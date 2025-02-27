Получите все материалы CNews по ключевому слову
Front-office фронт-офис фронт-офисные решения
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|27.02.2025
|
«Корус Консалтинг» совместно с «Петрович-Тех» разработал для DIY-ритейлера «Петрович» программу развития ИТ-архитектуры
шафта СТД «Петрович» и разработали портфель из 55 проектов, затрагивающих ключевые бизнес-области — фронт-офис, товародвижение, логистику, управление данными, безопасность. При разработке целев
|07.10.2024
|
Кузнецкбизнесбанк ускорил обработку клиентских заявок благодаря Dynamika Фронт-офис
Кузнецкбизнесбанк внедрил ИT-решение «Dynamika Фронт-офис». Решение от компании Dynamika, резидента «Сколково», помогает банку сократить время обслуживания клиентов за счет упрощения работы через единый интуитивно понятный для сотрудников в
|07.06.2024
|
«Dynamika Фронт-офис» для удаленных точек обслуживания помог ускорить обслуживание в дополнительных офисах «Долинск банка»
Компания «Динамика» внедрила решение «Фронт-офис» для удаленных точек обслуживания (УТО) в «Долинск банке». Благодаря этому клиенты
|02.05.2024
|
Elma и Nobilis.Team помогут банкам в развитии корпоративного бизнеса
заций. Оно поможет настроить сквозной процесс от привлечения до договора и кросс-продаж и выстроить единый фронт-офис корпоративного блока. Решение разработано Nobilis.Team на базе Elma365 Fint
|25.01.2024
|
«Динамика» улучшает качество обслуживания клиентов в банке благодаря обновлению «Фронт-офиса»
ционал «Фронт-офиса», представив новую функцию для контроля качества. Обновленное решение Dynamika «Фронт-офис» теперь включает в себя возможность записи диалогов, что обеспечивает мониторинг о
|07.08.2023
|
Сеть автозаправочных станций СоBAS внедрила систему «1С:АЗС. Фронт-офис»
«Практикон» (ГК «Айти-ойл») успешно завершила проект по внедрению системы «1С:АЗС. Розница 8. Фронт-офис» в сети автозаправочных станций СоBAS – совместного отраслевого решения фирмы «1С» и компании «Практикон», предназначенного для автоматизации розничной торговли моторным топливом, со
|21.02.2022
|
«1С:Ресторан. Фронт-офис» получил сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие»
Программный продукт «1С:Предприятие 8. Ресторан. Фронт-офис», ред. 2.3 успешно прошел сертификацию на получение статуса «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие». Программа разработана совместно специалистами компании «1С Рарус» и фирмы «
|17.01.2017
|
«1С-Рарус» представила решение «1С:CRM для Банков» для автоматизации фронт-офиса банков
«1С-Рарус» и 1С объявили о выпуске нового решения «1С:CRM для Банков» для автоматизации работы фронт-офиса банков в точках продаж. Как рассказали CNews в компании, программа обеспечивает системный подход в части предоставления клиентам услуг потребительского кредитования, автокредитовани
|29.07.2016
|
«Техносерв Консалтинг» перевел весь фронт-офис ВТБ24 на Oracle Open UI
рфейсу Oracle Open UI и обновленной версии Oracle Siebel CRM в ВТБ24 построен наиболее эргономичный фронт-офис как для юридических, так и физических лиц среди российских банков. Переходу предше
|16.02.2016
|
Terrasoft представила новый инструмент для оперативной автоматизации фронт-офиса банка
11 февраля 2016 г. группа компаний Terrasoft представила bpm’online bank customer journey 7.7 — новую версию CRM-платформы для автоматизации задач розничного фронт-офиса банка. В фокусе релиза — технологии для быстрого изменения процессов банка в ответ на трансформацию рынка, а также инструменты для формирования исключительного опыта взаимодействия
|17.11.2015
|
Алексей Осипенко - Новый фронт-офис позволил ВТБ24 создать принципиально новые продукты
е по всем направлениям мы были готовы к такому масштабному проекту, но это и невозможно. Переход на единый фронт-офис позволил измениться нам самим, изменить свои бизнес-процессы и получить нео
|05.11.2014
|
«Техносерв Консалтинг» внедрил систему единого фронт-офиса на основе Oracle Siebel CRM в «МигКредите»
Компания «Техносерв Консалтинг» внедрила систему единого фронт-офиса на основе Oracle Siebel CRM в компании «МигКредит». В новой системе ведется обработка кредитных заявок, расчет условий предоставления займов и работа с должниками. Уже сегодня ИТ-ре
|09.09.2014
|
«Хост» выпустила новый программный продукт для работы фронт-офиса банка
Группа компаний «Хост» выпустила новый программный продукт для работы фронт-офиса банка «Большая розница!». Как сообщили CNews в ГК «Хост», программа не имеет прямых аналогов на российском рынке. «На обучение новых сотрудников банки ежегодно тратят миллионы рубле
|11.04.2014
|
«Корус Консалтинг» завершил автоматизацию фронт-офиса розничной сети «Белый ветер»
Компания «Корус Консалтинг» и сеть цифровой техники и электроники «Белый ветер» завершили проект по трансформации фронт-офиса ритейлера на базе решения Microsoft Dynamics for Retail на базе Dynamics AX 2012. По итогам проекта на данном решении работают все 194 магазина компании «Белый ветер». Прочный техно
|01.11.2013
|
Банки внедряют «единый интерфейс» для фронт-офиса
на все эти операции производятся в едином интерфейсе, не требуют ручных подсчетов и выкладок, такой фронт-офис не предполагает формирования и подтверждения проводок. Кроме того, такая система «
|10.10.2013
|
Банк ВТБ24 вместе с «Техносерв Консалтингом» строит единый фронт-офис на базе Oracle Siebel CRM
пания успешно внедрила в ВТБ24 собственное решение для автоматизации процессов сбора задолженности. Единый фронт-офис строится на основе Oracle Siebel CRM, а для подготовки документов для клиен
|19.06.2013
|
ИТ-нужды страхования: "нежданное" МСФО, аналитика и фронт-офис
будут развиваться аналитические системы с целью повышения точности и скорости актуарных расчетов и оптимизации процесса андеррайтинга. Большой резерв повышения эффективности лежит также в оптимизации фронт-офиса и быстром реагированию на изменения внешней среды путем гибкой адаптации страховых продуктов. При нынешней многоканальной системе продаж – агентами, через сайт или посредством партн
|31.05.2012
|
Более 20% пользователей контакт-центра «Манго Телеком» передали на аутсорсинг функции фронт-офиса и поддержки клиентов
Компания «Манго Телеком» объявила о том, что более 20% пользователей услуг контакт-центра (КЦ) передали на аутсорсинг ключевые для успеха их бизнеса функции фронт-офиса, первой линии продаж и поддержки клиентов. В последние полгода наблюдается устойчивая положительная динамика этого показателя, находящаяся в русле общей тенденции – все более тесной
|19.03.2012
|
R-Style Softlab: фронт-офисные решения и сервисы ДБО — основные тренды 2011 г.
еменным тенденциям, в прошлом году специалисты R-Style Softlab разработали новую услугу — кредитный фронт-офис в «облачной модели». В ней функционал промышленного приложения InterBank FrontOffi
|21.11.2011
|
Фронт-офис для банка "ТРАСТ": половина пути пройдена
щие технологии имеют для банков стратегическое значение. В частности, важен в этом отношении единый фронт-офис — централизованная информационная система, аккумулирующая всю имеющуюся у банка ин
|14.11.2011
|
AT Consulting построит единый фронт-офис для банка «Траст»
Компания AT Consulting анонсировала проект для банка «Траст» – внедрение единого фронт-офиса на базе системы Oracle Siebel CRM 8.1. В рамках проекта будет создана гибкая высокотехнологичная платформа для продаж и обслуживания розничных продуктов по различным каналам. Как от
|30.05.2011
|
R-Style Softlab внедрила кредитный фронт-офис в банке «Российский Капитал»
целом FrontBank представляет собой полнофункциональную фронт-офисную систему, реализующую индивидуальные схемы продаж продуктов и последующего обслуживания клиентов. В результате внедрения кредитного фронт-офиса в банке сократилось время обслуживания клиентов, упростилась работа сотрудников. «Российский Капитал» получил инструмент для гибкого оперирования своей продуктовой линейкой: появила
|10.12.2010
|
«Альфа-Банк» оптимизирует работу фронт-офиса с помощью Power7
ичное развитие бизнеса «Альфа-Банка» и активный рост филиальной сети поставили перед руководством блока «Информационные технологии» банка задачу повышения производительности систем документооборота и фронт-офиса. Было принято решение увеличить мощность аппаратной платформы при одновременном повышении уровня ее технических характеристик – перейти на серверную платформу Power7. «Инновационная
|03.09.2010
|
Кредитный фронт-офис: банк "Траст" вооружился против кризиса
CNews: На основании каких предпосылок было принято решение о внедрении кредитного фронт-офиса на основе Oracle Siebel CRM? Сергей Чиков: По нашему мнению, рынок кредитования в точках продаж (POS-кредитования) является в последнее время одним из наиболее перспективных сегмент
|12.05.2009
|
«Вест Концепт» автоматизировал МДЦ «Виктория»
автоматизации международного делового центра «Виктория». Обеспечено полноценное ведение учета по российским и международным стандартам на базе Microsoft Dynamics NAV, автоматизированы бизнес-процессы фронт-офиса и точек продаж, создана ИТ-инфраструктура. Комплексное решение позволяет руководству МДЦ «Виктория» оперативно получать информацию и оптимизировать процесс принятия управленческих р
|29.05.2008
|
Сoreqts: решение от BSS для автоматизации фронт-офиса банка
Компания «Банк'с софт системс» (BSS) представила систему Coreqts, которая предназначена для построения эффективной работы фронт-офиса как наиболее критичной зоны с точки зрения взаимодействия как с клиентом банка, так и с бэк-офисными приложениями. Coreqts - решение для автоматизации фронт-офиса банка (фина
|21.08.2007
|
«1С-Рарус:Кассир, ред. 2.5»: новый программный продукт класса Front-Office
дан на основе конфигурации «1С-Рарус:Магазин», которая используется более чем на 10 000 кассовых узлах в России и странах СНГ. Типовое решение «1С-Рарус:Кассир, ред. 2.5» - программный продукт класса Front-Office, предназначенный для автоматизации рабочего места кассира в магазинах любого формата: от небольших павильонов, до крупных гипермаркетов. Программа имеет различные схемы учета: Учет
|12.04.2007
|
ИТ в банке: как оседлать волну кредитов
но рассмотреть актуальные задачи автоматизации, прежде всего в направлении розничного кредитования. Фронт-офис кредитной организации – это бизнес-процесс обработки кредитной заявки, начинающийс
|07.11.2006
|
Розничный фронт-офис Diasoft FA# Retail.5NT.Front включает новые услуги
убеж). Обслуживание держателей пластиковых карт. Таким образом, на сегодняшний день интегрированное фронт-офисное решение Diasoft FA# Retail.5NT.Front позволяет банкам осуществлять полный спект
|07.07.2006
|
ОТР провела презентацию фронт-офисных решений для банков
е Решения" (ОТР) провела презентацию посвященную интегрированным фронт-офисным решениям для банков (ИФОРБ). В мероприятии приняли участие представители корпорации Oracle и чешской компании BSC
|05.04.2006
|
"Москоммерцбанк" внедрит розничный фронт-офис
Заключен контракт и начаты работы по внедрению розничного Фронт-офиса компании «Диасофт» Diasoft FA Retail.5NT.Front в КБ «Москоммерцбанк». Первым этапом сотрудничества компаний является запуск решения по автокредитованию, следующим — автоматизац
|10.02.2003
|
"Инверсия" автоматизирует фронт-офис в “КМБ-Банке”
Компании "Инверсия" сообщила о подписании договора на установку программного модуля “Фронт-офис депозитных и конверсионных операций АБС "ФОНД" (Oracle Database/Oracle iDS) в “КМБ
|01.02.1999
|
Oracle и KPMG LLP образуют альянс в области приложений Front Office
Компании Oracle и KPMG LLP подписали соглашения об образовании альянса между их подразделениями Oracle Front Office Applications и KPMG's ICE. Цель альянса - совместная разработка, продвижение на рынок и продажа программных продуктов и услуг. В добавление к этому KPMG планирует расширить свой це
Front-office и организации, системы, технологии, персоны:
|Фомичев Андрей 74 16
|Рубцова Ольга 33 10
|Стятюгин Роман 44 9
|Шилов Сергей 99 8
|Занин Виталий 23 8
|Серова Елена 320 7
|Глазков Александр 151 6
|Дробышевский Михаил 53 6
|Степанов Антон 71 6
|Иванов Алексей 163 5
|Филимонов Сергей 46 5
|Чернобыльская Анна 8 5
|Лаврентьев Дмитрий 11 5
|Путин Владимир 3454 4
|Никифоров Николай 1138 4
|Ротенберг Аркадий 52 4
|Нащекин Алексей 118 4
|Мельникова Алиса 100 4
|Висящев Андрей 64 4
|Прохоров Фёдор 83 4
|Галковский Андрей 26 4
|Макеев Алексей 21 4
|Лосев Сергей 46 4
|Макаров Станислав 118 4
|Хавторин Антон 25 4
|Щенникова Жанна 13 4
|Трифонов Андрей 10 4
|Соломонов Александр 5 4
|Сирина Екатерина 10 4
|Саяпин Олег 3 3
|Григорян Микаел 3 3
|Кривоносов Иван 3 3
|Гребеник Геннадий 68 3
|Логачев Вячеслав 3 3
|Собкевич Алексей 6 3
|Hamutcu Hamit - Хамутджу Хамит 3 3
|Коптелов Андрей 134 3
|Пархомов Владислав 4 3
|Орловский Виктор 408 3
|Греф Герман 485 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.