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Индексная книга (каталог) CNews*
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OPEX Operating expenses Операционные затраты или операционные расходы

СОБЫТИЯ


06.08.2026 SimpleOne: российские компании теряют десятки миллионов рублей в год на ручной обработке обращений в ИТ, HR, и бухгалтерии 1
03.08.2026 Олег Гомазков: Кибербезопасность — это управление капиталом компании в условиях цифровой неопределенности 2
21.07.2026 Зачем бизнес собирает ИТ-инфраструктуру в готовые ПАК 1
09.07.2026 SD-WAN и ИИ: о чем говорили на «Сетевом лете» 1
09.07.2026 Максим Мелешкин, «Цифра банк»: Без формализации бизнес-процессов внедрение SOAR невозможно 2
08.07.2026 Долг «Почты России» превысил 107 миллиардов 1
07.07.2026 «Цифра банк» ускорил выявление кибермошенников в разы с помощью Security Vision SOAR 1
07.07.2026 55% компаний рассматривает переход на новую модель потребления ИТ-ресурсов в связи с сокращением бюджетов 1
06.07.2026 Исследование: компании в России усиливают интерес к ИИ автоматизации 1
06.07.2026 Исследование «Гравител»: 58% российских компаний готовы передать первичные звонки голосовому ИИ к 2027 году 1
06.07.2026 От «темных данных» до автономных заводов: главные промышленные кейсы на CNews Forum Кейсы 2026 1
06.07.2026 Отгрузки «Группы Астра» выросли на 41% во II квартале 2026 года 1
01.07.2026 Адресное хранение позволило складу «ММ-Колор» стать на 30% эффективнее, обрабатывая заказы на 40% быстрее 1
01.07.2026 «Софтлайн Решения» запускает «Софтлайн Цифровой Актив» – экосистему для управления ИТ-закупками и поддержки в едином окне ПО и оборудования 1
01.07.2026 В ГК «САЛАИР» прогнозируют рост стоимости бытовой техники минимум на 8-10% на фоне подорожания топлива 1
26.06.2026 Ozon заказывает производство 15 тыс. электровелосипедов для российских курьеров 1
26.06.2026 Versta.io упростит возврат товаров для интернет-магазинов 1
26.06.2026 M1Cloud: Итоги первого полугодия 2026 г. российского облачного рынка 1
25.06.2026 «Флант» перешла с публичных облаков в частное на базе собственной виртуализации 1
22.06.2026 Билайн получил сразу две профессиональные премии за технологические решения для бизнеса 1
22.06.2026 Эксперты прогнозируют в 2026 году рост российского рынка корпоративного ПО до 277 миллиардов 1
18.06.2026 VPG LaserONE представила отечественные лазерные решения для промышленности, медицины и телекома 1
11.06.2026 Международный аэропорт Жуковский стал одной из первых площадок для тестирования беспилотной грузовой платформы на перроне 1
05.06.2026 «Нейролаб» и MWS AI разрабатывают методологию измерения финансового эффекта от внедрения ИИ в промышленности 1
02.06.2026 Как сохранить корпоративные коммуникации, несмотря на блокировку популярных мессенджеров 1
27.05.2026 Axenix: системное управление опытом сотрудников позволяет повысить производительность труда в компании до 15% 1
26.05.2026 Представлено обновление Deckhouse: биллинг, усиленная безопасность модулей и линейка управляемых сервисов 1
26.05.2026 Bell Integrator FabricaONE.AI принимает участие в создании новой цифровой платформы для телекоммуникационной компании 1
22.05.2026 Почему экономия на развертывании баз данных может обернуться потерями 1
21.05.2026 Итоги года Moneyman по МСФО: активы выросли до 15 млрд рублей 1
20.05.2026 Nexign и «Флант» договорились о технологическом сотрудничестве 1
14.05.2026 «Группа Астра» представила Astra Cloud на российских процессорах Baikal-S 1
30.04.2026 Денис Мухин, «Группа Астра»: Мы пошли по пути Microsoft и Oracle, предлагая вендорскую облачную модель 1
29.04.2026 Сокращение ИТ-бюджетов становится стимулом для цифровой трансформации 1
28.04.2026 Выручка Ozon подскочила на 100 миллиардов 1
27.04.2026 Red Security расширила технологическую базу сервиса «ГОСТ VPN» решениями «Кода Безопасности» 1
23.04.2026 Автоматизация вместо найма: треть российских компаний меняют подход к управлению сетями из-за дефицита инженеров 2
22.04.2026 Selectel, Data Sapience и GlowByte начали сотрудничество в направлении внедрения ИИ-агентов и корпоративных ИИ-систем 2
14.04.2026 «МегаФон» внедрил роботов-рекрутеров Vocamate AI для подбора персонала в салоны связи 1
10.04.2026 UserGate и mt cloud и запускают MSS-сервис на базе отечественного NGFW 1

Публикаций - 429, упоминаний - 445

OPEX и организации, системы, технологии, персоны:

Broadcom - VMware 2610 39
Microsoft Corporation 25775 37
9594 37
Ростелеком 10948 28
Huawei 4676 24
Cisco Systems 5372 21
Softline - Софтлайн 3743 21
Oracle Corporation 7074 21
Amazon Inc - Amazon.com 3277 20
SAP SE 5601 19
Крок - Croc 1964 19
Intel Corporation 12811 18
IBM - International Business Machines Corp 9699 18
Selectel - Селектел 544 18
Google LLC 12688 17
Yandex - Яндекс 9216 16
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 16
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 15
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 15
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 15
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 15
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 13
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 11
МегаФон 10742 11
Dell EMC 5180 11
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 11
HP Inc. 5883 11
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 10
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 323 10
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 9
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 544 9
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 9
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 305 8
Cloud4Y 311 8
Развитие Бизнеса / Ру 81 8
Commvault 187 8
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 8
Schneider Electric 614 8
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 22
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 9
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 8
Почта России ПАО 2370 7
НСПК - Национальная система платежных карт 948 7
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 7
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 6
Мосводоканал МГУП 69 6
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 89 6
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 6
Абсолют Банк 249 5
Цифра брокер - ФФИН Банк - Цифра банк 12 5
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 5
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 5
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 5
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 5
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 5
ПСБ - Промсвязьбанк 963 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 4
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 4
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 4
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 4
Югория - страховая компания 44 4
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 4
Авилон - AGR Automotive Group - АГР - Volkswagen Group Rus - Фольксваген Груп Рус - Фольксваген Компоненты и Услуги - Скания Лизинг - Скания Финанс - Скания Страхование 58 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
Альфа-Банк 1979 4
Русагро Группа Компаний 379 4
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 4
Ак Барс Банк 283 3
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 145 3
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 3
ВТБ - ВТБ24 671 3
Фаберлик - Faberlic 115 3
Uber 357 3
Открытие НПФ - Лукойл-Гарант НПФ - РГС НПФ - негосударственный пенсионный фонд 20 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 31
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 22
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 21
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 13
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 10
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 7
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 192 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 6
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 5
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 162 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 5
Федеральное казначейство России 1949 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 158 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 1
МИК - Московский инновационный кластер 185 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
Ростех - RITE - Russian Information Technology Export - РусАйтиЭкспорт 21 1
Парк Зарядье 49 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 8
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 4
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 3
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 2
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 2
TIA - Telecommunications Industry Association 90 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
4CIO 20 1
WiMAX Forum 69 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
АКИТ РФ - Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России - Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий 20 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
Совет рынка НП - Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью - Некоммерческое партнерство 4 1
РВИ АНО - Организация развития видеоигровой индустрии 17 1
ФОСТАС - Фонд поддержки системного проектирования, стандартизации и управления проектами 13 1
АРКИ - Ассоциация развития киберспортивной инфраструктуры 5 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
Open Connectivity Foundation - OCF - Открытая связь Фонд - Open Internet Consortium (OIC) - UPnP Forum - Allseen Alliance 13 1
AVIXA - Audiovisual and Integrated Experience Association 1 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 230
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 203
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 171
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 141
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 137
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 127
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 117
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 111
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 110
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IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 81
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 80
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 72
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2307 69
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 66
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 61
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Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 51
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 50
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MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 50
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 47
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 45
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 45
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3192 44
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1377 44
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 43
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 43
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 42
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 41
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 41
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 40
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 39
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 37
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 36
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 36
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 35
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 35
Microsoft Azure 1526 17
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 15
Linux OS 11533 14
Apple iPhone 6 4861 13
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 12
Intel x86 - архитектура процессора 2151 12
Microsoft Windows 16882 11
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 10
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 84 9
Google Android 15243 9
Microsoft Office 4170 9
Google Cloud Platform - GCP 383 8
Broadcom - VMware vSphere 614 7
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 6
Apple iOS 8583 6
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Офис 340 6
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service - Oracle Infrastructure Monitoring - Oracle Infrastructure as a Service 223 5
Docker - Платформа распределённых приложений 543 5
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 186 5
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 702 5
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 156 5
Microsoft Windows 2000 8678 5
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 213 5
FreePik 1841 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 5
Microsoft Teams - MS Teams 670 5
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 485 5
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 4
НКТ - Р7-Офис 543 4
Broadcom - VMware Cloud Foundation Services - VCF - VMware Cloud Services 87 4
Stack Group - M1Cloud - Дата-центр Stack.М1 173 4
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 4
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 177 4
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 56
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 43
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 42
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Аренда 2687 34
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Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 26
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Оптимизация затрат - Cost optimization 972 22
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Финансовые показатели - Financial indicators 2893 21
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Bloomberg 1627 3
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TechSpot 188 2
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НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 19
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 9
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 5
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 3
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CNews Баттл 69 1
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Международный женский день - 8 марта 418 1
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Microsoft Академия CIO - конкурс 48 1
Violin Forum 4 1
CCWF - Call Center World Forum 39 1
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 77 1
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FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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