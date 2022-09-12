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Front-office фронт-офис фронт-офисные решения



Импортонезависимость и цифровая трансформация: развиваем бизнес в непростых условиях 1
12.09.2022 «Онланта» стала партнером UserGate 1
05.09.2022 Владимир Залеский, FIS: «Если бизнес хочет быть эффективным и конкуретноспособным, то коробочные решения исключены. Важна максимальная кастомизация» 1
22.08.2022 «БФТ-холдинг» модернизировал АИС МФЦ Липецкой области 1
07.07.2022 «Кубань кредит» переходит на безбумажные технологии с сервисом Nopaper Office 1
29.06.2022 Росреестр переходит на электронный вид взаимодействия с МФЦ 1
22.06.2022 Обмен сообщениями по стандарту ISO 20022 доступен банкам Казахстана 1
06.06.2022 ФлексСофт обеспечит банкам импортозамещение систем управления рисками 1
02.06.2022 «Гэндальф» внедрила отраслевые решения в «Ломбард южный экспресс» 1
21.04.2022 R-Style Softlab реализует проекты оперативного подключения к СПФС для банков ЕАЭС 1
20.04.2022 «Егар текнолоджи» подготовила для банков специальное предложение по импортозамещению программных продуктов автоматизации кредитных операций 1
28.03.2022 «ФлексСофт» предоставит банкам быстрое и надежное решение для комплексного импортозамещения продуктов зарубежных вендоров 1
10.03.2022 «1С:Фастфуд. Фронт‑офис» получил сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие» 1
21.02.2022 «1С:Ресторан. Фронт-офис» получил сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие» 1
30.12.2021 Андрей Фомичев -

Инициативы ЦБ РФ придают дополнительное ускорение банковской отрасли

 1
30.12.2021 Александр Соколовский -

Моя задача убить классические ИТ

 2
29.12.2021 Виктор Фролов -

Выводишь на рынок новый продукт — создаешь для него цифровой сервис

 1
24.11.2021 Онлайн-кинотеатр Ivi изменил организационную структуру и усилил команду топ-менеджеров 1
15.10.2021 Банк «Санкт-Петербург» и Glowbyte провели совместный анализ процесса открытия счетов с использованием технологии Process mining 1
09.09.2021 «T1 консалтинг» приступила к пилотированию b2b-решения на базе собственной CRM 1
14.05.2021 Agile и DevOps не так полезны, как о них говорят 1
28.04.2021 «Ростелеком» запустил свою CRM-систему для Уральского филиала 1
08.04.2021 Поможет ли импортозамещение цифровой трансформации 1
01.03.2021 Как российские компании теряют десятки миллионов из-за проблем с производительностью систем 1
01.02.2021 Accenture и Salesforce помогают компаниям достичь целей устойчивого развития 1
31.05.2019 Сергей Хрупов -

Сегодня приоритет создания и наличия команды пассионариев гораздо выше

 1
29.06.2018 Алексей Коняев -

Как клиентская аналитика в банках решает проблемы фрода

1
19.04.2018 Сергей Родионов - Цифровая трансформация требует эволюции в трех измерениях 2
25.12.2017 Автоматизация как стратегия: опыт построения Центра сервисных решений в ЕВРАЗе 1
04.12.2017 «Почта России» обновила более 76,7 тысяч ККТ в соответствии с 54-ФЗ 1
23.11.2017 Большие данные в рознице: как не потерять ценную информацию 1
21.08.2017 Cognitive Technologies открыла R&D офис в Калининграде 1
02.08.2017 EOS повысит сбор задолженностей на 15% с помощью системы аналитики речи 1
27.06.2017 Генпрокуратура может стать площадкой для обкатки «Цифровой экономики» 1
11.04.2017 «Корус Консалтинг» автоматизировала товародвижение «Комфи Трейд» на базе Microsoft Dynamics AX 1
07.04.2017 «Корус Консалтинг» завершил проект внедрения в Melon Fashion Group с помощью Microsoft Dynamics AX 1
08.02.2017 Росбанк автоматизировал работу на финансовых рынках на базе Diasoft FA# Treasury 1
17.01.2017 «1С-Рарус» представила решение «1С:CRM для Банков» для автоматизации фронт-офиса банков 1
22.12.2016 Продукты программной платформы «Опора» включены в Единый реестр российского ПО 1
22.12.2016 «1С-Рарус» завершил автоматизацию бакинской сети ресторанов Anadolu 2

Публикаций - 178, упоминаний - 218

Front-office упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22497 38
IBM - International Business Machines Corp 8941 22
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 13
Oracle Corporation 6035 12
BSS - Банк Софт Системс - БСС 468 11
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 10
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 9
Крок - Croc 1616 8
Элемент ГК - Elementec 1523 8
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 228 7
Diasoft - Диасофт 534 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 7
Yandex - Яндекс 5015 7
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 529 6
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 470 6
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 865 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 4
Apple Inc 10683 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 3
ФОРС - Центр разработки 390 3
DEPO Computers - Депо Электроникс 490 2
TietoEVRY - TietoEnator - ТиетоЭнатор - Tieto Kont 20 2
Amazon Inc - Amazon.com 2650 2
SAP SE 4595 2
Галактика - Корпорация 1077 2
Konica Minolta 356 2
Программный продукт ГК 3960 2
6072 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 2
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 681 1
Ланит Омни 17 1
KPMG 302 1
G Data CyberDefense AG - G Data Software AG 58 1
TietoEVRY - Tieto 128 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 492 1
Softline - Софтлайн 1870 1
Сбер - СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 94 1
Cisco Systems 4720 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 44
Альфа-Банк 1476 28
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 21
Почта России ПАО 1853 8
ПСБ - Промсвязьбанк 682 7
Открытие ФК - Росгосстрах 266 6
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк 290 5
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 310 4
АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 55 4
Nordea Bank - Нордеа Банк 77 4
Лента - Сеть розничной торговли 912 3
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст 148 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 3
Societe Generale Group 68 2
Банк Хоум Кредит - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 189 2
Связной Банк 89 2
Яндекс.Еда 490 2
РЖД - Российские железные дороги 1458 2
Роснефть НК 434 2
Татфондбанк АИКБ 76 2
Societe Generale - Росбанк АКБ 438 2
Техносила - СервисТрейд 239 2
X5 Group 709 2
РЖД Москва - Павелецкий вокзал - Москва-Павелецкая 14 1
Frank RG - Frank Research Group 0 1
InCity - Модный континент 14 1
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 62 1
Виктория - Сеть супермаркетов 145 1
Газпром ПАО 1008 1
LEGO 202 1
Банк Йошкар-Ола 3 1
Mary Kay - Мэри Кэй 88 1
Ренессанс Страхование 83 1
Сургутнефтегаз - СНГ 193 1
Благосостояние НПФ 33 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 309 1
IKEA - ИКЕА 124 1
ICN Pharmaceuticals - Ай-Си-Эн Фармасьютикалс 22 1
ВТБ - ВТБ24 658 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 29
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 21
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 13
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 3
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 3
Президент Российской Федерации 3770 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 2
Таможня - Таможенная служба 421 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 2
Федеральное казначейство России 1345 2
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 193 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 39 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Рослесинфорг ФГБУ 28 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 554 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 1
Совет при президенте Российской Федерации 55 1
Администрация Президента РФ 904 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 1
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 8 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 35 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 910 51
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 2084 43
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 39
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 38
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 36
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 31
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 4844 25
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения 4966 25
Телефон - Телефонная связь - Голосовая ясвязь - Телефонные звонки - Телефонные системы - Telephone communication, calls, systems 3940 25
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 24
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 24
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 1553 20
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" 1590 18
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ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 1125 15
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1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1314 13
HCL WebSphere - IBM WebSphere 520 10
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 10
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Linux OS 7669 7
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SAP ERP HCM - Human Capital Management - mySAP HR - mySAP Human Resources 180 6
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HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 934 6
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Microsoft SQL Server 1416 4
Oracle Java - язык программирования 2554 4
Mango Cloud Systems - Mango Office 137 3
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - J.D. Edwards World Solution Company 242 3
Diasoft Flextera 56 3
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 534 3
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1С:Розница 70 2
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Abbyy FineReader 214 2
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Terrasoft Creatio 77 2
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Apple iOS 6422 2
Oracle Siebel CRM 209 2
Nokia Symbian OS 1388 2
Microsoft Windows 2104 2
Apple macOS 1457 1
Google Gmail 802 1
R-Style Softlab - RS-Retail 50 1
ЭОС Дело СЭД 4365 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 210 1
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Гребенщиков Дмитрий 26 1
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Утечка мозгов - brain drain 35 1
ДМС - Добровольное медицинское страхование 81 1
УСН - Упрощенная система налогообложения 62 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 92 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 690 1
Алкоголь - Алкогольные напитки - Вино - Виноделие 0 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 1000 1
Торговля - FMCG&Retail - Товары для детей - Детские магазины - Goods for children - Children's stores 0 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 1586 1
Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint 0 1
ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 75 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 1089 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - пиратство 592 1
Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 47 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 9
TAdviser - Центр выбора технологий 243 3
Forbes - Форбс 591 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 3
Juniper Research 468 2
Gartner - Гартнер 3301 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 255 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 46 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1460 2
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
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Создано именных указателей - 92527.
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