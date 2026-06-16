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Индексная книга (каталог) CNews*
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Москва Садовое кольцо

Анатолий Вериго "Москва. Садовое кольцо" (1953) Анатолий Вериго "Москва. Садовое кольцо" (1953)
Анатолий Вериго "Москва. Садовое кольцо" (1953)

СОБЫТИЯ


16.06.2026 «Т-Банк» запустил витрину новостроек для покупки жилья в мобильном приложении 1
07.04.2026 Денис Китаев: образование, профессиональный путь, Vesper 1
30.03.2026 Абонентам «МегаФона» стал доступен интернет на скорости 5G 1
Себастиан Толстой, Ericsson: России нужно безотлагательно решить вопрос распределения частот 1
04.09.2025 Более 64% россиян не готовы поручать домашние дела ИИ 1
01.09.2025 «Яндекс Карты» запустили отображение сигналов всех светофоров в центре Москвы 1
15.04.2025 МТС построила для базовых станций отель, готовясь к 5G 1
04.09.2024 В пределах Садового кольца на Камчатке «МегаФон» включил 4G 1
25.08.2023 «Мегафон» продал свой офис за 4,2 миллиарда 2
21.07.2023 ДИТ Москвы: 350 тыс. раз горожане воспользовались городским Wi-Fi на автостанциях, речных и автовокзалах с начала года 1
20.07.2023 МТС отключит до конца 2023 г. сеть 3G 2100 МГц в пределах ЦКАД, ускорив мобильный интернет на 30% 1
24.04.2023 Новые соты покрыли дачные сотки на Камчатке 1
07.04.2023 ДИТ Москвы: пропускная способность сети городского Wi-Fi увеличена перед сезоном прогулок в парках 1
21.09.2022 На всей центральной части ВДНХ теперь доступен городской Wi-Fi 1
30.06.2022 Mall Management Group благодаря Okdesk сократила операционные трудозатраты в ТРЦ «Павелецкая Плаза» на 20-30% 1
07.02.2022 «Яндекс.карты» улучшили навигацию в пробках 1
16.12.2021 Сервис бронирования и оплаты парковки Parkly привлек $700 тысяч инвестиций 1
05.10.2021 За год в Москве установили 1,7 тыс. новых точек доступа к бесплатному городскому Wi-Fi 1
23.08.2021 Более 60 тысяч просмотров набрали познавательные маршруты онлайн-гида «Узнай Москву» за лето 1
09.08.2021 «Билайн» и Habidatum рассчитали оптимальные места для заправок электротранспорта в Москве 1
09.08.2021 Искусственный интеллект помог выявить локации для установки электрозаправок в Москве 1
19.05.2021 Tele2 установит 50 тысяч базовых 5G-ready станций Ericsson 1
12.04.2021 В московских театрах начали устанавливать точки доступа к городскому Wi-Fi 1
22.12.2020 Раскрыты самые штрафующие дорожные камеры Москвы, отбирающие у водителей сотни миллионов рублей 1
20.05.2020 В Москве стартует строительство 4,5-миллиардного ИТ-центра. Виновных в многомесячной задержке покарали 1
14.02.2020 Tele2 запустила облачные игры на 5G с Nvidia 1
23.01.2020 Застопорилось строительство 4,5-миллиардного ИТ-центра, одобренное Медведевым 1
24.10.2019 В студенческих общежитиях Москвы появилось 2,5 тысячи новых точек городского Wi-Fi 1
09.10.2019 Tele2 запускает облачные игры на 5G 1
04.09.2019 Tele2 предлагает пользователям протестировать 5G 1
26.08.2019 Tele2 получил скорость 2,1 Гбит/c на абонентском устройстве в сети 5G 1
23.08.2019 Tele2 получил скорость 2,1 Гбит/c на абонентском устройстве в сети 5G 1
08.08.2019 В центре Москвы впервые заработала сеть 5G 1
28.03.2019 ДИТ Москвы: к бесплатной сети Wi-Fi подключено уже 76% московских библиотек 1
11.03.2019 Билайн обеспечил Ямал связью с помощью военной техники 1
12.09.2018 Более 124 тысяч человек воспользовались городским Wi-Fi в центре столицы на День города 1
31.07.2018 «М.Видео» и «Эльдорадо» запускают сеть точек самовывоза 1
27.07.2018 «М.Видео» и «Эльдорадо» тестируют выдачу заказов через пункты самовывоза 1
05.04.2018 Группа Legrand и 3data объявили об открытии ЦОД в историческом центре Москвы 1
12.01.2018 Бесплатным Wi-Fi в центре столицы в праздники пользовались более 100 тысяч человек 1

Публикаций - 119, упоминаний - 124

Москва и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10742 23
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 20
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 19
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 14
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 12
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 10
Ростелеком 10948 7
Google LLC 12690 6
Yandex - Яндекс 9216 6
Apple Inc 13156 6
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 6
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 5
Samsung Electronics 11065 5
Qualcomm Technologies 1974 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 4
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 3
Siemens AG - Siemens Group 2673 3
Huawei 4677 3
Meta Platforms - Facebook 4621 3
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 3
МегаФон Ритейл 85 2
Сонет 173 2
Ростелеком - Глобус-телеком 235 2
Прайм Бизнес Групп - Мастертел - МТ Телеком 80 2
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 2
Питерская группа связистов 441 2
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 850 2
Benefon 59 2
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - П-Ком - Персональные коммуникации - Сотовая сеть СОНЕТ 132 2
Amazon Inc - Amazon.com 3277 2
X Corp - Twitter 2938 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 2
Intel Corporation 12811 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
МегаФон - NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 149 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 2
Lenovo Motorola 3566 2
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 6
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 5
МосКино - сеть кинотеатров 12 4
X5 Group - Перекрёсток 640 4
Россети Ленэнерго 1699 3
Dixis - Диксис - Dиксис 371 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 3
Hermes - PickPoint - Сеть автоматизированных пунктов выдачи - сеть постаматов 48 2
ПромСвязьКапитал 85 2
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 106 2
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 49 2
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 77 2
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 51 2
Маяк МСУ - Монтажно-строительное управление 2 2
Абсолют Недвижимость - Абсолют Строительная компания 4 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 2
Ford 435 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 1
Softline VP - Softline Venture Partners - SVP - венчурный фонд 98 1
Совкомбанк Совесть 279 1
Finsight Ventures - венчурный фонд 5 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 1
Four Seasons Hotels and Resorts 11 1
Новатэк - ранее Новафининвест 76 1
Полиметалл - Polymetal - Серебро Магадана - Амурский гидрометаллургический комбинат 37 1
Водный стадион Технопарк 15 1
СладКо - Славянка ГК - Кондитерское объединение - Конфи - Волжанка - Заря 57 1
Метрополис ТРК 60 1
Metropol Hotel - Метрополь гостиница 11 1
Студия Артемия Лебедева 101 1
Московский Зоопарк - Московский государственный зоологический парк 28 1
Miele - Миле 139 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 155 1
Ямал СПГ 11 1
Авгуръ ВЦ - Аэростатные Системы - Воздухоплавательный Центр - РосАэроСистемы 21 1
Белый Медведь 20 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 16
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 15
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 9
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 9
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 5
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 5
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 251 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 4
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 111 1
Мосгортранс ГУП 139 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 1
Правительство Москвы - Малый бизнес Москвы ГБУ - МБМ ГБУ 64 1
МФЦ Мои документы Москвы 17 1
Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы - ЦУГИ ГУП - Центр управления городским имуществом 75 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 168 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - ГАОУ ДПО ТемоЦентр - Московский центр технологической модернизации образования - Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования города Москвы 2 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 1
Музеон - парк искусств 21 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 74 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 215 1
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 104 1
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 214 1
Правительство Сингапура - Government of Singapore 40 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Правительство Москвы - МСР ГУП - Московский социальный регистр - Социальная карта студента - Социальная карта учащегося - Единый реестр социальных льготников, ЕРСЛ, Единая городская база данных населения Москвы, ЕГБДН 36 1
Минцифры РФ - РИФИКТ - Росинфокомивест - Российский инвестиционный фонд информационно-коммуникационных технологий 23 1
Правительство Тайваня 48 1
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - МАДИ - Московская административная дорожная инспекция 8 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 8
Коммунизм - Коммунистические партии 71 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
GSA - Global mobile Suppliers Association - Международная ассоциация поставщиков мобильных решений 20 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
Северо-западная региональная ассоциация автошкол 1 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 31
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 28
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 28
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 24
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 20
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 19
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 19
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 18
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 16
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 15
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 15
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 14
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 13
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 13
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 12
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 11
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 11
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 10
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 9
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 9
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 9
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 8
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 8
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 8
4G - LTE - LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - 4,5G - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 393 8
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 7
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2223 7
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 7
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 7
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 6
USB modem - USB модем 312 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 6
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 6
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 6
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 5
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 14
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком MT_Free 65 11
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 5G-сеть 13 6
Google Android 15244 6
Microsoft Windows 2000 8678 5
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 669 4
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 4
Microsoft Windows 16882 4
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 3
МегаФон Модем - МегаФон Роутер 28 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 3
Ericsson Radio System - ERS 74 2
Microsoft Windows BitLocker 942 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 2
Google Cloud Services 244 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 2
Правительство Москвы - Портал открытых данных - data.mos.ru 74 2
Samsung Galaxy Note Edge 38 2
Nvidia PhysX 62 2
HTC MAX 4G 36 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ЕМП ГИС - Единая мобильная платформа Москвы 43 2
Google YouTube - Видеохостинг 3002 2
Apple iOS 8583 2
Linux OS 11533 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 2
Samsung Galaxy 1035 2
Apple Pay 519 2
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 427 2
Apple iPhone 6 4861 2
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 425 1
Nokia AirScale Radio Access - Nokia 5G AirScale Cloud RAN - Nokia AirScale indoor Radio - Nokia ASiR - Nokia AirScale Smart HUB - Nokia AirScale Basestation - Nokia AirScale All-in-Cloud 37 1
Turkcell Bip - Мессенджер 36 1
Nvidia GFN.RU - Облачный игровой сервис - Nvidia Games 20 1
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 386 1
Nokia 3310 78 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 1
Amazon EC2 - Amazon ECC - Amazon Elastic Compute Cloud 146 1
Сергунина Наталья 375 6
Медведев Дмитрий 1665 4
Собянин Сергей 538 4
Sebastian Tolstoy - Себастиан Толстой 21 3
Харитонов Александр 69 3
Медведев Владислав 62 3
Морошкин Александр 118 3
Синчуков Алексей 11 3
Эмдин Сергей 69 2
Новиков Алексей 66 2
Егоров Игорь 45 2
Ермолаев Артем 379 2
Клебанова Юлия 30 2
Дементьева Ирина 9 2
Вольпе Борис 92 2
Телков Алексей 45 2
Романов Константин 58 2
Ликсутов Максим 245 2
Изосимов Александр 192 2
Гришин Виктор 2 2
Лужков Юрий 113 2
Невская Екатерина 19 2
Столбинский Юрий 2 2
Путин Владимир 3454 2
Свердлов Денис 201 2
Никифоров Николай 1138 2
Комиссаров Дмитрий 248 1
Усманов Алишер 311 1
Гуцериев Михаил 114 1
Решетин Олег 49 1
Бородов Герман 20 1
Лапшин Алексей 24 1
Хала Илья 49 1
Горбунов Александр 55 1
Чеглаков Андрей 63 1
Чернов Антон 23 1
Кусков Денис 221 1
Волотовская Елена 48 1
Никитин Александр 23 1
Басов Алексей 117 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 105
Россия - РФ - Российская федерация 166168 67
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 23
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 22
Москва - МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 316 21
Москва ТТК - Третье транспортное кольцо в Москве 83 17
Европа 24964 16
Москва - ЦАО - Центральный административный округ 173 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 8
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 5
Азия - Азиатский регион 5920 5
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