операционной системы Windows Mobile 6.5 – и именно это определяет выбор разработчиков.

Treelogic представил два недорогих GPS-навигатора на базе Windows CE аторах используется процессор Mediatek 3351 с тактовой частотой 468 МГц, 2 ГБ встроенной памяти, 128 МБ оперативной памяти, а также 64-канальный GPS-приемник SiRF 3i+. Новинки базируются на платформе Windows CE 5.0 Core Version. Помимо предустановленной навигационной программы «Навител Навигатор», пользователь может самостоятельно добавить во внутреннюю память или на карту памяти одновремен

Club.CNews: Elecont weather HD – непростой прогноз погоды для Android, iPhone, Windows Mobile Текущая версия программы: для Android: 3.3, для iPhone: 1.9, для Windows Mobile: 1.8 Русский интерфейс: есть Технические требования: Android 1.5 и выше, iPhone 3 и выше, iPad, iPad2, Windows Mobile 5.0 и выше. Особенности: Elecont Weather - это уникал

Вышло обновление «Навител Навигатор» для Windows Mobile Для пользователей Windows Mobile устройств вышло обновление «Навител Навигатор» 5.0.1.26. В последней версии программы появился новый пробный режим, который позволяет протестировать «Навител Навигатор» перед пок

Вышло обновление «Навител Навигатор» для Windows Mobile Вышло обновление навигационной программы «Навител Навигатор» для Windows Mobile. В новой версии - 5.0.0.1620, сервис «Навител.Пробки» стал потреблять на 50% меньше GPRS-траффика. Кроме того, реализована новая клавиатура, улучшен анализ маневров при построени

Android забирает у Windows Mobile российский рынок мерчендайзеров себестоимостью и приличным временем доработок». Стоит отметить, что несмотря на прогнозы по росту использования Android-устройств в сфере мобильной торговли, полностью прекращать развитие направления Windows Mobile разработчики пока не планируют, поскольку сейчас основная масса клиентов пользуется устройствами именно на ее базе. Компании как минимум планируют обеспечить поддержку текущих по

Microsoft закрывает прием приложений для Windows Mobile 6 г. в Windows Marketplace for Mobile больше не будут приниматься приложения для операционной системы Windows Mobile 6.x, включая обновления. Информацию опубликовал сайт WinRumors. Кроме того, с

Paragon Software выпустила погодное приложение для Java2ME и Windows Mobile данного в сотрудничестве с Центром Фобос, одним из крупнейших поставщиков метеорологической информации в России. Приложение выпущено для мобильных телефонов с поддержкой Java и для смартфонов на базе Windows Mobile. «Погода от Фобос» предоставляет подробный прогноз погоды на 6 дней, база из 12 тыс. городов охватывает практически весь мир. Прогнозы погоды от Центра Фобос базируются на данных

Softkey обновил свое приложение для Windows Mobile Интернет-супермаркет ПО Softkey сообщил о запуске обновленного приложения для платформы Windows Mobile. Теперь покупатели могут оплачивать заказы с мобильного телефона с помощью банковской карточки. Ранее оплата производилась только списанием денег со счета мобильного телефона. «М

Treelogic показала GPS-навигатор на базе WinCE д, позволяющий передавать визуальную и звуковую информацию с внешних аудио/видео-устройств (проводных и беспроводных камер заднего вида, мультимедиа-плееров и т.п.). В качестве платформы используется WinCE 5.0, что позволяет использовать навигатор как полноценный портативный компьютер. Treelogic показала GPS-навигатор на базе WinCE Навигатор поступил в продажу по цене 6 490 руб.

Philips Xenium V816: «долгоиграющий» коммуникатор на Windows Mobile China Electronics Corporation представила новую модель мобильного устройства под брендом Philips Xenium. Philips Xenium V816 базируется на Windows Mobile 6.5.3, поддерживает две SIM-карты и благодаря использованию энергосберегающей технологии Xenium гарантирует длительное время работы без подзарядки: до одного месяца в режиме ожид

Вышло обновление «Навител Навигатор 5» для Windows Mobile Компания «Центр Навигационных Технологий» сообщила о выходе обновления навигационной программы «Навител Навигатор 5» для устройств на базе Windows Mobile. В новой версии приложения возросла скорость прокладки маршрутов, увеличена скорость работы самой программы, улучшен алгоритм адресного поиска, внесены изменения в поиск по точка

Вышла Opera Mini 5.1 для Windows Mobile Норвежская компания Opera Software анонсировала новую версию популярного мобильного браузера Opera Mini для платформы Windows Mobile - Opera Mini 5.1. Обновление характеризуется рядом улучшений, таких как поддержка экранов высокого разрешения (до 800 x 480 пикселей), улучшенное отображение шрифтов и автоматиче

ГИС ArcGIS теперь поддерживают мобильные устройства на базе Windows Mobile шений для создания геоинформационных систем (ГИС), объявила о том, что пользователи настольных геоинформационных систем ArcGIS впервые получили возможность применять мобильные устройства на платформе Windows Mobile (промышленные КПК, смартфоны и коммуникаторы) для работы с картами, сбора и редактирования геоданных «в поле» без приобретения какого-либо дополнительного ПО. Новая разработка ко

Вышла новая версия Eset NOD32 Mobile с поддержкой Symbian и Windows Mobile ого ПО и решений в области компьютерной безопасности, сообщила о выпуске новой версии антивируса для мобильных устройств Eset NOD32 Mobile. Данное решение поддерживает программные платформы Symbian и Windows Mobile. По данным исследовательской компании Gartner, в первом квартале 2010 г. было продано 27 млн смартфонов, из которых более половины работают под управлением операционных систем Sy

Вышло обновление «Навител Навигатор» 3.5.0.1017 для Windows Mobile Вышло очередное обновление программы «Навител Навигатор» для устройств на базе Windows Mobile. В новой версии навигационного приложения улучшена работа сервиса «Навител.Пробки», добавлен виджет «Навител.Погода», благодаря которому пользователи смогут узнать погоду в любом

Android лидирует по доле бесплатных приложений, Windows Mobile отстает явно выделяется на фоне конкурентов. В App Store таких приложений – 28%, в BlackBerry App World – 26%, в Nokia Ovi Store – тоже 26%, а в Palm App Catalog – 34%. А вот пользователям устройств на базе Windows Mobile приходится платить чаще, чем другим, - лишь 22% доступных в Windows Marketplace программ являются бесплатными. Согласно результатам исследования Distimo, более 50% приложений в л

Миграция с Windows Mobile на Google Android аблюдается примерно такая же ситуация. Речь, конечно, пока не идет о том, как заменить используемую Windows Mobile на Google Android на одном и том же коммуникаторе (хотя такие проекты уже веду

Обзор Android 2.2: сильный удар по iPhone и Windows Mobile писной книжки на сервере MS Exchange и автоматически подставлять адреса при составлении писем. Очевидно, что такие улучшения направлены на то, чтобы переманить консервативно настроенных пользователей Windows Mobile на новые "гуглофоны". В Android OS 2.2 обновился клиент для GMail Отдельные изменения коснулись встроенного клиента для просмотра видеороликов с Youtube. Он теперь позволяет пере

Android обошла Windows Mobile вили IDC и iSuppli. По оценке Gartner, на рынке смартфонов в 1-м квартале текущего года платформа Android заняла четвертое место по объемам продаж, которые впервые превысили объем продаж смартфонов с Windows Mobile. Всего на базе Android конечным пользователям в период с января по март было продано 5,21 млн смартфонов, что составило 9,6% от общего объема поставок в 54,30 млн устройств. Смар

Рынок смартфонов: Android впервые обошел Windows Mobile ичных исследований опубликовали IDC и iSuppli. По оценке Gartner, в 1-м квартале текущего года платформа Android заняла четвертое место по объемам продаж на рынке смартфонов, впервые в истории обойдя Windows Mobile. Всего в мире по итогам января-марта было продано 5,21 млн смартфонов на базе Android, что составило 9,6% от общего объема поставок смартфонов в 54,30 млн устройств. Смартфонов н

Samsung выпустила QWERTY-коммуникатор на Windows Mobile Y-клавиатурой, а также 2,4-дюймовым дисплеем с разрешением QVGA. Примечательно, что дисплей телефона не является сенсорным, поэтому пользователю будет доступна только QWERTY-клавиатура для управления Windows Mobile. Samsung Exec SCH-i225 - коммуникатор без сенсорного экрана под управлением Windows Mobile Аппарат позиционируется как бизнес-решение среднего уровня для работы в сетях CD

Pocket PC исполнилось 10 лет Популярной некогда платформе Pocket PC исполнилось 10 лет. Корпорация Microsoft представила первые устройства на ее базе 19 апреля 2000 года в Нью-Йорке. Тогда они являлись ответом на популярные на рынке девайсы от Palm. П

Gitabyte представила в России два коммуникатора на базе Android и Windows Mobile Компания Gigabyte объявляет о запуске двух новых коммуникаторов на платформах Android и Windows Mobile. GSmart S1205 относится к нижней, а GSmart G1305 – к средней ценовой группе, при этом оба устройства не уступают по функционалу более дорогим аналогам. Gigabyte GSmart G1305 (Cod

Геосоциальный сервис AlterGeo запустил приложение для Windows Mobile Компания AlterGeo объявила о том, что вслед за версиями для iPhone, Android и Symbian выпустила приложение для операционной системы Windows Mobile, которое позволяет искать интересные места вокруг, назначать встречи и знакомиться с людьми поблизости. Теперь все владельцы смартфонов на базе Windows Mobile версий 6.1 и

Windows Mobile 7 переименовали В Сети появилась информация о переименовании ОС Windows Mobile 7. Вместо прежнего довольно громоздкого названия Windows Phone 7 Series теперь будет использоваться Windows Phone 7. Об этом сообщает официальный микроблог Microsoft.

Вышла версия Opera Mini 5 для Windows Mobile Компания Opera Software анонсировала версию Opera Mini 5 beta, специально разработанную для платформ Windows Mobile 5 и 6. Более тесная интеграция Opera Mini в Windows Mobile позволит добиться оптимальной работы браузера на этой платформе, значительно повысить производительность и общее