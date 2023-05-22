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Gates William Henry Гейтс Уильям Генри Гейтс Билл



22.05.2023 Основатель Microsoft стал жертвой миллиардера-шантажиста, угрожавшего раскрыть его связь с россиянкой

ительному фонду Эпштейна, который тот хотел создать вместе с банком JPMorgan Chase. Фото: Microsoft Билл Гейтс происходящее пока не комментирует Как пишет издание, и для Гейтса, и для самого Эп
15.05.2023 «Британский Билл Гейтс», который довел HP до развала, выслан в США. Ему светит срок за мошенничество

тель ИТ-компании Autonomy Майк Линч (Mike Lynch) экстрадирован из Великобритании в США, где он обвиняется в мошенничестве, пишет The Register. 57-летний предприниматель, которого называют «британским Биллом Гейтсом», по версии правоохранительных органов США, обманом вынудил HP (Hewlett-Packard) переплатить за разработчика ПО Autonomy в рамках сделки по ее приобретению, закрытой еще в 2011 г
06.04.2023 Чат-бот Google убедительно заявил о причастности Билла Гейтса к геноциду человечества и к вакцинам с микрочипами

ны известнейших людей планеты по новому мировому порядку. Как пишет Bloomberg, среди них оказался и Билл Гейтс (Bill Gates), основатель корпорации Microsoft. Как известно, Microsoft вложила нем
09.03.2022 Билл Гейтс вложился в ИТ-стартап, который разрабатывает ИИ «в стиле Стартрека»

apital, Alumni Ventures Group, Strawberry Creek Ventures, Horsely Bridge, Modern Venture Partners и Билл Гейтс (Bill Gates).
09.09.2021 Билл Гейтс купил гостиницу «Москва» с видом на Кремль

Билл Гейтс купил долю Four Seasons Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс (Bill Gates) стал обладателем контрольного пакета акций сети отелей Four Seasons.

17.05.2021 Билл Гейтс лишился места в совете директоров Microsoft из-за секса с коллегой

Фатальная интрижка Билла Гейтса Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс (Bill Gates) неоднократно звал сотрудниц своей компании на свидание. По информации
13.05.2021 Американские СМИ: Причины развода Билла Гейтса - это проститутки, стриптизирши и оргии

Распутный Билл Гейтс Раскрыты новые подробности развода основателя Microsoft Билла Гейтса (Bill Gates)

17.04.2020 Билл Гейтс объявлен в интернете «главным виновником» пандемии

Виновный найден Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс (Bill Gates) назван сторонниками теорий заговора главным и единственным виновным в
16.03.2020 Билл Гейтс ушел из директоров Microsoft

Microsoft без своего основателя Основатель Microsoft Билл Гейтс (Bill Gates) покинул совет директоров корпорации. Он принял решение уделять больше
07.11.2019 Билл Гейтс: Windows Mobile чуть не захватила мир. Но мы облажались из-за Internet Explorer и властей США

Минюст против Windows Mobile Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс (Bill Gates) назвал главную причину провала Windows Mobile на рынке мобильных опер
25.03.2019 HP требует $5 млрд от «британского Билла Гейтса», который довел ее до раскола

ожить ответственность на него. Сам Линч, которого некогда называли британским ответом Биллу Гейтсу (Bill Gates), после продажи Autonomy не исчез с британской технической сцены — он инвестирует

25.06.2018 Билл Гейтс инвестировал в комаров, которые будут умирать молодыми

т самок не кусаются вовсе, а, следовательно, и не переносят опасную инфекцию. Инвестиции фонда четы Гейтс возможно спасут мир от малярии Выведенных «убийц малярии» планируется проверить в деле

28.04.2018 Билл Гейтс пригрозил человечеству пандемией и гибелью 30 миллионов человек

Подготовка к пандемии Основатель Microsoft Билл Гейтс (Bill Gates) намерен вложить $12 млн в разработку универсальной вакцины от гриппа,
28.02.2018 Билл Гейтс: Криптовалюты приносят смерть

Дискуссия на RedditОснователь компании Microsoft Билл Гейтс (Bill Gates) назвал криптовалюты «той редкой технологией, которая причиняет смерть
22.09.2017 Билл Гейтс покаялся в существовании Ctrl-Alt-Delete

Проблема Ctrl-Alt-DeleteОснователь компании Microsoft Билл Гейтс (Bill Gates) сообщил общественности, что если бы у него была возможность вернуться
27.07.2017 Билл Гейтс повержен: Самым богатым жителем Земли стал директор Amazon

ают, что Безос никогда не смог бы занять первую строчку в списке самых богатых персон мира, если бы Билл Гейтс не занимался активно филантропией и не тратил бы ежегодно огромные суммы на благот
05.05.2014 Билл Гейтс продал 4,6 млн акций Microsoft

Один из основателей и бывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс (Bill Gates) в конце апреля продал 4,6 млн акций компании на сумму около $182,6 мл
04.02.2014 Официально: В Microsoft новый гендиректор, а Билл Гейтс больше не председатель совета директоров

я. Одновременно с новостью о назначении Сатья Наделлы на должность гендиректора стало известно, что Билл Гейтс покинул кресло председателя совета директоров Microsoft. При новом CEO основатель

04.02.2014 Билл Гейтс вернется к разработке продуктов Microsoft

58-летний Билл Гейтс (Bill Gates) может вернуться к разработке продуктов в основанной им корпорации Mic
25.12.2013 Билл Гейтс вложил деньги в производство электричества из человеческой мочи

Фонд основателя Microsoft Билла Гейтса (Bill Gates) и его супруги Мелинды Bill & Melinda Gates Foundation профинансирует разработку у
21.11.2013 Поиск нового применения графена на деньги Гейтса

02.10.2013 Акционеры Microsoft потребовали изгнать Билла Гейтса из руководства

елилась она. Источники отмечают, что речь об отставке Гейтса из руководства компании зашла впервые. Билл Гейтс является одним из основателей Microsoft, создавший компанию вместе со своим прияте
06.06.2013 Билл Гейтс вложил $35 млн в развитие «открытой науки»

с проекта пришелся по вкусу инвесторам - среди которых, в частности, выступил основатель Microsoft. Билл Гейтс, известный своим интересом к благотворительности, связался с создателем ResearchGa
17.05.2013 Билл Гейтс стал самым богатым человеком в мире

посредством которой он владеет долями в более чем десяти публичных и нескольких частных компаниях. Билл Гейтс (слева) вместе с Карлосом Слимом - двое самых богатых в мире Потеря Карлоса Слима

26.03.2013 Фонд Билла Гейтса создаст презерватив нового поколения

лагается улучшить не только дизайн самого изделия, но и упаковку, чтобы ей было легче пользоваться. Билл Гейтс озабочен отсутствием инноваций в презервативе Добавим, что российские инноваторы т
25.03.2013 Фонд Билла Гейтса создаст презерватив нового поколения

Благотворительный фонд основателя Microsoft Билла Гейтса (Bill Gates) и его супруги Bill and Melinda Gates Foundation планирует собрать деньги на созда
20.02.2013 Билл Гейтс назвал ошибкой то, что Microsoft проглядела рынок смартфонов

Сооснователь Microsoft и ее бывший генеральный директор Билл Гейтс (Bill Gates), который сейчас занимает кресло председателя совета директоров, назва
04.02.2013 Билл Гейтс признался, что Стив Джобс был «круче»

Основатель корпорации Microsoft и отец компьютерной революции Билл Гейтс (Bill Gates) признался, что основатель Apple Стив Джобс (Steve Jobs) всегда был «к
18.09.2012 Билл Гейтс выбрал самый эффективный туалет

Основатель Microsoft Билл Гейтс провел в Сиэтле конкурс Reinvent the Toilet - на разработку эффективного туалета,

10.02.2012 Билл Гейтс в AppStore

В AppStore появился римейк первой компьютерной игры, созданной при участии Билла Гейтса. Оригинальная игра Donkey Bas вышла в 1981 году создавалась Microsoft для демонс
16.12.2011 Билл Гейтс опроверг слухи о своем возвращении в Microsoft

Основатель Microsoft Билл Гейтс (Bill Gates) недавно опроверг слухи о том, что планирует вернуться на руководящую

09.12.2011 Источник опроверг слухи о возвращении Билла Гейтса в Microsoft

Один из основателей и бывший глава корпорации Билл Гейтс (Bill Gates) не планирует возвращаться на работу в Microsoft, сообщает All Things

07.11.2011 Билл Гейтс вложил 1 млн долларов в антикомариный лазер

Основатель корпорации Microsoft и одного из крупнейших благотворительных фондов в мире Уильям (Билл) Гейтс профинансировал разработку лазерной системы отпугивания комаров. Грант в размере 1 млн долларов получил адъюнкт-профессор физики Колумбийского университета города Нью-Йорк Сабольч Марка.

22.09.2011 В Топ-20 самых богатых людей США - 8 ИТ-шников и ни одного нефтяника

Самым богатым американцем является 55-летний Билл Гейтс (Bill Gates), «отец» компьютерной революции, основатель и бывший руководитель Micr
01.08.2011 Билл Гейтс избавляется от акций Microsoft

Основатель Microsoft Билл Гейтс (Bill Gates) продал 5 млн принадлежащих ему акций софтверного гиганта. Продажа был
30.07.2011 Билл Гейтс избавляется от акций Microsoft

Основатель Microsoft Билл Гейтс (Bill Gates) продал 5 млн своих акций Microsoft, сообщает Guardian. Согласно инфор
20.04.2011 Билл Гейтс задержан бразильской полицией и изгнан из страны

тпуск в бассейне реки Амазонки - он был здесь в 2007 и 2009 г.г. Напомним, что в конце июня 2008 г. Билл Гейтс, отец компьютерной революции, отошел от активного управления Microsoft. Хотя, согл
14.04.2011 Партнер Билла Гейтса создал карту человеческого мозга

Пол Аллен, партнер Билла Гейтса по Microsoft, проинвестировал 55 млн долларов в разработку визуальной карты головного мозга. Она состоит из 100 млн участков, но пока только мужского мозга. К 2012 году на карте по
11.02.2011 Билл Гейтс активно продает акции Microsoft

оданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США, в течение двух дней - 2-го и 3-го февраля, Билл Гейтс продал 10 млн акций Microsoft. Всего за последние 12 месяцев он продал сразу 90 мл
10.02.2011 Билл Гейтс продает акции Microsoft

Основатель софтверного гиганта Microsoft Билл Гейтс (Bill Gates) продолжает быстрыми темпами продавать акции своей компании. Согласно


Публикаций - 902, упоминаний - 1857

Gates William Henry и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24004 765
Google LLC 11354 114
Apple Inc 11608 97
Oracle Corporation 6496 76
Intel Corporation 11874 65
IBM - International Business Machines Corp 9333 62
Amazon Inc - Amazon.com 2882 44
Yahoo! 3689 42
Sony 6480 39
Dell EMC 4971 38
Meta Platforms - Facebook 4366 35
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 805 33
Oracle - Sun Microsystems 2209 30
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5636 28
HP Inc. 5616 28
HP - Hewlett-Packard 3614 26
AOL Inc 1589 24
Samsung Electronics 9942 22
Adobe Systems 1527 18
Toshiba Corporation 2905 17
X Corp - Twitter 2795 16
Dell Technologies - Dell Computer 2115 15
HP Compaq Computer Corp 1915 15
Lenovo Motorola 3490 15
SAP SE 5091 14
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1682 13
Fujitsu 2027 13
Netscape Communications Corporation 420 12
RealNetworks Products and Services 353 12
Cisco Systems 4999 11
AMD - Advanced Micro Devices 3997 11
AOL - America Online 716 11
Yandex - Яндекс 6394 11
OpenText - Micro Focus - Novell 869 11
Siemens AG - Siemens Group 2551 11
Nvidia Corp 3305 11
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2466 10
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4499 10
Цифра ГК 2263 10
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard 291 10
Billa - Билла - Сеть супермаркетов 171 91
Bill&Melinda Gates Foundation - Фонд Билла и Мелинды Гейтс 58 52
eBay Inc 1605 20
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6763 20
Walmart - Wal-Mart Stores 371 14
Berkshire Hathaway 24 14
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 11
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 564 10
Ford Motor 166 8
Cascade Investment 8 6
Ford 400 6
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1929 6
Резонанс НПП 356 6
Возрождение - Коммерческий банк 336 6
LinkedIn 610 5
McDonald’s - Макдоналдс 193 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2601 5
BEN Group Inc - Branded Entertainment Network - Corbis - Interactive Home Systems 10 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6467 5
Открытие ФК - Банк Открытие 523 5
Май - Майский чай - российская торговая компания 1097 4
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 455 4
DST Global - Digital Sky Technologies 218 4
SoftBank Group 251 4
Reliance Industries - Reliance Industrial Infrastructure - Chembur Patalganga Pipelines - Reliance Petroleum 8 4
American Express - Amex 316 4
Boeing 1001 4
Walt Disney Company 576 4
Bank of America - Банк Америки 259 3
Eclipse Aviation 22 3
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 457 3
Лента - Сеть розничной торговли 1893 3
Верный - торговая сеть 269 3
Visa International 1913 3
Getty Images 27 3
Merrill Lynch 433 3
Citi - Citibank - Ситибанк 316 3
Альфа-Банк 1666 3
Совкомбанк Совесть 269 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 439 3
Судебная власть - Judicial power 2206 30
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1387 24
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5056 22
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 980 22
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1105 19
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 514 15
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1730 15
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10340 13
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1094 11
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COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 16
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 548 14
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 364 5
CeBIT 611 5
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1877 4
CNews AWARDS - награда 450 4
День молодёжи - 27 июня 730 4
Gartner Symposium ITxpo 27 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 698 3
Microsoft Business Forum 11 3
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 69 3
The Giving Pledge - Клятва дарения 3 3
Microsoft Imagine Cup 57 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 257 2
Oracle TechForum 25 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 994 2
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Международный женский день - 8 марта 295 1
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Google Lunar X Prize - GLXP 15 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1152 1
Масленица - Масленая неделя 9 1
Silicon Valley Insiders 20 1
La Biennale di Venezia - Венецианская биеннале современного искусства 4 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 72 1
PC Expo 36 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 625 1
Epicor Perspectives 1 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 910 1
Каннские львы - международный фестиваль производителей рекламы 9 1
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Google I/O Всемирная конференция разработчиков 110 1
Oracle OpenWorld 65 1
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Amazon Prime Day 5 1
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