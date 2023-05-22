Основатель Microsoft стал жертвой миллиардера-шантажиста, угрожавшего раскрыть его связь с россиянкой ительному фонду Эпштейна, который тот хотел создать вместе с банком JPMorgan Chase. Фото: Microsoft Билл Гейтс происходящее пока не комментирует Как пишет издание, и для Гейтса, и для самого Эп

«Британский Билл Гейтс», который довел HP до развала, выслан в США. Ему светит срок за мошенничество тель ИТ-компании Autonomy Майк Линч (Mike Lynch) экстрадирован из Великобритании в США, где он обвиняется в мошенничестве, пишет The Register. 57-летний предприниматель, которого называют «британским Биллом Гейтсом», по версии правоохранительных органов США, обманом вынудил HP (Hewlett-Packard) переплатить за разработчика ПО Autonomy в рамках сделки по ее приобретению, закрытой еще в 2011 г

Чат-бот Google убедительно заявил о причастности Билла Гейтса к геноциду человечества и к вакцинам с микрочипами ны известнейших людей планеты по новому мировому порядку. Как пишет Bloomberg, среди них оказался и Билл Гейтс (Bill Gates), основатель корпорации Microsoft. Как известно, Microsoft вложила нем

Билл Гейтс вложился в ИТ-стартап, который разрабатывает ИИ «в стиле Стартрека» apital, Alumni Ventures Group, Strawberry Creek Ventures, Horsely Bridge, Modern Venture Partners и Билл Гейтс (Bill Gates).

Билл Гейтс купил гостиницу «Москва» с видом на Кремль Билл Гейтс купил долю Four Seasons Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс (Bill Gates) стал обладателем контрольного пакета акций сети отелей Four Seasons.

Билл Гейтс лишился места в совете директоров Microsoft из-за секса с коллегой Фатальная интрижка Билла Гейтса Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс (Bill Gates) неоднократно звал сотрудниц своей компании на свидание. По информации

Американские СМИ: Причины развода Билла Гейтса - это проститутки, стриптизирши и оргии Распутный Билл Гейтс Раскрыты новые подробности развода основателя Microsoft Билла Гейтса (Bill Gates)

Билл Гейтс объявлен в интернете «главным виновником» пандемии Виновный найден Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс (Bill Gates) назван сторонниками теорий заговора главным и единственным виновным в

Билл Гейтс ушел из директоров Microsoft Microsoft без своего основателя Основатель Microsoft Билл Гейтс (Bill Gates) покинул совет директоров корпорации. Он принял решение уделять больше

Билл Гейтс: Windows Mobile чуть не захватила мир. Но мы облажались из-за Internet Explorer и властей США Минюст против Windows Mobile Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс (Bill Gates) назвал главную причину провала Windows Mobile на рынке мобильных опер

HP требует $5 млрд от «британского Билла Гейтса», который довел ее до раскола ожить ответственность на него. Сам Линч, которого некогда называли британским ответом Биллу Гейтсу (Bill Gates), после продажи Autonomy не исчез с британской технической сцены — он инвестирует

Билл Гейтс инвестировал в комаров, которые будут умирать молодыми т самок не кусаются вовсе, а, следовательно, и не переносят опасную инфекцию. Инвестиции фонда четы Гейтс возможно спасут мир от малярии Выведенных «убийц малярии» планируется проверить в деле

Билл Гейтс пригрозил человечеству пандемией и гибелью 30 миллионов человек Подготовка к пандемии Основатель Microsoft Билл Гейтс (Bill Gates) намерен вложить $12 млн в разработку универсальной вакцины от гриппа,

Билл Гейтс: Криптовалюты приносят смерть Дискуссия на RedditОснователь компании Microsoft Билл Гейтс (Bill Gates) назвал криптовалюты «той редкой технологией, которая причиняет смерть

Билл Гейтс покаялся в существовании Ctrl-Alt-Delete Проблема Ctrl-Alt-DeleteОснователь компании Microsoft Билл Гейтс (Bill Gates) сообщил общественности, что если бы у него была возможность вернуться

Билл Гейтс повержен: Самым богатым жителем Земли стал директор Amazon ают, что Безос никогда не смог бы занять первую строчку в списке самых богатых персон мира, если бы Билл Гейтс не занимался активно филантропией и не тратил бы ежегодно огромные суммы на благот

Билл Гейтс продал 4,6 млн акций Microsoft Один из основателей и бывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс (Bill Gates) в конце апреля продал 4,6 млн акций компании на сумму около $182,6 мл

Официально: В Microsoft новый гендиректор, а Билл Гейтс больше не председатель совета директоров я. Одновременно с новостью о назначении Сатья Наделлы на должность гендиректора стало известно, что Билл Гейтс покинул кресло председателя совета директоров Microsoft. При новом CEO основатель

Билл Гейтс вернется к разработке продуктов Microsoft 58-летний Билл Гейтс (Bill Gates) может вернуться к разработке продуктов в основанной им корпорации Mic

Билл Гейтс вложил деньги в производство электричества из человеческой мочи Фонд основателя Microsoft Билла Гейтса (Bill Gates) и его супруги Мелинды Bill & Melinda Gates Foundation профинансирует разработку у

Акционеры Microsoft потребовали изгнать Билла Гейтса из руководства елилась она. Источники отмечают, что речь об отставке Гейтса из руководства компании зашла впервые. Билл Гейтс является одним из основателей Microsoft, создавший компанию вместе со своим прияте

Билл Гейтс вложил $35 млн в развитие «открытой науки» с проекта пришелся по вкусу инвесторам - среди которых, в частности, выступил основатель Microsoft. Билл Гейтс, известный своим интересом к благотворительности, связался с создателем ResearchGa

Билл Гейтс стал самым богатым человеком в мире посредством которой он владеет долями в более чем десяти публичных и нескольких частных компаниях. Билл Гейтс (слева) вместе с Карлосом Слимом - двое самых богатых в мире Потеря Карлоса Слима

Фонд Билла Гейтса создаст презерватив нового поколения лагается улучшить не только дизайн самого изделия, но и упаковку, чтобы ей было легче пользоваться. Билл Гейтс озабочен отсутствием инноваций в презервативе Добавим, что российские инноваторы т

Фонд Билла Гейтса создаст презерватив нового поколения Благотворительный фонд основателя Microsoft Билла Гейтса (Bill Gates) и его супруги Bill and Melinda Gates Foundation планирует собрать деньги на созда

Билл Гейтс назвал ошибкой то, что Microsoft проглядела рынок смартфонов Сооснователь Microsoft и ее бывший генеральный директор Билл Гейтс (Bill Gates), который сейчас занимает кресло председателя совета директоров, назва

Билл Гейтс признался, что Стив Джобс был «круче» Основатель корпорации Microsoft и отец компьютерной революции Билл Гейтс (Bill Gates) признался, что основатель Apple Стив Джобс (Steve Jobs) всегда был «к

Билл Гейтс выбрал самый эффективный туалет Основатель Microsoft Билл Гейтс провел в Сиэтле конкурс Reinvent the Toilet - на разработку эффективного туалета,

Билл Гейтс в AppStore В AppStore появился римейк первой компьютерной игры, созданной при участии Билла Гейтса. Оригинальная игра Donkey Bas вышла в 1981 году создавалась Microsoft для демонс

Билл Гейтс опроверг слухи о своем возвращении в Microsoft Основатель Microsoft Билл Гейтс (Bill Gates) недавно опроверг слухи о том, что планирует вернуться на руководящую

Источник опроверг слухи о возвращении Билла Гейтса в Microsoft Один из основателей и бывший глава корпорации Билл Гейтс (Bill Gates) не планирует возвращаться на работу в Microsoft, сообщает All Things

Билл Гейтс вложил 1 млн долларов в антикомариный лазер Основатель корпорации Microsoft и одного из крупнейших благотворительных фондов в мире Уильям (Билл) Гейтс профинансировал разработку лазерной системы отпугивания комаров. Грант в размере 1 млн долларов получил адъюнкт-профессор физики Колумбийского университета города Нью-Йорк Сабольч Марка.

В Топ-20 самых богатых людей США - 8 ИТ-шников и ни одного нефтяника Самым богатым американцем является 55-летний Билл Гейтс (Bill Gates), «отец» компьютерной революции, основатель и бывший руководитель Micr

Билл Гейтс избавляется от акций Microsoft Основатель Microsoft Билл Гейтс (Bill Gates) продал 5 млн принадлежащих ему акций софтверного гиганта. Продажа был

Билл Гейтс избавляется от акций Microsoft Основатель Microsoft Билл Гейтс (Bill Gates) продал 5 млн своих акций Microsoft, сообщает Guardian. Согласно инфор

Билл Гейтс задержан бразильской полицией и изгнан из страны тпуск в бассейне реки Амазонки - он был здесь в 2007 и 2009 г.г. Напомним, что в конце июня 2008 г. Билл Гейтс, отец компьютерной революции, отошел от активного управления Microsoft. Хотя, согл

Партнер Билла Гейтса создал карту человеческого мозга Пол Аллен, партнер Билла Гейтса по Microsoft, проинвестировал 55 млн долларов в разработку визуальной карты головного мозга. Она состоит из 100 млн участков, но пока только мужского мозга. К 2012 году на карте по

Билл Гейтс активно продает акции Microsoft оданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США, в течение двух дней - 2-го и 3-го февраля, Билл Гейтс продал 10 млн акций Microsoft. Всего за последние 12 месяцев он продал сразу 90 мл