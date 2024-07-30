«Холодильник.ру» перевел инфраструктуру на Deckhouse Kubernetes Platform в облаке beeline cloud

Онлайн-ритейлер «Холодильник.ру» повысил производительность и надежность своих сервисов с помощью Deckhouse Kubernetes Platform в облаке beeline cloud.

«Холодильник.ру» стремился обеспечить высокую производительность и отказоустойчивость своей цифровой платформы, особенно в периоды пиковых нагрузок, таких как акции и распродажи. Для этого было решено перейти на современную платформу управления контейнерами Deckhouse Kubernetes Platform (DKP), которая обеспечивает гибкость, масштабируемость и надежность ИТ-инфраструктуры.

В результате реализации проекта онлайн-ритейлер получил возможность автоматического масштабирования ресурсов в зависимости от текущих нагрузок, что позволило повысить устойчивость системы к сбоям и минимизировать время простоя. Скорость развертывания новых приложений сократилось на 30%, предоставляя возможность быстрее вводить новые функции и обновления. Использование платформы DKP в beeline cloud снизило затраты на поддержку и управление ИТ-инфраструктурой, а интеграция современных инструментов безопасности обеспечила соответствие высоким стандартам защиты данных.

«Kubernetes — признанный во всем мире стандарт оркестрации, а платформа Deckhouse Kubernetes Platform предоставляет необходимый функционал для работы с этой технологией. Радует, что все больше отечественных компаний, в том числе, из сферы онлайн-ритейла, используют преимущества контейнеров в сочетании с самыми современными технологиями управления, такими как DKP, повышая тем самым эффективность бизнеса и надежность ИТ-инфраструктуры», – отметил Вячеслав Александров, директор по развитию бизнеса и отношений с клиентами Deckhouse.

Проект модернизации ИТ-инфраструктуры «Холодильник.ру» реализован в качестве сервиса Kubernetes на базе Deckhouse Kubernetes Platform в облаке beeline cloud. Данный сервис предоставляет платформу для развертывания и управления контейнеризированными приложениями, обеспечивает безопасность систем, мониторинг, балансировку трафика, а также автомасштабирование инфраструктуры при росте нагрузок.

«Наши сервисы помогли "Холодильник.ру" не только улучшить производительность и надежность платформы, но и значительно сократить время развертывания новых решений. Это очередной пример того, как современные облачные технологии могут трансформировать бизнес и повысить его эффективность», – сказал коммерческий директор beeline cloud Сергей Кондратьев.

Директор департамента поддержки «Холодильник.ру» Дмитрий Максимов сказал: «Работа с beeline cloud позволила не только улучшить производительность и надежность нашей платформы, но и значительно сократить время развертывания новых решений. Мы довольны результатами и уверены, что это сотрудничество будет продолжаться и дальше».