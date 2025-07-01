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Кондратьев Сергей


УПОМИНАНИЯ


01.07.2025 Beeline Cloud реализовал более 40 проектов для международных партнеров 1
21.11.2024 Beeline Cloud усилил защиту от DDoS-атак для компании edna 1
10.10.2024 Beeline Cloud и Novardis стали стратегическими партнерами 1
10.09.2024 Агентство «Этажи» сократило затраты на 20% с помощью решений Beeline cloud 1
06.08.2024 Beeline Cloud обеспечил стабильную работу сети магазинов Sunlight 1
02.08.2024 Beeline Cloud завершил проект миграции и модернизации ИТ-инфраструктуры R-Style Softlab 1
30.07.2024 «Холодильник.ру» перевел инфраструктуру на Deckhouse Kubernetes Platform в облаке beeline cloud 1
18.07.2024 Beeline cloud реализовала проект локализации ИТ-инфраструктуры для страховой компании «Герса» 1
04.07.2024 Beeline Cloud и «Оптимакрос» объявили о стратегическом партнерстве 1
26.06.2024 beeline cloud обеспечил безопасность данных компании «Газелькин» после хакерской атаки 1
26.06.2024 Beeline Cloud поддерживает развитие ИИ в здравоохранении 1
25.06.2024 Beeline Cloud помог «Холодильник.ру» ускорить и масштабировать свою платформу 1
21.05.2024 beeline cloud и «DатаРу Консалтинг» заключили партнерское соглашение 1
17.05.2024 Саратовская область перешла на облачные решения beeline cloud 1
29.09.2023 Auxo в партнерстве с beeline cloud реализовывает процесс локализации ИТ-процессов для международной логистической компании 1
04.07.2023 билайн помог мигрировать в облака Commonwealth Partnership 1
18.05.2023 «Русский Краб» запустил свои нейросети в beeline cloud 1
08.07.2022 Как облако DataFort (ГК «ВымпелКом») помогло достичь АО «Новосибирскэнергосбыт» стопроцентного уровня цифровизации 1
08.07.2022 10 простых шагов: как мигрировать из иностранного в российское облако 1
30.03.2021 Как рассчитать экономическую эффективность использования ИТ-инфраструктуры 1
11.03.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Оптимизация ИТ-инфраструктуры 2021» состоится 18 марта 1
17.06.2015 В Москве открылся энергоэффективный дата-центр Cloud DC Moscow 1 2

Публикаций - 22, упоминаний - 23

Кондратьев Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8956 20
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 289 6
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 467 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1156 2
Eaton - Tripp Lite 15 2
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 436 2
Seiko Epson Europe B. V. 24 2
Microsoft Corporation 24909 1
Intel Corporation 12339 1
Citrix Systems 824 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 345 1
Seiko Epson Corporation 899 1
Mirantis - Мирантис 36 1
CloudEyE 8 1
Ростех - Автоматика Концерн 1681 1
Масштабные решения 18 1
Broadcom - VMware 2411 1
БАРС Груп 552 1
ИБИК 6 1
НЛМК ИТ - НЛМК Информационные технологии - НЛМК Лаборатория совместных инноваций 14 1
Veeam Software 322 1
Veneta System - Венета Систем - Clever bros - Клевер Бразерс 15 1
8543 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 231 1
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 140 1
К-МИС - К-Скай - K-SkAI 23 1
Optimacros - Оптимакрос 72 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 665 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 730 1
Novardis - Новардис Консалтинг 61 1
Edna - ЭДНА - ОСК - ранее mfms 32 1
CloudDC - АйЭмТи 9 1
Flant - Флант 123 1
Столичные аптеки 11 2
Ак Барс Банк 274 2
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 127 2
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 86 2
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 82 2
Почта России ПАО 2176 1
Ингосстрах СПАО 439 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 274 1
Новосибирскэнергосбыт 16 1
CMWP - Комонвелс партнершип - Cushman & Wakefield 7 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 258 1
Sunlight - Санлайт - Солнечный свет - ювелирная сеть 31 1
Этажи 0 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3151 1
Правительство Саратовской области - органы государственной власти 57 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1457 1
Совет рынка НП - Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью - Некоммерческое партнерство 4 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16347 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68977 17
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22025 16
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29441 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53679 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11482 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30772 7
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2924 5
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8449 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16497 5
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2657 5
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1009 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9733 4
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1563 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21144 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10799 4
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1124 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3366 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13956 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11585 3
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4141 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5995 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6383 3
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2010 3
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 856 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1974 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7792 2
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1051 2
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 592 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8320 2
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СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12928 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6500 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11957 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13046 2
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1637 2
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1891 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10655 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11671 2
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 132 18
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 636 2
Intel SGX - Intel Software Guard Extensions 42 2
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 119 2
Microsoft Windows 7 1988 1
Microsoft Azure 1432 1
Broadcom - VMware vSphere 574 1
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization - Роса Виртуализация 90 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 119 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Server - RELS 65 1
Huawei ECS - Huawei AI Elastic Cloud Servers 6 1
Intel One API - Intel oneAPI Project 16 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 75 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1405 1
Veeam Backup&Replication - Veeam B&R 110 1
Broadcom - VMware vCloud Suite 97 1
Seiko Epson PrecisionCore 12 1
Seiko Epson WorkForce - Seiko Epson WF - серия принтеров 31 1
Veeam Cloud Connect 43 1
Broadcom - VMware vCloud Availability 10 1
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 200 1
Proxmox VE - Proxmox Virtual Environment 27 1
Seiko Epson Open Platform 2 1
Минстрой РФ - Стройкомплекс РФ - ГИСОГД - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 56 1
К-МИС - К-Скай Webiomed СППВР - Вебиомед - Система поддержки принятия врачебных решений 31 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - Cloud MFA 4 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 196 1
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - AWS S3 Object Lock - AWS S3 Object Storage - облачное объектное хранилище 215 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Почта 360 - Yandex Mail 173 1
MyQ - MyQ Print Server 10 1
Колескин Тимур 13 2
Бобылев Максим 7 2
Галкин Дмитрий 27 2
Колесников Юрий 10 2
Барашов Андрей 3 2
Антонов Андрей 21 2
Маляревский Павел 3 2
Логинов Игорь 3 2
Санин Павел 2 2
Зудин Дмитрий 2 2
Андрианова Ольга 4 2
Стешов Василий 3 2
Максимов Дмитрий 9 2
Клепиков Алексей 118 1
Дьяков Петр 12 1
Бирюков Олег 34 1
Давудов Виталий 1 1
Куракина Алина 4 1
Рязанов Игорь 2 1
Третьяченко Алексей 1 1
Прокопенко Константин 14 1
Гургенидзе Георгий 1 1
Лядов Михаил 11 1
Новицкий Роман 11 1
Старков Владимир 13 1
Бадмаева Ксения 1 1
Павелко Станислав 5 1
Александров Вячеслав 6 1
Щербаков Дмитрий 5 1
Эшалиев Эдгар 1 1
Ногтев Игорь 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 150328 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44450 3
Европа Восточная 3110 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17575 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52703 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4021 1
Европа 24426 1
Бразилия - Федеративная Республика 2403 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2577 1
Россия - СФО - Новосибирск 4468 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1760 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2765 1
Россия - ПФО - Саратовская область 767 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5622 13
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49576 5
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Аудит - аудиторский услуги 2845 4
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CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 440 3
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Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1961 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5771 2
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TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2215 1
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Экономический эффект 1125 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3712 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4101 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1783 1
Английский язык 6768 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6403 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3666 1
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Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2516 1
Прописка - регистрация по месту постоянного проживания 197 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2835 1
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Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1224 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8230 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 77 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 341 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1368852, в очереди разбора - 750246.
Создано именных указателей - 177786.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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