ЦСР - Центр стратегических разработок

Объем рынка СУБД к 2031 г. превысит 251 млрд рублей Центр стратегических разработок (ЦСР) провел ежегодное исследование рынка систем управления базами данных (СУБД) и инструменто

Центр стратегических разработок провел первое в России исследование рынка NGFW-решений для защиты от сетевых киберугроз По оценке ЦСР, в 2024 г. объем рынка составил 52,2 млрд руб., в годовом выражении рост составил 30,1%,

ЦСР и АО «ГЛОНАСС» составят универсальный рейтинг регионов России по подключению к системе «ЭРА-ГЛОНАСС» ное повлиять на благо миллионов наших граждан», - сказала первый заместитель генерального директора ЦСР Татьяна Горовая. По словам Алексея Райкевича, уже ведется совместная кропотливая работа н

Security Vision вошла в топ-3 рейтинга вендоров ЦСР в категории «Средства защиты инфраструктуры» Центр Стратегических Разработок (ЦСР) опубликовал прогноз развития рынка кибербезопасности в Российской Федерации на 2024-2028

Angara Security: к 2027 г. прогнозируется двукратный объем рынка безопасной разработки ПО ртозамещения и технологического суверенитета. Сдерживающими факторами развития рынка в исследовании ЦСР называются отсутствие альтернатив зарубежным продуктам и ожидание возобновления поставок

«Интеллектуальный штаб Правительства» получит 3 миллиарда на цифровые модели госорганов и МФЦ вых моделей повышения эффективности деятельности госорганов Фонд «Центр стратегических разработок» (ЦСР) в 2021-2030 гг. получит из федерального бюджета 3,18 млрд руб. на разработку целевых мод

Исследование ЦСР: объем российского рынка безопасной разработки ПО достиг 10 млрд рублей в 2023 году Фонд «Центр стратегических разработок» (ЦСР) провел первое в России исследование рынка безопасной разработки программного обеспечения

Объем российского рынка безопасной разработки ПО может достичь 60 млрд рублей в 2027 году г., а наиболее оптимистичный — в семь раз относительно 2022 г. Об этом CNews сообщили представители ЦСР. По усредненной оценке ЦСР, объем российского рынка безопасной разработки по итога

Исследование Фонда «ЦСР «Северо-Запад» и Positive Technologies: дефицит кадров на рынке ИБ России к 2027 году достигнет 60 тысяч ных в той или иной позиции», — сказал Дмитрий Санатов, руководитель головного офиса, партнер фонда «ЦСР «Северо-Запад». Согласно исследованию, в течение ближайших трех лет в области ИБ можно ож

Исследование: группа Arenadata лидирует по количеству внедрений продуктов чиков СУБД и инструментов обработки данных, согласно исследованию Центра стратегических разработок (ЦСР). Аналитики ЦСР прогнозируют рост рынка систем управления и обработки данных до 95

Продавцов Ozon, Wildberries и «Яндекс маркета» хотят заставить возмещать убытки «Почты России» из своего кармана Помочь «Почте» деньгами Центр стратегических разработок (ЦСР) выступил с инициативой по перекладыванию убытков «Почты России» на плечи продавцов марке

Власти хотят пускать иностранных инвесторов в российскую ИТ-компании только через правительственную комиссию Наблюдатели от государства Центр стратегических разработок (ЦСР) предложил создать правительственную комиссию, которая будет одобрять или не одобрять иностранные инвестиции в российские ИТ-компании. Доклад «Контроль иностранного влияния в ИТ-секторе» оп

Президент фонда «Центр стратегических разработок» возглавил рабочую группу по цифровому госуправлению Президент фонда «Центр стратегических разработок» Владислав Онищенко назначен руководителем рабочей группы «Цифровое государственное управление» организации «Цифровая экономика». Первое заседание рабочей группы

ПФР, Казначейство, ЦСР, ФАС, ДИТ Москвы, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» ся рынок ИТ в госсекторе в 2018 г.? Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «ИКТ в госсекторе 2018» Среди докладчиков и участников дискуссии: Мария Шклярук, вице-президент Центра стратегических разработок; Евгений Турчак, начальник Департамента организации предоставления государственных услуг, ПФР; Анна Катамадзе, заместитель руководителя Федерального казначейств

ПФР, Казначейство, ЦСР, ФАС, ДИТ Москвы, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» ся рынок ИТ в госсекторе в 2018 г.? Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «ИКТ в госсекторе 2018» Среди докладчиков и участников дискуссии: Мария Шклярук, вице-президент Центра стратегических разработок; Евгений Турчак, начальник Департамента организации предоставления государственных услуг, ПФР; Анна Катамадзе, заместитель руководителя Федерального казначейств

Автоматизация как стратегия: опыт построения Центра сервисных решений в ЕВРАЗе CNews: Расскажите, пожалуйста, о предпосылках создания Центра сервисных решений (ЦСР) в ЕВРАЗе. Какие цели и задачи были поставлены перед ЦСР? Максим Сбытов: ЕВРАЗ — крупный холдинг с активами в разных странах, и на каждом предприятии есть HR-службы. Передовой опыт в