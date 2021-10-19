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Фомичев Олег


19.10.2021 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация 1
13.10.2021 Меньше месяца остается до главного ИТ-события осени. Регистрируйтесь на CNews FORUM 2021 1
01.10.2021 Три замминистра, замглавы Санкт-Петербурга, ИТ-директоры мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
29.09.2021 «Росэлектроника» и «Якутские бриллианты» подписали соглашение о сотрудничестве 2
23.09.2021 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2021 1
16.09.2021 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2021 1
13.09.2021 «Акулы» ИТ-отрасли на CNews FORUM 2021 будут говорить о цифровой трансформации 2
26.08.2021 Первые лица Минздрава, Санкт-Петербурга, ИТ-директоры РЖД, «Почты России», «Евраза», Coca-Cola и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 2
03.08.2021 CNews FORUM 2021: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
10.11.2020 Президент фонда «Центр стратегических разработок» возглавил рабочую группу по цифровому госуправлению 2
08.10.2020 Впервые в истории CNews FORUM пройдет в онлайн-формате. Число участников пополняется 1
07.08.2020 CNews FORUM 2020: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
06.07.2020 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2020 года 1
13.09.2019 Бизнес рассмотрел суперсервисы «Переезд в другой регион» и «Цифровые документы об образовании онлайн» 1
05.09.2019 Глава ДИТ Москвы, ИТ-директора РЖД, Росатома, «Мегафона», «Мечела» и других суперкомпаний выступят на CNews FORUM 2019 1
25.07.2019 CNews FORUM 2019: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
03.07.2019 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2019 года 1
01.07.2019 Бизнес одобрил ряд государственных «суперсервисов» 1
08.02.2019 Цифровой профиль гражданина начнется с сервиса банковских кредитов 1
30.11.2018 Власти собираются объединить все данные граждан и бизнеса в огромное электронное досье 1
29.11.2018 Эксперты: национальная система управления данными должна фокусироваться на пользе для бизнеса и граждан 2
14.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
06.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
31.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
23.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
09.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
02.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
19.06.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
01.06.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
24.05.2018 Власти объяснили, почему у России не получилась своя Alibaba 2
28.03.2018 Минэк, Казначейство ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
26.03.2018 Минэк, Казначейство ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
22.03.2018 Минэк, ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
19.03.2018 Минэк, ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
07.02.2018 Минэк, ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
29.01.2018 Минэк, ФАС, ФСС, Росаккредитация, ФССП и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
15.12.2017 Минэк, ФАС, ФСС, Росаккредитация, ФССП и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
15.03.2017 Казначейство, Служба судебных приставов, Росаккредитация, ФАС идут на конференцию CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1
09.03.2017 Казначейство, Служба судебных приставов, Росаккредитация, ФАС идут на конференцию CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1
28.02.2017 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1

Публикаций - 107, упоминаний - 128

Фомичев Олег упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

АйТи 752 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 9
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 8
VK - Mail.ru Group 2483 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 7
Microsoft Corporation 11095 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 6
Schneider Electric 408 5
ТерраТех - TerraTech 8 4
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 4
CommuniGate Systems - СталкерСофт 33 4
Программный продукт ГК 92 4
РТЛабс 145 4
IBM Европа 7 3
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 167 3
Базальт СПО 206 3
Diasoft - Диасофт 354 3
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 3
3748 3
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 3
Центр2М - Center2М 47 2
Brocade Communications Systems 141 2
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 2
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 25 2
SAP CIS - САП СНГ 754 2
Ситилабс 25 2
ДИТ Москвы - ГКУ Инфогород - ГБУ Информационный город 10 2
Такском - Taxcom 119 2
Schneider Electric Secure Power 44 2
Rimini Street 38 2
Ситилинк - Citilink 190 2
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 2
Cinimex - Синимекс 160 2
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4681 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 254 1
Yandex - Яндекс 4101 1
Alibaba Group 298 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 11
Газпромбанк - ГПБ 692 9
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 7
Почта России ПАО 1574 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 7
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 7
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 6
Сургутнефтегаз - СНГ 123 6
ПСБ - Промсвязьбанк 613 6
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 6
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 6
Аэрофлот 493 6
Уралсиб Банк 389 6
X5 Group - Пятерочка 559 5
Ингосстрах СПАО 210 5
Открытие ФК 538 5
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 5
X5 Group 599 5
Mary Kay - Мэри Кэй 82 4
ЦУМ ТД - Торговый дом 47 4
Альфа-Банк 1125 4
Норникель - Норильский никель 178 4
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 74 4
Мелстон ГК 11 4
Черкизово ГК 73 3
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 117 3
Рольф 39 3
Геобанк КБ 30 3
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 3
Ralf Ringer - Ральф Рингер 9 3
Победа - Кондитерская фабрика 16 3
Ренессанс Жизнь - страховая компания 22 3
ТРИЭР 5 3
UBS AG 118 3
О’Кей - Сеть магазинов 60 3
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 3
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 119 3
Газпром нефть 382 3
Банк Зенит 131 3
Банк Санкт-Петербург 120 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 919 43
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1335 30
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 30
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 25
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 22
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 21
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 20
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 18
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1590 16
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 16
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 15
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 15
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 14
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 14
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 14
Правительство Москвы 653 14
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 14
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 14
Правительство Калининградской области - Агентство по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области 23 14
Федеральное казначейство России 766 14
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 22 14
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 14
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 13
ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 16 12
ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 17 11
Правительство РФ 2205 11
Росимущество - Управления информационных технологий 11 10
Администрация республики Северная Осетия Алания - Управление по информационным технологиям и связи 11 8
Администрация Волгоградской области - Комитет информационных технологий 12 8
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 8
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 35 8
Правительство Мурманской области - Комитет по развитию информационных технологий и связи 11 8
Администрация Красноярского края - Агентство информатизации и связи 13 8
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 13 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 8
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 8
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 50 7
Правительство Тюменской области - Центр информационных технологий Тюменской области 22 6
Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 18 6
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 16
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 36 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 20
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 15
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 11
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 6
Big Data - Большие данные 1136 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 3
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 3
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 2
e-Commerce - Электронная коммерция 299 2
НСУД РФ - Национальная система управления данными 28 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1173 2
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 1
Mobile ID - Мобильный ID - Услуга мобильного оператора идентификация и подтверждения цифровой подписью электронных документов и услуг - Мобильная электронная подпись (МЭП) 23 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 283 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 9
ГИС ЕИС СКИ - Единая информационная система в сфере систематизации и кодирования информации 10 6
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 6
ФРН РА - Федеральный реестр населения - Федеральный регистр сведений о населении Российской Федерации 12 6
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 6
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 6
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 6
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 2
1С:ERP Управление предприятием 203 2
ФИАС - Федеральная информационная адресная система 35 2
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 2
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 2
Открытая Республика Госкомитета Республики Башкортостан по информатизации 19 2
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 2
Сбербанк Работа.ру - Rabota.ru 30 1
Superjob 172 1
Яндекс.Маркет 439 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 504 1
Госуслуги - Суперсервисы - Рождение ребенка 13 1
Госуслуги - Суперсервисы - Утрата близкого человека 8 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 1
Четвернин Алексей 651 36
Козырев Алексей 270 34
Бойко Елена 151 20
Елистратов Николай 90 18
Иванов Алексей 76 16
Абызов Михаил 64 15
Чернякова Елена 26 15
Чамара Денис 57 14
Холодняков Юрий 15 14
Крюков Сергей 26 14
Прокошев Андрей 30 14
Ляшенко Сергей 29 14
Клементьев Андрей 18 14
Цариковский Федор 31 14
Ермолаев Артем 340 14
Герасимюк Максим 20 14
Калина Роман 60 14
Песчанских Георгий 37 14
Левин Леонид 83 14
Власов Сергей 76 14
Звягина Наталья 64 14
Раков Ярослав 48 14
Бутенко Юрий 64 14
Приданкин Андрей 30 14
Нечепоренко Юрий 25 14
Стрельцов Андрей 53 14
Евстигнеев Сергей 21 14
Ковнир Евгений 71 13
Шадаев Максут 384 12
Скляр Алексей 49 12
Селиванов Дмитрий 48 11
Носков Константин 201 9
Онищенко Владислав 41 9
Петрушин Андрей 64 8
Салбиев Алан 30 8
Албычев Александр 74 8
Рудзевич Мария 34 8
Абаев Даурен 12 8
Новиков Павел 67 8
Акимов Максим 167 8
Россия - Российская федерация - РФ 57420 92
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 31
Россия - Ростовская область 863 28
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 21
Россия - Республика Мордовия 387 17
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 15
Россия - Тульская область 752 14
Россия - Республика Алтай 685 14
Восточная Европа 1679 14
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 10
Казахстан - Республика 2632 9
Россия - Челябинская область 658 8
Россия - Кировск - Кировская область 304 8
Россия - Калужская область 572 8
Россия - Ульяновская область 349 8
Россия - Сахалинская область 434 8
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 633 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 5
Европа Западная 614 4
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 255 3
Россия - Волгоградская область 399 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 2
Россия - Архангельская область 338 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 1
Россия - Калининградская область 538 1
Россия - ПФО - Казань 1518 1
Россия - СФО - Новосибирск 1969 1
Россия - ПФО - Самара 1289 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 21
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 20
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 18
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 15
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 7
Доктрина информационной безопасности России 14 6
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 55 2
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 2
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 1
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 253 1
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 37 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 163 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2153 6
CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 6
CNews Analytics 1990 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 14
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 10
CNews AWARDS 291 6
CNews Баттл 34 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762006, в очереди разбора - 665695.
Создано именных указателей - 46354.
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