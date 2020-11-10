Президент фонда «Центр стратегических разработок» возглавил рабочую группу по цифровому госуправлению

Президент фонда «Центр стратегических разработок» Владислав Онищенко назначен руководителем рабочей группы «Цифровое государственное управление» организации «Цифровая экономика». Первое заседание рабочей группы «Цифровое государственное управление» с новым руководителем состоялось 6 ноября 2020 года.

«За прошедший период функционирования рабочей группы была проделана большая работа по консолидации мнения бизнес и экспертного сообщества. В текущей версии нацпрограммы федпроект ЦГУ имеет важное значение, составляя примерно половину нацпрограммы. Владислав Онищенко был выбран как наиболее удачный кандидат, чтобы продолжить эту деятельность и обеспечить максимально эффективный режим работы группы», - отметил на заседании рабочей группы Евгений Ковнир, генеральный директор организации «Цифровая экономика».

Владислав Онищенко высказал намерение активно работать во благо бизнеса, государства и общества: «Важно сохранить практику системного обсуждения важных вопросов, добиваться скорых решений и решать проблемы отдельных бизнесов. Мы непременно оставим практику обсуждения стратегических вопросов в составе рабочей группы, при этом сохраним в фокусе внимания практические кейсы, которые интересуют бизнес».

Присутствовавший на заседании рабочей группы замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Олег Пак отметил два направления реализации инициатив в области госуправления – от государства к бизнесу и от бизнеса к государству. Государство запускает большое количество экспериментов и планирует на рабочей группе обсуждать с бизнесом, кто готов принимать участие в этих экспериментах и на каких условиях. По словам замминистра, государству очень важно иметь со стороны бизнеса компетентного партнера, который готов участвовать, апробировтаь технологии и получать взаимный результат.

Предшественник Владислава Онищенко на должности руководителя рабочей группы Олег Фомичев останется в составе рабочей группы «Цифровое государственное управление». «В тесном взаимодействии бизнес сообщества и государства на площадке АНО «Цифровая экономика» мы закончили большой этап становления рабочей группы «Цифровое государственное управление» и формирования ее повестки. Сейчас федпроект сформирован. Я буду продолжать заниматься этой темой», - прокомментировал Олег Фомичев.