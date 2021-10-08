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OPEX
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Операционные затраты или операционные расходы


08.10.2021 Как APM-решения помогают малому и среднему бизнесу улучшить работу сайта 1
27.07.2021 Konica Minolta запускает виртуальный ЦОД Cloud Data Centre Services 1
16.07.2021 Какой должна быть идеальная СХД 1
15.07.2021 «Цифровые аборигены» к 2025 г. займут 75% рабочих мест. Что надо предпринять? 1
14.07.2021 Как построить полноценное гибридное облако и снизить стоимость владения ИТ-инфраструктурой 1
13.07.2021 Softline помогла Novaroll масштабировать ИТ-инфраструктуру с помощью СХД 1
13.07.2021 Как корпоративная мобильность меняет клиентский опыт в ритейле: опыт «Леруа Мерлен» 1
06.07.2021 Orange Business Services оснастила флот судоходной компании «Эко шиппинг» безлимитным спутниковым интернетом 1
19.04.2021 Российские телеком-операторы смогут быстрее разворачивать ШПД 1
30.03.2021 Как рассчитать экономическую эффективность использования ИТ-инфраструктуры 4
21.03.2021 VMware vSphere: как получить максимум от облака 1
18.03.2021 «Мы не предполагаем будущее облачного рынка, мы отчетливо его видим в проектах с нашими зарубежными клиентами» — Сергей Боровиков, Softline 1
11.03.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Оптимизация ИТ-инфраструктуры 2021» состоится 18 марта 1
05.02.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Оптимизация ИТ-инфраструктуры 2021» состоится 18 марта 1
28.12.2020 Евгений Коробов, «ВымпелКом»: Облака стали основой цифровой устойчивости бизнеса 1
25.11.2020 Гибридные или мультиоблака: что выбрать 1
25.11.2020 Как экономить десятки тысяч долларов на резервном копировании 1
24.11.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2020» состоится 1 декабря 1
15.10.2020 Коронакризис загнал бизнес в гибридные облака 1
14.09.2020 Почему SD-WAN стал так популярен и что ждет его дальше 1
22.07.2020 Commvault представила новые решения для управления данными 1
16.07.2020 Россия - одна из худших стран Европы по росту публичных облаков 1
10.07.2020 Российские ЦОДы переходят на SDN. В чем преимущества таких решений? 1
14.05.2020 Pure Storage расширила возможности FlashBlade 1
27.04.2020 На российском рынке становится популярным видеонаблюдение как сервис 2
21.04.2020 «Техносерв» и Winnum запустили сервис «Промышленный интернет вещей из облака» 1
13.04.2020 «Лэм Уэстон Белая Дача» создала бюджетную модель на базе Anaplan 1
10.04.2020 Мультиоблачность. Рекомендации от СБКлауд: не забудьте про управление и расходы 1
05.03.2020 Pure Evergreen представила FlashArray следующего поколения 1
27.11.2019 Облачный подход к ИТ: все как сервис 1
18.11.2019 Разбор рынка SD-WAN: какие существуют решения и кому они нужны 1
11.11.2019 Экспертиза: Как развивается отечественный рынок облачных решений 1
08.11.2019 Huawei OceanStor Dorado — неоспоримое преимущество SSD 1
31.10.2019 IaaS для вас: кому это нужно, преимущества и недостатки 1
20.09.2019 Евгений Салихов, OCS: Российский бизнес начинает использовать мультивендорный подход к облакам 1
19.09.2019 Oracle представила автономную операционную систему 1
18.09.2019 IBS DataFort рассказал о возможностях виртуальных графических станций 1
22.06.2019 Оптимизация ИТ-инфраструктуры: отрезать или оставить? 2
01.04.2019 ИТ-стратегия в условиях цифровизации становится атавизмом 1
19.02.2019 «Теле2 Россия» запустила систему инвентаризации Sunvizion Network Inventory 1

Публикаций - 126, упоминаний - 141

OPEX упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VMware 1829 14
Крок 1220 14
Microsoft Corporation 11095 14
Cisco Systems 2040 12
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 10
SAP SE 3215 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 7
Инфосистемы Джет 675 7
Google LLC 7154 7
Уютерра - ПланетаСтрой 24 6
Телеком-защита 48 6
Huawei 2730 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 6
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 5
Selectel - Селектел 137 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 5
Oracle Corporation 3350 5
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 5
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 5
iTeco - Ай-Теко 717 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4681 4
Ланит ГК 1157 4
IBM 3544 4
Intel Corporation 4180 4
Brocade Communications Systems 141 4
Commvault 148 3
Amazon Inc - Amazon.com 1471 3
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 3
Cloud4Y 186 3
Citrix Systems 571 3
Астерос - Asteros 531 3
Veritas Technologies 74 3
Riverbed Technology 103 3
3748 3
Siemens AG - Сименс Россия 656 2
Pure Storage 43 2
Компьюлинк ГК - Compulink 209 2
Yandex - Яндекс 4101 2
Veeam Software 250 2
Softline - Софтлайн 1474 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 6
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм 53 6
Май - Российская торговая компания 49 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 3
Uber Technologies 258 2
Castorama - Касторама 16 2
Балтика - Пивоваренная компания 112 2
Uber 257 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 2
Русская кожа - Рязанский кожевенный завод 3 1
ВТБ - Транскредитбанк 74 1
IKEA - ИКЕА 81 1
ВТБ24 583 1
Кордиант - Cordiant - ранее Сибур-Русские шины 32 1
Траско - Trasko 27 1
ЗапСибНефтехим 19 1
ФК Краснодар - российский футбольный клуб 8 1
OTM - Рекламно-технологическая группа 8 1
Global CIO 28 1
Казахмыс - Kazakhmys 24 1
LabQuest - ЛабКвест - Медицинская лаборатория 7 1
ТНК-ВР Холдинг 148 1
Мираторг 12 1
Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 29 1
Фармаимпекс - Бережная Аптека, Аптека от склада, Аптека Экона 1 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 1
Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания 1 1
Сентинел Кредит Менеджмент 13 1
Право.ру 5 1
Ренессанс Жизнь - страховая компания 22 1
Europ Assistance - Европ Ассистанс СНГ 6 1
Самолёт ГК 14 1
Смоленская АЭС - Атомная электростанция 12 1
Lamb Weston Maijer - Лэм Уэстон Белая Дача 1 1
Интерхолдинг 2 1
Челябэнергосбыт 11 1
ЕС-лизинг 13 1
СПСР-Экспресс - SPSR Express 31 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 1
МИАЦ ГУЗ ВО г. Владимир - Медицинский информационно-аналитический центр Владимирской области 17 5
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
ФКУ ЦЭАИТ СП - Федеральный центр информатизации Счетной палаты Российской Федерации 6 1
МКС - Международная космическая станция 98 1
Федеральное казначейство России 766 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 919 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 510 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
Счётная палата РФ 460 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
4CIO 12 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 21
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 20
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 20
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 15
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 15
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 12
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 11
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 10
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 8
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 8
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 6
OpenStack 347 5
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 91 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4528 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 5
Kubernetes 307 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 4
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 4
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 4
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1699 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 4
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 163 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1253 3
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 521 3
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 3
RTO - Recovery Time Objective - RPO - Recovery Point Objective - Время, необходимое для восстановления ИТ-ресурсов после сбоя - Время максимально допустимых потерь данных до момента возникновения сбоя 57 3
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1212 3
DevOps - Development и Operations 297 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 3
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Программно-определяемая глобальная сеть 114 2
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 373 2
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 326 2
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 2
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 283 2
Microsoft Azure 1171 8
AWS - Amazon Web Services 568 8
Google Android 10751 6
Apple iOS 5742 4
Linux OS 4260 4
VMware Cloud Foundation Services (VCF) 48 3
Microsoft Office 365 769 3
Microsoft Windows 10 6645 3
Google Cloud Platform - GCP 194 3
Brocade Flow Optimizer - Brocade Flow Manager 5 2
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 130 2
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 504 2
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 2
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 2
Brocade VDX - серия модульных Ethernet-коммутаторов 12 2
Brocade MLXe - серия маршрутизаторов 4 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 789 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 145 2
Pure Storage Purity 6 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 2
Brocade Fabric Vision 5 2
Brocade ICX - серия коммутаторов для кампусных сетей 5 2
Dropbox - Файловый хостинг 390 2
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 100 2
VMware Horizon 55 2
Brocade SDN Controller 5 2
Brocade VCS Fabric - Brocade Virtual Cluster Switching 8 2
Microsoft SQL Server 795 2
Brocade Network Subscription 2 2
Nvidia GeForce GTX 2067 2
Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 88 2
Intel x86 - Архитектура процессора 992 2
VMware vCloud Director - VMware vCD 96 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 1
Microsoft Skype 1469 1
Rakuten Viber 429 1
Microsoft Office 1942 1
Brocade SAN Fabric 7 1
Infinidat InfiniBox - СХД 13 1
Яндекс.Маркет 439 1
Четвернин Алексей 651 7
Герасимов Александр 40 7
Брагин Павел 22 6
Межов Игорь 15 6
Дегтерева Мария 25 6
Головин Леонид 25 6
Свиридов Владимир 10 3
Бобровников Борис 86 3
Колесников Юрий 9 3
Антонов Андрей 16 3
Барашов Андрей 3 3
Шевченко Владимир 135 2
Маляревский Павел 3 2
Михалев Евгений 40 2
Абакумов Евгений 103 2
Хомков Игорь 40 1
Галкин Николай 15 1
Кушнир Леонид 16 1
Исанин Антон 28 1
Коробов Евгений 22 1
Мольский Александр 11 1
Козлов Иван 21 1
Фридберг Николай 1 1
Лобанов Герман 2 1
Филатов Петр 2 1
Прохоров Александр 86 1
Залманов Андрей 29 1
Талдыкина Наталья 24 1
Салихов Евгений 3 1
Балякин Андрей 13 1
Кривошеев Марк 1 1
Нестеров Алексей 79 1
Главчев Владимир 17 1
Летунов Илья 48 1
Березин Максим 60 1
Белоусов Максим 59 1
Поляков Сергей 60 1
Чаркин Евгений 182 1
Блинов Михаил 73 1
Петров Михаил 88 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 81
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 15
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 8
Германия - Федеративная Республика 3643 7
Европа 3759 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 5
Казахстан - Республика 2632 4
Восточная Европа 1679 4
Украина 3372 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 3
Россия - ПФО - Казань 1518 3
Япония 2788 3
Россия - Уфа 642 2
Франция - Французская Республика 2126 2
Индия - Республика 2173 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 2
Беларусь - Белоруссия 2090 2
Польша - Республика 829 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2062 2
Россия - СФО - Новосибирск 1969 2
США - Техас 223 1
США - Нью-Йорк - Манхэттен 31 1
Румыния 344 1
Европа Западная 614 1
Россия - Архангельск 207 1
Россия - Ижевск 306 1
Европа Центральная и Восточная - CEE - Central and Eastern Europe 51 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 662 1
США - Сан-Хосе 109 1
Сербия - Республика 129 1
Россия - Южно-Сахалинск 158 1
Россия - Мурманск 257 1
Россия - Тобольск 70 1
Россия - Лыткарино 30 1
Россия - Челябинская область 658 1
Россия - ПФО - Самара 1289 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1117 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 22
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 21
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 14
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 13
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1206 9
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2852 6
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 4
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
КПД - Коэффициент полезного действия 65 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 2
Аутсорсинг 84 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 2
Информационное общество - Государственная программа 282 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 103 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 67 1
СAPEX - Capital expenditure - Капитальные затраты 7 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1161 1
U.S. Bankruptcy Code - Кодекс США о банкротстве 8 1
Whitebox 3 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 61 1
Пиратство - Авторское право 209 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 281 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 48 1
РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 31 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 536 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
Thomson Reuters - Рейтер 1735 1
CNews Analytics 1990 10
Gartner 2192 5
IDC - International Data Corporation 2720 4
Juniper Research 278 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 383 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 509 1
Data Insight - Исследовательское агентство 71 1
Markets&Markets Research 78 1
IHS Markit 21 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 91 1
CNews Analytics Крупнейшие поставщики ИТ для операторов связи 9 1
Current Analysis 9 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
Сколково МШУ - Московская школа управления 11 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 1
Сириус - Образовательный центр 85 1
Cisco DevNet Automation Exchange - Программа содействия разработчикам 9 1
СКФУ - Северо-Кавказский федеральный университет 4 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 1
CNews AWARDS 291 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
Microsoft Академия CIO - конкурс 48 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762933, в очереди разбора - 666621.
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