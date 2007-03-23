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UNICOM Global U.S. Robotics USR USRobotics U.S. Robotics Corporation

UNICOM Global - U.S. Robotics - USR - USRobotics - U.S. Robotics Corporation

UNICOM U.S. Robotics (USR / USRobotics) — это компания, специализирующаяся на разработке и производстве телекоммуникационного и сетевого оборудования. Исторически известная как U.S. Robotics, она входит в состав группы компаний UNICOM Global, ранее принадлежавшей холдингу Platinum Equity. Компания была основана в 1976 году и отметила 30-летний юбилей в 2006 году.

USR разрабатывает и внедряет решения для малых предприятий, корпоративных подразделений и частных пользователей. В ассортимент продукции входят:

  • аналоговые и DSL-модемы (включая модели с поддержкой стандартов V.90/V.92, например, USR415635 56K USB Mini Faxmodem и Courier 56K Business Modem);
  • сетевые устройства хранения данных (NAS), такие как USR8700 Serial ATA 4 Drive Network Attached Storage с поддержкой RAID 0/1/5/10/JBOD и ПО DiskSafe Express для резервного копирования и восстановления «с нуля»;
  • межсетевые экраны и маршрутизаторы, включая USR8200 Firewall/VPN/NAS Router с поддержкой IPSec, PPTP, DMZ и портами USB/FireWire для подключения внешних накопителей;
  • интеллектуальные коммутаторы Gigabit Ethernet с поддержкой Power over Ethernet (PoE);
  • беспроводные решения, включая маршрутизаторы, точки доступа и адаптеры стандарта 802.11g, а также собственную технологию ускорения Wireless Turbo, повышающую скорость до 125 Мбит/с;
  • VoIP-устройства, такие как Skype-сертифицированные телефоны USR9601/USR9602 и веб-камера USR9640 Mini Cam.

Компания активно сотрудничает с другими производителями: например, McAfee поставляла пробную версию Internet Security Suite в комплекте с модемами USR, а Texas Instruments и Analog Devices обеспечивали чипсеты для оборудования. USR также участвовала в Wi-Fi Alliance и применяла стандарты DOCSIS, Active Directory, WPA/WEP.

Важным эпизодом в истории компании стало судебное разбирательство с Xerox в 1997 году. Xerox утверждала, что Palm Computing, приобретённая U.S. Robotics в 1995 году, нарушила патент на систему распознавания рукописного ввода Graffiti. Впоследствии 3Com купила U.S. Robotics в 1997 году, а Palm Computing была выделена в отдельную компанию. Позже патент Xerox на Graffiti был признан недействительным.

Среди ключевых сотрудников упоминается Фрэнк Суджино (Frank Sugino) — старший продакт-менеджер, а также Лиз Райан, бывшая вице-президентом U.S. Robotics и основательница международной сети WorldWIT.

Конкурирующие компании на рынке:

  1. D-Link
  2. Netgear
  3. TP-Link
  4. Cisco / Linksys
  5. Buffalo Technology
  6. ZyXEL
  7. 3Com
  8. Belkin
  9. HP (Aruba)
  10. ASUS

СОБЫТИЯ

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23.03.2007 USRobotics предложила новое решение для хранения данных

Компания USRobotics объявила о добавлении к семейству своих решений для хранения данных подключаемого

22.03.2007 McAfee поселится в коробках с модемами USRobotics

Антивирусная компания McAfee договорилась с производителем модемов и сетевого оборудования USRobotics о предложении покупателям из США и Канады пакета McAfee Internet Security Suite. Пакет будет предоставляться бесплатно для пробного 60-дневного использования. McAfee Internet Securit
19.03.2007 CeBit: USRobotics представил четыре интеллектуальных коммутатора

Компания USRobotics, входящая в состав холдинга Platinum Equity, объявила на выставке CeBit-2007 о доб
16.02.2007 USRobotics представила на российском рынке новые решения

Компания USRobotics, входящая в состав холдинга Platinum Equity и отметившая в 2006 г. свой 30-летний

15.01.2007 USRobotics выпустил новый модем для потребительского рынка

Компания USRobotics, входящая в холдинг Platinum Equity, объявила о добавлении к своему семейству анал
23.11.2006 USRobotics расширяет семейство продуктов Courier

На выставке GITEX (Gulf Information Technology Exhibition) в Дубаи компания USRobotics, подразделение Platinum Equity, объявила о добавлении к своему семейству продуктов
22.11.2006 USRobotics выпустит всевидящую веб-камеру

Компания USRobotics объявила о пополнении своего семейства продуктов Skype веб-камерой USR9640 USR Min
06.09.2006 USRobotics представил новый ADSL-маршрутизатор

Компания USRobotics анонсировала новый ADSL-маршрутизатор USR819112 ADSL2+ Ethernet/USB Router. Это ре
06.09.2006 USRobotics анонсировал Skype-телефоны в России

Компания USRobotics объявила о выпуске двух новых Skype Certified телефонов. Оба устройства USR9601 US
16.08.2006 USRobotics представил два Skype-телефона

Компания USRobotics объявила о выпуске двух интернет-телефонов, позволяющих общаться с помощью програм
06.04.2006 USRobotics расширила спектр беспроводных продуктов бизнес-класса

Компания USRobotics, входящая в состав холдинга Platinum Equity, объявила о расширении своего семейств
01.02.2005 U.S. Robotics представила устройство для выноса WLAN

U. S. Robotics выпустила комплект USR805446 Power over Ethernet (PoE-сетевое питание по кабелю E
23.12.2004 U.S. Robotics представила новые коммутаторы Gigabit Ethernet

Компания U. S. Robotics, производитель средств доступа в интернет, представила коммутаторы Gigabit Ethernet, обладающие 24 и 8 портами и 32-разрядной сетевой картой PCI. Решения предназначены для графич
01.11.2004 U.S. Robotics представила комплект для "мгновенной" организации беспроводной сети

можно организовать в любом месте благодаря легко подключаемым устройствам (plug and play). Комплект U.S. Robotics Wireless Network Starter Kit включает в себя беспроводный USB-адаптер 802.11g и
12.07.2004 U.S.Robotics выпустил межсетевой экран с поддержкой систем хранения NAS

Компания U.S. Robotics выпустила для новое оборудование USR8200 Firewall/VPN (Virtual Private Network)
25.06.2004 Беспроводное оборудование U.S.Robotics аттестовано "Ростестом"

Компания U.S.Robotics об открытии нового направления продуктов. Новая линейка продуктов компании, пред
13.05.2004 U.S. Robotics увеличил скорость беспроводных коммуникаций

Компания U.S. Robotics увеличила скорость беспроводных коммуникаций стандарта 802.11g благодаря своей

24.03.2004 USR5430 - беспроводное решение U.S. Robotics для геймеров

Компания U.S. Robotics, производитель средств доступа в интернет, представила беспровой игровой адапте
17.10.2003 U.S. Robotics выпустил четырехпортовый маршрутизатор бизнес-класса

Компания U.S. Robotics представила четырехпортовый маршрутизатор Ethernet, интегрированный с модемом A
16.10.2003 U.S. Robotics выпустил беспроводной шлюз с поддержкой 802.11g

Компания U.S. Robotics представила дополнение к своему семейству продуктов SureConnect ADSL. Новое уст
24.03.2003 Новый USB-модем U.S. Robotics: поддержка V.92 и адаптация к российским АТС

й русскоязычной инструкцией пользователя. Источник: по материалам совместного пресс-релиза компаний U.S. Robotics, e-Style ISP и RRC Focus Distribution.
21.11.2002 U.S. Robotics присоединилась к Wi-Fi-альянсу

Компания U.S. Robotics, представившая недавно беспроводные устройства со скоростью обмена данными в 22
20.11.2002 U.S. Robotics выпускает семейство устройств беспроводного доступа на 22 МБит/с

Компания U.S. Robotics анонсировала новое семейство беспроводных устройств со скоростью обмена данными
10.07.2002 "Вента" выпустила новую версию VentaFax 5.1 с поддержкой автономного режима работы модемов U.S. Robotics Message

й от ранее выпускавшихся является поддержка автономного режима работы (Self-mode) модемов семейства U.S. Robotics Message. Этот голосовой внешний факс-модем 3Com обладает технологией 56K и уник
01.02.2002 "Лаборатория Касперского" и U.S.Robotics проведут совместную промо-акцию

Корпорация U.S.Robotics, производитель телекоммуникационного оборудования, и "Лаборатория Касперского", разработчик систем информационной безопасности, объявили о проведении совместной акции, согласно кот
16.01.2002 U.S. Robotics и Analog Devices объединили усилия

Компания U.S. Robotics объявила о стратегическом партнерстве с Analog Devices, производителем сигнальн
04.12.2001 Вышел V.92 апгрейд для "игрового модема" U.S.Robotics

В эти выходные для бесплатной загрузки с американского сайта компании U.S.Robotics стал доступен V.92 апгрейд для модема U.S.Robotics 56K Perfomance Pro (56
09.11.2001 Выпущен первый V.92 апгрейд от U.S.Robotics для Европы

Сегодня на европейском сайте компании U.S.Robotics стало доступно долгожданное обновление V.92 для U.S.Robotics 56K Faxmodem
24.08.2001 U.S.Robotics представила в России локализованную версию нового модема Courier V.Everything 56K Corporate Modem

истрибьютором в России, и в компаниях "Дилайн" и ЛАНИТ. Цена модема у дилеров составляет около $150.U.S. Robotics - частная компания с штаб-квартирой в г. Шомбург (штат Иллинойс, США). В течени
16.08.2001 Cнятые с конвейера модели xx2806 и xx2805 модема Courier V.Everything получат второе рождение

Из официальных источников стало известно том, что компания U.S. Robotics дает вторую жизнь снятым с конвейера "старым моделям" модема Courier V.Everythi
25.06.2001 U.S.Robotics представила кабельный модем для домашних и малых офисов

Компания U.S.Robotics представила свой новый кабельный модем U.S. Robotics DOCSIS Cable Modem провайдерам, которые обеспечивают доступ в интернет через се
25.05.2001 RRC Business Telecommunications объявила о начале продаж новой версии модема Courier

спространила сегодня информацию о начавшейся во втором квартале 2001 года дистрибуции нового модема U.S.Robotics V.Everything Corporate Modem. Данная модель является усовершенствованной версией
26.04.2001 U.S.Robotics выпустила маршрутизатор Broadband Router для домашних сетей

Компания U.S.Robotics начала поставлять в США новый продукт U.S. Robotics Broadband Router (модель USR8000), который был представлен на прошедшей в Ганно
01.03.2001 U.S. Robotics объявила о начале поставок модемов с поддержкой технологии V.92

Компания U.S. Robotics объявила о начале поставок новых модемов с поддержкой технологии V.92. Поставки новых модемов в США начнутся уже в марте, а розничная цена на них ожидается в районе 110$. Информац
26.02.2001 U.S.Robotics завершила испытания стандарта V.92 на совместимость с оборудованием Cisco, Texas Instruments и CommWorks

Компания U.S.Robotics завершила испытания нового стандарта передачи данных V.92 на совместимость с обо
08.02.2001 В Москве началась продажа новых модемов U.S. Robotics Courier 3453

В Москве начались продажи новых модемов U.S. Robotics "Курьер" v.Everything модели xx3453. Розничная цена модема составляет $190-210.
05.02.2001 U.S.Robotics уточнила список своих партнеров в странах СНГ

По информации из европейского офиса компании U.S.Robotics, в настоящий момент определен состав основных игроков на рынке аналоговых модемо
09.01.2001 Начаты поставки V.92 модемов U.S.Robotics

Компания U.S.Robotics объявила, что закончены испытания на совместимость V.92 модемов U.S.Robotics<
09.01.2001 U.S.Robotics представила сетевые адаптеры беспроводного доступа

На проходящей в Лас-Вегасе с 6 по 9 января выставке бытовой электроники (Las Vegas CES) компания U.S.Robotics анонсировала свои новые продукты 2001 года - линейку продуктов 2001 года: сетевы
04.10.2000 U.S.Robotics выпустила новый модем для интернет-телефонии

U.S.Robotics выпустила новый модем для интернет-телефонии. 56K Internet Call Modem (Модель 3CP5

Публикаций - 94, упоминаний - 256

UNICOM Global и организации, системы, технологии, персоны:

HP 3Com 681 39
HP - Palm Inc - Palm Computing - palmOne - Handspring 469 14
Intel Corporation 12812 10
D-Link - Д-Линк Трейд 394 10
Cisco Systems 5371 9
Sony 6739 9
TI - Texas Instruments Incorporated 848 9
Visor 70 9
HP Inc. 5883 8
Samsung Electronics 11068 7
Microsoft Corporation 25776 7
Xerox - The Haloid Company 1168 7
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 178 7
Mustek Systems - Mustek Optic Computers & Communikation International - Most Unique Scanning Technology 83 5
Broadcom Inc - Avago Technologies 606 5
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 5
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 5
Foxconn - Linksys 108 5
Netgear 252 5
Ф-Центр 27 4
Synaptics - Conexant Systems 58 4
Mitsumi Electric 15 4
AMD - Advanced Micro Devices 4644 4
Xerox - Lexmark Int 303 4
Canon 1439 4
ZyXEL Communications - ZyXEL Russia - ЗиКСЕЛ Коммьюникейшнс Корпорейшн 310 4
Lenovo Motorola 3566 4
ViewSonic 325 4
Seiko Epson Corporation 908 4
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 454 4
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 4
Melco Holdings - Buffalo Technology 84 3
LG Electronics 3735 3
Analog Devices - ADI 105 3
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 3
Access Co. - ACCESS PalmSource - Access Systems Americas 83 2
Dealine - Дилайн ДЦ - Дилайн Дистрибуторский центр - Дилайн ЦЭБ - Дилайн Центр Электронного Бизнеса 81 2
Renesas Electronics - Intersil 36 2
Accton Technology 10 2
Lenovo Group 2447 2
Platinum Equity 14 6
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
Возрождение - Коммерческий банк 359 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8852 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Hyundai Motor Company 437 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
Yamaha - Ямаха 110 1
Citi - Citibank 158 1
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 1
Россети Ленэнерго 1699 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 2
Судебная власть - Judicial power 2501 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 3
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 3
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 3
UWB Alliance - WiMedia Alliance - Wireless Multimedia Alliance 8 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация производителей компьютеров - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 32 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6510 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7462 47
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 44
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10747 21
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13489 20
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18028 19
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 15
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26315 14
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3901 13
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10597 11
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8701 11
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16980 8
WLAN - Wireless LAN - Wi-LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 1076 8
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2485 8
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9664 7
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер - H/PC - Handheld PC - Персональный компьютер, удерживаемый в руке 1418 7
АОН - технология Автоматического Определения Номера - CLI - Calling Line Identification 337 6
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5502 6
Fax - facsimile - Факс - факсимильная связь - факсимильный аппарат - факсимильные сообщения 1013 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36205 6
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8654 6
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1118 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16250 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14771 5
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2773 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9925 5
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22579 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15435 5
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10364 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28281 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9792 5
VPN - IPSec - IP Security - Internet Protocol Security - Протокол защиты сетевого трафика на IP-уровне - IKE - Internet Key Exchange - IKEv1, IKEv2 338 5
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet - IEEE 802.3af - Передача электроэнергии через Ethernet - PoE - Power over Ethernet - PoDL - Power over Data Lines - Питание по линиям передачи данных 570 5
DSP - Digital Signal Processor - Процессор цифрового сигнала - Digital Signal Processing - Технология обработки цифровых сигналов 356 5
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18334 4
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5921 4
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13251 4
Сеть передачи данных - Data transmission network 4040 4
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3718 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4184 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35000 4
HP - palmOne - Palm Pilot 65 11
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 5
HP - palmOne - Handspring Visor - Visor Edge - Visor Prism - Visor Platinum 33 4
Linux OS 11535 4
Microsoft Windows 2000 8678 4
Access Co. - ACCESS PalmSource - Palm OS - Garnet OS 470 4
HP - palmOne - Handspring Treo 119 3
Microsoft Windows 16885 3
HPE OfficeConnect - HP 3Com OfficeConnect 27 3
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 3
Wi-Fi WEP - Wired Equivalent Privacy - Wired Equivalent Privacy - Алгоритм обеспечения безопасности сетей Wi-Fi 178 3
HPE Compaq iPaq Pocket PC 320 3
Marvell Libertas 2 2
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1685 2
Apple iPhone 6 4861 2
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 2
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 2
Apple iOS Springboard 24 2
LG webOS - Open webOS - HP webOS - Palm webOS - встраиваемая открытая операционная система на ядре Linux 283 2
Synology QuickConnect 9 2
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - id Software - Quake - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 127 2
HP - palmOne - Palm Pre - комуникатор 73 2
Intel XScale - Intel IXP - Intel IXC - Intel IOP - Intel PXA - Intel CE - микропроцессорное ядро 260 2
HP - palmOne - Zire 26 1
Xerox Unistroke 1 1
Intel - StrongARM - 121 1
Sharp Zaurus 43 1
Motorola PowerPC 10 1
Microsoft Windows Mobile 6 250 1
Microsoft Skype Out 35 1
Microsoft Windows Mobile 2003 156 1
Hitachi SH 6 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
HP 3Com - 3Com SuperStack Switch PWR - PoE-коммутатор 34 1
Microsoft Windows Mobile 7 39 1
NSO Group - Pegasus 98 1
HPE Compaq Jornada Pocket PC 55 1
Casio Cassiopeia Pocket PC 38 1
Hawkins Jeffrey - Hawkins Jeff - - Хокинс Джеффри - Хоукинс Джефф - Хаввкинс Джефф 27 11
Dubinsky Donna - Дубински Донна 21 10
Colligan Ed - Коллигэн Эд - Коллиган Эд 26 10
Sugino Frank - Суджино Фрэнк 3 3
Минкин Эдуард 2 2
Варёнов Дмитрий 9 1
Азопкова Ирина 4 1
Webb Richard - Уэбб Ричард 9 1
Benhamou Eric - Бенхэмоу Эрик - Бенаму Эрик 21 1
Курц Евгения 2 1
Bradley Todd - Бредли Тодд 32 1
Завилейская Юлия 2 1
Guyssens Christiane - Гайсенс Кристиан 1 1
Rubinstein Jon - Рубинштейн Джон 17 1
Sculley John - Скалли Джон 14 1
Slawsby Alex - Слоусби Алекс 9 1
Ян Давид 69 1
Shannon Claude - Шеннон Клод 8 1
Корнеев Александр 11 1
Демидов Михаил 134 1
Россия - РФ - Российская федерация 166226 29
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54753 21
Европа 24964 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47611 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 6
Украина 7928 4
Канада 5082 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13822 2
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 2
Азия - Азиатский регион 5920 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19549 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 2
США - Калифорния 4829 2
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 302 2
США - Иллинойс 340 2
США - Массачусетс 517 2
США - Нью-Йорк штат 253 1
Москва - ЮАО - Южный административный округ 70 1
Земля - планета Солнечной системы 10866 1
Япония 13807 1
Беларусь - Белоруссия 6290 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Сингапур - Республика 1953 1
Индия - Bharat 5870 1
Европа Восточная 3138 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 1
США - Нью-Йорк 3180 1
Бельгия - Королевство 1192 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 1
Африка - Африканский регион 3641 1
Ближний Восток 3154 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 462 1
Италия - Итальянская Республика 4508 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Бразилия - Федеративная Республика 2520 1
Китай - Тайвань 4247 1
Испания - Королевство 3840 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 1
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 399 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12308 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53479 5
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5885 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11690 5
Торговля оптовая - Wholesale trade 1265 4
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4669 4
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27302 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6174 3
Английский язык 7032 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6558 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 2
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1862 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1728 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 2
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21651 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5584 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5112 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 1
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Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 1
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Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11326 1
Металлы - Платина - Platinum 500 1
Вертикальный рынок - Vertical Market - рынок, охватывающий группу компаний и клиентов, которые связаны между собой в определенной нише. 97 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1777 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1401 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1591 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 395 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7813 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 1
USRSupport 18 8
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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