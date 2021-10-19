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Аксаков Анатолий


19.10.2021 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация 1
13.10.2021 Меньше месяца остается до главного ИТ-события осени. Регистрируйтесь на CNews FORUM 2021 1
01.10.2021 Три замминистра, замглавы Санкт-Петербурга, ИТ-директоры мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
23.09.2021 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2021 1
16.09.2021 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2021 1
13.09.2021 «Акулы» ИТ-отрасли на CNews FORUM 2021 будут говорить о цифровой трансформации 1
26.08.2021 Первые лица Минздрава, Санкт-Петербурга, ИТ-директоры РЖД, «Почты России», «Евраза», Coca-Cola и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
03.08.2021 CNews FORUM 2021: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
25.03.2021 Российский малый и средний бизнес допустят к онлайн-агрегаторам финансовых услуг, которыми могли пользоваться только физлица 2
23.12.2020 «Норникель» нашел электронную замену российским рублям 2
09.12.2020 Власти заставят россиян отчитаться о содержимом зарубежных электронных кошельков 1
02.12.2020 Власти завалят россиян налогами на криптовалюту и штрафами за их неуплату 1
12.11.2020 Россиян начнут сажать в тюрьму за биткоины 1
08.10.2020 Впервые в истории CNews FORUM пройдет в онлайн-формате. Число участников пополняется 1
07.08.2020 CNews FORUM 2020: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
23.07.2020 Какие ограничения вводятся в России на криптовалюту и криптоактивы. Полный анализ 1
22.07.2020 «Регуляторные песочницы» заработают в России в начале 2021 года 1
06.07.2020 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2020 года 1
16.06.2020 В России придумали новый способ поддержки стартапов. Законопроект внесен в Госдуму 2
06.03.2020 Коллекторы хотят проникнуть на «Госуслуги», чтобы было легче искать россиян 1
14.01.2020 Госдума заморозила законопроект по сбору биометрии в банках 6
15.11.2019 Россия намерена создать свою криптовалюту с Китаем и странами БРИКС 1
31.10.2019 В России создается межбанковская отраслевая ИТ-инфраструктура 1
05.09.2019 Глава ДИТ Москвы, ИТ-директора РЖД, Росатома, «Мегафона», «Мечела» и других суперкомпаний выступят на CNews FORUM 2019 1
29.07.2019 Россиянам запрещают анонимные электронные кошельки 1
25.07.2019 CNews FORUM 2019: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
03.07.2019 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2019 года 1
25.06.2019 Биткоин взлетел выше $11000, поднявшись на 11% за неделю 3
17.06.2019 Центробанк подумывает о запуске в России цифровой валюты 2
10.06.2019 Россиян «задушат» крупными штрафами за биткоины 3
07.06.2019 Остался один день, чтобы зарегистрироваться на CNews Forum Кейсы 1
06.06.2019 Осталось меньше недели до CNews Forum Кейсы. Последние дни регистрации 1
17.05.2019 Как уменьшить затраты на ИТ-инфраструктуру: опыт ИТ-лидеров России 1
23.04.2019 CNews FORUM Кейсы: «Акулы» российского ИТ-бизнеса поделятся опытом 1
05.04.2019 Информационная безопасность: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
05.04.2019 Депутаты работают над цифровыми законами вместе с бизнесом 1
12.03.2019 CNews FORUM Кейсы: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
06.03.2019 Госдума отрегулировала цифровые права без блокчейна и криптовалют 2
05.03.2019 Власти создают базу мобильных абонентов для удобства коллекторов и банков 1
01.02.2019 Крупнейшее ИТ-мероприятие CNews Forum Кейсы состоится в июне. Открыта регистрация 1

Публикаций - 98, упоминаний - 168

Аксаков Анатолий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 26
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 20
Schneider Electric 408 12
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 167 11
Cinimex - Синимекс 160 10
Программный продукт ГК 92 9
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 7
Сбербанк Технологии - СберТех 203 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 5
3738 5
IBM Европа 7 5
IBM 3539 4
Diasoft - Диасофт 354 4
Rimini Street 38 4
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 3
Yandex - Яндекс 4101 3
PayPal 441 2
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 2
ДИЦ - Долгопрудненский исследовательский центр 20 2
Ситилабс 25 2
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 2
Ситилинк - Citilink 190 2
Webmoney 330 2
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 25 2
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 2
Schneider Electric Secure Power 44 2
Такском - Taxcom 119 2
Центр2М - Center2М 47 2
VK - Mail.ru Group 2483 2
Ланит ГК 1156 2
Facebook 3765 2
DataCore Software 20 1
Vocord - Вокорд 99 1
Smart Way 8 1
3M - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 78 1
РТ-ПТ - РТ-проектные технологии 13 1
Inline Group - Инлайн Груп 60 1
Softline - Софтлайн 1474 1
РДТЕХ 159 1
IDX - Системы управления идентификацией 11 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 33
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 29
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 28
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 27
РЖД - Российские железные дороги 1081 27
X5 Group 599 25
Черкизово ГК 73 22
Ингосстрах СПАО 210 21
UBS AG 118 18
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1278 18
Банк Зенит 131 18
Procter&Gamble - P&G 94 16
Лента - Сеть розничной торговли 189 16
Мегаполис ТК 88 16
Coca-Cola Company 112 15
Уралсиб Банк 389 14
Газпромбанк - ГПБ 692 13
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 13
Геобанк КБ 30 12
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 11
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 11
ПСБ - Промсвязьбанк 613 11
О’Кей - Сеть магазинов 60 11
Балтика - Пивоваренная компания 111 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 9
Еврохим МХК 42 9
ТМХ - Трансмашхолдинг 51 9
Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 50 9
Альфа-Банк 1123 8
Почта России ПАО 1572 7
Сургутнефтегаз - СНГ 123 7
МКБ - Московский кредитный банк 268 7
Аэрофлот 493 7
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 7
Норникель - Норильский никель 177 6
X5 Group - Пятерочка 559 6
Газпром нефть 382 5
ЦУМ ТД - Торговый дом 47 4
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 74 4
DHL Express 82 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 76
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 27
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 23
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 18
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 17
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 15
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 11
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 9
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 9
Правительство РФ 2203 7
Правительство Москвы 653 6
Президент Российской Федерации 1439 6
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 6
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по финансовому рынку 5 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 4
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 81 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1369 4
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 419 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 4
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 3
Счётная палата РФ 460 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 2
ЦСР - Центр стратегических разработок 28 2
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 427 2
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 2
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 490 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 508 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 169 1
Центральный банк Бразилии - Banco Central do Brasil - Национальный банк экономического и социального развития - BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 4 1
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 8 1
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству 3 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 1
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов 1 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
РАКИБ - Российская ассоциация криптовалют и блокчейна 5 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 650 2
FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 4 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
ЛДПР 69 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
Единая Россия - Политическая партия 176 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 1
Яблоко - Российская объединённая демократическая политическая партия 1 1
НАПКА - Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств 1 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 32
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 25
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 16
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 12
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1030 8
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 7
Big Data - Большие данные 1136 7
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 3
Blockchain - Смарт-контракт - Smart contract - Умные контракты 27 3
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 3
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 3
e-Commerce - Электронная коммерция 299 3
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 209 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2447 2
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 232 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1450 2
Crypto currency - Криптографическая валюта - Криптовалюта - разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система 37 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2892 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 411 2
CCaaS - Contact Center as a Service - Контакт-центр как услуга - Контакт-центр из облака - Облачный контактный центр 7 1
PBFT - Practical Byzantine Fault Tolerance - консенсусный алгоритм терпимости к ошибкам в асинхронных сетях 5 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 103 1
C2B - Consumer-to-Business - денежные переводы от физических лиц в адрес юридических лиц 5 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 1
Network Edge - Защита сетевой периферии - Защита сетевой инфраструктуры 4 1
Smart Grid - Умные сети электроснабжения - умная энергетика 66 1
Майнинг криптовалюты - Mining 19 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1253 1
RegTech - Regulatory Technology - РегТех - Регуляторные технологии - Регулятивная песочница - Regulatory Sandbox 14 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 1
Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Цифровые деньги 17 1
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 5
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 225 4
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 3
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 3
Цифровой рубль - Крипторубль 12 3
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 2
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 78 2
1С:ERP Управление предприятием 203 2
IBM Cloud 84 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
XRP - Криптовалюта 7 1
BitPay - система обработки биткоиновых платежей - криптокошелёк 6 1
Microsoft Azure Machine Learning 16 1
Bitcoin Cash - криптовалюта 18 1
Dash - Криптовалюта 26 1
Depositphotos - фотобанк 32 1
Schneider Electric EcoStruxure 37 1
Sales Force KPI 1 1
Omni - криптовалюта 19 1
Bitstamp - криптовалютная биржа 8 1
Garantex - криптовалютная биржа 3 1
CryptoPay - КриптоПэй - Криптовалюта 3 1
Kraken - криптовалютная биржа 12 1
JPMorgan Chase - IIN - Interbank Information Network - Межбанковская информационная сеть 1 1
Сбербанк ПРО100 - платежная система 85 1
Мастерчейн - Masterchain - Российская национальная блокчейн-сеть 22 1
XRP Ripple - Криптовалютная платформа для платёжных систем 26 1
Directum Ario 14 1
Hyperledger Fabric - Фреймворк для разработки приложений и специализированных бизнес-решений на основе блокчейна 28 1
Facebook Libra - Криптовалюта - GlobalCoin 8 1
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 51 1
Alibaba Group - AliPay 65 1
WeChat - Мессенджер 96 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 1
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 88 1
Apple Pay 385 1
J.P. Morgan Quorum - Блокчейн-платформа Ethereum 26 1
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 1
VK - Mail.ru Одноклассники 857 1
Натрусов Артем 121 30
Попов Андрей 72 28
Лигачев Глеб 60 27
Чаркин Евгений 182 22
Беляев Владислав 65 22
Клепиков Алексей 77 21
Ягнятинский Евгений 32 19
Бокучава Тариэл 21 18
Кучугин Илья 41 18
Шипов Савва 70 18
Нагаев Олег 30 18
Сергеев Сергей 63 18
Чамара Денис 57 17
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 17
Воронин Петр 35 16
Меньшов Кирилл 72 16
Кузьмич Всеволод 30 16
Суворов Антон 20 15
Онищенко Владислав 41 15
Ушацкий Андрей 100 15
Потапкин Михаил 26 15
Хасин Михаил 26 14
Сотин Денис 102 13
Белоусов Максим 59 13
Бычков Александр 39 12
Пегасов Сергей 52 11
Размахаев Сергей 40 11
Дьяченко Валерий 66 11
Ушаков Анатолий 15 10
Эпштейн Герман 27 10
Аитов Тимур 47 10
Таланов Максим 11 9
Чибисов Владимир 22 9
Самедов Тимур 19 9
Сахаров Александр 30 9
Айвазов Армен 449 9
Фридман Илья 41 8
Демидов Сергей 50 8
Гулянский Игорь 9 8
Шмаков Роман 13 7
Россия - Российская федерация - РФ 57350 80
Восточная Европа 1678 29
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 254 19
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 16
Россия - Республика Крым 626 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 9
Беларусь - Белоруссия 2088 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 3
Канада 1301 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 2
Украина 3365 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 759 2
Сингапур - Республика 808 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 1
Россия - Солнечногорск 19 1
Швейцария - Цуг 11 1
США - Огайо 52 1
Россия - Брянская область 86 1
Россия - Белгородская область 367 1
Таджикистан - Республика 434 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 239 1
Казахстан - Республика 2629 1
Россия - Калужская область 571 1
Австралия - Австралийский Союз 1124 1
Земля - планета Солнечной системы 863 1
Чехия - Чешская Республика 495 1
Азия - Азиатский регион 1514 1
Бразилия - Федеративная Республика 1125 1
Италия - Итальянская Республика 1384 1
Израиль 721 1
Индия - Республика 2169 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 758 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 39
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 28
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 36 14
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 10
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 9
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 8
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 5
ЕИСПСА - Единая информационная система проверки сведений об абонентах 4 4
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 4
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 349 4
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2849 3
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 91 2
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 2
Декрет президента Республики Беларусь № 8 О развитии цифровой экономики 5 2
Цифровое право - Цифровые права 2 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 535 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Нормативное регулирование цифровой среды 42 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 823 2
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 47 2
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 152 1
ГПК РФ - Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 15 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1160 1
Федеральный закон 34-ФЗ - О цифровых правах 1 1
Кибернетика 6 1
Федеральный закон 218-ФЗ - О кредитных историях 6 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 1
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