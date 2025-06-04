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Максимов Дмитрий
УПОМИНАНИЯ
Максимов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4976 1
|ЦСР - Центр стратегических разработок 150 1
|U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1558 1
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 358 1
|Максимов Юрий 30 3
|Киреев Евгений 4 3
|Симис Борис 17 2
|Кондратьев Сергей 21 2
|Настасенко Марина 9 1
|Терехов Олег 8 1
|Астахов Константин 23 1
|Баранов Денис 19 1
|Вольфсон Борис 15 1
|Пустовой Максим 34 1
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