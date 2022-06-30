Mall Management Group благодаря Okdesk сократила операционные трудозатраты в ТРЦ «Павелецкая Плаза» на 20-30%

Mall Management Group (MMG) автоматизировала взаимодействие с посетителями, арендаторами и работу службы эксплуатации в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Павелецкая Плаза», внедрив help desk систему Okdesk. Благодаря облачному ИТ-решению MMG сократила операционные трудозатраты на 20-30% и завершила цифровизацию внутренних взаимоотношений во всех ТРЦ, которыми она управляет. Об этом CNews сообщили представители Okdesk.

Внедрение специализированной help desk системы Okdesk в ТРЦ «Павелецкая Плаза» осуществила Helpdesk.Systems. Это уже третий проект, реализованный для объектов MMG. До этого были оцифрованы ТРЦ Columbus и «Саларис».

Благодаря облачной системе специалисты управляющей компании в ТРЦ «Павелецкая Плаза» теперь могут взаимодействовать с посетителями и арендаторами в цифровом формате.

Кроме этого, на базе Okdesk создан сервис бронирования временных промежутков для ввоза и вывоза товаров арендаторами. Для ТРЦ «Павелецкая Плаза» это важно, так как он подземный и находится в центре Москвы. Его расположение ограничивает возможности для разгрузки привозимых товаров арендаторов.

«В маленьком торговом центре можно обойтись бумажным документооборотом, но у нас, например, в день проходит по 200-300 заявок. Без специализированной help desk системы в такой ситуации не обойтись, – сказал менеджер по работе с арендаторами в ТРЦ «Павелецкая Плаза» Михаил Мальков. – За счет автоматизации рутины и исключения бумажного документооборота система позволила нам оптимизировать трудозатраты примерно на 20-30%».

«Внедрение Okdesk “под ключ” – это отличная возможность для торговых центров, которые хотят оцифровать все внутренние взаимоотношения. Примечательно еще и то, что срок окупаемости такого проекта составляет от двух до шести месяцев», – отметил руководитель отдела развития отраслевых решений и интеграции Okdesk Игорь Кудинов.

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«Павелецкая Плаза» – ТРЦ в исторической части Москвы, расположившийся на первой линии Садового кольца. Торговый объект включает в себя три подземных уровня общей площадью 73 тыс. кв. м.

Okdesk – отечественный разработчик облачной help desk системы для автоматизации взаимоотношений внутри коммерческого объекта. На сегодня систему используют более 800 компаний из самых разных отраслей в России, странах СНГ, Европы и Латинской Америки.

Helpdesk.Systems – партнер компании Okdesk, который оказывает услуги по внедрению системы в торговые объекты «под ключ». Помимо настройки системы под сценарии использования Okdesk в торговых объектов, компания осуществляет разработку кастомных сервисов и проводит обучение персонала заказчика.