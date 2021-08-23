Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Москва
Садовое кольцо
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Публикаций - 57, упоминаний - 60
Москва упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 655 1
|Медведев Дмитрий 1434 3
|Эмдин Сергей 67 2
|Дементьева Ирина 9 2
|Телков Алексей 21 2
|Гришин Виктор 2 2
|Сергунина Наталья 163 1
|Лысенко Эдуард 209 1
|Гуцериев Михаил 107 1
|Решетин Олег 38 1
|Sebastian Tolstoy - Себастиан Толстой 18 1
|Бородов Герман 8 1
|Харитонов Александр 46 1
|Клебанова Юлия 16 1
|Филимончик Михаил 3 1
|Мирошниченко Даниил 2 1
|Кукушкин Александр 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765993, в очереди разбора - 669679.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765993, в очереди разбора - 669679.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru