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РПЦ Русская православная церковь Московский патриархат

РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат

«Крещение Руси» В. М. Васнецов. Одним из таких творений стала фреска Владимирского собора, расположенного в Киеве. Перед началом работы над данной фреской автор апробировал сюжет на картине, созданной в 1890 году. Работа над хорами во Владимирском соборе проходила в 1895-1896 Помимо Васнецова, в работе над фреской были задействованы: Котарбинский В. А Нестеров М. В. Основной идеей, фрески стало осмысление истории становления христианства на территории Древней Руси и включения посредством его принятия великой державы в общую мировую культуру. В данных творениях автор показал момент принятия православия жителями Киевской Руси в водах Днепра. «Крещение Руси» В. М. Васнецов. Одним из таких творений стала фреска Владимирского собора, расположенного в Киеве. Перед началом работы над данной фреской автор апробировал сюжет на картине, созданной в 1890 году. Работа над хорами во Владимирском соборе проходила в 1895-1896 Помимо Васнецова, в работе над фреской были задействованы: Котарбинский В. А Нестеров М. В. Основной идеей, фрески стало осмысление истории становления христианства на территории Древней Руси и включения посредством его принятия великой державы в общую мировую культуру. В данных творениях автор показал момент принятия православия жителями Киевской Руси в водах Днепра.
«Крещение Руси» В. М. Васнецов. Одним из таких творений стала фреска Владимирского собора, расположенного в Киеве. Перед началом работы над данной фреской автор апробировал сюжет на картине, созданной в 1890 году. Работа над хорами во Владимирском соборе проходила в 1895-1896 Помимо Васнецова, в работе над фреской были задействованы: Котарбинский В. А Нестеров М. В. Основной идеей, фрески стало осмысление истории становления христианства на территории Древней Руси и включения посредством его принятия великой державы в общую мировую культуру. В данных творениях автор показал момент принятия православия жителями Киевской Руси в водах Днепра.

СОБЫТИЯ

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29.12.2025 Николо-Сольбинский монастырь создал виртуальный музей монашества

ми вариантами кроя монашеских облачений. Доступна к подробному изучению уникальная коллекция гравюр Соловецкого монастыря, выполненных в разных художественных стилях: от иконного письма до видо
14.01.2022 РПЦ написала молебен об одержимых компьютерной зависимостью

Молебен об одержимых Синодальное подразделение Русской православной церкви (РПЦ) в 2021 г. передало на рассмотрение церковного органа управления — Священного синода — мо
01.02.2021 Facebook начал блокировать публикации с цитатами из Евангелия

й наказание за оскорбления чувств верующих. А в конце декабря 2020 г. Русская православная церковь (РПЦ) запустила расширение Labarum для настольного браузера Firefox, предупреждающее о мошенни
22.12.2020 В России создан первый православный «антивирус», но от вирусов он не защищает. Видео

Антивирус или не антивирус Выборгская епархия Русской православной церкви (РПЦ) разработала первый православный «антивирус», предназначенный для борьбы с мошенниками. П
20.04.2017 Какие технологии внедряет церковь: опыт Хабаровской епархии

онисий Проскурин: Хабаровская духовная семинария — это высшее учебное заведение Хабаровской епархии Русской Православной Церкви. Мы имеем лицензию на ведение образовательной деятельности по про
31.03.2017 ИТ-стратегия Русской православной церкви

стианская душа нашла путь к спасению. Поскольку современное общество носит информационный характер, РПЦ не может игнорировать информационные технологии. Как в свое время святой апостол Павел вы
27.07.2016 В России создается мессенджер для православных

азал директор по развитию сети «Елицы» Иван Суслин.Новый мессенджер появится в России при поддержке РПЦ «Это приложение поможет нам реализовать нашу главную задачу: создать суверенную высокотех
15.03.2016 «ИТ-Град» предоставил Русской православной церкви облачные услуги для проекта Prihod.ru

Компания «ИТ-Град» предоставила Русской православной церкви (РПЦ) облачные услуги по модели IaaS для интернет-проекта Prihod.ru. Об этом CNews сообщили в 
15.03.2016 Stack Group защитила сайт Русской православной церкви от DDoS-атак

Официальный сайт Русской православной церкви (РПЦ) теперь защищен от DDoS-атак решением, которое предоставляет компания Stack Group. Об это
19.10.2015 Реабилитационные структуры помощи наркозависимым под эгидой Русской Православной Церкви объединены в сеть с помощью решений «Норбит»

аботке веб-приложения для автоматизации процессов корпоративного портала сети помощи наркозависимым Русской Православной Церкви. С помощью современных ИТ на базе Microsoft Dynamics CRM специали
16.09.2014 В обращение выходит почтовый блок с одной маркой, посвященный преподобному Сергию Радонежскому

ежского (ок. 1314–1392)». Сергий Радонежский (в миру Варфоломей) ― монах Русской церкви, основатель Троицкого монастыря под Москвой (ныне Свято-Троицкая Сергиева лавра), почитается церковью в л
05.09.2014 В обращение выходит почтовый блок с одной маркой «Всемирное культурное наследие России. Церковь Вознесения Господня в Коломенском»

5 сентября в обращение выходит почтовый блок с одной маркой «Всемирное культурное наследие России. Церковь Вознесения Господня в Коломенском». Церковь Вознесения Господня в Коломенском

11.02.2013 Минэкономразвития ответило Церкви: Электронные госуслуги не являются принудительными

В Минэкономразвития ответили на заявление Русской православной церкви (РПЦ) относительно использования электронных документов для получения госуслуг. РПЦ, на
05.02.2013 Русская православная церковь потребовала права на жизнь без электронных документов

4 февраля Архиерейский собор РПЦ (высший орган иерархического церковного управления - прим. CNews) утвердил официальную позицию церкви в связи с развитием технологий учета и обработки персональных данных. Сделала это РП
29.03.2012 Уникальный коптский телеканал CTV перешел на режим специальных трансляций

Телеканал Coptic TV (CTV) в связи с кончиной главы Коптской православной церкви Александрии Шенуды III Папы и Патриарха будет ближайшее время и до Собора
02.12.2011 Русская Православная Церковь создала собственный формат присутствия в Сети

Московской Патриархии и Синодальный информационный отдел разработали «Стандарт присутствия епархий Русской Православной Церкви в Интернете». Документ разослан в епархии Русской Православной
18.11.2010 СЭД «Дело» внедряют в Барнаульской Епархии Русской Православной Церкви

Компания «Электронные Офисные Системы» (ЭОС) сообщила о том, что в Барнаульской Епархии Русской Православной Церкви завершено внедрение СЭД «Дело» (разработка ЭОС). Решение об автом
29.07.2010 «Селигер 2010»: подведены итоги последних смен — «Лидерство», «Православие» и «Технология Добра»

Всероссийский молодежный инновационный форум «Селигер 2010» завершился подведением итогов последних смен — «Лидерство», «Православие» и «Технология Добра». Проекты смен получили финансирование в размере более 2 млн руб., договоренности о сотрудничестве получены с МВД, Роспотребнадзором и другими ведомствами. Смен
27.07.2010 Новая амбулатория Спасо-Преображенского Валаамского монастыря использует технологии видеоконференцсвязи Cisco

оконференцсвязи, говорится в сообщении Cisco. Центр телемедицины построен на базе новой амбулатории Спасо-Преображенского Валаамского монастыря при поддержке Фонда Андрея Первозванного, Центра

23.07.2010 Патриарх Кирилл предложил священнослужителям проповедовать в соцсетях

этом он заявил, отвечая на вопросы представителей общественности Одессы, сообщает ИТАР-ТАСС. Глава РПЦ не рекомендует использовать Сеть для анонимного общения в социальных сетях. «Для чего вых
18.06.2010 Патриарх Кирилл отметил труды гендиректора РОСНАНО во благо Отечества

Как сообщает пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси, почётного профессора МФТИ и почётного профессора академии

08.04.2010 Патриарх всея Руси стал почётным профессором-ракетчиком

профессора академии РВСН. От лица преподавательского состава и учащихся Владимир Захаров поздравил Святейшего Патриарха Кирилла с праздником Воскресения Христова и вручил Его Святейшеству атте
05.03.2010 Студентам МИФИ рекомендованы аскетизм и воздержание

ледовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ). У главного корпуса университета Предстоятеля Русской Православной Церкви встречали ректор НИЯУ МИФИ М.Н. Стриханов, члены Ученого совета,

04.03.2010 Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил ядерный университет "МИФИ"

Сегодня, 4 марта 2010 года, как и планировалось ранее, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Национальный исследовательский ядерн
02.03.2010 МИФИ: торжество Православия

го исследовательского ядерного университета "МИФИ", 4 марта 2010 года состоится визит в университет Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Формат визита определён как "встреча-фо
08.02.2010 Softline модернизировала ИТ-инфраструктуру Екатеринбургской Православной Духовной Семинарии

Центр решений Microsoft совместно с Центром Решений Linux компании Softline в УрФО успешно завершили полную модернизацию с элементами виртуализации ИТ-инфраструктуры Екатеринбургской Православной Духовной Семинарии. Особенностью решения стала консолидация Windows и Linux, которая позволила объединить возможности операционных систем. До реализации проекта уч
07.09.2009 Патриарху Московскому и Всея Руси воины-десантники подарили парашют

В.А. вручил Патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу парашют. Какой именно модели, не сообщается. Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл рукоположил дьякона Сергия (Архипова) в священники. Ру
02.07.2009 Валаамский монастырь доверил защиту своей инфраструктуры решениям Acronis

flex software, официальный представитель в России и СНГ компании Acronis, сообщила о передаче в дар Валаамскому монастырю программных решений Acronis для обеспечения безопасности данных серверо
08.12.2008 Минкомсвязи встало на защиту портала Московской Патриархии

шедшей 5 декабря 2008 г., когда была нарушена работоспособность официального веб-портала Московской Патриархии. Как сообщили в пресс-службе министерства, проблемы веб-портала Московской Патр
25.08.2008 «Николо-Сольбинский женский монастырь» подключили к интернету

одключению к сети интернет для «Николо-Сольбинского женского монастыря» Ярославской епархии Русской православной церкви (Московский Патриархат). Услуги сети SPIN уже несколько лет предоставляют
17.07.2008 Запрещенный в служении епископ анафемствовал Патриарха РПЦ

Сегодня, 17 июля 2008 года, в годовщину 90-летия расстрела членов семьи и близких последнего царя России, запрещенный в служении епископ РПЦ Диомид предал анафеме патриарха Алексия II, а также ряд других первоиерархов РПЦ, сообщает "Эхо планеты". Вместе с ними преданы анафеме также "их предшественники, участвовавшие в ант
05.05.2008 Космодром "Байконур" награжден хоругвью Патриарха Всея Руси

Олегу Майдановичу от имени Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II. До этого подобной награды православной церкви были удостоены всего 3 войсковые части в России. Патриаршая хоругвь была

20.02.2008 Теология в России: ученые против академика Гинзбурга

Как сообщает Патриархия.ру, большая группа российских ученых выступила в поддержку Русской Православной Церкви, отстаивающей идею введения теологического образования в программ
17.01.2008 Святейший патриарх Алексий II получил приемник Глонасс

атриархии, 16 января 2007 года в Рабочей Патриаршей резиденции в Чистом переулке состоялась встреча Святейшего Патриарха Алексия с руководителем Федерального космического агентства А.Н. Пермино
23.07.2007 Раскол в обществе: ученые против РПЦ

арода и его стремление уйти от жизненных проблем. Многие представители Русской православной церкви (РПЦ), в свою очередь, считают ученых чуть ли не демонами, отрицающими духовное начало, изучаю
30.05.2007 Женский монастырь отсканирован с помощью дирижабля

Как сообщает ГИС-Ассоциация со ссылкой на телерадиокомпанию "Владимир", во Владимирской области осуществлен первый в России эксперимент по трехмерному сканированию Свято-Благовещенского Киржачского женского монастыря с помощью лидара на дирижабле. Сканирование осуществил центр геоинформационных технологий "Инком". Точность 3D-моделей Золотых Ворот монасты
17.05.2007 Подписан Акт о каноническом общении

ник Вознесения Господня, в Храме Христа Спасителя состоялось подписание Акта о каноническом общении Московского Патриархата и Русской Зарубежной Церкви. На торжестве воссоединения Поместной Рус
21.11.2006 Издан полулегендарный труд китайского космического патриарха

В Китае, сообщает Space Daily, появился в продаже труд патриарха китайской ракетно-космической промышленности Цзянь Сюэсэня — знаменитая и полулегендарная «A General Introduction to Missile» («Общее введение в теорию ракет»). Цзянь Сюэсэнь (Qi
21.11.2006 Издан полулегендарный труд китайского космического патриарха

В Китае, сообщает Space Daily, появился в продаже труд патриарха китайской ракетно-космической промышленности Цзянь Сюэсэня — знаменитая и полулегендарная «A General Introduction to Missile» («Общее введение в теорию ракет»). Цзянь Сюэсэнь (Qi
17.04.2006 Православные рингтоны поступили в продажу

ит отметить, что запуск портала с контентом для мобильных телефонов — это далеко не первый шаг Русской православной церкви по освоению интернета. Первые православные сайты появились в 1996

Публикаций - 238, упоминаний - 492

РПЦ и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10742 20
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 20
Microsoft Corporation 25775 12
Yandex - Яндекс 9216 10
Ростелеком 10948 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 9
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 8
9594 7
Telegram Group 2940 7
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 6
Amazon Inc - Amazon.com 3277 5
Huawei 4677 5
Apple Inc 13156 5
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 5
Cisco Systems 5372 4
Meta Platforms - Facebook 4621 4
Sony 6739 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 4
Ростелеком - РТКомм.РУ - AltegroSky - Рэйс Телеком - SPIN - 25 3
1С-СофтКлаб - Snowball Studios - Сноуболл - Snowberry Connection 177 3
Samsung Electronics 11065 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
Yahoo! 3726 3
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 518 3
Verisign 362 3
CSIS Group - Center for Strategic and International Studies - Cyber Security Agency - Центр стратегических и международных исследований 24 2
SpyLOG 83 2
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 2
Питерская группа связистов 441 2
Cisco Systems - Tandberg 164 2
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 2
GeoEye - OrbImage - Orbital Imaging Corporation - Space Imaging 137 2
Ростелеком - ЦБТ - Центр биометрических технологий 55 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 2
SAP SE 5601 2
Dell EMC 5180 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 2
Qualcomm Technologies 1974 2
LG Electronics 3735 2
Intel Corporation 12811 2
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Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 6
РЖД - Российские железные дороги 2096 5
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 5
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Резонанс НПП 407 3
Почта России ПАО 2370 3
Альфа-Банк 1979 3
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Возрождение - Коммерческий банк 359 3
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Музей-усадьба Архангельское 35 2
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Таманьнефтегаз 6 2
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 84 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 2
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 191 2
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Элладская (Греческая) православная церковь - Церковь (Греции) Эллады 2 2
Иерусалимская православная церковь - Церковь Сиона - Иерусалимский патриархат - Греко-православный патриархат Иерусалима 3 2
Единая Россия - Политическая партия 321 2
Союз пенсионеров России 9 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 1
ДПЦ - Древлеправославная поморская церковь - беспоповцы 1 1
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 1
Единая Россия - Молодая гвардия - Российская политическая партия 8 1
ОКО НП - Организация контроля охраны авторских и смежных прав 27 1
Московская ассоциация предпринимателей 9 1
Объединение Предпринимателей Санкт-Петербурга - ассоциация 1 1
Союз кинематографистов России 11 1
ASME - American Society of Mechanical Engineers - Американское общество инженеров-механиков 9 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 31 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 34
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 33
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