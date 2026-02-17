Получите все материалы CNews по ключевому слову
Госдума РФ Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам
|Аксаков Анатолий 161 106
|Натрусов Артем 312 65
|Попов Андрей 115 63
|Чаркин Евгений 314 58
|Клепиков Алексей 121 52
|Лигачев Глеб 106 52
|Онищенко Владислав 98 50
|Белоусов Максим 109 48
|Шипов Савва 102 48
|Сахаров Александр 89 44
|Шадаев Максут 1160 42
|Иванов Алексей 155 42
|Гимранов Ринат 126 42
|Козырев Алексей 326 41
|Сотин Денис 216 39
|Евраев Михаил 264 38
|Абакумов Евгений 224 37
|Нестеров Алексей 172 33
|Фомичев Олег 139 33
|Ермолаев Артем 379 33
|Волков Никита 80 33
|Дьяченко Валерий 96 28
|Беляев Владислав 99 28
|Демидов Сергей 129 27
|Сергеев Сергей 161 27
|Козак Николай 192 25
|Прохорова Алла 65 22
|Семенихин Игорь 56 22
|Казарин Станислав 175 22
|Батай Илья 59 21
|Урусов Виктор 150 20
|Петров Михаил 138 20
|Трофимова Людмила 50 20
|Урьяс Вадим 98 20
|Егоров Владимир 87 20
|Соловьев Алексей 94 20
|Ушаков Анатолий 46 20
|Агапкин Алексей 39 20
|Сороченков Алексей 42 19
|Горчаков Денис 48 19
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1419834, в очереди разбора - 726163.
Создано именных указателей - 190669.
