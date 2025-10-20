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Индексная книга (каталог) CNews*
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Аксаков Анатолий

СОБЫТИЯ


20.10.2025 Дмитрий Аксаков возглавил совет директоров платформы «Токеон»

Дмитрий Аксаков возглавил совет директоров платформы «Токеон». Назначение призвано усилить команду проекта и укрепить позиции на российском рынке цифровых финансовых активов (ЦФА). Об этом CNews сообщи
14.01.2020 Госдума заморозила законопроект по сбору биометрии в банках

х данных россиян-клиентов банков. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, в 2020 г. власти не будут принимать кардинальных решений по

18.11.2018 Быть или не быть цифровой трансформации в России

шее время принять как минимум 50 законодательных актов, открыл Пленарное заседания CNews Forum 2018 Анатолий Аксаков, председатель Комитета ГД по финансовому рынку. Однако работа над ними идет

15.11.2018 Российские краудфандинговые цифровые платформы решат проблему недостающих инвестиций в Крыму

, смогут этот процесс нормализовать, поскольку желающих получить инвестиции и кредиты очень много». Анатолий Аксаков: законы о цифровых финансовых активах и об инвестиционных платформах планиру
25.06.2018 Глава комитета Госдумы по финполитике Анатолий Аксаков выступит на CNews FORUM

пленарном заседании CNews FORUM 2018 выступит председатель комитета Госдумы по финансовой политике Анатолий Аксаков. Зарегистрироваться на CNews FORUM 2018 можно уже сейчас. Чем известен Ан
08.12.2010 Операторам персональных данных «подарят» еще один год

время, как экономика восстанавливается после серьезного мирового кризиса, крайне сложно, - говорит Анатолий Аксаков. – Это касается и частных и государственных организаций». Принять законопрое
29.01.2010 Персональные данные: борьба вокруг закона продолжается

Член комитета Госдумы по финансовому рынку и президент Ассоциации региональных банков Анатолий Аксаков рассказал CNews, какие изменения он предложит внести в закон о персональных

16.12.2009 Операторам персональных данных подарили год

я мера, но на нее необходимо пойти, чтобы дать возможность операторам персональных данных подготовиться более серьезно, а регуляторам — извлечь уроки из впопыхах выброшенных на рынок требований. Анатолий Аксаков считает, что отсрочка аудита ИСПДн - лишь полумера: впереди еще масса работыВ то же время, Анатолий Аксаков, член комитета Госдумы по финансовому рынку, изначально предл
19.06.2009 Персональные данные: просьба банкиров о переносе сроков отклонена

за те три года, которые были даны организациям, многие из них успели просто забыть о самом законе. Анатолий Аксаков: Если сегодня Роскомнадзор будет проводить аудит соответствующих компаний, т
22.04.2009 ИТ-коллапс: Банки восстали против закона «О персональных данных»

Как стало известно CNews, депутат Госдумы Анатолий Аксаков направил в Роскомнадзор письмо (копия имеется в распоряжении редакции) с пре

Публикаций - 163, упоминаний - 221

Аксаков Анатолий и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 47
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 39
9594 34
Schneider Electric 614 31
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 27
Ростелеком 10948 25
МегаФон 10742 23
Rimini Street 77 21
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 20
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 20
Газинформсервис - ГИС 496 20
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 448 19
ВТБ - Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных - Энергетические системы и коммуникации - ЭСК 124 19
Schneider Electric Secure Power 65 19
Такском - Taxcom 256 19
Центр2М - Center2М 67 19
Ситилабс 44 19
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 66 19
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 16
Ланит Интеграция 219 14
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 12
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 11
Diasoft - Диасофт 1144 11
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 271 11
Hoff Tech - Хофф Тех 47 11
UIPath 119 10
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 10
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 139 10
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 10
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 10
Profindustry - Профиндустрия-Центр - PRO Intellect Technology 31 10
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI - SBER MED AI 84 10
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 10
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 44 10
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 9
R-Vision - Р-Вижн 267 9
Polymedia - Полимедиа 158 9
РСХБ Интех - RSHB Intech 89 9
Innovative People - Инновейтив Пипл 51 9
ФинГрад - FinGrad 48 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 70
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 69
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 67
РЖД - Российские железные дороги 2096 58
Ингосстрах СПАО 478 57
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 53
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 51
Сургутнефтегаз - СНГ 288 43
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 42
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 37
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 35
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 35
МКБ - Московский кредитный банк 657 33
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 32
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 30
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 28
ГПБ - Газпромбанк 1273 28
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 27
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 26
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 26
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 24
Абсолют Банк 249 24
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 23
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 133 22
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 20
ТМХ - Трансмашхолдинг 154 20
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 63 19
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 19
OKS Group 51 19
ПСБ - Промсвязьбанк 963 18
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 18
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 18
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 17
Альфа-Банк 1979 17
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 17
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 64 17
Почта России ПАО 2370 17
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 16
Coca-Cola Company 261 15
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 15
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 129
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 107
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 63
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 61
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 51
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 45
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 45
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 43
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 42
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 38
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 22
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 22
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 21
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 20
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 20
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 19
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 18
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 17
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 16
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 15
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 15
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 14
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 14
Федеральное казначейство России 1949 13
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 256 13
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 12
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 11
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 11
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 11
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 9
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 50 9
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 8
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 5
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 121 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 5
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 3
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 3
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 12
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 9
РАКИБ - Российская ассоциация криптовалют и блокчейна 12 6
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 4
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 3
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 2
Единая Россия - Политическая партия 321 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 2
FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 11 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
ЛДПР 116 1
Демократическая политическая партия США 122 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 33 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
Яблоко - Российская объединённая демократическая политическая партия 1 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
АФК - Ассоциация факторинговых компаний России 12 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
НАПКА - Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств 1 1
ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 24 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
РБО НП - Русское биометрическое общество 11 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег - Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов 18 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 80 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 79
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 79
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 69
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 65
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 60
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 55
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 54
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 42
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1842 41
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 34
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 34
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 30
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 640 30
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 28
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 27
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 26
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 25
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2492 25
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22558 24
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 22
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1587 22
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 22
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 20
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 20
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 765 19
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование - Страховая телематика - Онлайн-страхование - иншуртех 173 19
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 19
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 708 19
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1657 19
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 18
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 566 18
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 18
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 16
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 15
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 15
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 14
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 14
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 12
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 12
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 12
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 21
1С:ERP Управление предприятием 841 19
НКТ - Р7-Офис 543 19
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 99 19
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 13
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 189 13
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 253 11
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 122 10
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 38 10
IBM Public Cloud 26 10
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 9
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 9
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 9
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 9
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 96 9
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 300 9
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт - SberCRM - Sber CRM 68 9
Бизнес Технологии - Global-ERP 95 9
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 117 9
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 80 9
НКТ - Р7-графика 47 9
Аусферр ИТЦ - AF MDM 41 9
Новые облачные технологии - МойОфис 958 9
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 425 8
Протек - Здравсити 32 7
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 5
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 644 4
Binance - CommEX - криптовалютная биржа 80 4
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 61 4
RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 4
БИС - ITQuick - Jumse 52 4
Сбер - Sberworks 6 4
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 4
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 3
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 126 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 3
FreePik 1841 3
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 585 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 3
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 3
Натрусов Артем 313 66
Попов Андрей 116 64
Чаркин Евгений 317 58
Клепиков Алексей 121 57
Шипов Савва 102 54
Лигачев Глеб 120 53
Онищенко Владислав 98 51
Белоусов Максим 109 49
Сахаров Александр 93 45
Шадаев Максут 1210 43
Иванов Алексей 163 42
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