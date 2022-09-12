Индексная книга CNews*
Front-office фронт-офис фронт-офисные решения
Публикаций - 178, упоминаний - 218
Front-office упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 1
|ВСС - Всероссийский союз страховщиков 35 1
|Степанов Антон 57 3
|Путин Владимир 2542 2
|Солнцев Максим 2 2
|Генцис Александр 12 2
|Сафонов Олег 10 2
|Ефимов Алексей 9 2
|Кузнецов Олег 13 1
|Стятюгин Роман 28 1
|Гавердовский Анатолий 16 1
|Волков Геннадий 5 1
|Петровская Ирина 6 1
|Саяпина Елена 39 1
|Щенникова Жанна 11 1
|Песня Юрий 5 1
|Филатов Илья 7 1
|Вихров Сергей 5 1
|Найфонов Кермен 2 1
|Гусев Александр 28 1
|Тимченко Александр 10 1
|Садовенко Илья 63 1
|Афанасьев Денис 32 1
|Гришин Дмитрий 185 1
|Глазков Александр 64 1
|Воропаева Екатерина 19 1
|Назаров Алексей 69 1
|Фомичев Андрей 68 1
|Солодилов Андрей 8 1
|Висящев Андрей 64 1
|Варов Константин 24 1
|Синягин Максим 2 1
|Назипов Дмитрий 80 1
|Кузнецов Дмитрий 51 1
|Гребенщиков Дмитрий 26 1
|Попова Мария 139 1
|Серова Елена 317 1
|Дробышевский Михаил 53 1
|Гусев Дмитрий 51 1
|Прозоровский Василий 40 1
|Симаков Олег 111 1
|Мякишева Марина 84 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 9
|TAdviser - Центр выбора технологий 243 3
|Forbes - Форбс 591 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1198931, в очереди разбора - 932360.
Создано именных указателей - 92527.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1198931, в очереди разбора - 932360.
Создано именных указателей - 92527.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.