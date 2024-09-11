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Okdesk Облачные Решения

Okdesk - Облачные Решения

Okdesk – облачная система для оцифровки взаимоотношений внутри коммерческого объекта, которая позволяет автоматизировать рутину за несколько дней без затрат на ИТ-инфраструктуру, необходимости приобретения непрофильного оборудования и найма специалистов.


11.09.2024 Как «Кофемания» с помощью Okdesk обеспечила непрерывную работу ресторанов и выросла по объему выполняемых сервисных работ в 10 раз

Рестораны «Кофемания» после автоматизации всех процессов с помощью Okdesk выросла в 10 раз — сегодня в нее входит 50+ заведений в Москве и Московской области, но она справляется тем же штатом сервисных специалистов. Об этом CNews сообщили представители Важная

27.07.2023 «Мобиус технологии» масштабировала работу с клиентскими заявками на основе отечественного решения Okdesk

«Мобиус технологии» внедрила трехмерную модель сервиса на базе российской service desk платформы компании Okdesk. Новое решение позволило в несколько раз масштабировать работу с клиентскими обращениями и обладает достаточным потенциалом для дальнейшего расширения. В 2022 г. многие представители рос
26.10.2022 Okdesk запустил проект по оценке масштабов сервисного бизнеса в России

живания более чем 300 тыс. компаний и почти 1 млн единиц оборудования. «Сервисный пульс» — первая и единственная площадка, которая позволяет оценить масштабы сервисного бизнеса в России, утверждают в Okdesk. Сервисный бизнес в России сегодня находится фактически вне поля зрения официальной статистики. Оценить его масштабы и вклад в экономику можно только косвенно, например, собрав компании

04.07.2022 «БРИГ» благодаря Okdesk повысил лояльность заказчиков в индустрии безопасности

Инжиниринговая компания «БРИГ» перешла с иностранного ИТ-решения на отечественную help desk систему Okdesk. Благодаря этому компания сократила затраты на использование системы для автоматизации обслуживания технических средств безопасности (ТСБ), повысила эффективность выездных инженеров и ур
30.06.2022 Mall Management Group благодаря Okdesk сократила операционные трудозатраты в ТРЦ «Павелецкая Плаза» на 20-30%

l Management Group (MMG) автоматизировала взаимодействие с посетителями, арендаторами и работу службы эксплуатации в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Павелецкая Плаза», внедрив help desk систему Okdesk. Благодаря облачному ИТ-решению MMG сократила операционные трудозатраты на 20-30% и завершила цифровизацию внутренних взаимоотношений во всех ТРЦ, которыми она управляет. Об этом CNews с
07.06.2022 «Агро-Нова» внедрила комплексную цифровую сервисную платформу на базе Okdesk

Нова» в рамках переформатирования процессов послепродажного обслуживания и предоставления первоклассного сервиса клиентам внедрила комплексное решение на базе системы для автоматизации выездных работ Okdesk. Теперь сервисная служба быстрее обрабатывает заявки, выездные сотрудники работают в мобильном приложении в офлайн-режиме на местах, где нет доступа в интернет, а клиенты – аконтролируют
06.04.2022 «НПТ климатика» внедрила helpdesk-систему Okdesk

Производитель климатического оборудования «НПТ климатика» внедрил специализированную helpdesk-систему Okdesk. Это позволило компании оптимизировать процессы сервисного обслуживания, ускорить выполнение заявок, открыть дополнительные производственные мощности без увеличения штата сервисной служб
22.03.2022 ГК «Абиком» с помощью Okdesk оптимизировала обслуживание оргтехники

Группа компаний (ГК) «Абиком» внедрила специализированную help desk систему Okdesk. Благодаря облачному ИТ-решению «Абиком» оптимизировал обслуживание оргтехники. В частности, выездные сотрудники компании экономят в неделю четыре часа рабочего времени. Об этом CNews со
17.03.2022 «Примтехносервис» благодаря Okdesk ускорил обработку заявок по обслуживанию оргтехники

«Примтехносервис» автоматизировал обслуживание оргтехники, внедрив специализированную helpdesk-систему Okdesk. Облачная система позволила компании ускорить обработку заявок, контролировать их выполнение на каждом этапе. Выездные инженеры экономят свое рабочее время благодаря мобильному приложени
14.03.2022 Parsec внедрила Okdesk

Производитель систем контроля и управления доступом Parsec внедрил специализированное helpdesk-решение Okdesk. Это позволило компании омниканально взаимодействовать с заявителями и комфортно работать тем же штатом при увеличении нагрузки на 15%. Поскольку Parsec рассматривает техническую поддерж
10.03.2022 Workki автоматизировала процессы обслуживания арендаторов с помощью Okdesk

Сеть коворкингов Workki автоматизировала процессы обслуживания арендаторов и эксплуатации четырёх офисных пространств, внедрив helpdesk-систему Okdesk. Это позволило компании перестать терять обращения арендаторов и повысить контроль работы управляющих компаний (УК) во всех офисных пространствах сети. Увеличение числа арендаторов приве
07.02.2022 Okdesk помог facility-оператору 3Dplus вдвое увеличить клиентскую базу

Facility-оператор 3Dplus, внедрив help desk систему Okdesk, автоматизировал комплексную эксплуатацию более 2000 объектов коммерческой недвижимости. Благодаря облачному ИТ-решению, его интеграции с Power BI и системами заказчиков, компания вдвое

28.01.2022 Медицинский дистрибьютор «Корвэй» внедрил helpdesk-систему Okdesk

Медицинский дистрибьютор «Корвэй» внедрил helpdesk-систему Okdesk, чтобы автоматизировать сервисное обслуживание. Благодаря облачному ИТ-решению компания в месяц экономит 30 часов рабочего времени инженеров и оптимизировала процессы сервиса. В месяц се
17.12.2021 ГК «Эскорт» повысила качество техподдержки с помощью Okdesk

Группа компаний (ГК) «Эскорт» автоматизировала взаимодействие с более чем 450 партнерами по всему миру в рамках техподдержки 24/7, внедрив специализированное helpdesk-решение Okdesk. Облачная система позволила «Эскорту» до 15 минут сократить среднее время первого ответа поддержки на клиентскую заявку, повысить контроль за уровнем предоставление услуг и KPI специалис
07.12.2021 Благодаря Okdesk ЧОП «Премьер» экономит два часа рабочего времени каждого выездного техника

ЧОП «Премьер» автоматизировал работу технической службы, внедрив специализированную help desk систему Okdesk, сообщили CNews представители Okdesk. Благодаря этому компания экономит 25% рабочего времени выездных техников, перешла на удаленную работу и масштабировала свой бизнес без увелич
17.11.2021 ГК «Эскорт» внедрила облачное helpdesk-решение Okdesk

ГК «Эскорт» автоматизировала взаимодействие с более 450 партнерами по всему миру в рамках техподдержки 24/7, внедрив специализированное helpdesk-решение Okdesk. Облачная система позволила «Эскорту» до 15 минут сократить среднее время первого ответа поддержки на клиентскую заявку, повысить контроль за уровнем предоставление услуг и KPI специалис
25.10.2021 «Совтех» на более чем 50% сократил расходы на автоматизацию техподдержки и выездного сервиса благодаря Okdesk

ГК «Современные технологии» («Совтех»), чтобы автоматизировать процессы сервиса и техподдержки, перешла с Creatio на специализированную help desk систему Okdesk. Это позволило «Совтеху» более чем на 50% сократить расходы на автоматизацию и организовать эффективный процесс работы выездных монтажников. «Совтех» занимается монтажом и обслуживанием

13.09.2021 Okdesk позволил Yarfood technology повысить лояльность клиентов

яльность клиентов и оценивать рентабельность договоров обслуживания. Компания Yarfood technology автоматизировала сервис и процессы клиентской поддержки с помощью специализированной help desk системы Okdesk. Благодаря облачному ИТ-решению удалось централизовать сбор и хранение всей информации по обслуживанию и повысить удобство взаимодействия с клиентами за счет QR-кодов и мобильного прилож
23.08.2021 «Эсмиком и К» автоматизировала сервисное обслуживание с помощью Okdesk

«Эсмиком и К» автоматизировала сервисное обслуживание, внедрив специализированную help desk систему Okdesk. Благодаря этому облачному ИТ-решению компания исключила потерю клиентских заявок, сделала прозрачными процессы сервиса и увеличила количество выполненных обращений, не расширяя штата вы
07.06.2021 Сеть кафе «Помпончик» внедрила систему Okdesk

Федеральная сеть кафе быстрого питания «Помпончик» внедрила helpdesk-систему Okdesk для удобного обслуживания франчайзинговых точек. Благодаря системе исключена потеря заявок, специалисты и подрядчики «Помпончика» с помощью мобильного приложения заранее планируют выезды
17.05.2021 БЦ «Атмосфера» благодаря Okdesk реализовал у себя бизнес-модель rent as a service

Бизнес-центр (БЦ) «Атмосфера» оцифровал все внутренние взаимоотношения в рамках сервиса, внедрив help desk систему Okdesk. В результате удалось повысить уровень лояльности арендаторов, настроить процесс оказания дополнительных услуг, обеспечить выполнение обращений в гарантированный срок. Прежде сервисный о
12.04.2021 Haulmont повысил уровень автоматизации техподдержки с помощью Okdesk

Haulmont внедрил help desk решение Okdesk. Это позволило техподдержке компании организовать прозрачное взаимодействие с B2B-клиентами по вопросам, связанным с системой электронного документооборота (СЭД) ТЕЗИС, и исключить потер
16.03.2021 «САБ» благодаря Okdesk увеличила число клиентских договоров по сервисному обслуживанию на 30%

«САБ» автоматизировала все процессы постпродажного обслуживания, внедрив help desk систему Okdesk. В результате компания увеличила количество абонентских договоров на 30% без расширения штата сервисной службы и повысила качество предоставляемых услуг. Компания «САБ» в рамках преобраз
02.03.2021 ТРЦ «Саларис» создал единую цифровую среду с помощью Okdesk

Торгово-развлекательный центр (ТРЦ) «Саларис» создал единую цифровую платформу для внутреннего взаимодействия, внедрив help desk систему Okdesk. Она позволяет каждому посетителю ТРЦ оставить предложение по его улучшению, арендаторам заявить о проблеме или согласовать предстоящие активности, а сотрудникам службы эксплуатации имет
01.02.2021 «ТрекМарк» «оцифровала» постпродажное взаимодействие с клиентами при поддержке Okdesk

«Трекмарк» автоматизировала процессы клиентской поддержки, внедрив helpdesk-систему Okdesk. Это позволило компании исключить потерю обращений и сделать взаимодействие с заказчиками более прозрачным благодаря запуску клиентского портала. Интегратор «ТрекМарк» разрабатывает, про
26.01.2021 «СМНП-3» внедрило систему Okdesk

Интегратор систем безопасности «Специализированное монтажно-наладочное предприятие-3» («СМНП-3») внедрил helpdesk-систему Okdesk. Это позволило компании повысить эффективность сотрудников службы технического обслуживания на 60% за счет автоматической фиксации и распределения входящего потока обращений заказчиков,

20.01.2021 Okdesk начал предлагать готовые интеграции с help desk крупных федеральных сетей

матизировать получение заявок и взаимодействие со «Сбером», «Магнитом», X5 Retail Group, «Шоколадницей» и другими крупными заказчиками. Теперь любая сервисная компания, использующая help desk систему Okdesk, может без каких-либо трудностей автоматизировать взаимодействие с такими крупными сетевыми организациями, как «Сбер», «Лента», Adidas, «Магнит», Inditex (бренды Zara, Bershka и т. д.),

18.11.2020 КСБ автоматизировали процессы обслуживания техсредств безопасности с помощью Okdesk

Некоммерческое партнерство (НП) «Комплексные системы безопасности» (КСБ), внедрив helpdesk-систему Okdesk, автоматизировало процессы технического обслуживания оборудования заказчиков. Благодаря этому повысилась эффективность взаимодействия между сотрудниками, а выездные инженеры теперь могут
02.11.2020 «Олимп-Сервис» увеличил производительность процессов сервисного обслуживания с помощью Okdesk

Сервисная компания «Олимп-Сервис» по итогам внедрения help desk системы Okdesk сократила накладные расходы и повысила эффективность технической поддержки и постпроектного обслуживания. Новое решение также позволило предоставить для клиентов дополнительные каналы пр
26.10.2020 «Геликон» внедрила help desk систему Okdesk

Группа компаний (ГК) «Геликон» упростила работу сотрудников сервисного центра, внедрив help desk систему Okdesk. Решение позволило компании при увеличении объема производства и продаж в два раза ускорить обработку клиентских обращений. Также теперь в этом процессе полностью исключена вероятность в
25.09.2020 «Вэк сервис» автоматизировал процессы обслуживания более 400 объектов по всей России с помощью Okdesk

Facility-оператор «Вэк сервис» внедрил help desk систему Okdesk. Это позволило компании автоматизировать процессы обслуживания более 400 объектов по всей России, организовать работу распределенного штата выездных сотрудников. Также благодаря системе

01.09.2020 «Монтранс» создал единое цифровое пространство для обслуживания клиентов на базе Okdesk

Группа компаний «Монтранс» автоматизировала все процессы обслуживания клиентов с помощью helpdesk-платформы Okdesk. Она позволила компании сократить сроки выставления заказчикам документов по реализации: теперь клиенты получают их сразу или на следующий день. Также благодаря решению от Okdesk

05.08.2020 ТРЦ «Zеленопарк» оцифровал взаимоотношения с арендаторами и подрядчиками с помощью Okdesk

Торгово-развлекательный центр (ТРЦ) «Zеленопарк» внедрил help desk систему Okdesk для автоматизации процессов внутреннего взаимодействия с арендаторами и подрядчиками. Благодаря системе ТРЦ повысил лояльность арендаторов, прозрачность и эффективность взаимоотношений с
28.07.2020 «Мегас Вендинг» автоматизировал критические бизнес-задачи с помощью Okdesk

х автоматов, оптимизировала процессы перевозки и установки торгового оборудования. Компания планирует уже в самом ближайшем будущем перейти к проактивному устранению неисправностей за счет интеграции Okdesk с собственной системой телеметрии. До внедрения специализированной системы технической поддержки специалисты и мерчендайзеры «Мегас Вендинга» фиксировали свою деятельность через общие ча
20.07.2020 «ВагонРемГрупп» оптимизировал складские закупки и сократил время решения ремонтных заявок благодаря Okdesk

Компания «ВагонРемГрупп» с помощью help desk системы Okdesk автоматизировала процессы гарантийного обслуживания электрооборудования в поездах. Решение позволяет специалистам предприятия анализировать динамику поломок по каждому электропоезду, пол
22.06.2020 «Денвик» унифицировала работу подразделений техподдержки региональных филиалов с помощью Okdesk

ИТ-компания «Денвик», внедрив helpdesk-систему Okdesk, унифицировала работу подразделений техподдержки своих региональных филиалов. Благодаря решению специалисты могут гибко настраивать и отслеживать SLA (Service Level Agreement), а руковод
28.04.2020 Okdesk запустил интеграцию с любой BI-системой и подготовил готовые отчеты для глубокой аналитики

В helpdesk-системе Okdesk появился механизм, который позволяет интегрироваться с любыми BI-системами для глубокой аналитики сервисных процессов. Разработчик также подготовил набор готовых отчетов по ключевым метр
22.04.2020 Сеть «Петровский» автоматизировала процессы обслуживания розничных точек с помощью Okdesk

Сеть магазинов и аптек «Петровский» автоматизировала процессы обслуживания около 200 своих розничных точек с помощью helpdesk-системы Okdesk. Благодаря этому исключена потеря заявок на ремонт, стало возможным оценивать работу техподдержки, значительно упростилось взаимодействие с подрядчиками по обслуживанию. По мере развития
06.04.2020 Pocketkey автоматизировала процессы постпродажного обслуживания

аций и их оборудования. Используемые системы также не позволяли контролировать работу выездных инженеров. Все вышеперечисленные проблемы Pocketkey решил с помощью специализированной help desk системы Okdesk. Кроме того, благодаря этой программе у компании появилась возможность перейти от бесплатной и бессистемной выездной поддержки в рамках гарантийных обязательств к платной модели обслужив
10.03.2020 «Макси» внедрила специализированную helpdesk-систему Okdesk

По итогам внедрения специализированной helpdesk-системы Okdesk сотрудники сервисной службы розничной сети «Макси» стали тратить меньше времени на обработку и распределение заявок по исполнителям. В результате производительность диспетчеров выросла н

Публикаций - 51, упоминаний - 51

Okdesk и организации, системы, технологии, персоны:

8213 7
iCore - Ай Ко ЗАО 56 5
Telegram Group 1983 4
Монтранс - Montrans 6 2
Helpdesk.Systems 2 2
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 291 2
PUNKT E - ПУНКТ Е 3 2
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Авроид - Avroid 26 2
Омникомм - Omnicomm 164 1
Gurtam - Гуртам - Гуртсофт 10 1
Pocketkey 2 1
СКАУТ 77 1
Haulmont - Хоулмонт 108 1
ТрекМарк 6 1
Microsoft Corporation 24625 1
Parsec 16 1
Примтехносервис 1 1
БРИГ Инжиниринговая компания 1 1
Мобиус технологии - МобиусТех - Mobius Tech 23 1
Денвик - Denvic 2 1
Абиком 1 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 5
Альфа-Банк 1769 5
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 5
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 114 5
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 5
Основа Холдинг ГК 25 5
Лента - Сеть розничной торговли 2080 4
Саларис ТРЦ 5 2
Эскорт ГК 2 2
MMG - Mall Management Group - ММГ - Молл Менеджмент Групп - Павелецкая плаза ТРЦ 6 2
Газпром ПАО 1342 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
Kuzina - Кузина - New York Pizza 1 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Adidas - Адидас 160 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 97 1
Inditex S.A. - Индитекс - сеть магазинов - Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull&Bear, Stradivarius, Uterqüe 36 1
Шоколадница - Кофе Хауз - Ваби Саби - Panda Express - сеть кофеен - dark kitchen EAZZYPIZZY - Нордфуд 58 1
Bershka 4 1
Yarfood technology - ЯрФуд-Сервис 1 1
Петровский и К ТФ 2 1
Мосавтодор ГБУ 10 1
Автобан ДСК ГК 15 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 1
НСПК - Национальная система платежных карт 813 1
Workki - Сеть коворкингов 5 1
НПТ Климатика 1 1
Атмосфера БЦ УК 1 1
Мегас Вендинг 1 1
Кофемания 51 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 200 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 42
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 889 37
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 24
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 20
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 16
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1896 15
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 14
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 12
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 12
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 10
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12741 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 8
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12513 8
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 7
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 7
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6767 6
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2470 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 6
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5031 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24454 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 5
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 958 5
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2016 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 5
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 754 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4482 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 4
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1941 4
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2878 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 4
SuperApp - Суперприложение или суперапп - Мобильные приложения, которые объединяют несколько сервисов 134 4
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1700 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 3
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2150 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5343 3
Транспорт - Транспортная телематика - Системы мониторинга и контроля транспортных средств - Smart Telematics Platform 379 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 3
Microsoft Office 3734 9
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 204 4
Qsoft amoCRM 107 2
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 477 2
Gurtam - Wialon - спутниковый мониторинг транспорта 21 2
Terrasoft Creatio 96 2
Atlassian - Fog Creek Software - Trello 66 1
WhatsApp Messenger 1082 1
1С:ERP Управление предприятием 550 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Haulmont - Тезис СЭД 80 1
Terrasoft Creatio - bpm’online 97 1
МТС - SKAI - СМА-РТ - платформа управления транспортом 7 1
Google Sheets - Google Таблицы 51 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 1
Актив - Рутокен SCR смарт-карт 14 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 225 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 881 1
Booking.com 114 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 212 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 557 1
OmniNet - Omnitracker 63 1
Paybot - PayDox 42 1
Основа Холдинг ГК - Terra360 2 1
Ростех - РТ-Иридиум - DeepMail 11 1
Лента Спутник 5 1
Федулов Кирилл 44 23
Кудинов Игорь 17 15
Туруханова Ольга 5 5
Слободин Виталий 17 5
Карпинский Алексей 42 5
Кабаков Ярослав 59 5
Лазарев Николай 19 5
Налепов Роман 21 5
Шаталова Ольга 12 5
Тараканова Алена 6 4
Герфурт Юлия 3 3
Мельзак Ирина 3 3
Белоусова Виктория 3 3
Журавлев Дмитрий 12 2
Туркин Антон 2 2
Кудрявцева Наталья 12 2
Мироненко Александр 8 2
Тятенкова Елена 25 2
Афанасов Алексей 1 1
Казанцев Николай 4 1
Корельский Владимир 1 1
Сергеев Вячеслав 10 1
Смирнов Денис 24 1
Кувшинов Александр 3 1
Паньков Борис 15 1
Ребриков Андрей 1 1
Шупта Алексей 1 1
Карымов Алексей 1 1
Аникейчик Александр 1 1
Ягунов Артур 1 1
Вадяев Сергей 1 1
Голуб Антон 1 1
Мартыненко Евгений 1 1
Бейфус Алексей 1 1
Сахаров Никита 1 1
Трошина Ольга 1 1
Родин Валерий 3 1
Ерохов Евгений 1 1
Иотов Юрий 1 1
Великий Юрий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 18
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 5
Европа 21767 5
Америка Латинская 1812 5
Казахстан - Республика 5526 2
Африка - Африканский регион 3478 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 2
Россия - СФО - Новосибирск 4291 1
Беларусь - Белоруссия 5664 1
Украина 7608 1
Россия - ЦФО - Брянская область 348 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 609 1
Москва - Садовое кольцо 146 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 29
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 6
HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 305 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 4
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1366 4
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1584 4
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 498 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4794 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 2
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1799 2
Паспорт - Паспортные данные 2508 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2639 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 2
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 851 2
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 286 2
ЧОП - Частное охранное предприятие 27 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7597 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1733 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4361 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 217 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2401 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 676 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1944 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 728 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1434 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 4
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 597 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 5
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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