UNICOM Global - U.S. Robotics - USR - USRobotics - U.S. Robotics Corporation

UNICOM U.S. Robotics (USR / USRobotics) — это компания, специализирующаяся на разработке и производстве телекоммуникационного и сетевого оборудования. Исторически известная как U.S. Robotics, она входит в состав группы компаний UNICOM Global, ранее принадлежавшей холдингу Platinum Equity. Компания была основана в 1976 году и отметила 30-летний юбилей в 2006 году.

USR разрабатывает и внедряет решения для малых предприятий, корпоративных подразделений и частных пользователей. В ассортимент продукции входят:

аналоговые и DSL-модемы (включая модели с поддержкой стандартов V.90/V.92 , например, USR415635 56K USB Mini Faxmodem и Courier 56K Business Modem );

(включая модели с поддержкой стандартов , например, и ); сетевые устройства хранения данных (NAS) , такие как USR8700 Serial ATA 4 Drive Network Attached Storage с поддержкой RAID 0/1/5/10/JBOD и ПО DiskSafe Express для резервного копирования и восстановления «с нуля»;

, такие как с поддержкой RAID 0/1/5/10/JBOD и ПО для резервного копирования и восстановления «с нуля»; межсетевые экраны и маршрутизаторы , включая USR8200 Firewall/VPN/NAS Router с поддержкой IPSec, PPTP, DMZ и портами USB/FireWire для подключения внешних накопителей;

, включая с поддержкой IPSec, PPTP, DMZ и портами USB/FireWire для подключения внешних накопителей; интеллектуальные коммутаторы Gigabit Ethernet с поддержкой Power over Ethernet (PoE) ;

с поддержкой ; беспроводные решения , включая маршрутизаторы, точки доступа и адаптеры стандарта 802.11g , а также собственную технологию ускорения Wireless Turbo , повышающую скорость до 125 Мбит/с;

, включая маршрутизаторы, точки доступа и адаптеры стандарта , а также собственную технологию ускорения , повышающую скорость до 125 Мбит/с; VoIP-устройства, такие как Skype-сертифицированные телефоны USR9601/USR9602 и веб-камера USR9640 Mini Cam.

Компания активно сотрудничает с другими производителями: например, McAfee поставляла пробную версию Internet Security Suite в комплекте с модемами USR, а Texas Instruments и Analog Devices обеспечивали чипсеты для оборудования. USR также участвовала в Wi-Fi Alliance и применяла стандарты DOCSIS, Active Directory, WPA/WEP.

Важным эпизодом в истории компании стало судебное разбирательство с Xerox в 1997 году. Xerox утверждала, что Palm Computing, приобретённая U.S. Robotics в 1995 году, нарушила патент на систему распознавания рукописного ввода Graffiti. Впоследствии 3Com купила U.S. Robotics в 1997 году, а Palm Computing была выделена в отдельную компанию. Позже патент Xerox на Graffiti был признан недействительным.

Среди ключевых сотрудников упоминается Фрэнк Суджино (Frank Sugino) — старший продакт-менеджер, а также Лиз Райан, бывшая вице-президентом U.S. Robotics и основательница международной сети WorldWIT.

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