Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения Ритейл Общепит
|

Рестораны «The Бык» оцифровали сервисные процессы с помощью Okdesk

Рестораны «The Бык», которых в Москве и Санкт-Петербурге уже более 20, оцифровали процессы работы бэк-офиса и заведений с помощью системы управления заявками и ремонтами Okdesk.

Главным запросом франчайзингового проекта «The Бык» было автоматизировать процессы ИТ-направления заведений и бэк-офиса, чтобы ПО, оргтехника, кассы и системы видеонаблюдения работали без перебоев. Именно стабильная работа фронт-офиса обеспечивает качественное развитие всех ресторанов, а также делает масштабирование по франчайзинговой модели системным и предсказуемым.

Как zVirt уходит от oVirt: безопасность как приоритет при разработке
Виртуализация zVirt

Как сообщили в «The Бык», большинство заявок управляющие ресторанов отправляют через мобильное приложение, так как это удобно и позволяет не отвлекаться надолго от самого важного – гостей ресторанов. Заявки не теряются и исполняются в срок.

Кроме автоматизации ИТ в ресторанах «The Бык», в системе Okdesk настроен обмен заявками с подрядчиками. Это позволяет с одной стороны каждому работать в своем пространстве, а с другой – делает процесс от регистрации до выполнения заявки сквозным, прозрачным, управляемым.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как автоматизировать выдачу ИТ-ресурсов через гибкие согласования в платформе «СУПеР»

«Перекресток» и «Яндекс» строят в России склад будущего на 100 роботов. Сумма проекта могла составить 300 миллионов

Илья Захаров, «Группа Астра»: Современный мониторинг должен отслеживать деньги, а не серверы

Глава Airbnb: те, кто лишится работы из-за ИИ, могут пойти в повара, массажисты и сантехники

CNews — 25 лет лидерства

Критические «дыры» в контроллерах Copeland ставят под угрозу промышленные холодильники по всему миру

Конференции

Orion Digital Day

Роботизация бизнес-процессов 2025

KVM и IP-KVM технологии для организации рабочих мест и мультимедийных пространств
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны для школьников: выбор ZOOM

Обзор смарт-часов HUAWEI WATCH GT 6 Pro: рекордная автономность и продвинутый велорежим

Что умеют умные холодильники в 2025 году: 5 лучших моделей

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще