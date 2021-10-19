Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Фомичев Олег
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 107, упоминаний - 128
Фомичев Олег упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 16
|АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
|АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 36 1
|Четвернин Алексей 651 36
|Козырев Алексей 270 34
|Бойко Елена 151 20
|Елистратов Николай 90 18
|Иванов Алексей 76 16
|Абызов Михаил 64 15
|Чернякова Елена 26 15
|Чамара Денис 57 14
|Холодняков Юрий 15 14
|Крюков Сергей 26 14
|Прокошев Андрей 30 14
|Ляшенко Сергей 29 14
|Клементьев Андрей 18 14
|Цариковский Федор 31 14
|Ермолаев Артем 340 14
|Герасимюк Максим 20 14
|Калина Роман 60 14
|Песчанских Георгий 37 14
|Левин Леонид 83 14
|Власов Сергей 76 14
|Звягина Наталья 64 14
|Раков Ярослав 48 14
|Бутенко Юрий 64 14
|Приданкин Андрей 30 14
|Нечепоренко Юрий 25 14
|Стрельцов Андрей 53 14
|Евстигнеев Сергей 21 14
|Ковнир Евгений 71 13
|Шадаев Максут 384 12
|Скляр Алексей 49 12
|Селиванов Дмитрий 48 11
|Носков Константин 201 9
|Онищенко Владислав 41 9
|Петрушин Андрей 64 8
|Салбиев Алан 30 8
|Албычев Александр 74 8
|Рудзевич Мария 34 8
|Абаев Даурен 12 8
|Новиков Павел 67 8
|Акимов Максим 167 8
|CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 6
|CNews Analytics 1990 3
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
|ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762006, в очереди разбора - 665695.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 762006, в очереди разбора - 665695.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru