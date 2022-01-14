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РПЦ Русская православная церковь Московский патриархат

РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат


14.01.2022 РПЦ написала молебен об одержимых компьютерной зависимостью
22.12.2020 В России создан первый православный «антивирус», но от вирусов он не защищает. Видео
20.04.2017 Какие технологии внедряет церковь: опыт Хабаровской епархии
31.03.2017 ИТ-стратегия Русской православной церкви
27.07.2016 В России создается мессенджер для православных
15.03.2016 «ИТ-Град» предоставил Русской православной церкви облачные услуги для проекта Prihod.ru
15.03.2016 Stack Group защитила сайт Русской православной церкви от DDoS-атак
19.10.2015 Реабилитационные структуры помощи наркозависимым под эгидой Русской Православной Церкви объединены в сеть с помощью решений «Норбит»
05.09.2014 В обращение выходит почтовый блок с одной маркой «Всемирное культурное наследие России. Церковь Вознесения Господня в Коломенском»
11.02.2013 Минэкономразвития ответило Церкви: Электронные госуслуги не являются принудительными
05.02.2013 Русская православная церковь потребовала права на жизнь без электронных документов
02.12.2011 Русская Православная Церковь создала собственный формат присутствия в Сети
18.11.2010 СЭД «Дело» внедряют в Барнаульской Епархии Русской Православной Церкви
27.07.2010 Новая амбулатория Спасо-Преображенского Валаамского монастыря использует технологии видеоконференцсвязи Cisco
23.07.2010 Патриарх Кирилл предложил священнослужителям проповедовать в соцсетях
18.06.2010 Патриарх Кирилл отметил труды гендиректора РОСНАНО во благо Отечества
20.05.2010 Московская Патриархия расширяет масштабы СЭД «Дело»
08.04.2010 Патриарх всея Руси стал почётным профессором-ракетчиком
05.03.2010 Студентам МИФИ рекомендованы аскетизм и воздержание
04.03.2010 Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил ядерный университет "МИФИ"
02.03.2010 МИФИ: торжество Православия
08.02.2010 Softline модернизировала ИТ-инфраструктуру Екатеринбургской Православной Духовной Семинарии
28.12.2009 Московская Патриархия внедрила СЭД «Дело»
07.09.2009 Патриарху Московскому и Всея Руси воины-десантники подарили парашют
02.07.2009 Валаамский монастырь доверил защиту своей инфраструктуры решениям Acronis
08.12.2008 Минкомсвязи встало на защиту портала Московской Патриархии
25.08.2008 «Николо-Сольбинский женский монастырь» подключили к интернету
17.07.2008 Запрещенный в служении епископ анафемствовал Патриарха РПЦ
05.05.2008 Космодром "Байконур" награжден хоругвью Патриарха Всея Руси
17.01.2008 Святейший патриарх Алексий II получил приемник Глонасс
23.07.2007 Раскол в обществе: ученые против РПЦ
17.05.2007 Подписан Акт о каноническом общении
21.11.2006 Издан полулегендарный труд китайского космического патриарха
21.11.2006 Издан полулегендарный труд китайского космического патриарха
05.04.2006 РПЦ против назначения святого для Рунета
05.12.2005 РПЦ наградила топа "Премии Рунета"
26.10.2004 Московская Духовная Академия и Семинария РПЦ внедрит КИС для управления образовательным процессом
25.05.2004 РБК СОФТ разработал сайт Валаамского монастыря
11.03.2004 666 в штрих-коде: окончательного ответа нет?
09.01.2002 Православная епархия выходит в интернет

Публикаций - 147, упоминаний - 310

РПЦ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23442 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9386 5
ЭОС - Электронные офисные системы 1149 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10029 4
Meta Platforms - Facebook 4333 4
Telegram Group 1022 4
1С-ИжТиСи 6283 4
Amazon Inc - Amazon.com 2792 4
6965 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8018 4
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 895 4
Yahoo! 3687 3
IBM - International Business Machines Corp 9182 3
Huawei 3485 3
Yandex - Яндекс 5625 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2596 3
Питерская группа связистов 425 2
Samsung Electronics 9697 2
VK - Mail.ru Group 3193 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6904 2
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2408 2
Apple Inc 11150 2
Intel Corporation 11643 2
Sony 6476 2
GeoEye - OrbImage - Orbital Imaging Corporation 122 2
Ростелеком - Связьинвест 1703 2
ZTE Corporation 719 2
Oracle - Sun Microsystems 2206 2
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС - Московская городская радиотрансляционная сеть 86 2
Цифра ГК 2137 2
Logitech 409 1
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 494 1
Verisign 356 1
ВымпелКом - Билайн - ВымпелКом-Р - ВымпелКом-Регион 108 1
TrueConf - ТруКонф 303 1
Ланит - Норбит - Norbit 290 1
Philips 2048 1
Qrator Labs - Highload Lab 106 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1774 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 926 1
Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 79 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6166 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5741 3
Альфа-Банк 1586 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1886 3
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 633 3
Россети Ленэнерго 2337 3
Резонанс НПП 341 2
Аэрофлот - Aeroflot - авиакомпания 706 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 209 2
МГОМЗ - Музей-заповедник Коломенское - Коломенский парк 25 2
Горбушкин Двор ТЦ - гипермолл 74 2
Точка 3789 2
Marshall Capital Partners 69 2
Альфа-Групп 662 2
Самолёт ГК 1655 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 105 2
РЖД - Российские железные дороги 1611 2
Возрождение - Коммерческий банк 326 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 52 1
МЗ РИП - Муромский завод радиоизмерительных - Муромский радиозавод 5 1
En+ Group - ЕвроСибЭнерго - Красноярская ГЭС 14 1
ИППО - Императорское православное палестинское общество 4 1
Факел МКБ - Машиностроительное конструкторское бюро Факел имени академика П.Д. Грушина 2 1
Белорусский государственный цирк 1 1
Международный аэропорт Калининград (Храброво) имени императрицы Елизаветы Петровны - ИАТА: KGD, ИКАО: UMKK 14 1
Сталинградская битва Музей-заповедник 5 1
Коптская православная церковь Александрии - Египетская православная церковь 2 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 83 1
Мостотрест ГУП 12 1
Beiten Burkhardt 62 1
Эра HD - Эра ХД 54 1
L’Oreal 53 1
СПВБ - Санкт-Петербургская валютная биржа 16 1
Marks & Spencer 24 1
НСК ИМХО Диджитал Альянс - IMHO Digital Sales House 10 1
Ferrari NV 152 1
Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 111 1
Stellantis NV 3 1
Euronext NV Stock Exchange - панъевропейская фондовая биржа 38 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17871 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9010 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10343 8
Президент Российской Федерации 3690 6
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 277 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2494 5
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1737 4
Куликово поле - Музей-заповедник 10 3
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 151 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3050 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2989 3
Музей-усадьба Архангельское 24 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1380 2
Минобороны РФ - РВСН - Ракетные войска стратегического назначения Российской Федерации 72 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2679 2
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 411 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 720 2
Совет при президенте Российской Федерации 192 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2327 2
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4287 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 549 2
Судебная власть - Judicial power 2082 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 716 2
Московский Кремль - музейный комплекс 21 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 57 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 144 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 117 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 68 1
Марка АО - ФГУП Издательско-торговый центр Марка 42 1
Правительство Камчатского края 25 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи 3 1
Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное 207 1
Франция - Правительство Франции - Gouvernement Français 71 1
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 54 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции 175 1
МВД РФ РУВД - Районное управление внутренних дел - МВД РФ РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД - Отделы МВД России 114 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации 240 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 229 1
Администрация Псковской области 29 1
Санкт-Петербург - Зимний дворец - главный императорский дворец России 4 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2563 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 5988 2
Элладская (Греческая) православная церковь - Церковь (Греции) Эллады 2 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 248 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1358 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1789 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 203 1
ДПЦ - Древлеправославная поморская церковь - беспоповцы 1 1
ОКО НП - Организация контроля охраны авторских и смежных прав 27 1
Московская ассоциация предпринимателей 6 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 78991 42
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38610 21
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 52931 20
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 10737 13
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 25828 11
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22084 11
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 24835 11
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6310 10
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 25549 10
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9077 10
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks 8844 10
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17379 9
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 24958 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19567 9
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 15972 8
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 5427 7
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14581 7
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8201 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12894 7
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10869 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system 21848 7
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11032 6
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4686 6
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 5830 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8698 6
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 4235 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 9987 6
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 3236 6
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность 2283 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8621 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21262 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9039 5
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер 3366 5
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11607 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13174 5
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12497 5
Multimedia - Мультимедиа - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5344 5
ШПД Мобильный - МБШД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - МШБД - мобильный широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband 5204 5
Спам - Спамминг - Spam - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3501 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13557 4
Microsoft Windows 2000 12643 10
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4070 7
РПЦ Елицы - православная социальную сеть 7 7
Stafory - робот Вера 305 6
Microsoft Windows 14393 6
Google Android 12493 5
Google Play - Google Store - Android Market 2911 5
Age of Kings 3442 5
Правжизнь.РФ - Правжизнь Телеграмм - православный мессенджер 6 5
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6484 4
Linux OS 8200 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4350 3
Apple iOS 6765 3
РПЦ Labarum - Лабарум - "православное антивирусное ПО" 3 3
Microsoft Windows XP 2359 3
VK - Mail.ru Одноклассники 1475 3
Mozilla Firefox - браузер 1787 3
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1482 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4803 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1969 2
DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 136 2
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 502 2
PressPlay 47 2
Роскосмос - Гонец Спутниковая система - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 42 2
GeoEye IKONOS 110 2
Яндекс.Карты и Транспорт 389 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - портал Окно в город 17 2
Apple - App Store 2581 2
Космодром Байконур 1053 2
Microsoft Office 3424 2
Ковчег - система резервного копирования 40 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1228 2
Rakuten Viber 526 1
Google YouTube - Видеохостинг 2420 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 733 1
Opera Browser - Браузер 964 1
1С:Бухгалтерия 846 1
Microsoft Dynamics 1167 1
1С-Битрикс - Битрикс24 Сайты 125 1
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 152 1
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II - в миру Алексей Михайлович Ридигер 15 11
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - в миру Владимир Михайлович Гундяев 9 9
Радонежский Сергий 9 6
Перминов Анатолий 130 4
Христос Иисус 32 4
Путин Владимир 2712 4
Донской Дмитрий 35 3
Суслин Иван 3 3
Медведев Дмитрий 1628 3
Митрополит Тихон 2 2
Малофеев Константин 110 2
Щеголев Игорь 689 2
Зимин Дмитрий 36 2
Провоторов Александр 154 2
Илюмжинов Кирсан 5 2
Чапнин Сергей 2 2
Гинзбург Виталий 16 2
Алфёров Жорес 52 2
Юрченко Евгений 132 2
Белоусов Андрей 84 2
Трубецкой Александр 5 2
Козлов Ефрем 3 2
Gates William Henry - Гейтс Билл 896 2
Воробьев Андрей 154 2
Шушарин Дмитрий 2 2
Востриков Юрий 21 1
Сафин Борис 1 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 307 1
Малис Александр 156 1
Мишустин Михаил 476 1
Чернышенко Дмитрий 424 1
Акимов Максим 175 1
Шадаев Максут 624 1
Владимиров Владимир 13 1
Иванов Михаил 79 1
Финкельштейн Евгений 8 1
Матвиенко Валентина 107 1
Осеевский Михаил 273 1
Пиотровский Михаил 9 1
Жаров Александр 174 1
Россия - РФ - Российская федерация 122189 81
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39170 68
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14888 22
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50070 17
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15012 10
Земля - планета Солнечной системы 9684 10
Европа 21277 8
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2609 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13114 8
Россия - ПФО - Казань 2353 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17024 6
Россия - УФО - Екатеринбург 3301 6
Германия - Федеративная Республика 11893 5
Россия - ЦФО - Московская область - Сергиев Посад - Загорск - Сергиев 103 4
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1105 4
Украина 7240 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6256 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2297 4
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 375 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1774 4
Китай - Пекин - Beijing 916 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1284 3
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 324 3
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Петрозаводск 248 3
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1129 3
Россия - Сибирь 2009 3
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 709 3
Нидерланды 3299 3
Россия - СФО - Томская область - Томск 782 3
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 564 3
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 844 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 1553 3
Греция - Греческая Республика 956 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2316 3
Россия - СЗФО - Псковская область 548 3
Америка 2155 3
Южная Корея - Республика 6270 3
Япония 12860 3
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1278 3
Америка Северная 2828 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня 9906 50
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23744 27
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41493 26
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4540 13
Астрономия - Космос - ракетно-космической технологии и исследования - ракетостроение 9374 12
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС 2967 9
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8240 9
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