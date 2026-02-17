Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190669
ИКТ 14712
Организации 11391
Ведомства 1494
Ассоциации 1080
Технологии 3550
Системы 26600
Персоны 82902
География 3030
Статьи 1575
Пресса 1272
ИАА 744
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2762
Мероприятия 882

Госдума РФ Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам


СОБЫТИЯ


17.02.2026 Англия создаст суверенного «убийцу» Visa и Mastercard 1
21.07.2025 Россиян будут штрафовать за платежи в криптовалюте, а криптоактивы отбирать 2
10.07.2025 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2025 года 1
04.07.2025 Только 8% россиян готовы к зарплате в цифровых рублях, 3 из 4 боятся, каждый шестой сомневается 2
24.06.2025 Российские банки требуют ввести тотальную слежку в Telegram и WhatsApp* 1
27.11.2024 Российский бизнес заявил о неготовности к расчетам в цифровом рубле. Торговля просит два года отсрочки 2
05.11.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
31.10.2024 Осталось меньше недели до CNews FORUM. Успейте подать заявку 1
23.10.2024 Осталось всего две недели до главного ИТ-события года. Успейте подать заявку 1
16.10.2024 Сотни экспертов по ИТ в промышленности соберутся на CNews FORUM 2024 1
08.10.2024 Остается месяц до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
26.09.2024 Сотни экспертов банковских ИТ соберутся на CNews FORUM 2024 1
06.09.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
29.07.2024 В России легализуют майнинг криптовалют, но с серьезными ограничениями 1
15.07.2024 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2024 года 1
08.02.2024 ИТ-компаниям грозят гигантские расходы из-за нового решения властей. Их нагрузят новыми требованиями и лицензиями ценой в миллионы 1
01.12.2023 В России создается концепция развития майнинговой индустрии 1
30.10.2023 Завершается прием заявок на участие в ИТ-событии года. Успейте зарегистрироваться 1
26.10.2023 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
24.10.2023 Осталась неделя до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
18.10.2023 Осталось две недели до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
05.10.2023 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
27.07.2023 Власти ужесточили требования к центрам выдачи электронной подписи и их использованию 1
25.07.2023 Путин подписал закон о цифровом рубле. Как он будет работать, какие установлены ограничения 2
21.07.2023 Комитет по информационным технологиям Делового Центра экономического развития СНГ возглавил Аркадий Лобас 1
12.07.2023 Госдума приняла закон о цифровом рубле. Воспользоваться им граждане смогут не раньше 2025 года 1
04.07.2023 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2023 года 1
01.06.2023 Банкам придется ходить в Центробанк за разрешением мигрировать на российское ПО и «железо» 1
29.05.2023 Власти России зарубили идею национальной криптобиржи. Частные компании встроят в систему параллельного импорта 1
25.10.2022 Осталась неделя до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
20.10.2022 Власти отказались легализовать 10 трлн криптовалютных рублей россиян 1
19.10.2022 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
13.10.2022 Глава Минцифры, ИТ-руководство Счетной палаты, Росатома, РЖД выступят на CNews FORUM 2022 1
10.10.2022 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2022 1
06.10.2022 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2022 1
30.09.2022 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2022 1
19.09.2022 Солидные люди расскажут на CNews FORUM, как выстроить информационную безопасность в наши дни 1
07.09.2022 Когда программисты не нужны. Ведущие эксперты по Low-code обсудят самую модную технологию года на CNews FORUM 2022 1
02.09.2022 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2022 2
25.08.2022 Первые лица РЖД, Россельхозбанка, «Уралсиба», «Ренессанс Кредита», ИТ-директоры «Ленты», Мосбиржи, «Т Плюс» и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2022 1

Публикаций - 128, упоминаний - 182

Госдума РФ и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14655 44
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 544 39
9117 33
Schneider Electric 594 29
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 222 26
Ростелеком 10424 23
Rimini Street 77 21
Скала^р - ранее InterLab IBS 256 20
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 493 20
Ситилабс 44 19
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 65 19
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 398 19
ВТБ - Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных - Энергетические системы и коммуникации - ЭСК 117 19
Schneider Electric Secure Power 65 19
Такском - Taxcom 245 19
Центр2М - Center2М 67 19
Газинформсервис - ГИС 430 19
МегаФон 10112 16
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 663 16
Ланит Интеграция 214 14
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2092 12
Hoff Tech - Хофф Тех 45 11
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 674 11
Diasoft - Диасофт 1058 11
Profindustry - Профиндустрия-Центр - PRO Intellect Technology 31 10
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 81 10
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1517 10
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 44 10
UIPath 108 10
BSS - Банк Софт Системс - БСС 702 10
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 269 10
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 131 10
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 168 10
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 364 10
РСХБ Интех - RSHB Intech 82 9
Innovative People - Инновейтив Пипл 51 9
ФинГрад - FinGrad 48 9
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 117 9
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2262 9
R-Vision - Р-Вижн 222 9
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 518 68
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 948 63
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8314 62
РЖД - Российские железные дороги 2020 58
Ингосстрах СПАО 454 56
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 295 52
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 673 50
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1133 42
Сургутнефтегаз - СНГ 281 42
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 686 36
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 579 34
МКБ - Московский кредитный банк 621 33
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 355 32
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 30
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1813 29
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 28
ОМК - Объединенная металлургическая компания 226 27
ГПБ - Газпромбанк 1191 26
Лента - Сеть розничной торговли 2292 26
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 571 26
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 879 25
Абсолют Банк 242 24
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2745 22
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 117 22
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 552 20
ТМХ - Трансмашхолдинг 140 20
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 61 19
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 19
OKS Group 51 19
Окей - О'Кей - Гипермаркет 221 18
ПСБ - Промсвязьбанк 914 18
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 407 18
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 63 17
Почта России ПАО 2268 17
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 212 17
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 570 16
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 221 16
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 264 15
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 539 15
Coca-Cola Company 260 15
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3577 97
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13052 56
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 351 50
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1679 46
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2019 44
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2828 42
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2753 42
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2203 38
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5334 36
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 793 21
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 21
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 307 20
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 19
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3523 18
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 195 18
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1459 16
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4832 13
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1151 13
Федеральное казначейство России 1879 13
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6350 12
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3283 11
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 366 11
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5280 10
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2095 10
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 47 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3421 9
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1912 9
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 240 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3154 8
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 164 8
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 120 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3483 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2968 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5058 3
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 2
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 44 2
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 133 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 392 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2269 2
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 74 9
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 7
СОИ - Союз операторов интернета 31 3
FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 11 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 318 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 744 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 258 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 139 2
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 107 2
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 53 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 268 1
РАКИБ - Российская ассоциация криптовалют и блокчейна 12 1
АФК - Ассоциация факторинговых компаний России 12 1
ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 24 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
РБО НП - Русское биометрическое общество 9 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег - Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов 18 1
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 44 1
МБС - Московский банковский союз 1 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 74 1
Союз продовольственных бирж 3 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 225 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 358 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 390 1
ЛДПР 111 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 217 1
Единая Россия - Политическая партия 318 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 131 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 130 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 166 1
Демократическая политическая партия США 120 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 31 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 103 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57561 95
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73894 72
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23056 67
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4693 61
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32079 54
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17205 53
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5896 47
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7465 38
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13043 35
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7355 33
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34065 28
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5302 27
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2530 24
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2251 24
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18813 22
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3110 22
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23273 22
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1729 21
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6226 21
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1533 21
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 671 19
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование - Страховая телематика - Онлайн-страхование 169 19
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 651 19
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3078 19
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3415 19
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 608 15
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 636 14
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12306 14
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5346 13
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7675 13
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4596 12
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3758 12
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13333 11
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9814 11
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8805 11
ESG - Environmental, Social, Governance - Экологическое, социальное и корпоративное управление - ESG-трансформация - Зеленая повестка 168 10
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22024 10
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3371 10
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 856 9
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 999 9
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 963 20
1С:ERP Управление предприятием 737 19
НКТ - Р7-Офис 488 19
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 89 19
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 187 13
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 38 10
IBM Public Cloud 26 10
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 121 10
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 354 9
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 84 9
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 224 9
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 264 9
Бизнес Технологии - Global-ERP 87 9
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 112 9
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 79 9
НКТ - Р7-графика 46 9
Аусферр ИТЦ - AF MDM 41 9
Новые облачные технологии - МойОфис 910 9
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 695 9
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 419 9
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 930 9
Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 60 8
Протек - Здравсити 30 7
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 410 5
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 57 4
RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 4
БИС - ITQuick - Jumse 51 4
Сбер - Sberworks 6 4
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 884 4
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 398 4
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 624 4
FreePik 1519 3
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 444 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1055 2
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 889 2
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 900 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5929 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 820 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 117 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 344 1
Аксаков Анатолий 161 106
Натрусов Артем 312 65
Попов Андрей 115 63
Чаркин Евгений 314 58
Клепиков Алексей 121 52
Лигачев Глеб 106 52
Онищенко Владислав 98 50
Белоусов Максим 109 48
Шипов Савва 102 48
Сахаров Александр 89 44
Шадаев Максут 1160 42
Иванов Алексей 155 42
Гимранов Ринат 126 42
Козырев Алексей 326 41
Сотин Денис 216 39
Евраев Михаил 264 38
Абакумов Евгений 224 37
Нестеров Алексей 172 33
Фомичев Олег 139 33
Ермолаев Артем 379 33
Волков Никита 80 33
Дьяченко Валерий 96 28
Беляев Владислав 99 28
Демидов Сергей 129 27
Сергеев Сергей 161 27
Козак Николай 192 25
Прохорова Алла 65 22
Семенихин Игорь 56 22
Казарин Станислав 175 22
Батай Илья 59 21
Урусов Виктор 150 20
Петров Михаил 138 20
Трофимова Людмила 50 20
Урьяс Вадим 98 20
Егоров Владимир 87 20
Соловьев Алексей 94 20
Ушаков Анатолий 46 20
Агапкин Алексей 39 20
Сороченков Алексей 42 19
Горчаков Денис 48 19
Россия - РФ - Российская федерация 158564 122
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18822 44
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46148 43
Европа Восточная 3124 39
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14552 24
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 510 19
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8231 16
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 15
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1020 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53599 10
Азия - Азиатский регион 5766 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18379 7
Беларусь - Белоруссия 6084 6
Европа 24688 5
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 896 5
Казахстан - Республика 5849 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4120 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13593 3
Италия - Итальянская Республика 4440 3
Сингапур - Республика 1916 2
Канада 4998 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2544 2
Германия - Федеративная Республика 12968 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3265 1
Земля - планета Солнечной системы 10697 1
Япония 13572 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3060 1
Ирландия - Республика 1030 1
Индия - Bharat 5734 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1819 1
Израиль 2790 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 442 1
Бразилия - Федеративная Республика 2461 1
Турция - Турецкая республика 2507 1
Чехия - Чешская Республика 1333 1
Украина 7817 1
США - Калифорния 4781 1
Малайзия 902 1
Иран - Исламская Республика Иран 1125 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 585 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51369 108
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55110 94
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6292 71
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8552 39
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26045 27
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4266 26
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4773 23
Черкизон - Черкизовский рынок 166 22
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 488 22
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1958 19
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х (с 1996 по 2010 года) 271 19
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5331 19
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8159 15
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - Закон о ЦФА - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 231 14
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6697 14
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11791 13
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8390 12
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17443 12
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6378 12
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15270 11
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2071 11
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10480 11
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6345 10
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 764 10
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20432 10
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7304 9
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 457 9
Экономический эффект 1216 9
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 434 8
Страхование - Страховое дело - Insurance 6268 8
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1830 7
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3678 7
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2568 7
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4942 7
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 946 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10541 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31986 6
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4426 6
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5976 5
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3048 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11451 10
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1171 7
Известия ИД 721 5
РИА Новости 1002 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1093 3
Парламентская газета 31 2
Российская газета 279 2
Forbes - Форбс 933 2
Bloomberg 1556 2
Ведомости 1299 2
CoinDesk 4 1
The Independent 32 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 888 1
WikiLeaks 120 1
FT - Financial Times 1264 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6036 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1325 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2216 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 87 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8427 16
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 75 9
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 32 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3768 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 179 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 169 1
РАН - Российская академия наук 2036 7
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 204 7
ИИИ - Институт исследований интернета 62 1
СПбГУ ЦТРР - Центр компетенций НТИ Центр технологий распределенных реестров 7 1
Минфин РФ - НИФИ - Научно-исследовательский финансовый институт 16 1
Правительство Москвы - МГУУ имени Ю.М. Лужкова - Московский городской университет управления Правительства Москвы имени Ю.М. Лужкова - Университет Правительства Москвы 18 1
ИЭП - Институт Гайдара - Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара - Институт экономики переходного периода, ИЭПП - Институт экономических проблем переходного периода, ИЭППП 14 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1223 73
CNews AWARDS - награда 556 61
CNews Баттл 71 19
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 92 9
CNews FORUM Кейсы 281 7
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 615 2
CNews Мисс ИТ России 12 1
Хрустальный атом 3 1
Финансовая элита России - премия 5 1
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 1
Хрустальная сова - приз лучшему игроку телевизионной игры "Что? Где? Когда?" 3 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1419834, в очереди разбора - 726163.
Создано именных указателей - 190669.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты для автомобилистов: выбор ZOOM

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще