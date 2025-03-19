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Москва ЮВАО Кузьминки

Москва - ЮВАО - Кузьминки

19.03.2025 «МегаФон» расширил покрытие 4G для еще восьми тысяч жителей Башкирии 1
13.12.2024 В парке «Кузьминки» при поддержке «Ланит» открылся компьютерный класс 1
09.10.2024 У «МегаФона» зафиксирована лучшая скорость мобильного интернета в парках столицы 1
09.08.2024 МТС улучшила качество связи в торгово-развлекательном центре «Кузьминки Молл» 1
04.03.2024 «МегаФон» вдвое ускорил мобильный интернет на востоке Москвы с помощью технологии MIMO 1
25.01.2024 МТС прокачала интернет в районе Левобережья 2
29.12.2023 Наталья Сергунина: Пользователи «Активного гражданина» выберут лучшие новогодние маршруты на Russpass 1
20.07.2023 МТС отключит до конца 2023 г. сеть 3G 2100 МГц в пределах ЦКАД, ускорив мобильный интернет на 30% 1
19.06.2019 Сбербанк запустил электронную регистрацию договора купли-продажи у застройщика 1
26.04.2018 Банк «Уралсиб» запустил бизнес- сервис по бесплатной доставке в офис на такси 1
30.05.2017 Tele2 стала лидером по LTE-покрытию в Московском метрополитене 1
19.03.2015 Более миллиона жителей Нижегородской области получили доступ к 4G МТС 1
16.10.2014 Панорамы крупнейших парков появились на «Электронном атласе Москвы» 1
29.04.2013 Более 320 тыс. абонентов МГТС пользуются услугами по технологии GPON 1
27.12.2012 МГТС обеспечит бесплатным WiFi-интернетом популярные места зимнего отдыха и развлечений в Москве 1
20.11.2012 МГТС подключила к сети GPON 160 новых домов 1
31.10.2012 МГТС подключила к сети GPON 150 новых домов 1
23.10.2012 МГТС подключила к сети GPON 100 новых домов 1
01.08.2012 В московских парках развернули бесплатный Wi-Fi 1
06.08.2010 МГТС проинформировала 50 тыс. абонентов персональными письмами о предстоящем переключении в код «499» 1
25.01.2010 Абонентская база «Акадо» в Ethernet-сегменте составила более 130 тыс 1
07.07.2009 «Акадо» перейдёт на единый частотный план в ЮВАО 1
14.04.2009 «Акадо» модернизировала Ethernet-сегмент своей сети 1
01.11.2008 «МегаФон» обеспечил связью 100 станций московского метро 1
15.02.2008 Префектуре ЮВАО Москвы необходимы услуги по развитию цифровых технологий 2
02.10.2007 Зона обслуживания «Нэт Бай Нэт Холдинг» выросла до 1,5 млн. домохозяйств 1
25.05.2007 Кредит по поддельному паспорту обернулся уголовным делом 1
16.05.2005 Доносы на призывников теперь собирают через интернет 1
30.08.2004 Москвичи больше жалуются на мобильную связь 1
06.11.2003 30 декабря в Москве откроют новый телефонный код 1
01.08.2003 "МегаФон" увеличил территорию обслуживания в Москве и размер MMS в Питере 1
06.03.2003 МГТС введет на юге Москвы код "499" с 1 июля 2003 г. 1

Публикаций - 32, упоминаний - 34

Москва и организации, системы, технологии, персоны:

МГТС - Московская городская телефонная сеть 1582 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12905 8
МегаФон 9045 5
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 806 3
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 2
Такском - Taxcom 242 2
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 564 2
MIG Telecom - МИГ Телеком 16 2
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Телеинформ 14 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8801 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2929 1
Toshiba Rus - Тошиба рус - Toshiba CIS 12 1
МегаФон - NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 139 1
Мостелеком 72 1
МегаФон - NetByNet - Utech - Универсальные технологии 12 1
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 523 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2051 1
Цифра ГК 2449 1
МегаФон - NetByNet - PROMIRA.NET - ПроМираНетРу 1 1
МегаФон - NetByNet - Дубки.Ру - Центр развитых сетевых технологий 2 1
МегаФон - NetByNet - Форматек 1 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1489 1
DMTel - ДМТЕЛ-Сервис 22 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2173 1
Черемушки 57 5
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 411 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7433 2
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 66 2
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 120 2
Москва - Сад имени Н.Э. Баумана - Парк культуры и отдыха 8 2
ПКиО Измайлово - Измайловский парк культуры и отдыха 16 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 662 1
Почта России ПАО 2130 1
CallToVisit - Колтувизит 4 1
Водный стадион Технопарк 15 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Государственный музей-заповедник М.А. Шолохова - Усадьба М.А. Шолохова 3 1
Дворец спорта имени Ивана Ярыгина 3 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 444 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 340 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 197 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ПКиО Таганский - Государственный парк культуры и отдыха 4 1
Галс-Девелопмент - Центральный Детский Магазин на Лубянке 8 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 986 4
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 180 4
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 66 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2540 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3304 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11815 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2773 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1915 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1226 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 296 1
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике 434 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Департамент семейной и молодёжной политики города Москвы, ДСМП - Комитет по делам семьи и молодёжи города Москвы 40 1
МВД РФ УВО - Управление вневедомственной охраны 56 1
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 207 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3014 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 247 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24697 8
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7892 7
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8373 6
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ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9415 5
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12615 4
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2119 4
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6445 4
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