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РПЦ Русская православная церковь Московский патриархат
СОБЫТИЯ
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|29.12.2025
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Николо-Сольбинский монастырь создал виртуальный музей монашества
ми вариантами кроя монашеских облачений. Доступна к подробному изучению уникальная коллекция гравюр Соловецкого монастыря, выполненных в разных художественных стилях: от иконного письма до видо
|14.01.2022
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РПЦ написала молебен об одержимых компьютерной зависимостью
Молебен об одержимых Синодальное подразделение Русской православной церкви (РПЦ) в 2021 г. передало на рассмотрение церковного органа управления — Священного синода — мо
|01.02.2021
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Facebook начал блокировать публикации с цитатами из Евангелия
й наказание за оскорбления чувств верующих. А в конце декабря 2020 г. Русская православная церковь (РПЦ) запустила расширение Labarum для настольного браузера Firefox, предупреждающее о мошенни
|22.12.2020
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В России создан первый православный «антивирус», но от вирусов он не защищает. Видео
Антивирус или не антивирус Выборгская епархия Русской православной церкви (РПЦ) разработала первый православный «антивирус», предназначенный для борьбы с мошенниками. П
|20.04.2017
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Какие технологии внедряет церковь: опыт Хабаровской епархии
онисий Проскурин: Хабаровская духовная семинария — это высшее учебное заведение Хабаровской епархии Русской Православной Церкви. Мы имеем лицензию на ведение образовательной деятельности по про
|31.03.2017
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ИТ-стратегия Русской православной церкви
стианская душа нашла путь к спасению. Поскольку современное общество носит информационный характер, РПЦ не может игнорировать информационные технологии. Как в свое время святой апостол Павел вы
|27.07.2016
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В России создается мессенджер для православных
азал директор по развитию сети «Елицы» Иван Суслин.Новый мессенджер появится в России при поддержке РПЦ «Это приложение поможет нам реализовать нашу главную задачу: создать суверенную высокотех
|15.03.2016
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«ИТ-Град» предоставил Русской православной церкви облачные услуги для проекта Prihod.ru
Компания «ИТ-Град» предоставила Русской православной церкви (РПЦ) облачные услуги по модели IaaS для интернет-проекта Prihod.ru. Об этом CNews сообщили в
|15.03.2016
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Stack Group защитила сайт Русской православной церкви от DDoS-атак
Официальный сайт Русской православной церкви (РПЦ) теперь защищен от DDoS-атак решением, которое предоставляет компания Stack Group. Об это
|19.10.2015
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Реабилитационные структуры помощи наркозависимым под эгидой Русской Православной Церкви объединены в сеть с помощью решений «Норбит»
аботке веб-приложения для автоматизации процессов корпоративного портала сети помощи наркозависимым Русской Православной Церкви. С помощью современных ИТ на базе Microsoft Dynamics CRM специали
|16.09.2014
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В обращение выходит почтовый блок с одной маркой, посвященный преподобному Сергию Радонежскому
ежского (ок. 1314–1392)». Сергий Радонежский (в миру Варфоломей) ― монах Русской церкви, основатель Троицкого монастыря под Москвой (ныне Свято-Троицкая Сергиева лавра), почитается церковью в л
|05.09.2014
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В обращение выходит почтовый блок с одной маркой «Всемирное культурное наследие России. Церковь Вознесения Господня в Коломенском»
5 сентября в обращение выходит почтовый блок с одной маркой «Всемирное культурное наследие России. Церковь Вознесения Господня в Коломенском». Церковь Вознесения Господня в Коломенском
|11.02.2013
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Минэкономразвития ответило Церкви: Электронные госуслуги не являются принудительными
В Минэкономразвития ответили на заявление Русской православной церкви (РПЦ) относительно использования электронных документов для получения госуслуг. РПЦ, на
|05.02.2013
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Русская православная церковь потребовала права на жизнь без электронных документов
4 февраля Архиерейский собор РПЦ (высший орган иерархического церковного управления - прим. CNews) утвердил официальную позицию церкви в связи с развитием технологий учета и обработки персональных данных. Сделала это РП
|29.03.2012
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Уникальный коптский телеканал CTV перешел на режим специальных трансляций
Телеканал Coptic TV (CTV) в связи с кончиной главы Коптской православной церкви Александрии Шенуды III Папы и Патриарха будет ближайшее время и до Собора
|02.12.2011
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Русская Православная Церковь создала собственный формат присутствия в Сети
Московской Патриархии и Синодальный информационный отдел разработали «Стандарт присутствия епархий Русской Православной Церкви в Интернете». Документ разослан в епархии Русской Православной
|18.11.2010
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СЭД «Дело» внедряют в Барнаульской Епархии Русской Православной Церкви
Компания «Электронные Офисные Системы» (ЭОС) сообщила о том, что в Барнаульской Епархии Русской Православной Церкви завершено внедрение СЭД «Дело» (разработка ЭОС). Решение об автом
|29.07.2010
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«Селигер 2010»: подведены итоги последних смен — «Лидерство», «Православие» и «Технология Добра»
Всероссийский молодежный инновационный форум «Селигер 2010» завершился подведением итогов последних смен — «Лидерство», «Православие» и «Технология Добра». Проекты смен получили финансирование в размере более 2 млн руб., договоренности о сотрудничестве получены с МВД, Роспотребнадзором и другими ведомствами. Смен
|27.07.2010
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Новая амбулатория Спасо-Преображенского Валаамского монастыря использует технологии видеоконференцсвязи Cisco
оконференцсвязи, говорится в сообщении Cisco. Центр телемедицины построен на базе новой амбулатории Спасо-Преображенского Валаамского монастыря при поддержке Фонда Андрея Первозванного, Центра
|23.07.2010
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Патриарх Кирилл предложил священнослужителям проповедовать в соцсетях
этом он заявил, отвечая на вопросы представителей общественности Одессы, сообщает ИТАР-ТАСС. Глава РПЦ не рекомендует использовать Сеть для анонимного общения в социальных сетях. «Для чего вых
|18.06.2010
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Патриарх Кирилл отметил труды гендиректора РОСНАНО во благо Отечества
Как сообщает пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси, почётного профессора МФТИ и почётного профессора академии
|08.04.2010
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Патриарх всея Руси стал почётным профессором-ракетчиком
профессора академии РВСН. От лица преподавательского состава и учащихся Владимир Захаров поздравил Святейшего Патриарха Кирилла с праздником Воскресения Христова и вручил Его Святейшеству атте
|05.03.2010
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Студентам МИФИ рекомендованы аскетизм и воздержание
ледовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ). У главного корпуса университета Предстоятеля Русской Православной Церкви встречали ректор НИЯУ МИФИ М.Н. Стриханов, члены Ученого совета,
|04.03.2010
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Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил ядерный университет "МИФИ"
Сегодня, 4 марта 2010 года, как и планировалось ранее, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Национальный исследовательский ядерн
|02.03.2010
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МИФИ: торжество Православия
го исследовательского ядерного университета "МИФИ", 4 марта 2010 года состоится визит в университет Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Формат визита определён как "встреча-фо
|08.02.2010
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Softline модернизировала ИТ-инфраструктуру Екатеринбургской Православной Духовной Семинарии
Центр решений Microsoft совместно с Центром Решений Linux компании Softline в УрФО успешно завершили полную модернизацию с элементами виртуализации ИТ-инфраструктуры Екатеринбургской Православной Духовной Семинарии. Особенностью решения стала консолидация Windows и Linux, которая позволила объединить возможности операционных систем. До реализации проекта уч
|07.09.2009
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Патриарху Московскому и Всея Руси воины-десантники подарили парашют
В.А. вручил Патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу парашют. Какой именно модели, не сообщается. Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл рукоположил дьякона Сергия (Архипова) в священники. Ру
|02.07.2009
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Валаамский монастырь доверил защиту своей инфраструктуры решениям Acronis
flex software, официальный представитель в России и СНГ компании Acronis, сообщила о передаче в дар Валаамскому монастырю программных решений Acronis для обеспечения безопасности данных серверо
|08.12.2008
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Минкомсвязи встало на защиту портала Московской Патриархии
шедшей 5 декабря 2008 г., когда была нарушена работоспособность официального веб-портала Московской Патриархии. Как сообщили в пресс-службе министерства, проблемы веб-портала Московской Патр
|25.08.2008
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«Николо-Сольбинский женский монастырь» подключили к интернету
одключению к сети интернет для «Николо-Сольбинского женского монастыря» Ярославской епархии Русской православной церкви (Московский Патриархат). Услуги сети SPIN уже несколько лет предоставляют
|17.07.2008
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Запрещенный в служении епископ анафемствовал Патриарха РПЦ
Сегодня, 17 июля 2008 года, в годовщину 90-летия расстрела членов семьи и близких последнего царя России, запрещенный в служении епископ РПЦ Диомид предал анафеме патриарха Алексия II, а также ряд других первоиерархов РПЦ, сообщает "Эхо планеты". Вместе с ними преданы анафеме также "их предшественники, участвовавшие в ант
|05.05.2008
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Космодром "Байконур" награжден хоругвью Патриарха Всея Руси
Олегу Майдановичу от имени Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II. До этого подобной награды православной церкви были удостоены всего 3 войсковые части в России. Патриаршая хоругвь была
|20.02.2008
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Теология в России: ученые против академика Гинзбурга
Как сообщает Патриархия.ру, большая группа российских ученых выступила в поддержку Русской Православной Церкви, отстаивающей идею введения теологического образования в программ
|17.01.2008
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Святейший патриарх Алексий II получил приемник Глонасс
атриархии, 16 января 2007 года в Рабочей Патриаршей резиденции в Чистом переулке состоялась встреча Святейшего Патриарха Алексия с руководителем Федерального космического агентства А.Н. Пермино
|23.07.2007
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Раскол в обществе: ученые против РПЦ
арода и его стремление уйти от жизненных проблем. Многие представители Русской православной церкви (РПЦ), в свою очередь, считают ученых чуть ли не демонами, отрицающими духовное начало, изучаю
|30.05.2007
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Женский монастырь отсканирован с помощью дирижабля
Как сообщает ГИС-Ассоциация со ссылкой на телерадиокомпанию "Владимир", во Владимирской области осуществлен первый в России эксперимент по трехмерному сканированию Свято-Благовещенского Киржачского женского монастыря с помощью лидара на дирижабле. Сканирование осуществил центр геоинформационных технологий "Инком". Точность 3D-моделей Золотых Ворот монасты
|17.05.2007
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Подписан Акт о каноническом общении
ник Вознесения Господня, в Храме Христа Спасителя состоялось подписание Акта о каноническом общении Московского Патриархата и Русской Зарубежной Церкви. На торжестве воссоединения Поместной Рус
|21.11.2006
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Издан полулегендарный труд китайского космического патриарха
В Китае, сообщает Space Daily, появился в продаже труд патриарха китайской ракетно-космической промышленности Цзянь Сюэсэня — знаменитая и полулегендарная «A General Introduction to Missile» («Общее введение в теорию ракет»). Цзянь Сюэсэнь (Qi
|21.11.2006
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Издан полулегендарный труд китайского космического патриарха
В Китае, сообщает Space Daily, появился в продаже труд патриарха китайской ракетно-космической промышленности Цзянь Сюэсэня — знаменитая и полулегендарная «A General Introduction to Missile» («Общее введение в теорию ракет»). Цзянь Сюэсэнь (Qi
|17.04.2006
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Православные рингтоны поступили в продажу
ит отметить, что запуск портала с контентом для мобильных телефонов — это далеко не первый шаг Русской православной церкви по освоению интернета. Первые православные сайты появились в 1996
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