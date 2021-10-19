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Schneider Electric Secure Power


19.10.2021 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация 1
13.10.2021 Меньше месяца остается до главного ИТ-события осени. Регистрируйтесь на CNews FORUM 2021 1
01.10.2021 Три замминистра, замглавы Санкт-Петербурга, ИТ-директоры мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
23.09.2021 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2021 1
16.09.2021 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2021 1
13.09.2021 «Акулы» ИТ-отрасли на CNews FORUM 2021 будут говорить о цифровой трансформации 1
26.08.2021 Первые лица Минздрава, Санкт-Петербурга, ИТ-директоры РЖД, «Почты России», «Евраза», Coca-Cola и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
15.04.2021 Schneider Electric представила суперкомпактный ИБП Galaxy VL 1
17.03.2021 Пандемия заставила граждан поверить в возможности цифровой медицины 1
09.11.2020 Завтра состоится первый CNews FORUM онлайн. Успейте подать заявку 1
05.11.2020 Осталось меньше недели до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 1
03.11.2020 ИТ-руководители Минэкономразвития, Санкт-Петербурга, Севастополя, Калужской области выступят на CNews FORUM 2020 1
29.10.2020 Осталось меньше двух недель до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 1
27.10.2020 Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 2020 1
22.10.2020 ИТ-руководители российской промышленности выступят на CNews FORUM 2020 1
20.10.2020 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2020 1
15.10.2020 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2020 1
13.10.2020 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2020 1
08.10.2020 Впервые в истории CNews FORUM пройдет в онлайн-формате. Число участников пополняется 1
23.09.2020 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2020 1
21.09.2020 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2020 1
07.08.2020 CNews FORUM 2020: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
13.07.2020 Schneider Electric запустила продажи внутрирядных прецизионных кондиционеров InRow DX 300 мм второго поколения 1
29.05.2020 Каких изменений стоит ожидать на российском рынке ЦОД? 1
20.05.2020 Schneider Electric и AVEVA предоставят комплексные решения распределенным и гипермасштабируемым ЦОДам 1
16.04.2020 Читатели CNews выбрали самую успешную женщину-руководителя на российском ИТ-рынке 1
13.04.2020 Schneider Electric расширила линейку ИБП Galaxy VS с «умными» модульными батареями до 100 кВт 1
18.03.2020 Когда поликлиники станут «умными» 1
06.03.2020 Женщины года в отрасли ИТ 2020. Список CNews 1
27.02.2020 Schneider Electric представила новый Smart-UPS Short-Depth на литий-ионных батареях мощностью 1500 ВА 1
03.12.2019 Schneider Electric представила новые модели ИБП Galaxy VS 1
27.11.2019 CNews FORUM 2019 прошел с рекордным успехом. Фото 3
22.11.2019 Минкомсвязи на месяцы сократит сроки ежегодных согласований ИТ-планов госорганов 1
05.11.2019 Завтра пройдет CNews FORUM. Присоединяйтесь к лидерам ИТ-рынка 1
31.10.2019 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
30.10.2019 Что нужно для периферийных вычислений? 3
29.10.2019 Последние дни регистрации на CNews FORUM 2019. Успейте подать заявку 1
24.10.2019 На CNews FORUM солидные люди расскажут, как выстроить информационную безопасность в современную эпоху 1
22.10.2019 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
27.08.2019 Рынок гипермасштабируемых ЦОДов вырастет с $20 до $65 млрд к 2025 году 1

Публикаций - 44, упоминаний - 48

Schneider Electric Secure Power упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Schneider Electric 409 28
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 23
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 20
Rimini Street 38 19
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 16
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 13
Ситилинк - Citilink 190 13
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 13
Cinimex - Синимекс 160 13
Такском - Taxcom 119 13
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 13
Центр2М - Center2М 47 13
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 25 13
Ситилабс 25 13
3799 6
Google LLC 7198 4
Veeam Software 250 4
Naumen - Наумен 344 3
Dynatrace 46 3
NetApp 486 2
Microsoft Corporation 11226 2
Oracle Corporation 3374 2
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 2
SAP SE 3228 2
Diasoft - Диасофт 357 2
ЦЭКИ ФГБУ - Центр экспертизы и координации информатизации 19 1
Avaya Inc - Avaya СНГ 559 1
Haulmont - Хоулмонт 71 1
Cavium 7 1
Allied Telesis 77 1
HP 3Com 58 1
МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 62 1
Denodo Technologies 2 1
Аскон - Ascon 177 1
Biocad - Биокад 38 1
Brother 117 1
ЦАС - Центр аналитических систем 4 1
ТелеМед 7 1
Истрадиджитал - Istradigital 2 1
Авантаж 48 1
РЖД - Российские железные дороги 1083 24
Газпромбанк - ГПБ 693 20
X5 Group 601 19
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 100 19
Росбанк ПАО - Societe Generale 326 19
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 19
X5 Group - Пятерочка 561 18
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 17
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 15
ПГК - Первая грузовая компания 98 14
OKS Group 31 14
Segezha Group - Сегежа Групп 85 14
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 23 14
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 14
Ингосстрах СПАО 210 14
СДЭК - Служба доставки Экспресс-курьер 37 13
Metro Cash&Carry - Metro C&C 224 13
PepsiCo - Пепсико 96 13
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 32 13
Интер РАО ПАО 159 13
МТС банк 254 13
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 13
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 13
Уралсиб Банк 390 13
Победа - Кондитерская фабрика 16 13
Петрович СТД - Строительный торговый дом 40 13
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 13
Траско - Trasko 27 13
ТВЭЛ - Топливная компания Росатома 51 13
Аэрофлот 493 13
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 13
Альфа-Банк 1128 5
FESCO - Транспортная группа - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство 49 5
Совкомбанк ПАО 147 4
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 3
ТРИЭР 5 3
Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 35 3
Газпром нефть 382 3
Банк Санкт-Петербург 120 2
ВсеИнструменты.ру 10 2
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 19
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 19
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 13
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 13
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1374 13
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 13
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 9
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 7
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1242 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 775 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 5
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 67 5
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1600 3
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 3
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1722 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1706 2
Правительство Москвы 653 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1348 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1964 1
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 69 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 27 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 511 1
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 1
Правительство РФ 2209 1
Земля ФКЦ ФГУП - Федеральный кадастровый центр Земля 3 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2239 1
Администрация Президента РФ - Управление по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи 10 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 2
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 7 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 26
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 20
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 17
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3023 16
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 14
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1177 14
e-Commerce - Электронная коммерция 299 14
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 14
Big Data - Большие данные 1136 14
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 6
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 785 6
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 3
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 2
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 392 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1639 2
Legacy-системы - унаследованная система 16 2
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 364 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1459 1
Social Network Analysis - Социально-сетевой анализ - Процесс исследования социальных структур с использованием сетей и теории графов 5 1
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 82 1
ГОСТ Р МЭК 60204 - Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов 2 1
Li-Ion - Литий-ионный электрический аккумулятор 61 1
Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 13 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply 50 1
Unicode - Юникод - Стандарт кодирования символов 67 1
Модульный ЦОД - modular data center 4 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 563 1
ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 27 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4592 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1256 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 174 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 725 1
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 14
1С:ERP Управление предприятием 203 14
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 14
Schneider Electric EcoStruxure 37 5
Microsoft Windows 10 6691 2
Schneider Electric Galaxy VS - Серия ИБП 6 2
Samsung Galaxy 345 2
Apple iOS 5742 2
Google Android 10752 2
Газпромбанк Автолизинг Автомаркет 6 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Server - RELS 35 1
Alfresco 114 1
Schneider Electric EcoStruxure С-Series - микро-ЦОД 1 1
SAP BI - SAP Business Intelligence 60 1
Schneider Electric APC Smart-UPS - серия ИБП 14 1
Oracle JRE - Oracle Java Runtime Environment 30 1
SAP TMS - SAP Transportation Management and Logistics System 28 1
Schneider Electric Uniflair BREF 11 1
Schneider Electric APC Easy UPS 3M - ИБП 3 1
1С:ERP WE - 1С:ERP World Edition 3 1
Schneider Electric ECOnversion 8 1
Brother Secure Print+ 1 1
JavaFX - OpenJFX 25 1
МТС Снежинка 5 1
Росатом Единая цифровая стратегию 3.0 1 1
ДИЦ - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 27 1
Schneider Electric EcoStruxure IT 10 1
Сбербанк - Кристофари - Christofari Суперкомпьютер 37 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом 86 1
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization 16 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 141 1
OpenJDK - Open Java Development Kit 55 1
IBM Watson 105 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Oracle Java SE - Java Platform Standard Edition - Среда выполнения Java 66 1
BellSoft Liberica JDK - Среда разработки и запуска Java-программ 27 1
Oracle JDK - Java Development Kit 64 1
Linux OS 4288 1
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 293 1
Соловьев Алексей 60 20
Нестеров Алексей 79 20
Урьяс Вадим 76 20
Егоров Владимир 52 19
Дьяченко Валерий 66 19
Мискевич Евгений 29 19
Чаркин Евгений 182 19
Рубин Адар 28 19
Прохорова Алла 45 19
Трофимова Людмила 31 19
Сотин Денис 103 19
Слышкин Василий 54 19
Абакумов Евгений 103 18
Васильев Владислав 39 15
Клепиков Алексей 77 14
Ямщиков Владимир 32 14
Халматов Максим 45 14
Генкина Екатерина 24 14
Горчаков Денис 26 14
Степченков Максим 36 14
Каюмов Шамиль 34 14
Шевченко Владимир 135 13
Путятинский Сергей 53 13
Бурилов Андрей 25 13
Лебедев Антон 28 13
Шадура Максим 17 13
Емелин Александр 25 13
Федечкин Сергей 19 13
Карпов Иван 41 13
Вахнин Павел 51 13
Смык Виталий 27 13
Хасин Михаил 26 13
Антонов Александр 73 13
Сарнацкий Владислав 16 13
Семенихин Игорь 37 13
Платонов Михаил 38 13
Портной Михаил 23 13
Сирота Юрий 38 13
Сыкулев Андрей 57 13
Богданов Кирилл 91 13
Россия - Российская федерация - РФ 57828 35
Восточная Европа 1698 26
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 8
Грузия 694 4
Украина 3417 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 3
Казахстан - Республика 2661 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1102 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 3
Беларусь - Белоруссия 2104 3
Африка 1506 2
Ближний Восток 1486 2
Австралия - Австралийский Союз 1133 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 2
Южная Корея - Республика 1470 2
Япония 2827 2
Азия - Азиатский регион 1532 1
Канада - Квебек 15 1
США - Иллинойс 76 1
США - Орегон 58 1
Европа Северная - Скандинавия 275 1
Россия - Волгоградская область 402 1
Европа 3798 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 1
Нидерланды 984 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 520 1
Россия - Калужская область 575 1
Латинская Америка 727 1
Северная Америка 1420 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2081 1
Россия - Нижегородская область 747 1
Индонезия - Республика 389 1
Великобритания - Лондон 831 1
Китай - Тайвань 599 1
Специальный административный район Гонконг 557 1
Сингапур - Республика 811 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2482 1
Германия - Федеративная Республика 3693 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2237 25
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 19
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 14
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4040 10
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 5
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1012 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1165 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 302 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2880 1
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 53 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 849 1
Русский язык 1004 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
N+1 - Издание 94 3
Gartner 2200 2
IDC - International Data Corporation 2738 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 17 1
Synergy Research Group 13 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
Национальный институт имени Екатерины Великой 1 1
СГОК - Серпуховский городской открытый колледж 1 1
ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова 9 1
ГБУ НИИОЗММ ДЗМ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы 5 1
ЦНИИОИЗ ФГБУ Минздрава России - Документационный центр Всемирной Организации Здравоохранения при Центральном Научно-исследовательском институте Организации и Информатизации Здравоохранения Минздравсоцразвития России 4 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 24
CNews AWARDS 292 17
CNews Баттл 34 14
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 12 1
CNews Женщины года в отрасли ИТ 7 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
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