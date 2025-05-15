Разделы

ЦСР Центр стратегических разработок

ЦСР – некоммерческая организация, играющая ведущую роль в разработке и реализации стратегии долгосрочного развития экономики Российской Федерации. ЦСР был основан в декабре 1999 года. Направления исследований фонда: экономика, социальные науки, право, коммуникации, пространственное развитие, энергоэффективность и т.д.

СОБЫТИЯ


15.05.2025 Объем рынка СУБД к 2031 г. превысит 251 млрд рублей

Центр стратегических разработок (ЦСР) провел ежегодное исследование рынка систем управления базами данных (СУБД) и инструменто
03.04.2025 Центр стратегических разработок провел первое в России исследование рынка NGFW-решений для защиты от сетевых киберугроз

По оценке ЦСР, в 2024 г. объем рынка составил 52,2 млрд руб., в годовом выражении рост составил 30,1%,

22.11.2024 ЦСР и АО «ГЛОНАСС» составят универсальный рейтинг регионов России по подключению к системе «ЭРА-ГЛОНАСС»

ное повлиять на благо миллионов наших граждан», - сказала первый заместитель генерального директора ЦСР Татьяна Горовая. По словам Алексея Райкевича, уже ведется совместная кропотливая работа н
11.10.2024 Security Vision вошла в топ-3 рейтинга вендоров ЦСР в категории «Средства защиты инфраструктуры»

Центр Стратегических Разработок (ЦСР) опубликовал прогноз развития рынка кибербезопасности в Российской Федерации на 2024-2028
27.09.2024 Angara Security: к 2027 г. прогнозируется двукратный объем рынка безопасной разработки ПО

ртозамещения и технологического суверенитета. Сдерживающими факторами развития рынка в исследовании ЦСР называются отсутствие альтернатив зарубежным продуктам и ожидание возобновления поставок

16.09.2024 «Интеллектуальный штаб Правительства» получит 3 миллиарда на цифровые модели госорганов и МФЦ

вых моделей повышения эффективности деятельности госорганов Фонд «Центр стратегических разработок» (ЦСР) в 2021-2030 гг. получит из федерального бюджета 3,18 млрд руб. на разработку целевых мод
30.08.2024 Исследование ЦСР: объем российского рынка безопасной разработки ПО достиг 10 млрд рублей в 2023 году

Фонд «Центр стратегических разработок» (ЦСР) провел первое в России исследование рынка безопасной разработки программного обеспечения
30.08.2024 Объем российского рынка безопасной разработки ПО может достичь 60 млрд рублей в 2027 году

г., а наиболее оптимистичный — в семь раз относительно 2022 г. Об этом CNews сообщили представители ЦСР. По усредненной оценке ЦСР, объем российского рынка безопасной разработки по итога
07.06.2024 Исследование Фонда «ЦСР «Северо-Запад» и Positive Technologies: дефицит кадров на рынке ИБ России к 2027 году достигнет 60 тысяч

ных в той или иной позиции», — сказал Дмитрий Санатов, руководитель головного офиса, партнер фонда «ЦСР «Северо-Запад». Согласно исследованию, в течение ближайших трех лет в области ИБ можно ож
23.05.2024 Исследование: группа Arenadata лидирует по количеству внедрений продуктов

чиков СУБД и инструментов обработки данных, согласно исследованию Центра стратегических разработок (ЦСР). Аналитики ЦСР прогнозируют рост рынка систем управления и обработки данных до 95
14.11.2023 Продавцов Ozon, Wildberries и «Яндекс маркета» хотят заставить возмещать убытки «Почты России» из своего кармана

Помочь «Почте» деньгами Центр стратегических разработок (ЦСР) выступил с инициативой по перекладыванию убытков «Почты России» на плечи продавцов марке
07.12.2022 Власти хотят пускать иностранных инвесторов в российскую ИТ-компании только через правительственную комиссию

Наблюдатели от государства Центр стратегических разработок (ЦСР) предложил создать правительственную комиссию, которая будет одобрять или не одобрять иностранные инвестиции в российские ИТ-компании. Доклад «Контроль иностранного влияния в ИТ-секторе» оп
10.11.2020 Президент фонда «Центр стратегических разработок» возглавил рабочую группу по цифровому госуправлению

Президент фонда «Центр стратегических разработок» Владислав Онищенко назначен руководителем рабочей группы «Цифровое государственное управление» организации «Цифровая экономика». Первое заседание рабочей группы
04.04.2018 ПФР, Казначейство, ЦСР, ФАС, ДИТ Москвы, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018»

ся рынок ИТ в госсекторе в 2018 г.? Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «ИКТ в госсекторе 2018» Среди докладчиков и участников дискуссии:  Мария Шклярук, вице-президент Центра стратегических разработок; Евгений Турчак, начальник Департамента организации предоставления государственных услуг, ПФР; Анна Катамадзе, заместитель руководителя Федерального казначейств
02.04.2018 ПФР, Казначейство, ЦСР, ФАС, ДИТ Москвы, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018»

ся рынок ИТ в госсекторе в 2018 г.? Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «ИКТ в госсекторе 2018» Среди докладчиков и участников дискуссии:  Мария Шклярук, вице-президент Центра стратегических разработок; Евгений Турчак, начальник Департамента организации предоставления государственных услуг, ПФР; Анна Катамадзе, заместитель руководителя Федерального казначейств
25.12.2017 Автоматизация как стратегия: опыт построения Центра сервисных решений в ЕВРАЗе

CNews: Расскажите, пожалуйста, о предпосылках создания Центра сервисных решений (ЦСР) в ЕВРАЗе. Какие цели и задачи были поставлены перед ЦСР? Максим Сбытов: ЕВРАЗ — крупный холдинг с активами в разных странах, и на каждом предприятии есть HR-службы. Передовой опыт в
02.07.2009 «Центр стратегических разработок» доверил IBS DataFort сопровождение ИС

ертной деятельности (семинаров, обсуждений, мозговых штурмов, рабочих встреч) в 2006 г. руководство ЦСР привлекло внешнего сервис-провайдера – компанию IBS DataFort. Специалисты IBS DataFort вы

Публикаций - 162, упоминаний - 229

ЦСР и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1502 29
Microsoft Corporation 25237 13
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 339 12
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 490 10
Ростелеком 10308 10
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1216 10
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5276 10
Oracle Corporation 6867 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14229 9
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1144 8
SAP SE 5427 7
Softline - Софтлайн 3262 7
Yandex - Яндекс 8435 7
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 394 7
Газинформсервис - ГИС 410 6
8984 6
InnoSTage - Инностейдж 193 5
Intel Corporation 12541 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2483 5
Код Безопасности 702 5
Nvidia Corp 3731 4
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 393 4
Swordfish Security - Свордфиш Секьюрити 29 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1702 4
Cisco Systems 5222 4
Крок - Croc 1814 4
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 789 4
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1075 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3304 4
IBM - International Business Machines Corp 9551 4
Информзащита 852 4
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 505 4
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1375 4
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 330 4
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 647 3
RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles&Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt&Whitney - Raytheon Intelligence&Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek&Newman - Raytheon Network Centric - Athena Tec 338 3
Google LLC 12255 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1510 3
Квазар-Микро - КМ 163 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8173 15
Alpari - Альпари 66 7
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 7
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1020 6
Venture Capital 40 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1460 5
РЖД - Российские железные дороги 2002 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 5
Газпром ПАО 1416 4
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 291 4
Почта России ПАО 2246 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1792 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2763 4
Lockheed Martin 767 3
Whoosh - ВУШ Холдинг - ВУШ ПДМ 110 3
Кибердом 26 3
МГУ Научный парк - Научный Парк Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 25 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 500 3
UPS 210 3
Merrill Lynch 454 2
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 79 2
World Bank Group - IFC - International Finance Corporation - Международная финансовая корпорация Всемирного банка 29 2
ВИФ - Венчурный инновационный фонд 4 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 649 2
РТФ - Российский Технологический Фонд 7 2
Рапид Био 102 2
ЭБР ЮК - ЭБР Юридическая компания - EBR Law company 59 2
Storm Ventures 5 2
РВК - Российская венчурная компания 556 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2694 2
Лента - Сеть розничной торговли 2268 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 278 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 262 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1372 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 442 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 261 2
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 202 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1640 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 564 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 560 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12843 31
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4793 26
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2813 24
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6274 23
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4892 22
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5230 16
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3118 11
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3529 11
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5232 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3250 10
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 344 9
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 7
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2003 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3455 7
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1409 6
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 790 6
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 909 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1468 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 5
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 346 5
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 4
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 119 4
Минобрнауки РФ - Роснаука - ФАНИ - Федеральное агентство по науке и инновациям 67 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2161 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1453 4
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 353 4
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 605 4
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 163 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 4
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 391 4
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 366 4
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 301 3
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 523 3
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 105 3
Минэкономразвития РФ - РосОЭЗ - ФАУОЭЗ - Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами 61 3
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 336 3
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 16
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 312 6
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 6
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 6
Ассоциация менеджеров 99 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 384 2
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 51 1
Apache Software Foundation - ASF 221 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
Талант и успех - Общественный фонд 20 1
НППА - Национальная платформа промышленной автоматизации 2 1
РАВИ - Российская ассоциация венчурного инвестирования 18 1
BVCA - British Private Equity & Venture Capital Association - Британская ассоциация венчурного капитала 2 1
РАСО - Российская ассоциация по связям с общественностью им. С. Беленкова 6 1
ЦКР ERP/CRM - Центр компетенций по развитию российского ПО класса ERP/CRM 13 1
ИТЭРА - Эра Интеллектуальных Технологий - Ассоциация технологических компаний 2 1
АТОР - Ассоциация туроператоров России 9 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 59 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 259 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 137 1
Единая Россия - Политическая партия 316 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 130 1
Linux Foundation 189 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73186 87
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23174 72
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57369 70
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31745 65
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18146 37
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12376 35
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8175 23
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34021 23
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4560 20
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11561 19
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7411 19
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23042 17
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13339 17
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31968 17
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17158 16
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13070 15
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8730 15
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2713 14
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11461 13
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27187 13
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13635 13
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2466 12
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7630 12
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12267 11
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26087 11
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 757 10
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5912 10
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 862 10
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2413 10
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 342 10
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12340 9
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7027 9
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3099 9
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9384 9
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6911 9
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2299 8
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2854 8
Кибербезопасность - SSDLC - Secure SDLC - Security Software Development Life Cycle - Безопасный процесс разработки ПО - РБПО - Разработка безопасного программного обеспечения - Security as Code (SaC) 304 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14893 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21989 8
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1510 15
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5182 14
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 861 11
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5830 8
Linux OS 10897 7
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1528 7
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 434 7
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 6
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 141 6
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Arenadata Analytical DB - Распределенная СУБД 161 6
Microsoft Windows 2000 8662 5
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1048 5
СКБ Контур - Контур.Фокус 1214 5
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 133 5
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 299 4
Газинформсервис - Jatoba СУБД 97 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2056 4
Positive Technologies - PT NGFW - PT Next-Generation Firewall 74 4
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1526 4
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 157 4
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1122 4
Positive Technologies - PT AI - PT Application Inspector - PT Application Security 82 3
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 932 3
Росаккредитация ФГИС - федеральная государственная информационная система 23 3
FreePik 1435 3
Postgres Professional - Postgres Pro Shardman 23 3
Swordfish Security - AppSec Hub 17 3
Swordfish Security - AppSec Track 11 3
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 526 3
Positive Technologies - PT Sandbox 102 3
Microsoft Windows 16328 3
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1303 3
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center - PT CSIRT - PT Computer Security Incident Response Team 172 3
Apache Hadoop 447 3
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 612 3
Adata Swordfish SSD 27 2
Positive Technologies - PT MultiScanner 24 2
NVision Барьер 734 2
Dell Precision WorkStation - Серия рабочих станций 168 2
Google Keep 32 2
Путин Владимир 3351 13
Шклярук Мария 15 10
Гулькин Павел 14 9
Кваша Екатерина 9 8
Шадаев Максут 1146 7
Медведев Дмитрий 1662 5
Пустовой Максим 36 5
Носков Константин 239 5
Мишустин Михаил 734 5
Смирнов Алексей 253 5
Бутенко Юрий 65 5
Панченко Иван 172 5
Фурсенко Андрей 128 4
Васильев Дмитрий 71 4
Сергеев Юрий 14 4
Натрусов Артем 312 4
Чернышенко Дмитрий 575 4
Турчак Евгений 24 4
Онищенко Владислав 98 4
Кудрин Алексей 124 4
Чукарин Алексей 59 4
Фишер Андрей 74 4
Кузнецов Александр 145 3
Малышев Александр 37 3
Финк Дмитрий 18 3
Веригин Илья 36 3
Малахов Александр 20 3
Бессольцев Дмитрий 4 3
Попова Мария 141 3
Ковнир Евгений 75 3
Акимов Максим 191 3
Пак Олег 112 3
Греф Герман 465 3
Никифоров Николай 1136 3
Чамара Денис 59 3
Трушкин Константин 59 3
Рейман Леонид 1058 3
Дергунова Ольга 120 3
Солдатов Алексей 100 2
Козырев Алексей 326 2
Россия - РФ - Российская федерация 156860 155
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 25
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45711 24
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18571 18
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3222 16
Европа 24635 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14486 11
Америка Латинская 1881 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18212 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 6
Япония 13547 6
Индия - Bharat 5697 6
Африка - Африканский регион 3571 6
Азия - Азиатский регион 5748 5
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1181 5
Индийский океан - Персидский залив 219 4
Армения - Республика 2368 4
Германия - Федеративная Республика 12936 4
Россия - СЗФО - Калининградская область 1393 4
Украина 7793 4
Америка Южная 868 4
Казахстан - Республика 5792 4
Ближний Восток 3030 4
Беларусь - Белоруссия 6024 4
Нидерланды 3632 4
Ирак - Республика 700 3
Финляндия - Финляндская Республика 3658 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8114 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3177 3
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 998 3
Франция - Французская Республика 7975 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1647 3
Земля - планета Солнечной системы 10658 3
Евразия - Евразийский континент 627 3
Израиль 2784 3
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 652 3
Великобритания - Лондон 2407 3
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1149 3
Узбекистан - Республика 1869 3
Катар 173 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55032 91
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51292 45
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10300 43
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31904 38
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17408 34
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4247 26
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3117 23
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6321 21
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15122 20
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20388 20
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 19
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1711 17
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3702 15
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11765 15
Аудит - аудиторский услуги 3111 14
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2253 13
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8376 12
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8245 12
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6238 12
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 12
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10533 11
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6367 11
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6671 11
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7272 10
Страхование - Страховое дело - Insurance 6253 9
Энергетика - Energy - Energetically 5525 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25999 9
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8906 8
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 8
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4411 8
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2264 7
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3381 7
Английский язык 6876 7
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 7
Финансовые показатели - Financial indicators 2703 7
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 478 7
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2072 7
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3723 7
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1044 6
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6337 6
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 11
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 9
Ведомости 1233 8
Mercury News - San Jose Mercury News 52 4
Rambler Group - Секрет фирмы 39 3
TAdviser - Центр выбора технологий 425 3
The Washington Post 342 3
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 127 2
AP - Associated Press 2006 2
Известия ИД 705 2
San Francisco Chronicle 29 2
Telegraph 196 2
ComputerWorld 144 2
Мобильные системы 117 2
DB-Engines 7 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6015 2
The Bell - Издание 42 2
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 308 1
Российская газета 275 1
New Scientist 1448 1
Crunchbase 74 1
Reddit 356 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 1
Wikipedia - Википедия 585 1
Forbes - Форбс 911 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1137 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 86 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 663 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 23
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3756 9
Gartner - Гартнер 3608 4
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 63 3
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 2
IDC - International Data Corporation 4943 2
Frost & Sullivan 203 1
CNews Инновация года - награда 133 1
Cybersecurity Ventures 10 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 143 1
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 79 1
ИИМР - Институт изучения мировых рынков 1 1
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 72 1
Markets&Markets Research 113 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 129 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1050 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1261 8
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 572 5
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 5
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 4
РАН - Российская академия наук 2014 4
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 131 3
Positive Technologies - Positive Education 20 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 518 3
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 261 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 666 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 336 2
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 63 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет - Северо-Кавказский институт сельскохозяйственного машиностроения - Азово-Черноморский институт сельскохозяйственного машиностроения - Ростовский-на-Дону институт сельскохозяйственного машиностроения 39 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 61 1
ИИИ - Институт исследований интернета 62 1
МЭИ НИУ - Национальный исследовательский университет 62 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 53 1
НИУ ВШЭ - ВШБ - Высшая школа бизнеса - ВШМРБ - Высшая школа маркетинга и развития бизнеса 29 1
НИЦ Курчатовский институт - ФНИЦ Кристаллография и фотоника - НИИ Фотоника - Институт кристаллографии им. А.В. Шубникова РАН - Центр фотохимии - Институт фотонных технологий - Институт проблем лазерных и информационных технологий 11 1
МГУ - Открытый экологический университет 1 1
РУК АНО ВПО ЦС РФ - Российский университет кооперации - Университет потребкооперации города Мытищи 10 1
Keio University - Университет Кэйо 30 1
ОГУ - Оренбургский государственный университет 29 1
Гипрогорпроект - Градостроительный институт пространственного моделирования городов 2 1
РАЕН - Российская академия естественных наук 25 1
ИМЭИ - Институт мировой экономики и информатизации - Институт мировой экономика и информационных технологий 5 1
Lexington Institute - Лексингтонский научно-исследовательский институт 7 1
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 395 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 281 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 219 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 436 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 68 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 600 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1088 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 151 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 5
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1215 5
Венчурная ярмарка 25 4
CNews AWARDS - награда 549 4
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 612 3
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 380 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 224 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 1
День молодёжи - 27 июня 998 1
Global Energy Prize - Глобальная энергия - Международная премия 25 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 180 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 32 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 118 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 725 1
GITEX Technology - международная выставка 42 1
Capture the Flag - CTF 53 1
