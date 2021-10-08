Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
OPEX
Operating expenses
Операционные затраты или операционные расходы
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 126, упоминаний - 141
OPEX упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Четвернин Алексей 651 7
|Герасимов Александр 40 7
|Брагин Павел 22 6
|Межов Игорь 15 6
|Дегтерева Мария 25 6
|Головин Леонид 25 6
|Свиридов Владимир 10 3
|Бобровников Борис 86 3
|Колесников Юрий 9 3
|Антонов Андрей 16 3
|Барашов Андрей 3 3
|Шевченко Владимир 135 2
|Маляревский Павел 3 2
|Михалев Евгений 40 2
|Абакумов Евгений 103 2
|Хомков Игорь 40 1
|Галкин Николай 15 1
|Кушнир Леонид 16 1
|Исанин Антон 28 1
|Коробов Евгений 22 1
|Мольский Александр 11 1
|Козлов Иван 21 1
|Фридберг Николай 1 1
|Лобанов Герман 2 1
|Филатов Петр 2 1
|Прохоров Александр 86 1
|Залманов Андрей 29 1
|Талдыкина Наталья 24 1
|Салихов Евгений 3 1
|Балякин Андрей 13 1
|Кривошеев Марк 1 1
|Нестеров Алексей 79 1
|Главчев Владимир 17 1
|Летунов Илья 48 1
|Березин Максим 60 1
|Белоусов Максим 59 1
|Поляков Сергей 60 1
|Чаркин Евгений 182 1
|Блинов Михаил 73 1
|Петров Михаил 88 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762933, в очереди разбора - 666621.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 762933, в очереди разбора - 666621.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru