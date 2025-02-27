«Корус Консалтинг» совместно с «Петрович-Тех» разработал для DIY-ритейлера «Петрович» программу развития ИТ-архитектуры шафта СТД «Петрович» и разработали портфель из 55 проектов, затрагивающих ключевые бизнес-области — фронт-офис, товародвижение, логистику, управление данными, безопасность. При разработке целев

Кузнецкбизнесбанк ускорил обработку клиентских заявок благодаря Dynamika Фронт-офис Кузнецкбизнесбанк внедрил ИT-решение «Dynamika Фронт-офис». Решение от компании Dynamika, резидента «Сколково», помогает банку сократить время обслуживания клиентов за счет упрощения работы через единый интуитивно понятный для сотрудников в

«Dynamika Фронт-офис» для удаленных точек обслуживания помог ускорить обслуживание в дополнительных офисах «Долинск банка» Компания «Динамика» внедрила решение «Фронт-офис» для удаленных точек обслуживания (УТО) в «Долинск банке». Благодаря этому клиенты

Elma и Nobilis.Team помогут банкам в развитии корпоративного бизнеса заций. Оно поможет настроить сквозной процесс от привлечения до договора и кросс-продаж и выстроить единый фронт-офис корпоративного блока. Решение разработано Nobilis.Team на базе Elma365 Fint

«Динамика» улучшает качество обслуживания клиентов в банке благодаря обновлению «Фронт-офиса» ционал «Фронт-офиса», представив новую функцию для контроля качества. Обновленное решение Dynamika «Фронт-офис» теперь включает в себя возможность записи диалогов, что обеспечивает мониторинг о

Сеть автозаправочных станций СоBAS внедрила систему «1С:АЗС. Фронт-офис» «Практикон» (ГК «Айти-ойл») успешно завершила проект по внедрению системы «1С:АЗС. Розница 8. Фронт-офис» в сети автозаправочных станций СоBAS – совместного отраслевого решения фирмы «1С» и компании «Практикон», предназначенного для автоматизации розничной торговли моторным топливом, со

«1С:Ресторан. Фронт-офис» получил сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие» Программный продукт «1С:Предприятие 8. Ресторан. Фронт-офис», ред. 2.3 успешно прошел сертификацию на получение статуса «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие». Программа разработана совместно специалистами компании «1С Рарус» и фирмы «

«1С-Рарус» представила решение «1С:CRM для Банков» для автоматизации фронт-офиса банков «1С-Рарус» и 1С объявили о выпуске нового решения «1С:CRM для Банков» для автоматизации работы фронт-офиса банков в точках продаж. Как рассказали CNews в компании, программа обеспечивает системный подход в части предоставления клиентам услуг потребительского кредитования, автокредитовани

«Техносерв Консалтинг» перевел весь фронт-офис ВТБ24 на Oracle Open UI рфейсу Oracle Open UI и обновленной версии Oracle Siebel CRM в ВТБ24 построен наиболее эргономичный фронт-офис как для юридических, так и физических лиц среди российских банков. Переходу предше

Terrasoft представила новый инструмент для оперативной автоматизации фронт-офиса банка 11 февраля 2016 г. группа компаний Terrasoft представила bpm’online bank customer journey 7.7 — новую версию CRM-платформы для автоматизации задач розничного фронт-офиса банка. В фокусе релиза — технологии для быстрого изменения процессов банка в ответ на трансформацию рынка, а также инструменты для формирования исключительного опыта взаимодействия

Алексей Осипенко - Новый фронт-офис позволил ВТБ24 создать принципиально новые продукты е по всем направлениям мы были готовы к такому масштабному проекту, но это и невозможно. Переход на единый фронт-офис позволил измениться нам самим, изменить свои бизнес-процессы и получить нео

«Техносерв Консалтинг» внедрил систему единого фронт-офиса на основе Oracle Siebel CRM в «МигКредите» Компания «Техносерв Консалтинг» внедрила систему единого фронт-офиса на основе Oracle Siebel CRM в компании «МигКредит». В новой системе ведется обработка кредитных заявок, расчет условий предоставления займов и работа с должниками. Уже сегодня ИТ-ре

«Хост» выпустила новый программный продукт для работы фронт-офиса банка Группа компаний «Хост» выпустила новый программный продукт для работы фронт-офиса банка «Большая розница!». Как сообщили CNews в ГК «Хост», программа не имеет прямых аналогов на российском рынке. «На обучение новых сотрудников банки ежегодно тратят миллионы рубле

«Корус Консалтинг» завершил автоматизацию фронт-офиса розничной сети «Белый ветер» Компания «Корус Консалтинг» и сеть цифровой техники и электроники «Белый ветер» завершили проект по трансформации фронт-офиса ритейлера на базе решения Microsoft Dynamics for Retail на базе Dynamics AX 2012. По итогам проекта на данном решении работают все 194 магазина компании «Белый ветер». Прочный техно

Банки внедряют «единый интерфейс» для фронт-офиса на все эти операции производятся в едином интерфейсе, не требуют ручных подсчетов и выкладок, такой фронт-офис не предполагает формирования и подтверждения проводок. Кроме того, такая система «

Банк ВТБ24 вместе с «Техносерв Консалтингом» строит единый фронт-офис на базе Oracle Siebel CRM пания успешно внедрила в ВТБ24 собственное решение для автоматизации процессов сбора задолженности. Единый фронт-офис строится на основе Oracle Siebel CRM, а для подготовки документов для клиен

ИТ-нужды страхования: "нежданное" МСФО, аналитика и фронт-офис будут развиваться аналитические системы с целью повышения точности и скорости актуарных расчетов и оптимизации процесса андеррайтинга. Большой резерв повышения эффективности лежит также в оптимизации фронт-офиса и быстром реагированию на изменения внешней среды путем гибкой адаптации страховых продуктов. При нынешней многоканальной системе продаж – агентами, через сайт или посредством партн

Более 20% пользователей контакт-центра «Манго Телеком» передали на аутсорсинг функции фронт-офиса и поддержки клиентов Компания «Манго Телеком» объявила о том, что более 20% пользователей услуг контакт-центра (КЦ) передали на аутсорсинг ключевые для успеха их бизнеса функции фронт-офиса, первой линии продаж и поддержки клиентов. В последние полгода наблюдается устойчивая положительная динамика этого показателя, находящаяся в русле общей тенденции – все более тесной

R-Style Softlab: фронт-офисные решения и сервисы ДБО — основные тренды 2011 г. еменным тенденциям, в прошлом году специалисты R-Style Softlab разработали новую услугу — кредитный фронт-офис в «облачной модели». В ней функционал промышленного приложения InterBank FrontOffi

Фронт-офис для банка "ТРАСТ": половина пути пройдена щие технологии имеют для банков стратегическое значение. В частности, важен в этом отношении единый фронт-офис — централизованная информационная система, аккумулирующая всю имеющуюся у банка ин

AT Consulting построит единый фронт-офис для банка «Траст» Компания AT Consulting анонсировала проект для банка «Траст» – внедрение единого фронт-офиса на базе системы Oracle Siebel CRM 8.1. В рамках проекта будет создана гибкая высокотехнологичная платформа для продаж и обслуживания розничных продуктов по различным каналам. Как от

R-Style Softlab внедрила кредитный фронт-офис в банке «Российский Капитал» целом FrontBank представляет собой полнофункциональную фронт-офисную систему, реализующую индивидуальные схемы продаж продуктов и последующего обслуживания клиентов. В результате внедрения кредитного фронт-офиса в банке сократилось время обслуживания клиентов, упростилась работа сотрудников. «Российский Капитал» получил инструмент для гибкого оперирования своей продуктовой линейкой: появила

«Альфа-Банк» оптимизирует работу фронт-офиса с помощью Power7 ичное развитие бизнеса «Альфа-Банка» и активный рост филиальной сети поставили перед руководством блока «Информационные технологии» банка задачу повышения производительности систем документооборота и фронт-офиса. Было принято решение увеличить мощность аппаратной платформы при одновременном повышении уровня ее технических характеристик – перейти на серверную платформу Power7. «Инновационная

Кредитный фронт-офис: банк "Траст" вооружился против кризиса CNews: На основании каких предпосылок было принято решение о внедрении кредитного фронт-офиса на основе Oracle Siebel CRM? Сергей Чиков: По нашему мнению, рынок кредитования в точках продаж (POS-кредитования) является в последнее время одним из наиболее перспективных сегмент

«Вест Концепт» автоматизировал МДЦ «Виктория» автоматизации международного делового центра «Виктория». Обеспечено полноценное ведение учета по российским и международным стандартам на базе Microsoft Dynamics NAV, автоматизированы бизнес-процессы фронт-офиса и точек продаж, создана ИТ-инфраструктура. Комплексное решение позволяет руководству МДЦ «Виктория» оперативно получать информацию и оптимизировать процесс принятия управленческих р

Сoreqts: решение от BSS для автоматизации фронт-офиса банка Компания «Банк'с софт системс» (BSS) представила систему Coreqts, которая предназначена для построения эффективной работы фронт-офиса как наиболее критичной зоны с точки зрения взаимодействия как с клиентом банка, так и с бэк-офисными приложениями. Coreqts - решение для автоматизации фронт-офиса банка (фина

«1С-Рарус:Кассир, ред. 2.5»: новый программный продукт класса Front-Office дан на основе конфигурации «1С-Рарус:Магазин», которая используется более чем на 10 000 кассовых узлах в России и странах СНГ. Типовое решение «1С-Рарус:Кассир, ред. 2.5» - программный продукт класса Front-Office, предназначенный для автоматизации рабочего места кассира в магазинах любого формата: от небольших павильонов, до крупных гипермаркетов. Программа имеет различные схемы учета: Учет

ИТ в банке: как оседлать волну кредитов но рассмотреть актуальные задачи автоматизации, прежде всего в направлении розничного кредитования. Фронт-офис кредитной организации – это бизнес-процесс обработки кредитной заявки, начинающийс

Розничный фронт-офис Diasoft FA# Retail.5NT.Front включает новые услуги убеж). Обслуживание держателей пластиковых карт. Таким образом, на сегодняшний день интегрированное фронт-офисное решение Diasoft FA# Retail.5NT.Front позволяет банкам осуществлять полный спект

ОТР провела презентацию фронт-офисных решений для банков е Решения" (ОТР) провела презентацию посвященную интегрированным фронт-офисным решениям для банков (ИФОРБ). В мероприятии приняли участие представители корпорации Oracle и чешской компании BSC

"Москоммерцбанк" внедрит розничный фронт-офис Заключен контракт и начаты работы по внедрению розничного Фронт-офиса компании «Диасофт» Diasoft FA Retail.5NT.Front в КБ «Москоммерцбанк». Первым этапом сотрудничества компаний является запуск решения по автокредитованию, следующим — автоматизац

"Инверсия" автоматизирует фронт-офис в “КМБ-Банке” Компании "Инверсия" сообщила о подписании договора на установку программного модуля “Фронт-офис депозитных и конверсионных операций АБС "ФОНД" (Oracle Database/Oracle iDS) в “КМБ