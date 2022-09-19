Акционеры Positive Technologies заработают на бирже свыше 3 миллиардов

Компания Positive Technologies, получив в конце 2021 г. листинг на Московской бирже, начинает проведение вторичного размещения акций. В ходе него существующими акционерами компании будет продано 4% акций на сумму 3,168-3,45 млрд руб.

Positive Technologies проводит SPO

Компания Positive Technologies объявила о намерении провести вторичное размещение акций (SPO). Планируется продать 2,64 млн акций или 4% от их общего числа головной структуры Positive Technologies компании «Группа Позитив». Благодаря этому free float (объем свободного обращения акций) компании увеличится с 10% до 14%.

SPO пройдет без дополнительной эмиссии акций. Продавцами акций выступят основные владельцы компании и ее топ-менеджмент. Ни один из них полностью не выйдет из капитала компании.

Ценовой диапазон размещения составит от 1,2 тыс. руб. до 1,32 тыс. руб. за одну акцию. Итоговая цена за одну акцию будет установлена продающими акционерами не позднее 28 сентября 2022 г. Ожидается, что она не превысит цену закрытия последнего торгового дня периода сбора заявок.

Действующие акционеры Positive Technologies в ходе SPO продадут 4% акций на сумму 3,17-3,45 млрд рублей

Таким образом, объем размещения составит 3,168 млрд руб. - 3,45 млрд руб. Период сбора заявок продлится с 19 по 27 сентября 2022 г. Каждый покупатель акций в ходе SPO в течение года сможет приобрести еще одну акцию на каждые приобретенные им четыре акции по цене проведения SPO.

Как Positive Technologies выходила на бирже

«Группа Позитив» в конце 2021 г. вышла на Московскую биржу в режиме прямого листинга. Это стало первым размещением высокотехнологической компании в рамках данного режима. На бирже начались торги 10% акций компании, принадлежавшим бывшим и нынешним (на тот момент) сотрудникам компании и партнерам компании, получившим акции в рамках программы дарения.

В первый день торги акциями начались на отметке 770 руб. За тот день объем сделок составил 417 млн руб. На момент завершения первого торгового дня капитализация компании составила 59,68 млрд руб. На текущий момент акции компании торгуются на отметке 1,28 тыс. руб.

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Основным акционером Positive Technologies является ее бывший гендиректор Юрий Максимов, которому принадлежат 52% акций. Члену совета директоров Евгению Кирееву принадлежит 7,9% акций соответственно. С 2021 г. одна из структур группы - «Позитив текнолоджиз» - находится под санкциями США из-за обвинений в сотрудничестве с российскими спецслужбами.

Финансовые показатели Positive Technologies

Выручка Positive Technologies в 2021 г. составила 7,08 млрд руб. (рост за год – 28%, показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) – 2,93 млрд руб. (рост 35%), чистая прибыль 1,91 млрд руб. (рост 26,5%). По итогам 2022 г. компания планирует получить выручку в диапазоне 11-14 млрд руб., показатель EBITDA – 4-6 млрд руб., чистую прибыль – 3-5 млрд руб.

Перспективы российских разработчиков средств информационной безопасности в России и в мире

По данным «Центра стратегических разработок», рынок кибербезопасности в России с 185,9 млрд руб. в 2021 г. увеличится в 2,5 раза до 469 млрд руб. в 2026 г. Мировой рынок для российских разработчиков в сфере информационной безопасности за этот период вырастет в четыре раза – с 113 млрд руб. до 446 млрд руб. Общий объем рынка решений дружественных стран в сфере информационной безопасности составляет $40 млрд, из этой доли российские поставщики смогут занять $8 млрд.

По мнению Positive Technologies, росту бизнеса компании в России будет способствовать уход зарубежных поставщиков решений в сфере информационной безопасности, которые занимали 40% рынка. Это же событие должно показать странам-членам БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Америка) необходимость достижения технологического суверенитета. Кроме того, Россия за последнее время получила практический опыт отражения кибератак в «боевых» условиях.