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Музей-усадьба Архангельское



23.12.2024 «МегаФон» улучшил связь в селе Ломы 1
02.02.2024 «СберСити» и SberDevices внедрили первое решение «умного дома» для отелей 1
08.12.2023 «Мегафон» цифровизировал музей-усадьбу «Архангельское» 1
31.08.2023 билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе 1
30.01.2020 «Крок» создал Wi-Fi-инфраструктуру для музея-усадьбы «Архангельское» 2
12.11.2018 Сеть «Эльдорадо» открыла семь магазинов нового формата 1
17.08.2017 Умер один из «отцов Рунета», создатель кодировки KOI-8R 1
17.04.2017 МТС назначила директора по розничному рынку в Санкт-Петербурге 1
01.09.2014 В почтовое обращение выходят четыре марки «История российского мундира. Форменное обмундирование сотрудников отрасли связи» 1
26.08.2014 Анонс продукции на сентябрь 2014 г. 1
25.06.2013 Владислав Соколов назначен коммерческим директором макрорегиона «Северо-Запад» «Tele2 Россия» 1
15.05.2013 Сергей Сергеев назначен техническим директором макрорегиона «Северо-Запад» в «Tele2 Россия» 1
08.02.2013 Экс-глава Microsoft Россия отучит чиновников воровать госимущество 1
05.12.2012 РАМЭК и САФУ создают в вузе единую инфосреду 1
18.06.2012 «Горсвет» внедряет систему «Галактика EAM» 1
27.01.2012 «Стэп Лоджик» внедряет контакт-центр в «Ростелекоме-Северо-Запад» 1
24.11.2011 «Ростелеком – Северо-Запад» завершил очередной этап развития мультисервисной сети 1
18.01.2011 ВСС внедрила АПК IPTV еще в трёх филиалах СЗТ 1
09.03.2010 Администрация Северодвинска внедряет СЭД «Дело» 1
29.04.2009 Sukhoi Superjet 100 прошел испытания в условиях естественного обледенения 1
03.03.2008 СЗТ снизил стоимость организации доступа в интернет для юридических лиц 1
18.01.2008 «Мастерхост» извинился перед «Мосэнерго» 1
17.01.2008 У "Мастерхоста" сдали батарейки 1
28.09.2007 Tele2 заманивает водкой 1
16.02.2007 31,1% архангельских абонентов выбрали безлимитку 1
12.12.2006 Архангельский ЦБК переводит документы в электронный вид 1
20.11.2006 В СЗТ назначен новый ИТ-директор 1
02.07.2004 В архангельском "Би Лайн GSM" - новый директор 1
25.11.2002 Трагически погиб генеральный директор "МедиаЛингвы" 1

Публикаций - 29, упоминаний - 30

Музей-усадьба Архангельское и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 5
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 935 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 2
Ростелеком 9701 2
Ростелеком Северо-Запад - Северо-Западный макрорегиональный филиал Ростелекома 71 2
SAP SE 5277 2
Masterhost - Мастерхост 54 2
МегаФон 8805 2
Крок - Croc 1777 1
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 169 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 455 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1052 1
NVision Group - Энвижн Груп 679 1
IBM EMEA - ИБМ ВЕА - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 111 1
BCC - Би.Си.Си. - BCC Company - Business Computer Center - Бизнес Компьютер Центр 165 1
Галактика - Корпорация 1467 1
Рамэк-ВС 92 1
Ростелеком - РТКомм.РУ 367 1
Microsoft Corporation 24625 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 669 1
8213 1
Росимущество - Управления информационных технологий 18 1
Парус Корпорация 552 1
Team Armenia Telecom - Veon Armenia Telephone Company - Веон Армения - АрменТел, ArmenTel 161 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1181 1
ВымпелКом - Билайн - ВымпелКом-Р - ВымпелКом-Регион 108 1
Демос 60 1
Орбита 292 1
Relcom Data - Релком Дата 49 1
Медиалингва 46 1
Softline - ИРЭ-Полюс НТО - ИРЭ-Полюс Научно-техническое объединение 32 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 314 1
Т2 - Т2 Мобайл - Vostok Mobile North-West B.V. - Архангельские мобильные сети - Новгородские Телекоммуникации 18 1
Интерстрон 2 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 204 2
Мосэнерго ПАО 128 2
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 105 1
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл 90 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 664 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 211 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 1
МГОМЗ - Музей-заповедник Коломенское - Коломенский парк 16 1
Галерея Чижова ТРЦ 3 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 47 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 1
Транснефть 299 1
Мандарин ТРЦ 1 1
ОЗК - Объединенная зерновая компания 19 1
Сафмар ПФГ - Промышленно-финансовая группа 46 1
СКФ - Совкомфлот - Современный коммерческий флот 26 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Телефорум 93 1
Соломбала молл ТРЦ 1 1
РЖД ДФО ДВЖД - Дальневосточная железная дорога 14 1
АЦБК - Архангельский ЦБК - Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат 5 1
Beiten Burkhardt - Байтен Буркхардт 72 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - ТГК-5 - Территориальная генерирующая компания №5 8 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП - АМП Черного моря ФГБУ - Администрация морских портов Черного моря - Новороссийский морской порт 9 1
Сбер - Манжерок - Горнолыжный курорт Алтая 21 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 2
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 71 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Черноморский флот - Черноморская военно-морская группа 28 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 184 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - органы государственной власти 200 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 586 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Куликово поле - Музей-заповедник 13 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 143 1
Правительство Архангельской области - органы государственной власти 36 1
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ГПИБ России - ФГБУК Государственная публичная историческая библиотека России 7 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 69 1
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка - Севмашвтуз - Ленинградский Кораблестроительный Институт 33 1
ЛГУ им. А.С. Пушкина - Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина 12 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
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