HP Palm Inc Palm Computing palmOne Handspring
|19.04.2006
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palmOne LifeDrive – тест первого в мире КПК с HDD
Смотря на тенденцию palmOne в отношении выпускаемых ею КПК, невольно проводишь аналогию: «PC – их вон сколько, а
|15.02.2006
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Palm T|X – последний бой с Windows Mobile?
Компания palmOne переживает сейчас не самые лучшие времена. Устройств на базе Palm OS с каждым годом становится всё меньше. Причина тому – стремительное развитие Windows Mobile, устройства на базе котор
|30.01.2006
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Treo 700 - впервые Palm на Windows Mobile
Первым в мире коммуникатором, если таковым считать симбиоз КПК с сотовым телефоном, является Handspring Treo 180. Модель, безусловно, новаторская, ведь в ней сочетались КПК на базе Palm
|15.12.2005
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Коммуникаторы: самые яркие новинки 2005 года
HP iPAQ hw6515, palmOne Treo 650, i-mate K-Jam и Qtek 9100 Qtek 2020i, O2 XDA IIi, i-mate PDA2 Qtek 9090, i-Mate PDA2k, T-Mobile MDA III i-mate Jas Jar, T-Mobile MDA IV, Qtek 9000 E-ten M600, O2 XDA Atom, Qtek
|02.12.2005
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Выбор ZOOM.CNews: пять лучших коммуникаторов
тронными устройствами. Именно из-за сходства устройств на рынке мы ограничились пятью устройствами. Выбор ZOOM: пятерка лучших коммуникаторов Модель Итоговый рейтинг 1 Qtek 2020i 24 2 E-Ten M500 24 3 palmOne Treo 650 21 4 HP iPAQ hw6515 20 5 Qtek s110 19 Если взглянуть на итоговые оценки в нашей таблице, становится понятно, что все коммуникаторы схожи между собой – выбор одного из устройс
|23.11.2005
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Выбор ZOOM.CNews: десятка лучших КПК
$ (max 3) Итоговый рейтинг 1 Fujitsu-Siemens Pocket Loox 720 560$ (1) 25 2 HP iPAQ hx4700 585$ (1) 25 3 Acer n50 Premium 400$ (2) 22 4 HP iPAQ hx2790 555$ (1) 22 5 ASUS MyPal A730w 560$ (1) 20 6 palmOne LifeDrive 450$ (2) 19 7 palmOne Zire 72 230$ (3) 15 8 Mitac MIO 169 455$ (2) 13 9 Mitac MIO 336 300$ (3) 12 10 palmOne Tungsten E2 250$ (3) 12 Мы не стали выпускать п
|14.07.2005
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palmOne переродился
компания palmOne была создана в октябре 2003 года, когда предыдущая Palm купила своего конкурента, Handspring, и отделила подразделение по разработке своей операционной системы в компанию Palm
|25.05.2005
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PalmOne выкупит торговую марку Palm
Компания PalmOne объявила о том, что намерена потратить $30 млн. за возможность стать единственным владельцем бренда Palm, сообщает AP. В связи с этим ожидается, что PalmOne вернет себе прежнее и
|18.05.2005
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PalmOne анонсировал КПК LifeDrive
Компания PalmOne представила свой новый КПК LifeDrive. В рамках заявленных технических характеристик устройство располагает жестким диском объемом в 4 ГБ, 3,85 из которых находятся в распоряжении владел
|13.04.2005
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PalmOne представил новый КПК Tungsten E2
Компания PalmOne анонсировала выпуск своего нового КПК Tungsten E2. Данная модель поддерживает беспроводную технологию Bluetooth, что позволяет синхронизировать устройство с ПК. При использовании VersaM
|09.03.2005
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Выбор ZOOM.CNews: пятерка лучших КПК
что не удивительно, принимая в расчет его возраст. А вот разница между двумя извечными конкурентами PalmOne и HP на редкость минимальна, размеры hx2750 составляют 120х77х16 мм, в то время как п
|02.02.2005
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Рынок КПК за чертой
37142% 2Hewlett-Packard61551576917027,5% 3Dell1882001965727% 4 Medion150001150004,1% 5 MiTAC 54172874073,1% Другие42642545434716,2% Всего20357932796867100% Источник: IDC, 2 февраля 2005 г. Компания palmOne, по оценкам IDC, продолжает лидировать на рынке КПК: объем поставок этого вендора вырос за четвертый квартал прошлого года на 59,5% по сравнению с третьим кварталом. Тем не менее, даже
|26.01.2005
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КПК Palm "мобилизируются"
исполнительного директора компании. Эд Коллиган прежде занимал должность исполнительного директора Handspring. После слияния с Palm и образования компании PalmOne он был назначен на пост руков
|25.01.2005
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Исполнительный директор PalmOne уходит со своего поста
явила о том, что исполнительный директор компании покидает свой пост. Официально Тодд Брэдли (Todd Bradley) сложит свои полномочия 25 февраля 2005 года, однако он продолжит участвовать в деятельности PalmOne в качестве советника до мая 2005 года. Функции Тодда Брэдли временно возьмет на себя президент компании Ед Коллиган (Ed Colligan). Тодд Брэдли, бывший исполнительный директор Gateway, п
|17.12.2004
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Прибыль PalmOne выросла более чем в 9 раз
Чистая прибыль компании PalmOne во 2 квартале 2004-2005 финансового года составила $24,7 млн., что более чем в 9 раз больше чистой прибыли в $2,6 млн., полученной компанией в тот же период годом ранее. При этом выручк
|11.11.2004
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PalmOne уходит с китайского рынка «наладонников»
Компания PalmOne объявила о закрытии своего китайского офиса в Шанхае, сообщает PalmInfocenter. Таким образом, она намерена временно уйти с китайского рынка «наладонников». Со ссылкой на статью в Forbes
|25.10.2004
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Смартфон PalmOne Treo 650 представлен официально
Компания PalmOne официально представила новый смартфон Treo 650. Модель позаимствовала от своих предшественников технологию Bluetooth, цветной ЖК-экран разрешением 320х320 пикселей. Устройство отличаетс
|04.10.2004
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Tungsten T5 от palmOne: официальное представление
Компания palmOne официально анонсировала новый флагманский КПК Tungsten T5. Подобно своему предшественнику T4 новая модель оборудована флэш-памятью 256 МБ, ЖК-экраном разрешением 320х480 пикселов, проце
|17.08.2004
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PalmOne выпустит Wi-Fi-карту для двух «наладонников»
Компания PalmOne планирует представить на рынке свою новую Wi-Fi SD-карту памяти, поддерживающую станд
|12.08.2004
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PalmOne понес потери на европейском рынке
Компания PalmOne во втором квартале понесла значительные потери на западноевропейском рынке карманных компьютеров. По количеству проданных устройств гигант портативной электроники потерял 11% рынка по с
|05.08.2004
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Рынок КПК: беспроводной бум
рующее положение на мировом рынке мобильных устройств в целом и в сегменте смартфонов/мобильных телефонов с функциональностью КПК по-прежнему занимает компания Nokia. В сегменте КПК лидирует компания PalmOne, однако занимаемая ею доля сократилась, а конкуренты — HP и RIM — усиливают свои позиции быстрыми темпами. Мировой рынок мобильных устройств: рыночная доля ведущих производите
|29.07.2004
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Рынок КПК: аутсайдерам нет места
мировавшемся рынке, и ее руководство решило отказаться от убыточного направления. В результате в пятерке лидеров рынка КПК остался лишь один вендор, предлагающий устройства на базе Palm OS – компания palmOne. И если по результатам 2-го квартала еще неясно, насколько уход Sony помог palmOne увеличить объем поставок, то во 2-м полугодии последнему вендору нужно приложить все усилия для
|23.07.2004
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HP продолжает лидировать на европейском рынке КПК
год назад. Однако, PalmOne смог продать 23130 Treo, что на 39% больше, чем в 1-м квартале. Покупка Handspring, таким образом, оправдалась. Sony Ericsson и Siemens остались в хвосте - снижение
|23.06.2004
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PalmOne сократил годовой убыток
тся устойчивым. PalmOne получил свое название в октябре 2003 года после полгощения Palm'ом компании Handspring и выделении софтверного подразделения - PalmSource. КПК составляют 72% дохода комп
|03.06.2004
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КПК – аутсайдеры больших продаж?
ок и Африка) ее доля рынка мобильных устройств достигла в первом квартале 48%, а в мире в целом – лишь 28%. Кроме того, в сегменте смартфонов региона EMEA Nokia доминирует с 73% рынка, в то время как palmOne принадлежит лишь около 1%, меньше, чем Motorola и нескольким неамериканским компаниям, включая Sony Ericsson, Siemens и Orange. К рынку мобильных устройств в Canalys традиционно относят
|27.04.2004
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PalmOne выпускает новые Zire и Treo
Компания PalmOne готовит выпуск двух новых моделей КПК линейки Zire уже на этой неделе - Palm Zire 72, первая модель с поддержкой Bluetooth, и Palm Zire 31. Palm Zire 72 получил следующие улучшения по с
|21.04.2004
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Смартфоны продаются в два раза лучше КПК
мецкой фирмы – смартфон SX1 - сразу захватила более 5% рынка, обогнав устройства Motorola, Orange и PalmOne/Handspring, отмечается в исследовании Canalys. Рынок КПК, в том числе и самых продвин
|25.03.2004
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PalmOne: рост дохода обусловлен популярностью Treo
Компания PalmOne объявила о росте дохода в третьем квартале текущего финансового года и связала это с
|22.01.2004
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PalmOne уволит 12% сотрудников
нению ста человек, что составляет 12% штата компании, с целью оптимизации работы после приобретения Handspring. Президент и CEO компании Тодд Брэдли (Todd Bradley) объяснил это решение как "вто
|19.12.2003
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Убытки PalmOne продолжают расти
Калифорнийская компания PalmOne сообщила о повышении квартального дохода на 5% до $271 млн. Однако прибыль компании упала почти в четыре раза - с $9,5 млн. во 2-м квартале год назад до $2,6 млн. PalmOne сообщил
|29.10.2003
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Palm приобрел Handspring и отделил PalmSource
28 октября акционеры Palm и Handspring одобрили приобретение Handspring во владение Palm и выделение из Palm компа
|28.10.2003
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Сегодня решится судьба Handspring
ра рынка карманных ПК Palm должны будут сегодня проголосовать за приобретение конкурента - компании Handspring - и выделение в дочернюю фирму своего программного подразделения. Как надеются в P
|10.10.2003
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Handspring сокращает потери за квартал
Изготовитель мобильных компьютеров Handspring сообщил о финансовых результатах первого квартала финансового года. Потери Handspring резко сократились после приобретения его компанией Palm, составив $13,9 млн., или ¢9 на а
|18.09.2003
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Handspring представил Treo 600 в Европе
Смартфон Treo 600 компании Handspring дебютировал в Европе. Продавать его со следующего месяца начнет французский оператор Orange в Великобритании, Франции и Швейцарии. Устройство оборудовано вствроенной камерой, слотом
|18.08.2003
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От Palm откололся palmOne
ьность компании охватит марки Zire и Tungsten, равно как и Treo после запланированного приобретения Handspring этой осенью. “Выпуском революционных моделей в истории рынка карманных компьютеров
|23.07.2003
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Handspring понес крупные убытки в 4 квартале
Treo 300, модель Treo 600 начнет поставляться на рынок в этом квартале, а покупатели должны увидеть ее уже в октябре. Но в какую же сумму вылилась компании подготовка к выпуску новинки? Чистый убыток Handspring составил в 4 квартале $13 млн., или ¢9 на акцию, против $15,4 млн., или ¢11 на акцию, чистого убытка за тот же период в прошлом году. По ожиданиям экспертов с Уолл-Стрит, убытки долж
|05.06.2003
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Palm покупает своего конкурента
Лидер среди производителей КПК Palm сообщил, что планирует приобрести одного из своих главных конкурентов Handspring, созданного 5 лет назад основателем Palm. Подобная сделка приведет к слиянию компаний после того, как Palm окончательно завершит отделение PalmSource, департамента по разработке свое
|05.06.2003
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Palm покупает Handspring
ий на акции Palm в соотношении 1:0,09, причем акции PalmSource, которые начнут котироваться на NASDAQ осенью, здесь не учитываются. Palm выпустит около 13,9 млн. обычных акций в расчете на акционеров Handspring. В результате им будет принадлежать около 32,2% объединенной компании; акционерам Palm – около 67,8%. Сообщение о слиянии компаний привело к росту акций компаний Palm и Handspring
|17.04.2003
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Убытки Handspring увеличиваются
мая сейчас модель Treo совмещает функции мобильного телефона и КПК. Однако представители компании заявляют, что в 4 квартале ожидают роста показателей чистых убытков и существенного снижения оборота. Handspring отмечает, что чистые убытки по итогам 3 квартала (закончившегося 29 марта) составили $90,4 млн., или ¢62 за акцию. В прошлом году показатели убытков составили соответственно - $23,6
|17.04.2003
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Handspring будет делать смартфоны для Orange
Handspring, крупный производитель карманных компьютеров из США, будет выпускать смартфоны для оператора сотовой связи Orange. Для Handspring это довольно выгодная сделка - компания слабо представлена на рынке "умных телефонов" в Европе, обслуживая только mmO2 (коммуникатор Treo). У Orange имеется массивная сеть дистрибьют
HP и организации, системы, технологии, персоны:
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