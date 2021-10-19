Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Аксаков Анатолий
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 98, упоминаний - 168
Аксаков Анатолий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РАКИБ - Российская ассоциация криптовалют и блокчейна 5 3
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 650 2
|FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 4 2
|ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 1
|АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
|ЛДПР 69 1
|АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
|Единая Россия - Политическая партия 176 1
|КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 1
|Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 1
|Яблоко - Российская объединённая демократическая политическая партия 1 1
|НАПКА - Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств 1 1
|Натрусов Артем 121 30
|Попов Андрей 72 28
|Лигачев Глеб 60 27
|Чаркин Евгений 182 22
|Беляев Владислав 65 22
|Клепиков Алексей 77 21
|Ягнятинский Евгений 32 19
|Бокучава Тариэл 21 18
|Кучугин Илья 41 18
|Шипов Савва 70 18
|Нагаев Олег 30 18
|Сергеев Сергей 63 18
|Чамара Денис 57 17
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 17
|Воронин Петр 35 16
|Меньшов Кирилл 72 16
|Кузьмич Всеволод 30 16
|Суворов Антон 20 15
|Онищенко Владислав 41 15
|Ушацкий Андрей 100 15
|Потапкин Михаил 26 15
|Хасин Михаил 26 14
|Сотин Денис 102 13
|Белоусов Максим 59 13
|Бычков Александр 39 12
|Пегасов Сергей 52 11
|Размахаев Сергей 40 11
|Дьяченко Валерий 66 11
|Ушаков Анатолий 15 10
|Эпштейн Герман 27 10
|Аитов Тимур 47 10
|Таланов Максим 11 9
|Чибисов Владимир 22 9
|Самедов Тимур 19 9
|Сахаров Александр 30 9
|Айвазов Армен 449 9
|Фридман Илья 41 8
|Демидов Сергей 50 8
|Гулянский Игорь 9 8
|Шмаков Роман 13 7
|CNews Analytics 1988 5
|Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761015, в очереди разбора - 664704.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761015, в очереди разбора - 664704.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru