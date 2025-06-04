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Максимов Дмитрий


УПОМИНАНИЯ


04.06.2025 CNews.Миллиардеры: опубликован первый рейтинг самых богатых владельцев публичных цифровых компаний России 1
30.07.2024 «Холодильник.ру» перевел инфраструктуру на Deckhouse Kubernetes Platform в облаке beeline cloud 1
25.06.2024 Beeline Cloud помог «Холодильник.ру» ускорить и масштабировать свою платформу 1
29.09.2022 Акционеры Positive Technologies заработали на бирже почти миллиард 1
19.09.2022 Акционеры Positive Technologies заработают на бирже свыше 3 миллиардов 1
27.05.2022 В «Сбермаркете» назначен директор по продукту в клиентском домене 2
20.12.2021 Positive Technologies вышла на биржу в обход санкций и получила оценку 60 миллиардов 2
17.03.2021 Разработчик мессенджера Dialog Enterprise представил платформу для создания коммуникационных инструментов 1
02.06.2017 Страховая компания Intouch создает FiiLab и ищет fintech и insurtech-проекты 1
11.12.2014 «Северсталь» внедрила мобильную систему заявок и заказа продукции 1

Публикаций - 10, упоминаний - 12

Максимов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1300 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8907 2
SAP SE 5334 1
Крок - Croc 1785 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 466 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13271 1
Yandex - Яндекс 7755 1
Diasoft - Диасофт 937 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1692 3
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 82 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7615 1
Северсталь ПАО - Severstal 502 1
Intouch Insurance - Интач Страхование 33 1
Северсталь Российская сталь 23 1
Право.ру 14 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 158 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 729 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4976 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 150 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1558 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 358 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68285 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12413 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20807 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29122 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53019 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15044 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2390 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16243 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4657 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11565 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6880 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4521 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14041 2
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 984 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2625 2
EMS - Element Management System - Система управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры, устройствами и конфигурациями -  ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой 301 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8383 1
MLOps - NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 175 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 566 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1165 1
CPaaS - Cloud Communication Platform-as-a-Service - коммуникационные платформы как сервис 30 1
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 516 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12338 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14107 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1116 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4184 1
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование - Страховая телематика - Онлайн-страхование 159 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5888 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13817 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12908 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7493 1
Кибербезопасность - SVM - Security and Vulnerability Management - Управление уязвимостями - Системы анализа защищенности и управления уязвимостями - ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей - сканеры безопасности 276 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9434 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2256 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7078 1
Умные платформы 1759 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24875 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26045 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21861 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6898 1
Google Android 14289 2
Apple iOS 7977 2
Microsoft Windows 15913 2
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 113 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7178 1
Apple iPad 3885 1
Linux OS 10250 1
Apple macOS 2113 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 866 1
SAP Mobile Platform - mySAP Mobile Business Solutions - SAP Global Mobility Solutions 32 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 894 1
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 185 1
Сбер - Dialog - Диалог - Салют для бизнеса - Мессенджер 76 1
Крок - Цифровой рабочий 64 1
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 111 1
SAP Mobile Platform - SAP MEAP SUP - SAP Mobile Enterprise Application Platform Sybase Unwired Platform 10 1
SAP Mobile Platform - SAP Afaria EMM 23 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 127 1
Максимов Юрий 30 3
Киреев Евгений 4 3
Симис Борис 17 2
Кондратьев Сергей 21 2
Настасенко Марина 9 1
Терехов Олег 8 1
Астахов Константин 23 1
Баранов Денис 19 1
Вольфсон Борис 15 1
Пустовой Максим 34 1
Россия - РФ - Российская федерация 149326 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52612 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17486 1
Индия - Bharat 5540 1
Бразилия - Федеративная Республика 2396 1
Америка Южная 858 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7644 3
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6295 3
Финансовые показатели - Financial indicators 2571 3
Рыночная капитализация - Market capitalization 533 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5251 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30226 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24820 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7099 2
Фондовая биржа - SPO - Secondary Public Offering - Вторичное публичное размещение акций компании 74 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5995 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1273 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1514 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14156 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3607 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19268 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5020 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3006 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10192 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49296 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9089 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52687 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16738 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 726 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6071 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1086 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2778 1
White Label - Формат партнерского сотрудничества 113 1
Бухгалтерия - FCF - Free Cash Flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты - OCF - Operation Cash Flow - Операционный денежный поток 146 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1172 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4781 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3384 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1646 1
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 389 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2807 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5675 1
Бухгалтерия - Cash Flow - Денежный поток - поток денег - поток платежей - кэш-фло, кэш 353 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5599 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1032 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363682, в очереди разбора - 753242.
Создано именных указателей - 176098.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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