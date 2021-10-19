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Schneider Electric Secure Power
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Публикаций - 44, упоминаний - 48
Schneider Electric Secure Power упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|АФТ - Ассоциация Финтех 76 2
|BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 7 1
|Соловьев Алексей 60 20
|Нестеров Алексей 79 20
|Урьяс Вадим 76 20
|Егоров Владимир 52 19
|Дьяченко Валерий 66 19
|Мискевич Евгений 29 19
|Чаркин Евгений 182 19
|Рубин Адар 28 19
|Прохорова Алла 45 19
|Трофимова Людмила 31 19
|Сотин Денис 103 19
|Слышкин Василий 54 19
|Абакумов Евгений 103 18
|Васильев Владислав 39 15
|Клепиков Алексей 77 14
|Ямщиков Владимир 32 14
|Халматов Максим 45 14
|Генкина Екатерина 24 14
|Горчаков Денис 26 14
|Степченков Максим 36 14
|Каюмов Шамиль 34 14
|Шевченко Владимир 135 13
|Путятинский Сергей 53 13
|Бурилов Андрей 25 13
|Лебедев Антон 28 13
|Шадура Максим 17 13
|Емелин Александр 25 13
|Федечкин Сергей 19 13
|Карпов Иван 41 13
|Вахнин Павел 51 13
|Смык Виталий 27 13
|Хасин Михаил 26 13
|Антонов Александр 73 13
|Сарнацкий Владислав 16 13
|Семенихин Игорь 37 13
|Платонов Михаил 38 13
|Портной Михаил 23 13
|Сирота Юрий 38 13
|Сыкулев Андрей 57 13
|Богданов Кирилл 91 13
|N+1 - Издание 94 3
|Gartner 2200 2
|IDC - International Data Corporation 2738 1
|TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 17 1
|Synergy Research Group 13 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770685, в очереди разбора - 674367.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770685, в очереди разбора - 674367.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru