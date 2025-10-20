Аксаков Анатолий

Дмитрий Аксаков возглавил совет директоров платформы «Токеон». Назначение призвано усилить команду проекта и укрепить позиции на российском рынке цифровых финансовых активов (ЦФА). Об этом CNews сообщи

Госдума заморозила законопроект по сбору биометрии в банках х данных россиян-клиентов банков. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, в 2020 г. власти не будут принимать кардинальных решений по