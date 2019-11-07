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Microsoft Windows Mobile OS Microsoft Windows CE Microsoft WinCE Microsoft Windows Compact Edition Microsoft Pocket PC Microsoft Handheld PC Microsoft HPC Microsoft Palm-size PC

Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC


07.11.2019 Билл Гейтс: Windows Mobile чуть не захватила мир. Но мы облажались из-за Internet Explorer и властей США

Минюст против Windows Mobile Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс (Bill Gates) назвал главную причину
09.09.2019 «Навител» представила «Навигатор» 9.11 для устройств на Windows CE и Linux

Navitel объявила о релизе новой версии программы Навител Навигатор 9.11 для устройств на базе Windows CE и Linux. В обновлении реализованы новые возможности построения маршрутов, изменено отображение POI, а также добавлены оповещения о дорожных указателях, Обновление «Навител Навигатор»
09.07.2018 Navitel обновила «Навител Навигатор» для устройств на Windows CE

Navitel объявила о релизе обновленной версии программы «Навител Навигатор» для автонавигаторов Navitel на базе ОС Windows CE. В версии «Навител Навигатор» 9.10.903 реализован новый алгоритм оповещений о приближении к камерам контроля скорости и дорожным знакам. В обновленном интерфейсе стала доступна двухс
02.04.2018 Уволенный топ-менеджер Microsoft раскрыл причины провала Windows Phone

ft Exchange, был назначен главой подразделения мобильных разработок. По его распоряжению работа над Windows Mobile была полностью свернута в пользу разработки новой системы, способной составить
17.08.2015 История Windows Phone: от Windows Mobile до наших дней

Phone можно назвать естественным эволюционным развитием мобильной операционной системы от Microsoft.Windows Mobile, CE и другие Старожилы могут вспомнить встраиваемую ОС Windows CE (которая, кс
27.05.2015 Мировой рынок смартфонов замедляется. Windows Mobile ждет бурный рост

ии высокого спроса на «яблочные» аппараты ввиду того, что предложение Apple стало более интересным — оно включило модели с экранами увеличенного размера. Вместе с тем рост поставок смартфонов на базе Windows Mobile (Phone) существенно возрастет, прогнозируют в IDC. Если в 2014 г. он составил 4,2%, то в 2015 г. достигнет 34,1%. Прогноз по мировым поставкам смартфонов в 2015 г., 2019 г. и пят
06.08.2012 2ГИС обновил мобильное приложение для Android, Symbian и Windows Mobile

2ГИС внес ряд изменений в мобильное приложение для платформ Android, Symbian и Windows Mobile. Среди новых особенностей мобильного приложения 2ГИС следует отметить HD-качество графики на смартфонах с высоким разрешением экрана, а также новый дизайн, разработанный специаль
18.07.2012 Вышла новая версия «Навител Навигатор» для Android и Windows Mobile

Для пользователей устройств на базе Android и Windows Mobile стала доступна новая версия «Навител Навигатор» - 5.5.1.0. В последней версии навигации появилась маршрутная линия с индикацией пробок. Теперь будет проще получить информацию о з
29.06.2012 Вышла новая версия «Навител Навигатор» для Android и Windows Mobile

«Навител» объявил о выпуске новой версии навигации для пользователей устройств на базе Android и Windows Mobile – «Навител Навигатор» 5.5. В новой версии полностью переработан и обновлен дизайн интерфейса программы. Появился новый раздел «Мой Навител» в меню программы, где можно совершать

18.05.2012 Вышла новая версия навигации Shturmann для WinCE и Android

Компания «Контент Мастер» выпустила новую версию навигации для устройств на платформе Android и WinCE. Обновлённая версия 1.3 навигации Shturmann включает в себя новые возможности и значительные улучшения функционала, а новые карты России версии Q1’2012 от Navteq содержат существенное рас
15.12.2011 Вышла новая версия навигации Shturmann для WinCE

Компания «Контент Мастер», выпускающая навигационные продукты под торговой маркой Shturmann, представила новую версию ПО Shturmann 1.2.5. для навигаторов с ОС WinCE. Основные особенности обновлённой версии навигации: актуальные карты Q3’2011 от Navteq (11 стран в комплекте: Россия, Украина, Белоруссия, Прибалтика и Скандинавия); обновлённая база точе
31.10.2011 Вышла новая версия ESET NOD32 Mobile Security для Symbian, Windows Mobile и Android

дный разработчик антивирусного ПО и решений в области компьютерной безопасности, сообщила о выходе новой версии решения ESET NOD32 Mobile Security, которая поддерживает программные платформы Symbian, Windows Mobile и Android. Решение обеспечивает сохранность конфиденциальных данных, а также защиту от всех видов интернет-угроз, рекламных SMS и MMS сообщений и нежелательных вызовов. «Несмотря
13.10.2011 УЗИ с помощью Windows Mobile 6.5

S SP1. К сожалению, устройство не может похвастаться универсальностью: MobiUS SP1 работает только со смартфоном TG01 компании Toshiba. Toshiba TG01 использует в качестве основной операционной системы Windows Mobile 6.5 – и именно это определяет выбор разработчиков.
05.08.2011 Treelogic представил два недорогих GPS-навигатора на базе Windows CE

аторах используется процессор Mediatek 3351 с тактовой частотой 468 МГц, 2 ГБ встроенной памяти, 128 МБ оперативной памяти, а также 64-канальный GPS-приемник SiRF 3i+. Новинки базируются на платформе Windows CE 5.0 Core Version. Помимо предустановленной навигационной программы «Навител Навигатор», пользователь может самостоятельно добавить во внутреннюю память или на карту памяти одновремен
29.07.2011 Club.CNews: Elecont weather HD – непростой прогноз погоды для Android, iPhone, Windows Mobile

Текущая версия программы: для Android: 3.3, для iPhone: 1.9, для Windows Mobile: 1.8 Русский интерфейс: есть Технические требования: Android 1.5 и выше, iPhone 3 и выше, iPad, iPad2, Windows Mobile 5.0 и выше. Особенности: Elecont Weather - это уникал
25.07.2011 Вышло обновление «Навител Навигатор» для Windows Mobile

Для пользователей Windows Mobile устройств вышло обновление «Навител Навигатор» 5.0.1.26. В последней версии программы появился новый пробный режим, который позволяет протестировать «Навител Навигатор» перед пок
14.06.2011 Вышло обновление «Навител Навигатор» для Windows Mobile

Вышло обновление навигационной программы «Навител Навигатор» для Windows Mobile. В новой версии - 5.0.0.1620, сервис «Навител.Пробки» стал потреблять на 50% меньше GPRS-траффика. Кроме того, реализована новая клавиатура, улучшен анализ маневров при построени
06.06.2011 Android забирает у Windows Mobile российский рынок мерчендайзеров

себестоимостью и приличным временем доработок». Стоит отметить, что несмотря на прогнозы по росту использования Android-устройств в сфере мобильной торговли, полностью прекращать развитие направления Windows Mobile разработчики пока не планируют, поскольку сейчас основная масса клиентов пользуется устройствами именно на ее базе. Компании как минимум планируют обеспечить поддержку текущих по
23.05.2011 Microsoft закрывает прием приложений для Windows Mobile 6

г. в Windows Marketplace for Mobile больше не будут приниматься приложения для операционной системы Windows Mobile 6.x, включая обновления. Информацию опубликовал сайт WinRumors. Кроме того, с

07.04.2011 Paragon Software выпустила погодное приложение для Java2ME и Windows Mobile

данного в сотрудничестве с Центром Фобос, одним из крупнейших поставщиков метеорологической информации в России. Приложение выпущено для мобильных телефонов с поддержкой Java и для смартфонов на базе Windows Mobile. «Погода от Фобос» предоставляет подробный прогноз погоды на 6 дней, база из 12 тыс. городов охватывает практически весь мир. Прогнозы погоды от Центра Фобос базируются на данных
30.03.2011 Softkey обновил свое приложение для Windows Mobile

Интернет-супермаркет ПО Softkey сообщил о запуске обновленного приложения для платформы Windows Mobile. Теперь покупатели могут оплачивать заказы с мобильного телефона с помощью банковской карточки. Ранее оплата производилась только списанием денег со счета мобильного телефона. «М
11.03.2011 Treelogic показала GPS-навигатор на базе WinCE

д, позволяющий передавать визуальную и звуковую информацию с внешних аудио/видео-устройств (проводных и беспроводных камер заднего вида, мультимедиа-плееров и т.п.). В качестве платформы используется WinCE 5.0, что позволяет использовать навигатор как полноценный портативный компьютер. Treelogic показала GPS-навигатор на базе WinCE Навигатор поступил в продажу по цене 6 490 руб.
16.02.2011 Philips Xenium V816: «долгоиграющий» коммуникатор на Windows Mobile

China Electronics Corporation представила новую модель мобильного устройства под брендом Philips Xenium. Philips Xenium V816 базируется на Windows Mobile 6.5.3, поддерживает две SIM-карты и благодаря использованию энергосберегающей технологии Xenium гарантирует длительное время работы без подзарядки: до одного месяца в режиме ожид
24.01.2011 Вышло обновление «Навител Навигатор 5» для Windows Mobile

Компания «Центр Навигационных Технологий» сообщила о выходе обновления навигационной программы «Навител Навигатор 5» для устройств на базе Windows Mobile. В новой версии приложения возросла скорость прокладки маршрутов, увеличена скорость работы самой программы, улучшен алгоритм адресного поиска, внесены изменения в поиск по точка
03.11.2010 Microsoft показала обновленную суперкомпьютерную ОС в России

Корпорация Microsoft презентовала в России Windows HPC Server 2008 R2 — усовершенствованную версию своей платформы для высокопроизводите
09.09.2010 Вышла Opera Mini 5.1 для Windows Mobile

Норвежская компания Opera Software анонсировала новую версию популярного мобильного браузера Opera Mini для платформы Windows Mobile - Opera Mini 5.1. Обновление характеризуется рядом улучшений, таких как поддержка экранов высокого разрешения (до 800 x 480 пикселей), улучшенное отображение шрифтов и автоматиче
08.09.2010 ГИС ArcGIS теперь поддерживают мобильные устройства на базе Windows Mobile

шений для создания геоинформационных систем (ГИС), объявила о том, что пользователи настольных геоинформационных систем ArcGIS впервые получили возможность применять мобильные устройства на платформе Windows Mobile (промышленные КПК, смартфоны и коммуникаторы) для работы с картами, сбора и редактирования геоданных «в поле» без приобретения какого-либо дополнительного ПО. Новая разработка ко
08.09.2010 Аналитики предсказали сокращение доли iOS и рост доли Windows Phone

ple iOS на мировом рынке смартфонов сократится на 25,8% - с 14,7% до 10,9%. При этом доля платформы Windows Mobile/Phone за этот же период вырастет на 43,3% - с 6,8% до 9,8%, говорится в отчете
02.09.2010 Вышла новая версия Eset NOD32 Mobile с поддержкой Symbian и Windows Mobile

ого ПО и решений в области компьютерной безопасности, сообщила о выпуске новой версии антивируса для мобильных устройств Eset NOD32 Mobile. Данное решение поддерживает программные платформы Symbian и Windows Mobile. По данным исследовательской компании Gartner, в первом квартале 2010 г. было продано 27 млн смартфонов, из которых более половины работают под управлением операционных систем Sy
11.08.2010 Вышло обновление «Навител Навигатор» 3.5.0.1017 для Windows Mobile

Вышло очередное обновление программы «Навител Навигатор» для устройств на базе Windows Mobile. В новой версии навигационного приложения улучшена работа сервиса «Навител.Пробки», добавлен виджет «Навител.Погода», благодаря которому пользователи смогут узнать погоду в любом
06.07.2010 Android лидирует по доле бесплатных приложений, Windows Mobile отстает

явно выделяется на фоне конкурентов. В App Store таких приложений – 28%, в BlackBerry App World – 26%, в Nokia Ovi Store – тоже 26%, а в Palm App Catalog – 34%. А вот пользователям устройств на базе Windows Mobile приходится платить чаще, чем другим, - лишь 22% доступных в Windows Marketplace программ являются бесплатными. Согласно результатам исследования Distimo, более 50% приложений в л
02.07.2010 LG открыла собственный магазин приложений для смартфонов

ора, предоставляя им соответствующий контент. Основной акцент в наполнении сделан на приложения для Windows Mobile. Софт для Google Android, как ожидается, появится к концу этого года. В настоя
04.06.2010 Миграция с Windows Mobile на Google Android

аблюдается примерно такая же ситуация. Речь, конечно, пока не идет о том, как заменить используемую Windows Mobile на Google Android на одном и том же коммуникаторе (хотя такие проекты уже веду
24.05.2010 Обзор Android 2.2: сильный удар по iPhone и Windows Mobile

писной книжки на сервере MS Exchange и автоматически подставлять адреса при составлении писем. Очевидно, что такие улучшения направлены на то, чтобы переманить консервативно настроенных пользователей Windows Mobile на новые "гуглофоны". В Android OS 2.2 обновился клиент для GMail Отдельные изменения коснулись встроенного клиента для просмотра видеороликов с Youtube. Он теперь позволяет пере
19.05.2010 Android обошла Windows Mobile

вили IDC и iSuppli. По оценке Gartner, на рынке смартфонов в 1-м квартале текущего года платформа Android заняла четвертое место по объемам продаж, которые впервые превысили объем продаж смартфонов с Windows Mobile. Всего на базе Android конечным пользователям в период с января по март было продано 5,21 млн смартфонов, что составило 9,6% от общего объема поставок в 54,30 млн устройств. Смар
19.05.2010 Рынок смартфонов: Android впервые обошел Windows Mobile

ичных исследований опубликовали IDC и iSuppli. По оценке Gartner, в 1-м квартале текущего года платформа Android заняла четвертое место по объемам продаж на рынке смартфонов, впервые в истории обойдя Windows Mobile. Всего в мире по итогам января-марта было продано 5,21 млн смартфонов на базе Android, что составило 9,6% от общего объема поставок смартфонов в 54,30 млн устройств. Смартфонов н
28.04.2010 Samsung выпустила QWERTY-коммуникатор на Windows Mobile

Y-клавиатурой, а также 2,4-дюймовым дисплеем с разрешением QVGA. Примечательно, что дисплей телефона не является сенсорным, поэтому пользователю будет доступна только QWERTY-клавиатура для управления Windows Mobile. Samsung Exec SCH-i225 - коммуникатор без сенсорного экрана под управлением Windows Mobile Аппарат позиционируется как бизнес-решение среднего уровня для работы в сетях CD
27.04.2010 Pocket PC исполнилось 10 лет

Популярной некогда платформе Pocket PC исполнилось 10 лет. Корпорация Microsoft представила первые устройства на ее базе 19 апреля 2000 года в Нью-Йорке. Тогда они являлись ответом на популярные на рынке девайсы от Palm. П
13.04.2010 Gitabyte представила в России два коммуникатора на базе Android и Windows Mobile

Компания Gigabyte объявляет о запуске двух новых коммуникаторов на платформах Android и Windows Mobile. GSmart S1205 относится к нижней, а GSmart G1305 – к средней ценовой группе, при этом оба устройства не уступают по функционалу более дорогим аналогам. Gigabyte GSmart G1305 (Cod
09.04.2010 Геосоциальный сервис AlterGeo запустил приложение для Windows Mobile

Компания AlterGeo объявила о том, что вслед за версиями для iPhone, Android и Symbian выпустила приложение для операционной системы Windows Mobile, которое позволяет искать интересные места вокруг, назначать встречи и знакомиться с людьми поблизости. Теперь все владельцы смартфонов на базе Windows Mobile версий 6.1 и

Публикаций - 2384, упоминаний - 3019

Microsoft Windows Mobile OS замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

Microsoft Corporation 23940 876
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5628 301
Samsung Electronics 9908 296
HTC Corporation 1491 271
Apple Inc 11541 253
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1568 214
Google LLC 11300 184
Intel Corporation 11837 170
Lenovo Motorola 3489 154
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson 1261 146
HP Inc. 5605 141
Sony 6477 138
LG Electronics 3559 117
HP - Hewlett-Packard 3614 102
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2459 101
ASUS - AsusTek Computer Inc 1986 97
Toshiba Corporation 2903 96
Paragon Software Group - PSG - Парагон Софтваре Групп 327 88
HP Compaq Computer Corp 1915 86
Dell EMC 4962 84
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2970 83
HP - palmOne - Handspring 303 74
E-Ten Information Systems 118 73
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1350 67
Rover - RoverComputers 414 64
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 237 63
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 255 61
Siemens AG - Siemens Group 2546 61
Casio 332 56
Qualcomm Technologies 1741 55
Meta Platforms - Facebook 4363 54
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 774 54
Fujitsu 2024 51
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10412 50
X Corp - Twitter 2780 50
Zoom Int - Zoom Video Communications 1370 49
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4444 48
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1756 47
i-Mate 53 47
IBM - International Business Machines Corp 9308 44
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6727 40
Евросеть 1402 30
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 28
Связной ГК 1355 19
Россети Ленэнерго 1697 16
Dixis - Диксис 359 14
Белый Ветер 346 13
Лента - Сеть розничной торговли 1866 13
Carl Zeiss AG 291 13
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 907 10
Открытие ФК - Банк Открытие 523 10
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 519 10
Совкомбанк Совесть 269 9
Альфа-Банк 1645 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6365 8
Май - Майский чай - российская торговая компания 1092 8
Royal Dutch Shell - Шелл 196 8
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 242 7
BMW Group 423 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1985 7
LinkedIn 607 7
eBay Inc 1605 7
Магнит - Тандер - сеть магазинов 720 7
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 264 6
101Hotels.com 455 6
Coca-Cola Company 252 6
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1926 6
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 456 5
Карусель - Сеть гипермаркетов 213 5
Honda Motor Company 230 5
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 131 5
Seiko Instruments Inc - SII 18 5
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 452 5
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1042 5
Nike 176 5
Yamaha - Ямаха 102 4
РЖД - Российские железные дороги 1748 4
Prada 52 4
Walt Disney Company 575 4
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 83 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5025 21
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1243 14
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4087 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3270 8
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 473 7
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 619 7
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 918 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10140 7
Судебная власть - Judicial power 2192 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4634 6
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1630 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2089 5
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 201 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3129 4
Президент Российской Федерации 3956 4
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 95 4
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 244 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1733 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1376 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1725 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1138 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3084 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1722 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 671 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2617 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2872 3
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 387 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 362 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 420 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1091 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 399 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2806 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1703 2
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 253 2
Верховный суд Российской Федерации 690 2
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 125 2
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 99 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5384 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1283 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 589 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6172 277
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2637 21
Symbian Foundation 38 12
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 66 9
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1385 8
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 276 6
OLPC - One Laptop per Child 81 4
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 630 3
4CIO 761 3
РГУД - Российская гильдия управляющих и девелоперов 6 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 176 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 117 2
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 52 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 173 2
OSI - Open Source Initiative 68 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 251 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 266 2
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 45 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 992 1
WWF - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 40 1
Коммунизм - Коммунистические партии 69 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 444 1
SFC - Software Freedom Conservancy - Американская правозащитная организация 12 1
ASF - Apache Software Foundation 106 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 28 1
8K Association - Ассоциация 8K 170 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 37 1
Электрокабель 8 1
Российская Ассоциация Телемедицины 22 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег 17 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 49 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 1
Greenpeace - Гринпис 119 1
WiMAX Forum 68 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 36 1
ЛДПР 100 1
Единая Россия - Политическая партия 281 1
SPb CIO Club - Клуб ИТ-директоров 12 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 67 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23247 1186
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22424 1107
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13202 600
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26389 576
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22430 551
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23105 549
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 19756 533
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11922 532
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6892 511
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер 1381 414
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5873 413
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12057 398
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9605 388
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8714 381
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13403 345
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15314 323
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5810 305
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 42944 303
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8968 265
Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3308 261
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12070 259
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9573 254
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13649 233
Multimedia - Мультимедиа - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5532 215
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11627 214
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2254 210
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 8631 203
Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6283 203
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7836 200
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6834 196
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27232 190
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 57407 177
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3885 172
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6260 172
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 1004 166
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4579 164
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2622 152
Наушники - Headphones 3697 145
Клавиатура - Keyboard 2046 140
Карты памяти - Запоминающее устройство 2216 137
Microsoft Windows 14894 922
Nokia Symbian OS 1397 529
Google Android 13234 504
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4829 395
Apple iPhone - серия смартфонов 6807 339
ACCESS PalmSource - Palm OS 446 221
Linux OS 8900 219
Microsoft Windows Mobile 6 250 209
Microsoft Windows Mobile 5 192 190
Apple iOS 7235 181
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1603 163
HP Compaq iPaq Pocket PC 312 142
Microsoft Windows Mobile 2003 156 139
Oracle Java - язык программирования 2851 136
Microsoft Office 3563 135
Intel XScale - микропроцессорное ядро 244 131
Intel XScale PXA 167 119
Microsoft Windows 2000 8661 93
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 559 91
Microsoft Edge - браузер 1958 84
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 591 83
Microsoft Outlook 1329 80
Google Play - Google Store - Android Market 3121 72
Apple iPad 3784 72
Microsoft Skype 2003 71
Microsoft Windows XP 2536 70
Apple - App Store 2738 67
Nokia Nseries 535 61
Samsung CSR plc - SiRF Star - чипсет для GPS-приёмников 111 57
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 384 55
BlackBerry QNX RTOS Neutrino - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем (ОСРВ) 342 53
Intel - StrongARM - 120 53
Rover - RoverPC 88 52
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1419 51
Fujitsu Pocket LOOX 81 50
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1857 50
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 853 49
Apple iPhone 6 4862 48
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 715 47
BlackBerry OS 170 46
Ксенин Алекс 311 59
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 563 36
Gates William Henry - Гейтс Билл 902 29
Jobs Steve - Джобс Стив 1004 26
Фадеев Михаил 56 23
Беляев Дмитрий 27 18
Демидов Михаил 133 15
Завьялова Светлана 21 14
Савин Сергей 94 12
Лаптева Марина 114 11
Филиппов Василий 18 10
Константинов Константин 31 9
Bach Robbie - Бэч Робби 29 9
Солонин Виталий 89 8
Лопатин Виктор 25 7
Colligan Ed - Коллигэн Эд 26 7
Москалева Татьяна 73 7
Касперский Евгений 311 7
Ерофеева Мария 31 6
Никитин Николай 20 6
Дергунова Ольга 117 5
Артамонова Анна 183 5
Goh Jaren - Гох Джарен 6 5
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 280 5
Бехтерев Дмитрий 13 5
Клинаичев Андрей 33 5
Киппельман Игнатий 7 5
Смирнов Сергей 36 4
Земков Сергей 157 4
Масленников Денис 19 4
Wong Jack - Вонг Джек 7 4
Steen Birger - Стен Биргер 72 4
Belfiore Joe - Бельфиоре Джо 13 4
Галицкий Александр 103 4
Соколов Андрей 17 4
Набоков Сергей 27 4
Фаенов Кирилл 8 4
Rubin Andy - Рубин Энди 61 4
Гостев Александр 82 4
Сысоев Александр 36 4
Россия - РФ - Российская федерация 130319 732
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50691 385
Европа 21266 240
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13792 168
Япония 13071 149
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40042 142
Китай - Тайвань 3821 140
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15804 137
Германия - Федеративная Республика 12334 113
Южная Корея - Республика 6405 111
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13077 98
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13586 84
Финляндия - Финляндская Республика 3517 76
Азия - Азиатский регион 5222 67
Украина 7409 64
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15853 62
Солнце - звезда Солнечной системы 4965 60
Франция - Французская Республика 7659 58
Америка Северная 3127 42
Швеция - Королевство 3568 42
Италия - Итальянская Республика 4251 40
Испания - Королевство 3643 38
Канада 4764 37
Беларусь - Белоруссия 4908 36
Испания - Каталония - Барселона 737 35
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1863 34
Казахстан - Республика 5188 30
США - Калифорния 4540 30
Африка - Африканский регион 3351 26
Европа Западная 1418 26
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6695 25
Европа Восточная 3016 25
Америка 2062 25
Индия - Bharat 5207 24
Ближний Восток 2817 24
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 781 22
Польша - Республика 1901 20
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3464 19
США - Нью-Йорк 3061 19
Америка Латинская 1744 18
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11914 189
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10249 188
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21883 176
Английский язык 6316 132
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16386 119
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 44288 114
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 4423 108
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4561 73
Ergonomics - Эргономика 1511 65
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4451 62
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11768 62
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 46409 59
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25743 53
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4978 52
Метеорология - Метеостанция - Прогноз погоды - Weather forecast 1457 48
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HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4354 43
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14938 43
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 5187 42
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Internet Economy - Интернет-экономика 5618 33
POI - points of interest 165 33
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M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4210 29
Абонентская база - Абонентская плата 5387 28
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8182 28
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Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9196 27
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Counterpoint Research 78 1
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МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1374 3
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Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 447 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 741 2
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 201 1
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 224 1
University of Arkansas - Университет штата Арканзас - Университет штата Арканзас 10 1
University of Sheffield - Шеффилдский университет 25 1
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 70 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 87 1
CSIRO - Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization - Государственное объединение научных и прикладных исследований Австралии 30 1
HKU - University of Hong Kong - Гонконгский университет - Университет Гонконга 40 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - РИРВ - Российский институт радионавигации и времени 17 1
University of Chicago - Чикагский университет 96 1
University of Akron - Акронский университет 9 1
МГТУ - Мурманский государственный технический университет - МАУ ФГАОУ ВО - Мурманский морской рыбопромышленный колледж имени И.И. Месяцева 11 1
Минздрав РФ - РНИИТО - НМИЦ ТО им. Р. Р. Вредена ФГБУ - НИИ травматологии и ортопедии Вредена - Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена 3 1
Tbilisi State University - Тбилисский государственный университет 4 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 250 1
UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 113 1
Helsinki University of Technology - Teknillinen korkeakoulu - Политехнический институт Хельсинки - Хельсинкский технологический университет 7 1
GW, GWU - George Washington University - Университет Джорджа Вашингтона 25 1
УрГУ - Уральский государственный университет имени А.М. Горького 27 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 516 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 211 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 309 1
МЭИ - Московский энергетический институт 102 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 132 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 521 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 274 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 62 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 904 67
CeBIT 611 43
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7653 42
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2216 40
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 395 14
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 17 14
День молодёжи - 27 июня 714 7
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 5
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 311 5
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1140 3
Рождество Христово - Рождественские каникулы 619 3
Связь-Экспокомм 93 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 696 3
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 219 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 171 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1872 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 992 2
PC Expo 36 2
Grammy - музыкальная премия американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS) - премия Грэмми 22 2
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 161 2
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 95 2
Red Dot Design Award 54 2
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 2
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 72 1
RTO - Russian Telecom Opportunity 3 1
ISE - Integrated Systems Europe 46 1
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 68 1
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 37 1
РАЭК Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 95 1
Microsoft WPC 2 1
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - выставка 86 1
Mobile Insights 4 1
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 94 1
ИнфоКом 89 1
Неогеография XXI - форум 65 1
Infosecurity - выставка 63 1
Высокие технологии XXI века 74 1
Defcon 44 1
GSMA Global Mobile Awards 7 1
Microsoft Imagine Cup 57 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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