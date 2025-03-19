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Москва ЮВАО Кузьминки
Москва и организации, системы, технологии, персоны:
|Медведев Владислав 50 2
|Лобанов Денис 45 1
|Чернышов Михаил 41 1
|Парфенов Игорь 51 1
|Жижикин Игорь 27 1
|Маландий Екатерина 1 1
|Донской Дмитрий 39 1
|Алумов Сергей 4 1
|Ярыгин Иван 2 1
|Юртаев Герман 16 1
|Шолохов Михаил 7 1
|Лагутин Владимир 39 1
|Куликова Ольга 5 1
|Медриш Михаил 15 1
|Зотов Владимир 7 1
|Сергунина Наталья 369 1
|Жиркова Юлия 1 1
|Абрамов Андрей 39 1
|Генс Георгий 76 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11272 1
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 418 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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