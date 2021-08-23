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Москва
Садовое кольцо


23.08.2021 Более 60 тысяч просмотров набрали познавательные маршруты онлайн-гида «Узнай Москву» за лето 1
09.08.2021 «Билайн» и Habidatum рассчитали оптимальные места для заправок электротранспорта в Москве 1
09.08.2021 Искусственный интеллект помог выявить локации для установки электрозаправок в Москве 1
19.05.2021 Tele2 установит 50 тысяч базовых 5G-ready станций Ericsson 1
12.04.2021 В московских театрах начали устанавливать точки доступа к городскому Wi-Fi 1
20.05.2020 В Москве стартует строительство 4,5-миллиардного ИТ-центра. Виновных в многомесячной задержке покарали 1
14.02.2020 Tele2 запустила облачные игры на 5G с Nvidia 1
23.01.2020 Застопорилось строительство 4,5-миллиардного ИТ-центра, одобренное Медведевым 1
24.10.2019 В студенческих общежитиях Москвы появилось 2,5 тысячи новых точек городского Wi-Fi 1
09.10.2019 Tele2 запускает облачные игры на 5G 1
04.09.2019 Tele2 предлагает пользователям протестировать 5G 1
26.08.2019 Tele2 получил скорость 2,1 Гбит/c на абонентском устройстве в сети 5G 1
23.08.2019 Tele2 получил скорость 2,1 Гбит/c на абонентском устройстве в сети 5G 1
08.08.2019 В центре Москвы впервые заработала сеть 5G 1
28.03.2019 ДИТ Москвы: к бесплатной сети Wi-Fi подключено уже 76% московских библиотек 1
11.03.2019 Билайн обеспечил Ямал связью с помощью военной техники 1
12.09.2018 Более 124 тысяч человек воспользовались городским Wi-Fi в центре столицы на День города 1
31.07.2018 «М.Видео» и «Эльдорадо» запускают сеть точек самовывоза 1
27.07.2018 «М.Видео» и «Эльдорадо» тестируют выдачу заказов через пункты самовывоза 1
12.01.2018 Бесплатным Wi-Fi в центре столицы в праздники пользовались более 100 тысяч человек 1
09.08.2017 Абонентам «Мегафона» стал доступен 1 Гбит/с на смартфоне 1
06.04.2017 Крупнейшим ИТ-поставщиком Москвы стала малоизвестная частная компания 1
05.04.2017 Московские онлайн-сервисы упростили поиск помещений для малого и среднего бизнеса 1
05.04.2017 Москва инвестировала почти 1 млрд рублей в отечественный софт и вычислительную технику 1
15.02.2017 МТС улучшила покрытие сети в московском метро 1
12.09.2016 Департамент ИТ Москвы подвел первые итоги работы городской сети Wi-Fi 1
09.09.2016 В Москве ко Дню города запустили онлайн-карту бесплатного Wi-Fi 1
24.05.2016 Абоненты МТС получат качественную связь во всех вагонах московского метро 1
20.07.2015 МТС расширила и ускорила сети LTE-1800 в московском регионе 1
15.07.2015 Московские власти упростили размещение базовых станций операторов связи на городских объектах 1
08.07.2015 Портал открытых данных поможет создать сервис для поиска лучших парковок в Москве 1
26.02.2015 LTE-Advanced «МегаФона» выходит за МКАД 1
19.02.2015 «Мегафон» и Ericsson разогнали 4G до 450 Мбит/с 1
14.11.2014 «Мегафон» заявил, что поставил рекорд России по скорости 4G на смартфоне 1
18.07.2014 Стартап, понравившийся Путину, протестируют на москвичах 1
30.04.2014 Минкомсвязи готовит к внедрению новый стандарт LTE-Advanced 1
27.11.2013 «Яндекс» составил карты жилой недвижимости Москвы 2
15.11.2013 «Билайн» переживает в Москве крупный сбой и отправляет абонентов в МТС и «Мегафон» 1
06.06.2013 В центре Москвы отказала сеть «Билайна» 1
27.05.2013 «Билайн» запустил LTE-сеть в Москве 1

Публикаций - 57, упоминаний - 60

Москва упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 12
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 6
Ericsson 862 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1510 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 3
Apple Inc - Эппл Рус 7724 2
Facebook 3767 2
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 2
Google LLC 7161 2
Nortel Networks 223 1
Qualcomm Europe 14 1
Nvidia Corp 2030 1
МегаФон Столичный филиал 68 1
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 1
Merlion - Мерлион 275 1
Samsung Electronics 5702 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
Qualcomm Technologies 1003 1
Yandex - Яндекс 4101 1
МосКино - сеть кинотеатров 5 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1282 2
Маяк МСУ - Монтажно-строительное управление 2 2
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 24 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 2
PickPoint - Сеть постаматов 34 2
Эльдар - киноклуб-музей 2 2
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 33 2
Новатэк 27 1
Театр Маяковского - Московский Академический театр имени Владимира Маяковского 2 1
МСУ-1 - Монолитное Строительное Управление-1 2 1
Ямал СПГ 5 1
Metropol Hotel - Метрополь гостиница 4 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Four Seasons Hotels and Resorts 10 1
Сафмар НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 69 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 71 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 120 1
Почта России ПАО 1574 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 11
Правительство Москвы 653 5
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 3
Правительство РФ 2207 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
МКС - Международная космическая станция 98 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 655 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 19
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 11
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 8
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2899 4
3G - Стандарт мобильной связи 3744 3
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры 9 2
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 434 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 2
3GP - мультимедийный контейнер, определяемый Партнёрским проектом третьего поколения (Third Generation Partnership Project, 3GPP) 79 1
CPE - Customer Premises Equipment - телекоммуникационное оборудование, расположенное в помещении абонента-клиента 6 1
Роутер - Маршрутизатор - Router - Модем 262 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 1
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 242 1
5G NR - 5G New Radio 58 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3067 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2375 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5386 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1702 1
Flash 479 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 485 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 441 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
Google Android 10751 5
Tele2 5G-сеть - Tele2 5G Hub 6 4
МаксимаТелеком MT_Free 34 4
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 3
Apple Pay 385 2
Google Pay - Google Android Pay 297 2
Google YouTube - Видеохостинг 1727 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Правительство Москвы - Портал открытых данных - data.mos.ru 39 1
Witcher - Ведьмак - Компьютерная игра (action) 7 1
Nokia N - серия 244 1
Яндекс.Карты и Транспорт 293 1
Nvidia GFN.RU - Облачный игровой сервис - Nvidia Games 13 1
Samsung Galaxy XCover 27 1
Apple iOS 5742 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Samsung Galaxy Note 558 1
Apple iPhone 5 710 1
Linux OS 4267 1
WhatsApp Messenger 654 1
Rakuten Viber 429 1
Nvidia GeForce GTX 2073 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
Медведев Дмитрий 1434 3
Эмдин Сергей 67 2
Дементьева Ирина 9 2
Телков Алексей 21 2
Гришин Виктор 2 2
Сергунина Наталья 163 1
Лысенко Эдуард 209 1
Гуцериев Михаил 107 1
Решетин Олег 38 1
Sebastian Tolstoy - Себастиан Толстой 18 1
Бородов Герман 8 1
Харитонов Александр 46 1
Клебанова Юлия 16 1
Филимончик Михаил 3 1
Мирошниченко Даниил 2 1
Кукушкин Александр 3 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 47
Россия - Российская федерация - РФ 57544 20
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 16
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 3
ТТК - Третье транспортное кольцо в Москве 29 3
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 64 3
Россия - Фрязино 39 2
Россия - Лыткарино 30 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 2
Восточная Европа 1682 2
Россия - Пушкино - Пушкинский городской округ 51 2
Россия - Московская область - Королёв 84 2
Россия - Новый Уренгой 85 1
Москва - Котельники 14 1
Россия - Московская область - Подольск - Подольский район 70 1
Россия - Люберцы 49 1
Россия - Раменское 37 1
Россия - ЯНАО - Надым - Надымский район 30 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1122 1
Москва - Бибирево 11 1
Северный полярный круг 25 1
Россия - Салехард 89 1
Европа Западная 616 1
Россия - СФО - Новосибирск 1975 1
Россия - ПФО - Самара 1295 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 1
Украина 3378 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 663 1
Россия - Иркутская область 547 1
Россия - Крайний Север 93 1
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 1
Арктика 141 1
Испания - Барселона 536 1
Австралия - Австралийский Союз 1128 1
Азия - Азиатский регион 1520 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
Indoor реклама - Внутренняя реклама - Вид рекламы размещаемой на стационарной основе внутри помещений общественного назначения 14 1
РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 21 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 203 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 26 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 79 1
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 67 1
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 177 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
МНИИС - Московский научно-исследовательский институт связи 6 1
РУДН - Российский университет дружбы народов 35 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 1
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 7 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 32 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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