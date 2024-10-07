Кузнецкбизнесбанк ускорил обработку клиентских заявок благодаря Dynamika Фронт-офис

Кузнецкбизнесбанк внедрил ИT-решение «Dynamika Фронт-офис». Решение от компании Dynamika, резидента «Сколково», помогает банку сократить время обслуживания клиентов за счет упрощения работы через единый интуитивно понятный для сотрудников веб-интерфейс, повысить качество сервиса, снизить операционные расходы. Об этом CNews сообщили представители Dynamika.

Кузнецкбизнесбанк – это российский банк, оказывающий банковские услуги как юридическим, так и физическим лицам на территории России, имеет 23 дополнительных офиса, головной офис расположен в Новокузнецке Кемеровской области – Кузбасса.

Внедрение «Dynamika Фронт-офис» в Кузнецкбизнесбанке позволило значительно улучшить качество обслуживания клиентов. Через веб-интерфейс сотрудники банка выполняют свой функционал более оперативно, не снижая эффективности. Решение обеспечивает автоматизацию ряда банковских процессов, сокращает время обработки заявок и запросов клиентов, а также повышает точность и качество выполнения операций.

С «Dynamika Фронт-офис» Кузнецкбизнесбанк сократил нагрузку на сотрудников, осуществляющих операционно-сервисное обслуживание клиентов, что привело к снижению операционных расходов. Благодаря автоматизации процессов у сотрудников банка стало меньше сложных рутинных процессов, что позволило перераспределить ресурсы и уделить больше внимания онбордингу клиентов и продажам. Внедрение «Dynamika Фронт-офис» в Кузнецкбизнесбанке позволяет новым сотрудникам освоить работу в системе и адаптироваться.

Банк планирует на 30% сократить время обслуживания клиентов с решением «Dynamika Фронт-офис».

Кузнецкбизнесбанк сотрудничает с компанией Dynamika с 2023 г. Сейчас идет внедрение решения «Dynamika Кредитный конвейер», предлагаются и другие решения, направленные на цифровую трансформацию клиентского пути. Кузнецкбизнесбанк совместно с компанией Dynamika ведет работу по внедрению других решений по оптимизации и систематизации работы сотрудников банка.