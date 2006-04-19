HP - Palm Inc - Palm Computing - palmOne - Handspring

palmOne LifeDrive – тест первого в мире КПК с HDD Смотря на тенденцию palmOne в отношении выпускаемых ею КПК, невольно проводишь аналогию: «PC – их вон сколько, а

Palm T|X – последний бой с Windows Mobile? Компания palmOne переживает сейчас не самые лучшие времена. Устройств на базе Palm OS с каждым годом становится всё меньше. Причина тому – стремительное развитие Windows Mobile, устройства на базе котор

Treo 700 - впервые Palm на Windows Mobile Первым в мире коммуникатором, если таковым считать симбиоз КПК с сотовым телефоном, является Handspring Treo 180. Модель, безусловно, новаторская, ведь в ней сочетались КПК на базе Palm

Коммуникаторы: самые яркие новинки 2005 года HP iPAQ hw6515, palmOne Treo 650, i-mate K-Jam и Qtek 9100 Qtek 2020i, O2 XDA IIi, i-mate PDA2 Qtek 9090, i-Mate PDA2k, T-Mobile MDA III i-mate Jas Jar, T-Mobile MDA IV, Qtek 9000 E-ten M600, O2 XDA Atom, Qtek

Выбор ZOOM.CNews: пять лучших коммуникаторов тронными устройствами. Именно из-за сходства устройств на рынке мы ограничились пятью устройствами. Выбор ZOOM: пятерка лучших коммуникаторов Модель Итоговый рейтинг 1 Qtek 2020i 24 2 E-Ten M500 24 3 palmOne Treo 650 21 4 HP iPAQ hw6515 20 5 Qtek s110 19 Если взглянуть на итоговые оценки в нашей таблице, становится понятно, что все коммуникаторы схожи между собой – выбор одного из устройс

Выбор ZOOM.CNews: десятка лучших КПК $ (max 3) Итоговый рейтинг 1 Fujitsu-Siemens Pocket Loox 720 560$ (1) 25 2 HP iPAQ hx4700 585$ (1) 25 3 Acer n50 Premium 400$ (2) 22 4 HP iPAQ hx2790 555$ (1) 22 5 ASUS MyPal A730w 560$ (1) 20 6 palmOne LifeDrive 450$ (2) 19 7 palmOne Zire 72 230$ (3) 15 8 Mitac MIO 169 455$ (2) 13 9 Mitac MIO 336 300$ (3) 12 10 palmOne Tungsten E2 250$ (3) 12 Мы не стали выпускать п

palmOne переродился компания palmOne была создана в октябре 2003 года, когда предыдущая Palm купила своего конкурента, Handspring, и отделила подразделение по разработке своей операционной системы в компанию Palm

PalmOne выкупит торговую марку Palm Компания PalmOne объявила о том, что намерена потратить $30 млн. за возможность стать единственным владельцем бренда Palm, сообщает AP. В связи с этим ожидается, что PalmOne вернет себе прежнее и

PalmOne анонсировал КПК LifeDrive Компания PalmOne представила свой новый КПК LifeDrive. В рамках заявленных технических характеристик устройство располагает жестким диском объемом в 4 ГБ, 3,85 из которых находятся в распоряжении владел

PalmOne представил новый КПК Tungsten E2 Компания PalmOne анонсировала выпуск своего нового КПК Tungsten E2. Данная модель поддерживает беспроводную технологию Bluetooth, что позволяет синхронизировать устройство с ПК. При использовании VersaM

Выбор ZOOM.CNews: пятерка лучших КПК что не удивительно, принимая в расчет его возраст. А вот разница между двумя извечными конкурентами PalmOne и HP на редкость минимальна, размеры hx2750 составляют 120х77х16 мм, в то время как п

Рынок КПК за чертой 37142% 2Hewlett-Packard61551576917027,5% 3Dell1882001965727% 4 Medion150001150004,1% 5 MiTAC 54172874073,1% Другие42642545434716,2% Всего20357932796867100% Источник: IDC, 2 февраля 2005 г. Компания palmOne, по оценкам IDC, продолжает лидировать на рынке КПК: объем поставок этого вендора вырос за четвертый квартал прошлого года на 59,5% по сравнению с третьим кварталом. Тем не менее, даже

КПК Palm "мобилизируются" исполнительного директора компании. Эд Коллиган прежде занимал должность исполнительного директора Handspring. После слияния с Palm и образования компании PalmOne он был назначен на пост руков

Исполнительный директор PalmOne уходит со своего поста явила о том, что исполнительный директор компании покидает свой пост. Официально Тодд Брэдли (Todd Bradley) сложит свои полномочия 25 февраля 2005 года, однако он продолжит участвовать в деятельности PalmOne в качестве советника до мая 2005 года. Функции Тодда Брэдли временно возьмет на себя президент компании Ед Коллиган (Ed Colligan). Тодд Брэдли, бывший исполнительный директор Gateway, п

Прибыль PalmOne выросла более чем в 9 раз Чистая прибыль компании PalmOne во 2 квартале 2004-2005 финансового года составила $24,7 млн., что более чем в 9 раз больше чистой прибыли в $2,6 млн., полученной компанией в тот же период годом ранее. При этом выручк

PalmOne уходит с китайского рынка «наладонников» Компания PalmOne объявила о закрытии своего китайского офиса в Шанхае, сообщает PalmInfocenter. Таким образом, она намерена временно уйти с китайского рынка «наладонников». Со ссылкой на статью в Forbes

Смартфон PalmOne Treo 650 представлен официально Компания PalmOne официально представила новый смартфон Treo 650. Модель позаимствовала от своих предшественников технологию Bluetooth, цветной ЖК-экран разрешением 320х320 пикселей. Устройство отличаетс

Tungsten T5 от palmOne: официальное представление Компания palmOne официально анонсировала новый флагманский КПК Tungsten T5. Подобно своему предшественнику T4 новая модель оборудована флэш-памятью 256 МБ, ЖК-экраном разрешением 320х480 пикселов, проце

PalmOne выпустит Wi-Fi-карту для двух «наладонников» Компания PalmOne планирует представить на рынке свою новую Wi-Fi SD-карту памяти, поддерживающую станд

PalmOne понес потери на европейском рынке Компания PalmOne во втором квартале понесла значительные потери на западноевропейском рынке карманных компьютеров. По количеству проданных устройств гигант портативной электроники потерял 11% рынка по с

Рынок КПК: беспроводной бум рующее положение на мировом рынке мобильных устройств в целом и в сегменте смартфонов/мобильных телефонов с функциональностью КПК по-прежнему занимает компания Nokia. В сегменте КПК лидирует компания PalmOne, однако занимаемая ею доля сократилась, а конкуренты — HP и RIM — усиливают свои позиции быстрыми темпами. Мировой рынок мобильных устройств: рыночная доля ведущих производите

Рынок КПК: аутсайдерам нет места мировавшемся рынке, и ее руководство решило отказаться от убыточного направления. В результате в пятерке лидеров рынка КПК остался лишь один вендор, предлагающий устройства на базе Palm OS – компания palmOne. И если по результатам 2-го квартала еще неясно, насколько уход Sony помог palmOne увеличить объем поставок, то во 2-м полугодии последнему вендору нужно приложить все усилия для

HP продолжает лидировать на европейском рынке КПК год назад. Однако, PalmOne смог продать 23130 Treo, что на 39% больше, чем в 1-м квартале. Покупка Handspring, таким образом, оправдалась. Sony Ericsson и Siemens остались в хвосте - снижение

PalmOne сократил годовой убыток тся устойчивым. PalmOne получил свое название в октябре 2003 года после полгощения Palm'ом компании Handspring и выделении софтверного подразделения - PalmSource. КПК составляют 72% дохода комп

КПК – аутсайдеры больших продаж? ок и Африка) ее доля рынка мобильных устройств достигла в первом квартале 48%, а в мире в целом – лишь 28%. Кроме того, в сегменте смартфонов региона EMEA Nokia доминирует с 73% рынка, в то время как palmOne принадлежит лишь около 1%, меньше, чем Motorola и нескольким неамериканским компаниям, включая Sony Ericsson, Siemens и Orange. К рынку мобильных устройств в Canalys традиционно относят

PalmOne выпускает новые Zire и Treo Компания PalmOne готовит выпуск двух новых моделей КПК линейки Zire уже на этой неделе - Palm Zire 72, первая модель с поддержкой Bluetooth, и Palm Zire 31. Palm Zire 72 получил следующие улучшения по с

Смартфоны продаются в два раза лучше КПК мецкой фирмы – смартфон SX1 - сразу захватила более 5% рынка, обогнав устройства Motorola, Orange и PalmOne/Handspring, отмечается в исследовании Canalys. Рынок КПК, в том числе и самых продвин

PalmOne: рост дохода обусловлен популярностью Treo Компания PalmOne объявила о росте дохода в третьем квартале текущего финансового года и связала это с

PalmOne уволит 12% сотрудников нению ста человек, что составляет 12% штата компании, с целью оптимизации работы после приобретения Handspring. Президент и CEO компании Тодд Брэдли (Todd Bradley) объяснил это решение как "вто

Убытки PalmOne продолжают расти Калифорнийская компания PalmOne сообщила о повышении квартального дохода на 5% до $271 млн. Однако прибыль компании упала почти в четыре раза - с $9,5 млн. во 2-м квартале год назад до $2,6 млн. PalmOne сообщил

Palm приобрел Handspring и отделил PalmSource 28 октября акционеры Palm и Handspring одобрили приобретение Handspring во владение Palm и выделение из Palm компа

Сегодня решится судьба Handspring ра рынка карманных ПК Palm должны будут сегодня проголосовать за приобретение конкурента - компании Handspring - и выделение в дочернюю фирму своего программного подразделения. Как надеются в P

Handspring сокращает потери за квартал Изготовитель мобильных компьютеров Handspring сообщил о финансовых результатах первого квартала финансового года. Потери Handspring резко сократились после приобретения его компанией Palm, составив $13,9 млн., или ¢9 на а

Handspring представил Treo 600 в Европе Смартфон Treo 600 компании Handspring дебютировал в Европе. Продавать его со следующего месяца начнет французский оператор Orange в Великобритании, Франции и Швейцарии. Устройство оборудовано вствроенной камерой, слотом

От Palm откололся palmOne ьность компании охватит марки Zire и Tungsten, равно как и Treo после запланированного приобретения Handspring этой осенью. “Выпуском революционных моделей в истории рынка карманных компьютеров

Handspring понес крупные убытки в 4 квартале Treo 300, модель Treo 600 начнет поставляться на рынок в этом квартале, а покупатели должны увидеть ее уже в октябре. Но в какую же сумму вылилась компании подготовка к выпуску новинки? Чистый убыток Handspring составил в 4 квартале $13 млн., или ¢9 на акцию, против $15,4 млн., или ¢11 на акцию, чистого убытка за тот же период в прошлом году. По ожиданиям экспертов с Уолл-Стрит, убытки долж

Palm покупает своего конкурента Лидер среди производителей КПК Palm сообщил, что планирует приобрести одного из своих главных конкурентов Handspring, созданного 5 лет назад основателем Palm. Подобная сделка приведет к слиянию компаний после того, как Palm окончательно завершит отделение PalmSource, департамента по разработке свое

Palm покупает Handspring ий на акции Palm в соотношении 1:0,09, причем акции PalmSource, которые начнут котироваться на NASDAQ осенью, здесь не учитываются. Palm выпустит около 13,9 млн. обычных акций в расчете на акционеров Handspring. В результате им будет принадлежать около 32,2% объединенной компании; акционерам Palm – около 67,8%. Сообщение о слиянии компаний привело к росту акций компаний Palm и Handspring

Убытки Handspring увеличиваются мая сейчас модель Treo совмещает функции мобильного телефона и КПК. Однако представители компании заявляют, что в 4 квартале ожидают роста показателей чистых убытков и существенного снижения оборота. Handspring отмечает, что чистые убытки по итогам 3 квартала (закончившегося 29 марта) составили $90,4 млн., или ¢62 за акцию. В прошлом году показатели убытков составили соответственно - $23,6