Получите все материалы CNews по ключевому слову
Аксаков Анатолий
СОБЫТИЯ
|20.10.2025
|
Дмитрий Аксаков возглавил совет директоров платформы «Токеон»
Дмитрий Аксаков возглавил совет директоров платформы «Токеон». Назначение призвано усилить команду проекта и укрепить позиции на российском рынке цифровых финансовых активов (ЦФА). Об этом CNews сообщи
|14.01.2020
|
Госдума заморозила законопроект по сбору биометрии в банках
х данных россиян-клиентов банков. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, в 2020 г. власти не будут принимать кардинальных решений по
|18.11.2018
|
Быть или не быть цифровой трансформации в России
шее время принять как минимум 50 законодательных актов, открыл Пленарное заседания CNews Forum 2018 Анатолий Аксаков, председатель Комитета ГД по финансовому рынку. Однако работа над ними идет
|15.11.2018
|
Российские краудфандинговые цифровые платформы решат проблему недостающих инвестиций в Крыму
, смогут этот процесс нормализовать, поскольку желающих получить инвестиции и кредиты очень много». Анатолий Аксаков: законы о цифровых финансовых активах и об инвестиционных платформах планиру
|25.06.2018
|
Глава комитета Госдумы по финполитике Анатолий Аксаков выступит на CNews FORUM
пленарном заседании CNews FORUM 2018 выступит председатель комитета Госдумы по финансовой политике Анатолий Аксаков. Зарегистрироваться на CNews FORUM 2018 можно уже сейчас. Чем известен Ан
|08.12.2010
|
Операторам персональных данных «подарят» еще один год
время, как экономика восстанавливается после серьезного мирового кризиса, крайне сложно, - говорит Анатолий Аксаков. – Это касается и частных и государственных организаций». Принять законопрое
|29.01.2010
|
Персональные данные: борьба вокруг закона продолжается
Член комитета Госдумы по финансовому рынку и президент Ассоциации региональных банков Анатолий Аксаков рассказал CNews, какие изменения он предложит внести в закон о персональных
|16.12.2009
|
Операторам персональных данных подарили год
я мера, но на нее необходимо пойти, чтобы дать возможность операторам персональных данных подготовиться более серьезно, а регуляторам — извлечь уроки из впопыхах выброшенных на рынок требований. Анатолий Аксаков считает, что отсрочка аудита ИСПДн - лишь полумера: впереди еще масса работыВ то же время, Анатолий Аксаков, член комитета Госдумы по финансовому рынку, изначально предл
|19.06.2009
|
Персональные данные: просьба банкиров о переносе сроков отклонена
за те три года, которые были даны организациям, многие из них успели просто забыть о самом законе. Анатолий Аксаков: Если сегодня Роскомнадзор будет проводить аудит соответствующих компаний, т
|22.04.2009
|
ИТ-коллапс: Банки восстали против закона «О персональных данных»
Как стало известно CNews, депутат Госдумы Анатолий Аксаков направил в Роскомнадзор письмо (копия имеется в распоряжении редакции) с пре
Аксаков Анатолий и организации, системы, технологии, персоны:
|Натрусов Артем 313 66
|Попов Андрей 116 64
|Чаркин Евгений 317 58
|Клепиков Алексей 121 57
|Шипов Савва 102 54
|Лигачев Глеб 120 53
|Онищенко Владислав 98 51
|Белоусов Максим 109 49
|Сахаров Александр 93 45
|Шадаев Максут 1210 43
|Иванов Алексей 163 42
|Евраев Михаил 266 42
|Фомичев Олег 139 42
|Гимранов Ринат 126 42
|Козырев Алексей 328 42
|Ермолаев Артем 379 42
|Волков Никита 80 42
|Сотин Денис 216 39
|Абакумов Евгений 227 37
|Нестеров Алексей 175 33
|Дьяченко Валерий 96 28
|Сергеев Сергей 179 28
|Беляев Владислав 104 28
|Демидов Сергей 129 27
|Ульянов Николай 176 25
|Козак Николай 209 25
|Прохорова Алла 66 22
|Семенихин Игорь 56 22
|Казарин Станислав 175 22
|Батай Илья 59 21
|Соловьев Алексей 97 21
|Петров Михаил 139 20
|Трофимова Людмила 50 20
|Урьяс Вадим 98 20
|Ушаков Анатолий 47 20
|Агапкин Алексей 39 20
|Урусов Виктор 157 20
|Каюмов Шамиль 53 19
|Халматов Максим 64 19
|Ягнятинский Евгений 32 19
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.