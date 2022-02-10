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Schneider Electric EcoStruxure

Schneider Electric - EcoStruxure

СОБЫТИЯ

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10.02.2022 Schneider Electric представила шлюз нового поколения Ecostruxure Panel Server

Schneider Electric анонсировала выход шлюзов нового поколения – Ecostruxure Panel Server. Шлюз обеспечивает простое и быстрое подключение проводных и беспров
30.04.2021 Mail.ru Cloud Solutions и Schneider Electric создают облачную систему энергоменеджмента Cloud PME

Schneider Electric запускает в России новый облачный сервис: современную систему энергоменеджмента Ecostruxure Power Monitoring Expert in the Cloud (Cloud PME). Облачная версия PME на инфрастр
22.04.2021 Schneider Electric представила решение для безопасного распределения электроэнергии

Schneider Electric выпустила решение Ecostruxure Asset Advisor, которое обеспечивает мониторинг и анализ в режиме реального времен
22.12.2020 Биометрическое решение Recfaces Id-Gate интегрировано с системой контроля доступа Schneider Electric Ecostruxure Security Expert

достоверного контроля доступа на объект Id-Gate интегрирован с системой по управлению безопасностью EcoStruxure Security Expert от Schneider Electric. Партнерство двух компаний открывает новые

14.05.2020 Schneider Electric обновил ПО для управления зданиями Ecostruxure Building Operation

Schneider Electric выпустил Ecostruxure Building Operation 3.1 – обновление к своей системе управления зданиями. Среди но
26.08.2019 Schneider Electric представил новое поколение системы управления зданиями Ecostruxure Building

Schneider Electric представил новую версию Ecostruxure Building Operation — программного обеспечения для комплексного контроля и управле
04.12.2018 Schneider Electric расширил портфель систем питания высокой заводской готовности

Institute TIER-Ready. Расширенная линейка систем питания Schneider Electric совместима с платформой EcoStruxure (EcoStruxure Ready) и предназначена упростить решение задачи быстрого и пр
21.11.2018 Schneider Electric представил обновленную версию открытой платформы автоматизации зданий

ергией и автоматизации, объявил об обновлении открытой инновационной платформы автоматизации зданий Ecostruxure Building 2.0, объединяющей приложения, программное обеспечение и оборудование для
08.11.2018 Schneider Electric представила европейскую программу EcoStruxure IT For Partners

Schneider Electric объявила о запуске в Европе программы EcoStruxure IT For Partners. Это новая платформа для поставщиков ИТ-решений, которая позволяе
29.08.2018 Архитектура EcoStruxure для предприятий АПК

иятиям агропромышленного комплекса уникальное комплексное решение – программно-аппаратной платформе EcoStruxure IT. EcoStruxure – это универсальный продукт, который может быть адаптирова
07.08.2018 Schneider Electric переводит контроль предприятия в дополненную реальность

анное на технологии дополненной реальности решение для контроля активов промышленного предприятия – EcoStruxure Augmented Operator Advisor. Инструмент позволяет проверить настройки, проанализир
23.07.2018 Schneider Electric представил платформу EcoStruxure для горнодобывающей промышленности и металлургии

Schneider Electric, эксперт в управления энергией и автоматизации, представил платформу EcoStruxure для MMM (EcoStruxure for Mining, Minerals and Metals) – решение для горнод
30.11.2017 Schneider Electric представила EcoStruxure Maintenance Advisor для повышения эффективности предприятий

Schneider Electric расширила список программных решений EcoStruxure, предоставляющих промышленным предприятиям возможность обеспечения измерения окуп
01.06.2017 Schneider Electric представила новую архитектуру EcoStruxure Power

Schneider Electric анонсировала EcoStruxure Power – архитектуру для энергетического менеджмента в зданиях. Она обладает рядом
22.06.2011 Архитектура управления энергией EcoStruxure теперь включает решение IBM по интеллектуальному управлению зданиями

Компания Schneider Electric — глобальный специалист в области управления электроэнергией — объявила о том, что ее архитектура решений EcoStruxure будет включать в себя недавно запущенное решение IBM по интеллектуальному управлению зданиями (IIBM). Системная архитектура активного управления энергией EcoStruxure от Schne

Публикаций - 71, упоминаний - 136

Schneider Electric и организации, системы, технологии, персоны:

Schneider Electric 614 70
Schneider Electric - Secure Power 65 7
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 454 5
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - СЭ АО - Шнейдер Электрик Системс Россия 201 5
Cisco Systems 5371 4
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 510 4
Schneider Electric - Aveva - Авева 54 3
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 544 3
Siemens AG - Siemens Group 2673 3
Microsoft Corporation 25776 3
Крок - Croc 1964 3
Honeywell 309 3
IT Expert - ИТ Эксперт - Lasmera - Ласмера 69 2
RFaces - RecFaces - РекФэйсис 37 2
Schneider Electric IT Division - Schneider Electric IT Business 43 2
Schneider Electric Центр Инноваций 5 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 2
ПромАвтоматика - Промышленная автоматика Контроль доступа 14 2
Потенциал 3 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1829 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15764 2
IBM - International Business Machines Corp 9701 2
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Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1477 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4965 2
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 480 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1102 1
CommuniGate Systems - СталкерСофт 224 1
Eaton 80 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 1
3M - 3М Россия - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 258 1
Т1 Сервионика - ТрастИнфо 104 1
Inline Group - Инлайн Груп 105 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 264 1
Schneider Electric - Aveva - Wonderware 38 1
DataPro - ДатаПро 99 1
РЕЛЭКС - Реляционные экспертные системы ГК 84 1
UPS 216 4
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 132 2
Nescafé 6 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8852 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 2
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 228 2
Газпром нефть 725 2
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 103 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 1
Локотех - Локомотивные технологии 70 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
BASF AG - BASF Magnetics GmbH - EMTEC Magnetics GmbH - European Multimedia Technologies - EМТЕК Магнетикс - BASF AG - БАСФ 54 1
Сбер - СберАвто 38 1
НКНХ - Нижнекамскнефтехим 27 1
Halyk Bank - Халык банк - Народный сберегательный банк Казахстана 48 1
Alstom - GEC-Alsthom - Alstom Grid - Alstom Transporte - Alstom Energie - Alstom Industrie 37 1
Красцветмет - Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова - 30 1
Euronext NV Stock Exchange - панъевропейская фондовая биржа 54 1
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Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 167 1
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Газпромнефть Снабжение 19 1
Nestle Nescafe 1 1
Айсорс - Isource Reserve - Центр импорта промышленных товаров 6 1
ТМХ - Тверской вагоностроительный завод 14 1
Belgee - Белджи 24 1
Orano - Areva 24 1
Лаборатория комфорта 3 1
Кронштадт Инжиниринговый Центр 3 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Почта России ПАО 2371 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 137 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2951 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
Альфа-Банк 1979 1
Pony Express - Фрейт линк 73 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5969 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3440 3
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 95 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5694 2
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 1
Росстандарт - РВК ТК 120 - Технический комитет по стандартизации 120 - Центры обработки данных 10 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3652 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3308 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6543 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
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МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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