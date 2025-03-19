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«МегаФон» расширил покрытие 4G для еще восьми тысяч жителей Башкирии

Инженеры «МегаФона» расширили сеть четвертого поколения в 28 малых населенных пунктах республики. После запуска телеком-оборудования максимальная скорость мобильной передачи данных достигает здесь 60 Мбит/с. Работы прошли в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0). Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Воспользоваться скоростным интернетом и голосовой связью оператора теперь могут жители сел и деревень в 19 районах: Архангельском, Аскинском, Благовещенском, Калтасинском, Чекмагушевском, Янаульском и других. В частности, сеть 4G пришла в совсем малочисленные поселения. К примеру, в деревне Чулпан проживает менее 100 человек, а в Козлоялово, Кузьминках и Кугарчи-Буляке — не более 150.

Сельчанам стали в полной мере доступны современные цифровые сервисы: госуслуги в электронном формате, общение в соцсетях и мессенджерах, просмотр видеоконтента. Ученики и родители школьников могут пользоваться образовательными онлайн-платформами, а сотрудники местных фельдшерско-акушерских пунктов — оперативно консультировать пациентов.

«Федеральный проект "Устранение цифрового неравенства" предусматривает проведение современной мобильной связи в села и деревни с населением до 500 человек. Благодаря в том числе усилиям министерства цифрового развития государственного управления в республике высокая квота по числу населенных пунктов — участников программы. Наша компания активно включена в реализацию: это третий этап работ в рамках УЦН 2.0. Ранее мы уже запустили голосовую связь и интернет в более 200 поселений», — сказал директор «МегаФона» в Башкирии Дамир Байгильдин.

Результаты проведенных мероприятий напрямую отразились на объемах дата‑трафика в регионе. За год потребление пользователей в сельской местности выросло на 10%, а всего на малые населенные пункты приходится 33% от общего объема интернет-данных республики.

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