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Москва Садовое кольцо
Анатолий Вериго "Москва. Садовое кольцо" (1953)
Анатолий Вериго "Москва. Садовое кольцо" (1953)
СОБЫТИЯ
Публикаций - 119, упоминаний - 124
Москва и организации, системы, технологии, персоны:
|Сергунина Наталья 375 6
|Медведев Дмитрий 1665 4
|Собянин Сергей 538 4
|Sebastian Tolstoy - Себастиан Толстой 21 3
|Харитонов Александр 69 3
|Медведев Владислав 62 3
|Морошкин Александр 118 3
|Синчуков Алексей 11 3
|Эмдин Сергей 69 2
|Новиков Алексей 66 2
|Егоров Игорь 45 2
|Ермолаев Артем 379 2
|Клебанова Юлия 30 2
|Дементьева Ирина 9 2
|Вольпе Борис 92 2
|Телков Алексей 45 2
|Романов Константин 58 2
|Ликсутов Максим 245 2
|Изосимов Александр 192 2
|Гришин Виктор 2 2
|Лужков Юрий 113 2
|Невская Екатерина 19 2
|Столбинский Юрий 2 2
|Путин Владимир 3454 2
|Свердлов Денис 201 2
|Никифоров Николай 1138 2
|Комиссаров Дмитрий 248 1
|Усманов Алишер 311 1
|Гуцериев Михаил 114 1
|Решетин Олег 49 1
|Бородов Герман 20 1
|Лапшин Алексей 24 1
|Хала Илья 49 1
|Горбунов Александр 55 1
|Чеглаков Андрей 63 1
|Чернов Антон 23 1
|Кусков Денис 221 1
|Волотовская Елена 48 1
|Никитин Александр 23 1
|Басов Алексей 117 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.