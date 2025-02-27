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Front-office фронт-офис фронт-офисные решения

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


27.02.2025 «Корус Консалтинг» совместно с «Петрович-Тех» разработал для DIY-ритейлера «Петрович» программу развития ИТ-архитектуры

шафта СТД «Петрович» и разработали портфель из 55 проектов, затрагивающих ключевые бизнес-области — фронт-офис, товародвижение, логистику, управление данными, безопасность. При разработке целев
07.10.2024 Кузнецкбизнесбанк ускорил обработку клиентских заявок благодаря Dynamika Фронт-офис

Кузнецкбизнесбанк внедрил ИT-решение «Dynamika Фронт-офис». Решение от компании Dynamika, резидента «Сколково», помогает банку сократить время обслуживания клиентов за счет упрощения работы через единый интуитивно понятный для сотрудников в
07.06.2024 «Dynamika Фронт-офис» для удаленных точек обслуживания помог ускорить обслуживание в дополнительных офисах «Долинск банка»

Компания «Динамика» внедрила решение «Фронт-офис» для удаленных точек обслуживания (УТО) в «Долинск банке». Благодаря этому клиенты
02.05.2024 Elma и Nobilis.Team помогут банкам в развитии корпоративного бизнеса

заций. Оно поможет настроить сквозной процесс от привлечения до договора и кросс-продаж и выстроить единый фронт-офис корпоративного блока. Решение разработано Nobilis.Team на базе Elma365 Fint
25.01.2024 «Динамика» улучшает качество обслуживания клиентов в банке благодаря обновлению «Фронт-офиса»

ционал «Фронт-офиса», представив новую функцию для контроля качества. Обновленное решение Dynamika «Фронт-офис» теперь включает в себя возможность записи диалогов, что обеспечивает мониторинг о
07.08.2023 Сеть автозаправочных станций СоBAS внедрила систему «1С:АЗС. Фронт-офис»

«Практикон» (ГК «Айти-ойл») успешно завершила проект по внедрению системы «1С:АЗС. Розница 8. Фронт-офис» в сети автозаправочных станций СоBAS – совместного отраслевого решения фирмы «1С» и компании «Практикон», предназначенного для автоматизации розничной торговли моторным топливом, со
21.02.2022 «1С:Ресторан. Фронт-офис» получил сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие»

Программный продукт «1С:Предприятие 8. Ресторан. Фронт-офис», ред. 2.3 успешно прошел сертификацию на получение статуса «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие». Программа разработана совместно специалистами компании «1С Рарус» и фирмы «
17.01.2017 «1С-Рарус» представила решение «1С:CRM для Банков» для автоматизации фронт-офиса банков

«1С-Рарус» и 1С объявили о выпуске нового решения «1С:CRM для Банков» для автоматизации работы фронт-офиса банков в точках продаж. Как рассказали CNews в компании, программа обеспечивает системный подход в части предоставления клиентам услуг потребительского кредитования, автокредитовани
29.07.2016 «Техносерв Консалтинг» перевел весь фронт-офис ВТБ24 на Oracle Open UI

рфейсу Oracle Open UI и обновленной версии Oracle Siebel CRM в ВТБ24 построен наиболее эргономичный фронт-офис как для юридических, так и физических лиц среди российских банков. Переходу предше
16.02.2016 Terrasoft представила новый инструмент для оперативной автоматизации фронт-офиса банка

11 февраля 2016 г. группа компаний Terrasoft представила bpm’online bank customer journey 7.7 — новую версию CRM-платформы для автоматизации задач розничного фронт-офиса банка. В фокусе релиза — технологии для быстрого изменения процессов банка в ответ на трансформацию рынка, а также инструменты для формирования исключительного опыта взаимодействия

17.11.2015 Алексей Осипенко - Новый фронт-офис позволил ВТБ24 создать принципиально новые продукты

е по всем направлениям мы были готовы к такому масштабному проекту, но это и невозможно. Переход на единый фронт-офис позволил измениться нам самим, изменить свои бизнес-процессы и получить нео
05.11.2014 «Техносерв Консалтинг» внедрил систему единого фронт-офиса на основе Oracle Siebel CRM в «МигКредите»

Компания «Техносерв Консалтинг» внедрила систему единого фронт-офиса на основе Oracle Siebel CRM в компании «МигКредит». В новой системе ведется обработка кредитных заявок, расчет условий предоставления займов и работа с должниками. Уже сегодня ИТ-ре
09.09.2014 «Хост» выпустила новый программный продукт для работы фронт-офиса банка

Группа компаний «Хост» выпустила новый программный продукт для работы фронт-офиса банка «Большая розница!». Как сообщили CNews в ГК «Хост», программа не имеет прямых аналогов на российском рынке. «На обучение новых сотрудников банки ежегодно тратят миллионы рубле
11.04.2014 «Корус Консалтинг» завершил автоматизацию фронт-офиса розничной сети «Белый ветер»

Компания «Корус Консалтинг» и сеть цифровой техники и электроники «Белый ветер» завершили проект по трансформации фронт-офиса ритейлера на базе решения Microsoft Dynamics for Retail на базе Dynamics AX 2012. По итогам проекта на данном решении работают все 194 магазина компании «Белый ветер». Прочный техно
01.11.2013 Банки внедряют «единый интерфейс» для фронт-офиса

на все эти операции производятся в едином интерфейсе, не требуют ручных подсчетов и выкладок, такой фронт-офис не предполагает формирования и подтверждения проводок. Кроме того, такая система «
10.10.2013 Банк ВТБ24 вместе с «Техносерв Консалтингом» строит единый фронт-офис на базе Oracle Siebel CRM

пания успешно внедрила в ВТБ24 собственное решение для автоматизации процессов сбора задолженности. Единый фронт-офис строится на основе Oracle Siebel CRM, а для подготовки документов для клиен
19.06.2013 ИТ-нужды страхования: "нежданное" МСФО, аналитика и фронт-офис

будут развиваться аналитические системы с целью повышения точности и скорости актуарных расчетов и оптимизации процесса андеррайтинга. Большой резерв повышения эффективности лежит также в оптимизации фронт-офиса и быстром реагированию на изменения внешней среды путем гибкой адаптации страховых продуктов. При нынешней многоканальной системе продаж – агентами, через сайт или посредством партн
31.05.2012 Более 20% пользователей контакт-центра «Манго Телеком» передали на аутсорсинг функции фронт-офиса и поддержки клиентов

Компания «Манго Телеком» объявила о том, что более 20% пользователей услуг контакт-центра (КЦ) передали на аутсорсинг ключевые для успеха их бизнеса функции фронт-офиса, первой линии продаж и поддержки клиентов. В последние полгода наблюдается устойчивая положительная динамика этого показателя, находящаяся в русле общей тенденции – все более тесной
19.03.2012 R-Style Softlab: фронт-офисные решения и сервисы ДБО — основные тренды 2011 г.

еменным тенденциям, в прошлом году специалисты R-Style Softlab разработали новую услугу — кредитный фронт-офис в «облачной модели». В ней функционал промышленного приложения InterBank FrontOffi
21.11.2011 Фронт-офис для банка "ТРАСТ": половина пути пройдена

щие технологии имеют для банков стратегическое значение. В частности, важен в этом отношении единый фронт-офис — централизованная информационная система, аккумулирующая всю имеющуюся у банка ин
14.11.2011 AT Consulting построит единый фронт-офис для банка «Траст»

Компания AT Consulting анонсировала проект для банка «Траст» – внедрение единого фронт-офиса на базе системы Oracle Siebel CRM 8.1. В рамках проекта будет создана гибкая высокотехнологичная платформа для продаж и обслуживания розничных продуктов по различным каналам. Как от
30.05.2011 R-Style Softlab внедрила кредитный фронт-офис в банке «Российский Капитал»

целом FrontBank представляет собой полнофункциональную фронт-офисную систему, реализующую индивидуальные схемы продаж продуктов и последующего обслуживания клиентов. В результате внедрения кредитного фронт-офиса в банке сократилось время обслуживания клиентов, упростилась работа сотрудников. «Российский Капитал» получил инструмент для гибкого оперирования своей продуктовой линейкой: появила
10.12.2010 «Альфа-Банк» оптимизирует работу фронт-офиса с помощью Power7

ичное развитие бизнеса «Альфа-Банка» и активный рост филиальной сети поставили перед руководством блока «Информационные технологии» банка задачу повышения производительности систем документооборота и фронт-офиса. Было принято решение увеличить мощность аппаратной платформы при одновременном повышении уровня ее технических характеристик – перейти на серверную платформу Power7. «Инновационная
03.09.2010 Кредитный фронт-офис: банк "Траст" вооружился против кризиса

CNews: На основании каких предпосылок было принято решение о внедрении кредитного фронт-офиса на основе Oracle Siebel CRM? Сергей Чиков: По нашему мнению, рынок кредитования в точках продаж (POS-кредитования) является в последнее время одним из наиболее перспективных сегмент
12.05.2009 «Вест Концепт» автоматизировал МДЦ «Виктория»

автоматизации международного делового центра «Виктория». Обеспечено полноценное ведение учета по российским и международным стандартам на базе Microsoft Dynamics NAV, автоматизированы бизнес-процессы фронт-офиса и точек продаж, создана ИТ-инфраструктура. Комплексное решение позволяет руководству МДЦ «Виктория» оперативно получать информацию и оптимизировать процесс принятия управленческих р
29.05.2008 Сoreqts: решение от BSS для автоматизации фронт-офиса банка

Компания «Банк'с софт системс» (BSS) представила систему Coreqts, которая предназначена для построения эффективной работы фронт-офиса как наиболее критичной зоны с точки зрения взаимодействия как с клиентом банка, так и с бэк-офисными приложениями. Coreqts - решение для автоматизации фронт-офиса банка (фина
21.08.2007 «1С-Рарус:Кассир, ред. 2.5»: новый программный продукт класса Front-Office

дан на основе конфигурации «1С-Рарус:Магазин», которая используется более чем на 10 000 кассовых узлах в России и странах СНГ. Типовое решение «1С-Рарус:Кассир, ред. 2.5» - программный продукт класса Front-Office, предназначенный для автоматизации рабочего места кассира в магазинах любого формата: от небольших павильонов, до крупных гипермаркетов. Программа имеет различные схемы учета: Учет
12.04.2007 ИТ в банке: как оседлать волну кредитов

но рассмотреть актуальные задачи автоматизации, прежде всего в направлении розничного кредитования. Фронт-офис кредитной организации – это бизнес-процесс обработки кредитной заявки, начинающийс
07.11.2006 Розничный фронт-офис Diasoft FA# Retail.5NT.Front включает новые услуги

убеж). Обслуживание держателей пластиковых карт. Таким образом, на сегодняшний день интегрированное фронт-офисное решение Diasoft FA# Retail.5NT.Front позволяет банкам осуществлять полный спект
07.07.2006 ОТР провела презентацию фронт-офисных решений для банков

е Решения" (ОТР) провела презентацию посвященную интегрированным фронт-офисным решениям для банков (ИФОРБ). В мероприятии приняли участие представители корпорации Oracle и чешской компании BSC

05.04.2006 "Москоммерцбанк" внедрит розничный фронт-офис

Заключен контракт и начаты работы по внедрению розничного Фронт-офиса компании «Диасофт» Diasoft FA Retail.5NT.Front в КБ «Москоммерцбанк». Первым этапом сотрудничества компаний является запуск решения по автокредитованию, следующим — автоматизац
10.02.2003 "Инверсия" автоматизирует фронт-офис в “КМБ-Банке”

Компании "Инверсия" сообщила о подписании договора на установку программного модуля “Фронт-офис депозитных и конверсионных операций АБС "ФОНД" (Oracle Database/Oracle iDS) в “КМБ
01.02.1999 Oracle и KPMG LLP образуют альянс в области приложений Front Office

Компании Oracle и KPMG LLP подписали соглашения об образовании альянса между их подразделениями Oracle Front Office Applications и KPMG's ICE. Цель альянса - совместная разработка, продвижение на рынок и продажа программных продуктов и услуг. В добавление к этому KPMG планирует расширить свой це

Публикаций - 511, упоминаний - 600

Front-office и организации, системы, технологии, персоны:

9594 80
Oracle Corporation 7074 73
SAP SE 5601 51
Microsoft Corporation 25775 50
Diasoft - Диасофт 1144 44
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 713 41
1С-Рарус 982 40
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 38
Oracle Siebel Systems 519 38
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 33
IBM - International Business Machines Corp 9699 25
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 376 19
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 17
Ростелеком 10948 16
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 16
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 16
Сервис Плюс 187 16
Хомнет Консалтинг - ХК Групп 184 15
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 141 14
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 13
МегаФон 10742 12
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 12
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 11
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 11
Крок - Croc 1964 11
Terrasoft - Террасофт 206 11
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 11
ПрограмБанк 98 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 10
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 10
ОТР ГК - ОТР 2000 227 10
Neoflex - Неофлекс 257 10
Хомнет Лизинг 29 10
Рексофт - Reksoft 488 9
Google LLC 12688 9
Dynamika - Динамика 26 8
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 8
IBS - ИБС экспертиза - IBS Expertise 166 8
Cisco Systems 5372 7
Yandex - Яндекс 9216 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 62
Альфа-Банк 1979 36
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 29
ВТБ - ВТБ24 671 23
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 21
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 18
ГПБ - Газпромбанк 1273 16
ВТБ - Почта Банк 514 15
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 256 15
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 13
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 12
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 11
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 11
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 10
ПСБ - Промсвязьбанк 963 10
Почта России ПАО 2370 9
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 9
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 9
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 9
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 8
НСПК - Национальная система платежных карт 948 8
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 8
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 7
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст - Траст ИБ - Траст Инвестиционный банк 119 7
Пробизнесбанк АКБ 135 7
ВТБ - ТрансКредитБанк 105 7
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 6
МКБ - Московский кредитный банк 657 6
Visa International 1993 6
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 6
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 6
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 6
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 5
Роснефть НК - нефтяная компания 562 5
Евросеть 1421 5
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 5
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 209 5
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 46
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 21
Федеральное казначейство России 1949 21
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 19
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 12
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 12
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 11
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 11
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 10
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 10
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 9
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 9
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 7
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Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 3
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Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 215 3
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 3
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 3
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 3
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 3
Росатом СКЦ ФГУП - Ситуационно-Кризисный Центр Федерального агентства по атомной энергии 35 3
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ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 256 2
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МСМС - Межрегиональный Союз Медицинских Страховщиков 3 3
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 3
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
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НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 47 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 1
CSA - Cloud Security Alliance 14 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 1
WiMAX Forum 69 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 314
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 263
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 176
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 145
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 130
Back-office - бэк-офис - бэк-офисные операционно-учётные решения 545 103
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 94
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 93
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 90
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 85
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1164 83
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 81
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 80
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 74
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 72
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 70
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 69
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 64
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 63
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 60
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 56
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 54
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 52
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 50
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2526 50
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 47
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 46
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 44
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 44
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 44
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3127 43
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 42
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 42
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 41
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 41
Кредитование - Кредитный конвейер - набор банковских процессов продажи, оформления, выдачи, обслуживания кредитов для физических и юридических лиц 318 39
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 38
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 37
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 37
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 36
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 48
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 310 35
Microsoft Dynamics 1197 30
Microsoft Dynamics CRM 564 25
Microsoft Office 4170 20
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 17
Google Android 15243 16
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 16
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 16
РСХБ - R-Style Softlab - RS-InterBank 143 16
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 309 15
Microsoft Windows 2000 8678 15
Diasoft Flextera 57 14
Сервис Плюс - СуперМаг - SuperMag 82 14
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 13
Хомнет Лизинг - программный комплекс для лизинговых компаний 36 13
1С-Рарус Общепит 41 13
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 12
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 365 12
Linux OS 11533 11
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 11
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 11
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 11
FlexSoft - FXL Платформа 67 11
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 10
Apple iOS 8583 10
Microsoft Windows 16882 10
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 9
Terrasoft Creatio - bpm’online 109 9
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 9
Oracle Java - язык программирования 3469 8
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 8
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 8
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 8
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 228 8
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 7
Abbyy FlexiCapture 178 7
РСХБ - R-Style Softlab - RS-DataHouse - RSDH 72 7
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 7
ЦФТ Банк БИК - Банковский информационный комплекс - СПЭД БИК IBSo - IB System Object 146 7
Фомичев Андрей 74 16
Рубцова Ольга 33 10
Стятюгин Роман 44 9
Шилов Сергей 99 8
Занин Виталий 23 8
Серова Елена 320 7
Глазков Александр 151 6
Дробышевский Михаил 53 6
Степанов Антон 71 6
Иванов Алексей 163 5
Филимонов Сергей 46 5
Чернобыльская Анна 8 5
Лаврентьев Дмитрий 11 5
Путин Владимир 3454 4
Никифоров Николай 1138 4
Ротенберг Аркадий 52 4
Нащекин Алексей 118 4
Мельникова Алиса 100 4
Висящев Андрей 64 4
Прохоров Фёдор 83 4
Галковский Андрей 26 4
Макеев Алексей 21 4
Лосев Сергей 46 4
Макаров Станислав 118 4
Хавторин Антон 25 4
Щенникова Жанна 13 4
Трифонов Андрей 10 4
Соломонов Александр 5 4
Сирина Екатерина 10 4
Саяпин Олег 3 3
Григорян Микаел 3 3
Кривоносов Иван 3 3
Гребеник Геннадий 68 3
Логачев Вячеслав 3 3
Собкевич Алексей 6 3
Hamutcu Hamit - Хамутджу Хамит 3 3
Коптелов Андрей 134 3
Пархомов Владислав 4 3
Орловский Виктор 408 3
Греф Герман 485 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 327
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 101
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 67
Европа 24964 47
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 45
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 38
Казахстан - Республика 6048 23
Беларусь - Белоруссия 6289 18
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 18
Украина 7928 17
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 13
Армения - Республика 2449 11
Германия - Федеративная Республика 13221 11
Россия - СФО - Новосибирск 4876 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 10
Азия - Азиатский регион 5920 10
Франция - Французская Республика 8177 10
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 10
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 9
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 9
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1111 9
Европа Восточная 3138 8
Узбекистан - Республика 2005 8
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 7
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 7
Таджикистан - Республика 953 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 6
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 6
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 6
Израиль 2856 6
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 6
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 6
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 831 6
Земля - планета Солнечной системы 10865 5
Япония 13807 5
Польша - Республика 2031 5
Индия - Bharat 5869 5
Россия - СФО - Омская область - Омск 1283 5
Россия - ЮФО - Волгоградская область 908 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 336
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 176
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 109
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 103
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 74
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 72
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 66
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 60
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 56
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 49
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 48
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 40
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 38
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 37
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 36
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1768 34
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 33
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 33
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 31
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 31
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 28
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 26
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 26
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 25
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 23
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 22
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 21
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 661 21
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 762 20
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 19
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 19
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Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1501 16
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 16
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 15
Паспорт - Паспортные данные 2848 15
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Финансовые показатели - Financial indicators 2893 14
Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 676 14
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 14
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 12
TAdviser - Центр выбора технологий 468 8
Sputnik 59 4
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 3
Forbes - Форбс 1002 2
Wikipedia - Википедия 650 2
Ведомости 1466 2
ТАСС Телеком 38 2
FT - Financial Times 1296 1
Bloomberg 1627 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
РИА Новости 1033 1
BleepingComputer - Издание 458 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 1
Fortune 211 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 92 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 1
Госрасходы - портал 70 1
Автокод (портал) 40 1
Silicon.com 364 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 44
Gartner - Гартнер 3658 26
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 25
IDC - International Data Corporation 4975 10
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 9
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 5
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 5
Informa - Ovum - Omdia 155 4
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 3
In-Stat 115 3
Celent - Celent Communications 12 2
Juniper Research 131 2
Forrester Research 834 2
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CNews Рынок ИТ-услуг 171 2
Aberdeen Group 53 2
Coleman Parkes 11 1
Gartner Four Approaches to Multichannel Integration for Retail Banking 1 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 1
Gartner - Giga Information Group 32 1
Fortune Business Insights 32 1
НРА - Национальное Рейтинговое Агентство 12 1
INFOLine-Аналитика 78 1
Markets&Markets Research 113 1
ABI Research 236 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
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Frost & Sullivan 207 1
Gartner Magic Quadrant International Retail Core Banking Systems 3 1
Refinitiv - Financial and Risk Thomson Reuters 17 1
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 21 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
IBSi - IBS Intelligence 7 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 4
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 4
РГТЭУ - Российский государственный торгово-экономический университет 14 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 2
КГНЦ ФГУП - Крыловский ГНЦ - Крыловский государственный научный центр - Федеральное государственное унитарное предприятие 18 1
EU Business School - Европейская Бизнес Школа 1 1
Moscow Business Academy - Академия бизнеса в Москве - МБА ДПО АНО 2 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 33 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 41 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 1
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 71 1
НТУУ КПИ - Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского - Национальный технический университет Украины 20 1
ИЗиСП при Правительстве РФ ФГНИУ - Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ 5 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 1
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 83 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 27
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 11
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 8
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 8
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 6
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 4
День молодёжи - 27 июня 1087 2
CNews FORUM Кейсы 313 2
CNews AWARDS - награда 571 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 1
Finopolis - Финополис - Форум инновационных финансовых технологий 98 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
Гайдаровский форум 9 1
iFin - Электронные финансовые услуги и технологии - Международный форум 54 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 1
Retail Finance Awards 2 1
Правительство РФ - Государственные премии 22 1
Национальная банковская премия 2 1
Oracle AppsForum 24 1
Docflow 148 1
КЭФ - Красноярский экономический форум 26 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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