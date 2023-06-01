Разделы

Бизнес Законодательство Цифровизация ИТ в банках Техника Импортонезависимость
|

Банкам придется ходить в Центробанк за разрешением мигрировать на российское ПО и «железо»

Центробанк получит полномочия по согласованию планов кредитных и некредитных финансовых организаций по переходу на отечественное ПО, радиоэлектронную продукцию и телекоммуникационное оборудование. Также Центробанк будет согласовывать заявки указанных организаций на закупку иностранного ПО и оборудования.

Госдума приняла закон о переходе банков на отечественное ПО и оборудования

Государственная дума приняла в третьем окончательном чтении закон о переходе банков (кредитных организаций) на отечественное программное обеспечение (ПО), радиоэлектронную продукцию и телекоммуникационное оборудование.

Документ представляет собой поправки в Закон «О Центральном банке РФ», он был внесен группой парламентариев во главе с председателем комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолием Аксаковым и сенатором Николаем Журавлевым.

Согласно принятому закону, Центробанк будет согласовывать планы мероприятий кредитных организаций по переходу на преимущественное использование российского ПО, отечественной радиоэлектронной продукции и телекоммуникационного оборудования, в том числе в составе программно-аппаратных комплексов, на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ).

tsentrobank700.jpeg
Фото: © AK55 / Фотобанк Фотодженика
Центробанк получит полномочия по согласованию планов банков по переходу на отечественное ПО, радиоэлектронику и телекоммуникационное оборудование

Также Центробанк будет согласовывать заявки кредитных организаций на согласование закупок иностранного ПО, радиоэлектронной продукции и телекоммуникационного оборудования и закупку услуг, необходимых для их использования на объектах КИИ.

Кредитные организации должны будут обеспечить переход на преимущественное использование отечественного ПО и оборудования и осуществлять закупки иностранного ПО и оборудования в соответствие с согласованными с Центробанком планами и заявками.

Контроль за соблюдением кредитными организациями согласованных планов и заявок будет осуществлять Центробанк по согласованию с Минцифры. Также Центробанк по согласованию с Федеральной службой безопасности (ФСБ) должен будет организовать осуществление кредитными организациями мероприятий по обеспечению безопасности критической информационной инфраструктуры РФ в банковской сфере.

Иван Мартинович, ВТБ: Мы собираемся достичь беспрецедентного для отечественного рынка уровня доступности сервисов
ИТ в банках

Аналогичные полномочия Центробанк получает и в части согласования планов некредитных финансовых организаций планов по переходу на отечественное ПО, радиоэлектронную продукцию и телекоммуникационное оборудование и заявок на закупку иностранного ПО и оборудования.

Изменения в законопроекте в процессе его принятия

Первоначальная версия законопроекта относилась только к закупкам банками и некредитными финансовыми организациями ПО. Затем требования были расширены на радиоэлектронную продукцию и телекоммуникационное оборудование. Закон вступит в силу через 90 дней с момента его опубликования.

Для чего нужен новый закон

Согласно пояснительной записке к законопроекту, в случае его принятия Центробанк сможет обеспечить выполнение мероприятий по обеспечению технологической независимости на значимых объектах критической информационной инфраструктуры организаций кредитно-финансовой сферы, а также реализацию указанными организациями Доктрины информационной безопасности России.

Игорь Королев

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Акулы» банковского ИТ выступят на CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры

Гиганты ИТ в промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры

Главу мошеннического сервиса для звонков от имени банков посадили на 13 лет

В России создадут реестр ИБ-компаний, которые будут наиболее важны в военное время

Россиян стремительно отлучают от офисов Сбербанка под эгидой цифровизации. Банк играет против рынка

Остался месяц до CNews Forum Кейсы 2023 с участием главы Минцифры Максута Шадаева. Идет регистрация

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Телеграм-боты на базе ChatGPT: выбор ZOOM

Обзор проектора Acer H5386BDi: превратите ваш дом в кинотеатр

Обзор TECNO SPARK 10 Pro: мощный смартфон для молодежи

Показать еще

Наука

Черные дыры: за счет чего может расширяться Вселенная?

Межзвездные облака — истинный источник жизни на Земле?

Космический бетон из внеземной пыли оказался в два раза прочнее обычного
Показать еще