Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
OPEX Operating expenses Операционные затраты или операционные расходы
СОБЫТИЯ
Публикаций - 429, упоминаний - 445
OPEX и организации, системы, технологии, персоны:
|Шевченко Владимир 153 11
|Аншина Марина 79 10
|Козлов Михаил 182 9
|Соловьев Владимир 108 7
|Герасимов Александр 46 7
|Зингерман Борис 39 6
|Головин Леонид 26 6
|Шибаев Александр 18 6
|Крючков Максим 9 6
|Рудаков Денис 31 6
|Корчагин Руслан 23 6
|Дегтерева Мария 28 6
|Брагин Павел 25 6
|Межов Игорь 16 6
|Тятюшев Максим 215 6
|Кондратьев Сергей 29 5
|Абакумов Евгений 227 4
|Михалев Евгений 98 4
|Свиридов Владимир 28 4
|Галкин Николай 140 4
|Лазаренко Дмитрий 108 4
|Андронов Сергей 32 4
|Пимков Сергей 13 4
|Исаев Дмитрий 58 4
|Дружинин Станислав 20 4
|Мухин Денис 58 4
|Минаев Андрей 15 4
|Натрусов Артем 313 4
|Чаркин Евгений 317 4
|Сотин Денис 216 3
|Зинкевич Сергей 77 3
|Любимов Олег 57 3
|Колескин Тимур 13 3
|Беляев Алексей 37 3
|Бобровников Борис 104 3
|Чурсин Дмитрий 87 3
|Заржецкий Александр 37 3
|Козак Николай 209 3
|Колесников Юрий 10 3
|Баранов Денис 24 3
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.