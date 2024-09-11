Okdesk - Облачные Решения

Как «Кофемания» с помощью Okdesk обеспечила непрерывную работу ресторанов и выросла по объему выполняемых сервисных работ в 10 раз Рестораны «Кофемания» после автоматизации всех процессов с помощью Okdesk выросла в 10 раз — сегодня в нее входит 50+ заведений в Москве и Московской области, но она справляется тем же штатом сервисных специалистов. Об этом CNews сообщили представители Важная

«Мобиус технологии» масштабировала работу с клиентскими заявками на основе отечественного решения Okdesk «Мобиус технологии» внедрила трехмерную модель сервиса на базе российской service desk платформы компании Okdesk. Новое решение позволило в несколько раз масштабировать работу с клиентскими обращениями и обладает достаточным потенциалом для дальнейшего расширения. В 2022 г. многие представители рос

Okdesk запустил проект по оценке масштабов сервисного бизнеса в России живания более чем 300 тыс. компаний и почти 1 млн единиц оборудования. «Сервисный пульс» — первая и единственная площадка, которая позволяет оценить масштабы сервисного бизнеса в России, утверждают в Okdesk. Сервисный бизнес в России сегодня находится фактически вне поля зрения официальной статистики. Оценить его масштабы и вклад в экономику можно только косвенно, например, собрав компании

«БРИГ» благодаря Okdesk повысил лояльность заказчиков в индустрии безопасности Инжиниринговая компания «БРИГ» перешла с иностранного ИТ-решения на отечественную help desk систему Okdesk. Благодаря этому компания сократила затраты на использование системы для автоматизации обслуживания технических средств безопасности (ТСБ), повысила эффективность выездных инженеров и ур

Mall Management Group благодаря Okdesk сократила операционные трудозатраты в ТРЦ «Павелецкая Плаза» на 20-30% l Management Group (MMG) автоматизировала взаимодействие с посетителями, арендаторами и работу службы эксплуатации в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Павелецкая Плаза», внедрив help desk систему Okdesk. Благодаря облачному ИТ-решению MMG сократила операционные трудозатраты на 20-30% и завершила цифровизацию внутренних взаимоотношений во всех ТРЦ, которыми она управляет. Об этом CNews с

«Агро-Нова» внедрила комплексную цифровую сервисную платформу на базе Okdesk Нова» в рамках переформатирования процессов послепродажного обслуживания и предоставления первоклассного сервиса клиентам внедрила комплексное решение на базе системы для автоматизации выездных работ Okdesk. Теперь сервисная служба быстрее обрабатывает заявки, выездные сотрудники работают в мобильном приложении в офлайн-режиме на местах, где нет доступа в интернет, а клиенты – аконтролируют

«НПТ климатика» внедрила helpdesk-систему Okdesk Производитель климатического оборудования «НПТ климатика» внедрил специализированную helpdesk-систему Okdesk. Это позволило компании оптимизировать процессы сервисного обслуживания, ускорить выполнение заявок, открыть дополнительные производственные мощности без увеличения штата сервисной служб

ГК «Абиком» с помощью Okdesk оптимизировала обслуживание оргтехники Группа компаний (ГК) «Абиком» внедрила специализированную help desk систему Okdesk. Благодаря облачному ИТ-решению «Абиком» оптимизировал обслуживание оргтехники. В частности, выездные сотрудники компании экономят в неделю четыре часа рабочего времени. Об этом CNews со

«Примтехносервис» благодаря Okdesk ускорил обработку заявок по обслуживанию оргтехники «Примтехносервис» автоматизировал обслуживание оргтехники, внедрив специализированную helpdesk-систему Okdesk. Облачная система позволила компании ускорить обработку заявок, контролировать их выполнение на каждом этапе. Выездные инженеры экономят свое рабочее время благодаря мобильному приложени

Parsec внедрила Okdesk Производитель систем контроля и управления доступом Parsec внедрил специализированное helpdesk-решение Okdesk. Это позволило компании омниканально взаимодействовать с заявителями и комфортно работать тем же штатом при увеличении нагрузки на 15%. Поскольку Parsec рассматривает техническую поддерж

Workki автоматизировала процессы обслуживания арендаторов с помощью Okdesk Сеть коворкингов Workki автоматизировала процессы обслуживания арендаторов и эксплуатации четырёх офисных пространств, внедрив helpdesk-систему Okdesk. Это позволило компании перестать терять обращения арендаторов и повысить контроль работы управляющих компаний (УК) во всех офисных пространствах сети. Увеличение числа арендаторов приве

Okdesk помог facility-оператору 3Dplus вдвое увеличить клиентскую базу Facility-оператор 3Dplus, внедрив help desk систему Okdesk, автоматизировал комплексную эксплуатацию более 2000 объектов коммерческой недвижимости. Благодаря облачному ИТ-решению, его интеграции с Power BI и системами заказчиков, компания вдвое

Медицинский дистрибьютор «Корвэй» внедрил helpdesk-систему Okdesk Медицинский дистрибьютор «Корвэй» внедрил helpdesk-систему Okdesk, чтобы автоматизировать сервисное обслуживание. Благодаря облачному ИТ-решению компания в месяц экономит 30 часов рабочего времени инженеров и оптимизировала процессы сервиса. В месяц се

ГК «Эскорт» повысила качество техподдержки с помощью Okdesk Группа компаний (ГК) «Эскорт» автоматизировала взаимодействие с более чем 450 партнерами по всему миру в рамках техподдержки 24/7, внедрив специализированное helpdesk-решение Okdesk. Облачная система позволила «Эскорту» до 15 минут сократить среднее время первого ответа поддержки на клиентскую заявку, повысить контроль за уровнем предоставление услуг и KPI специалис

Благодаря Okdesk ЧОП «Премьер» экономит два часа рабочего времени каждого выездного техника ЧОП «Премьер» автоматизировал работу технической службы, внедрив специализированную help desk систему Okdesk, сообщили CNews представители Okdesk. Благодаря этому компания экономит 25% рабочего времени выездных техников, перешла на удаленную работу и масштабировала свой бизнес без увелич

ГК «Эскорт» внедрила облачное helpdesk-решение Okdesk ГК «Эскорт» автоматизировала взаимодействие с более 450 партнерами по всему миру в рамках техподдержки 24/7, внедрив специализированное helpdesk-решение Okdesk. Облачная система позволила «Эскорту» до 15 минут сократить среднее время первого ответа поддержки на клиентскую заявку, повысить контроль за уровнем предоставление услуг и KPI специалис

«Совтех» на более чем 50% сократил расходы на автоматизацию техподдержки и выездного сервиса благодаря Okdesk ГК «Современные технологии» («Совтех»), чтобы автоматизировать процессы сервиса и техподдержки, перешла с Creatio на специализированную help desk систему Okdesk. Это позволило «Совтеху» более чем на 50% сократить расходы на автоматизацию и организовать эффективный процесс работы выездных монтажников. «Совтех» занимается монтажом и обслуживанием

Okdesk позволил Yarfood technology повысить лояльность клиентов яльность клиентов и оценивать рентабельность договоров обслуживания. Компания Yarfood technology автоматизировала сервис и процессы клиентской поддержки с помощью специализированной help desk системы Okdesk. Благодаря облачному ИТ-решению удалось централизовать сбор и хранение всей информации по обслуживанию и повысить удобство взаимодействия с клиентами за счет QR-кодов и мобильного прилож

«Эсмиком и К» автоматизировала сервисное обслуживание с помощью Okdesk «Эсмиком и К» автоматизировала сервисное обслуживание, внедрив специализированную help desk систему Okdesk. Благодаря этому облачному ИТ-решению компания исключила потерю клиентских заявок, сделала прозрачными процессы сервиса и увеличила количество выполненных обращений, не расширяя штата вы

Сеть кафе «Помпончик» внедрила систему Okdesk Федеральная сеть кафе быстрого питания «Помпончик» внедрила helpdesk-систему Okdesk для удобного обслуживания франчайзинговых точек. Благодаря системе исключена потеря заявок, специалисты и подрядчики «Помпончика» с помощью мобильного приложения заранее планируют выезды

БЦ «Атмосфера» благодаря Okdesk реализовал у себя бизнес-модель rent as a service Бизнес-центр (БЦ) «Атмосфера» оцифровал все внутренние взаимоотношения в рамках сервиса, внедрив help desk систему Okdesk. В результате удалось повысить уровень лояльности арендаторов, настроить процесс оказания дополнительных услуг, обеспечить выполнение обращений в гарантированный срок. Прежде сервисный о

Haulmont повысил уровень автоматизации техподдержки с помощью Okdesk Haulmont внедрил help desk решение Okdesk. Это позволило техподдержке компании организовать прозрачное взаимодействие с B2B-клиентами по вопросам, связанным с системой электронного документооборота (СЭД) ТЕЗИС, и исключить потер

«САБ» благодаря Okdesk увеличила число клиентских договоров по сервисному обслуживанию на 30% «САБ» автоматизировала все процессы постпродажного обслуживания, внедрив help desk систему Okdesk. В результате компания увеличила количество абонентских договоров на 30% без расширения штата сервисной службы и повысила качество предоставляемых услуг. Компания «САБ» в рамках преобраз

ТРЦ «Саларис» создал единую цифровую среду с помощью Okdesk Торгово-развлекательный центр (ТРЦ) «Саларис» создал единую цифровую платформу для внутреннего взаимодействия, внедрив help desk систему Okdesk. Она позволяет каждому посетителю ТРЦ оставить предложение по его улучшению, арендаторам заявить о проблеме или согласовать предстоящие активности, а сотрудникам службы эксплуатации имет

«ТрекМарк» «оцифровала» постпродажное взаимодействие с клиентами при поддержке Okdesk «Трекмарк» автоматизировала процессы клиентской поддержки, внедрив helpdesk-систему Okdesk. Это позволило компании исключить потерю обращений и сделать взаимодействие с заказчиками более прозрачным благодаря запуску клиентского портала. Интегратор «ТрекМарк» разрабатывает, про

«СМНП-3» внедрило систему Okdesk Интегратор систем безопасности «Специализированное монтажно-наладочное предприятие-3» («СМНП-3») внедрил helpdesk-систему Okdesk. Это позволило компании повысить эффективность сотрудников службы технического обслуживания на 60% за счет автоматической фиксации и распределения входящего потока обращений заказчиков,

Okdesk начал предлагать готовые интеграции с help desk крупных федеральных сетей матизировать получение заявок и взаимодействие со «Сбером», «Магнитом», X5 Retail Group, «Шоколадницей» и другими крупными заказчиками. Теперь любая сервисная компания, использующая help desk систему Okdesk, может без каких-либо трудностей автоматизировать взаимодействие с такими крупными сетевыми организациями, как «Сбер», «Лента», Adidas, «Магнит», Inditex (бренды Zara, Bershka и т. д.),

КСБ автоматизировали процессы обслуживания техсредств безопасности с помощью Okdesk Некоммерческое партнерство (НП) «Комплексные системы безопасности» (КСБ), внедрив helpdesk-систему Okdesk, автоматизировало процессы технического обслуживания оборудования заказчиков. Благодаря этому повысилась эффективность взаимодействия между сотрудниками, а выездные инженеры теперь могут

«Олимп-Сервис» увеличил производительность процессов сервисного обслуживания с помощью Okdesk Сервисная компания «Олимп-Сервис» по итогам внедрения help desk системы Okdesk сократила накладные расходы и повысила эффективность технической поддержки и постпроектного обслуживания. Новое решение также позволило предоставить для клиентов дополнительные каналы пр

«Геликон» внедрила help desk систему Okdesk Группа компаний (ГК) «Геликон» упростила работу сотрудников сервисного центра, внедрив help desk систему Okdesk. Решение позволило компании при увеличении объема производства и продаж в два раза ускорить обработку клиентских обращений. Также теперь в этом процессе полностью исключена вероятность в

«Вэк сервис» автоматизировал процессы обслуживания более 400 объектов по всей России с помощью Okdesk Facility-оператор «Вэк сервис» внедрил help desk систему Okdesk. Это позволило компании автоматизировать процессы обслуживания более 400 объектов по всей России, организовать работу распределенного штата выездных сотрудников. Также благодаря системе

«Монтранс» создал единое цифровое пространство для обслуживания клиентов на базе Okdesk Группа компаний «Монтранс» автоматизировала все процессы обслуживания клиентов с помощью helpdesk-платформы Okdesk. Она позволила компании сократить сроки выставления заказчикам документов по реализации: теперь клиенты получают их сразу или на следующий день. Также благодаря решению от Okdesk

ТРЦ «Zеленопарк» оцифровал взаимоотношения с арендаторами и подрядчиками с помощью Okdesk Торгово-развлекательный центр (ТРЦ) «Zеленопарк» внедрил help desk систему Okdesk для автоматизации процессов внутреннего взаимодействия с арендаторами и подрядчиками. Благодаря системе ТРЦ повысил лояльность арендаторов, прозрачность и эффективность взаимоотношений с

«Мегас Вендинг» автоматизировал критические бизнес-задачи с помощью Okdesk х автоматов, оптимизировала процессы перевозки и установки торгового оборудования. Компания планирует уже в самом ближайшем будущем перейти к проактивному устранению неисправностей за счет интеграции Okdesk с собственной системой телеметрии. До внедрения специализированной системы технической поддержки специалисты и мерчендайзеры «Мегас Вендинга» фиксировали свою деятельность через общие ча

«ВагонРемГрупп» оптимизировал складские закупки и сократил время решения ремонтных заявок благодаря Okdesk Компания «ВагонРемГрупп» с помощью help desk системы Okdesk автоматизировала процессы гарантийного обслуживания электрооборудования в поездах. Решение позволяет специалистам предприятия анализировать динамику поломок по каждому электропоезду, пол

«Денвик» унифицировала работу подразделений техподдержки региональных филиалов с помощью Okdesk ИТ-компания «Денвик», внедрив helpdesk-систему Okdesk, унифицировала работу подразделений техподдержки своих региональных филиалов. Благодаря решению специалисты могут гибко настраивать и отслеживать SLA (Service Level Agreement), а руковод

Okdesk запустил интеграцию с любой BI-системой и подготовил готовые отчеты для глубокой аналитики В helpdesk-системе Okdesk появился механизм, который позволяет интегрироваться с любыми BI-системами для глубокой аналитики сервисных процессов. Разработчик также подготовил набор готовых отчетов по ключевым метр

Сеть «Петровский» автоматизировала процессы обслуживания розничных точек с помощью Okdesk Сеть магазинов и аптек «Петровский» автоматизировала процессы обслуживания около 200 своих розничных точек с помощью helpdesk-системы Okdesk. Благодаря этому исключена потеря заявок на ремонт, стало возможным оценивать работу техподдержки, значительно упростилось взаимодействие с подрядчиками по обслуживанию. По мере развития

Pocketkey автоматизировала процессы постпродажного обслуживания аций и их оборудования. Используемые системы также не позволяли контролировать работу выездных инженеров. Все вышеперечисленные проблемы Pocketkey решил с помощью специализированной help desk системы Okdesk. Кроме того, благодаря этой программе у компании появилась возможность перейти от бесплатной и бессистемной выездной поддержки в рамках гарантийных обязательств к платной модели обслужив