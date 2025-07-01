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Кондратьев Сергей
УПОМИНАНИЯ
Кондратьев Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3151 1
|Правительство Саратовской области - органы государственной власти 57 1
|Колескин Тимур 13 2
|Бобылев Максим 7 2
|Галкин Дмитрий 27 2
|Колесников Юрий 10 2
|Барашов Андрей 3 2
|Антонов Андрей 21 2
|Маляревский Павел 3 2
|Логинов Игорь 3 2
|Санин Павел 2 2
|Зудин Дмитрий 2 2
|Андрианова Ольга 4 2
|Стешов Василий 3 2
|Максимов Дмитрий 9 2
|Клепиков Алексей 118 1
|Дьяков Петр 12 1
|Бирюков Олег 34 1
|Давудов Виталий 1 1
|Куракина Алина 4 1
|Рязанов Игорь 2 1
|Третьяченко Алексей 1 1
|Прокопенко Константин 14 1
|Гургенидзе Георгий 1 1
|Лядов Михаил 11 1
|Новицкий Роман 11 1
|Старков Владимир 13 1
|Бадмаева Ксения 1 1
|Павелко Станислав 5 1
|Александров Вячеслав 6 1
|Щербаков Дмитрий 5 1
|Эшалиев Эдгар 1 1
|Ногтев Игорь 1 1
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