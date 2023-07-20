МТС отключит до конца 2023 г. сеть 3G 2100 МГц в пределах ЦКАД, ускорив мобильный интернет на 30%

ПАО «МТС», цифровая экосистема, завершит до конца 2023 г. в пределах Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) московского региона модернизацию сети мобильной связи и перевод (рефарминг) оставшихся базовых станций 3G (UMTS 2100) в современный стандарт LTE. Благодаря реализации этого масштабного проекта скорость мобильного интернета на обширных территориях Москвы и области увеличится еще на 30%, а емкость сетей - на 28%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС приступила к модернизации инфраструктуры связи столичного региона в 2020 г. Компания установила новые базовые станции и завершает перенастройку сети, задействовав для сети LTE все доступные диапазоны (FDD 800, 1800, 2100, 2600 МГц и TDD 2600 МГц), включая частоты устаревшего стандарта UMTS 2100. Агрегация и рефарминг частот позволили расширить емкость сети и повысить среднюю скорость мобильного интернета для абонентов МТС в Москве и области до 70 Мбит/с.

В 2023 г. МТС ускорила работы по завершению рефарминга UMTS 2100 МГц в столичном регионе - за январь-июнь 2023 г. в стандарт LTE переведено более 570 площадок, а доля базовых станций 4G, работавших ранее в 3G, увеличилась до 75% с 60%. В самой столице, включая Новую Москву, доля переведенных из UMTS 2100 базовых станций LTE составила к концу июня 2023 г. 92% по сравнению с 78% в начале 2023 г.

За первое полугодие 2023 г. МТС перевела в стандарт 4G практически все базовые станции UMTS 2100 на юго-востоке Москвы, в Зеленограде, Электростали, Павловском Посаде, Коломне, Ступино и на отдельных участках ЦКАД, а завершение рефарминга на дополнительных площадках обеспечила ковровое покрытие LTE 2100 в центре Москвы в пределах Третьего транспортного кольца (ТТК) и на востоке столицы. За счет модернизации отдельных локаций расширено существующее покрытие LTE 2100 на участках хордовых автомагистралей Москвы.

«Мы ставим перед собой амбициозную задачу завершить до конца 2023 г. основные работы по модернизации нашей инфраструктуры, чтобы охватить скоростным мобильным интернетом 4G всю населенную территорию московской агломерации в жилых, рекреационных, деловых и индустриальных зонах, а также обеспечить бесшовное покрытие и бесперебойную связь на всех транспортных магистралях и узлах. Для этого мы используем все имеющиеся частотные диапазоны, и рефарминг частот UMTS 2100 является для нас наиболее эффективным и быстрыми способом увеличения пропускной способности сети», — отметил технический директор московского региона МТС Владислав Медведев.

«В Москве наиболее высокое в стране проникновение современных мобильных гаджетов 4G - на уровне 72% - при самой низкой доле 3G устройств без поддержки LTE, составляющей сегодня около 2% от абонбазы МТС. Такая малая цифра говорит от том, что в конце 2023 г. мы сможем комфортно и незаметно для абонентов отключить остающиеся сети UMTS 2100 в пределах ЦКАД», -— добавил Медведев.

В московском регионе МТС переводит в LTE 2100 практически всю полосу 15 МГц, выделенную для UMTS 2100, а работу устройств 3G выводит в диапазон UMTS 900 МГц.

Рефарминг UMTS 2100 дает ряд преимуществ: кроме увеличения скорости передачи данных и емкости сети улучшается покрытие на местности и проникновение сигнала внутрь зданий — базовая станция LTE на частоте 2100 МГц имеет больший радиус действия, чем в LTE 2600 МГц. Увеличение зоны LTE-покрытия также расширяет доступ абонентов к технологии высококачественной передачи голоса VoLTE.

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С 2018 г. МТС развернула сети LTE 2100 в 35 регионах России, а до конца 2023 г. планирует провести основные работы по рефармингу UMTS 2100 еще как минимум в 15 регионах. По завершению рефарминга в Москве и области МТС планирует отключать сети UMTS 2100 в остальных регионах России после 2025 г., по мере отказа абонентов от мобильных устройств 3G.

Рефарминг большинства БС 3G с обеспечением практически полного покрытия LTE 2100: Юго-восток Москвы: р-ны Кузьминки, Печатники, Люблино, Марьино, Братеево, вдоль Волгоградского пр-кта, ул. Люблинская, р-н Бесединское; Зеленоград. Участки Ленинградского ш. и Октябрьской ж.д. от Химок до Зеленограда; Электросталь, Павловский Посад, Дзержинский, Коломна, Ступино; на основном протяжении пусковых комплексов ЦКАД №3 и №4 между Ярославским и Новорязанским ш.; пусковой комплекс №5 ЦКАД в районе Звенигорода.

Рефарминг остающихся БС 3G с обеспечением практически полного покрытия LTE 2100: внутри Садового кольца (р-ны Арбат, Замоскворечье, Тверской); в пределах ТТК (возле Белорусского и Ленинградского вокзалов, а также внутри Казанского и Ярославского вокзалов; р-ны Таганский, Хамовники); вдоль Ленинградского пр-кта до Северо-западной хорды (СЗХ); Восток Москвы: р-ны Гольяново, Измайлово, Перово; р-н Ивановское у ш. Энтузиастов и Реутов вдоль МКАДа; р-н Вешняки у начала Северо-восточной хорды (СВХ); Север Москвы: участок Ленинградского ш. между МКАД и СЗХ; участок Дмитровского ш. между МКАД и СВХ; участок СВХ от Дмитровского ш. до Щелковского ш.; Запад и юг Москвы: на основном протяжении Южной рокады (ЮР) на пересечении с основными радиальными магистралями - с ул. Крылатской и до Каширского ш.; Домодедово.

Точечный рефарминг для обеспечения дальнейшего покрытия LTE 2100: Ногинск, Электроугли, Истра; аэропорты Шереметьево, Жуковский, Домодедово, Внуково.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.