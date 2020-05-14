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Schneider Electric обновил ПО для управления зданиями Ecostruxure Building Operation

ПО Софт

Schneider Electric выпустил Ecostruxure Building Operation 3.1 – обновление к своей системе управления зданиями. Среди новых функций и возможностей — улучшенный доступ к данным, упрощение установки и развертывания, повышенная кибербезопасность, а также поддержка мобильного приложения Ecostruxure Building Engage.

Поддержка мобильных приложений и средств разработки. Ecostruxure Building Engage – бесплатное мобильное приложение, доступное в Google Play и Apple App Store, позволяющее пользователю управлять температурой, скоростью вентиляторов системы, системой освещения и шторами или жалюзи прямо со смартфона. Приложение работает в связке с контроллерами RP-C (Room Purpose Controller).

Automated Engineering Tool – инструмент автоматизированной разработки, призванный повысить качество и скорость проектирования благодаря созданию шаблонов и их последующему применению при разработке систем, теперь совместим с Ecostruxure Building Operation 3.1.

Project Configuration Tool – автономная платформа, позволяющая в виртуальной среде настроить архитектуру решения и серверов, чтобы смоделировать развертывание системы из офиса без необходимости физического доступа к оборудованию и визита на объект, также совместима с Ecostruxure Building Operation 3.1.

В рамках развития функциональности по предоставлению конечным пользователям большего количества информации и одновременного упрощения «общения» с системой реализованы новые функции: упрощение активации лицензий: активация лицензии на Enterprise Server автоматически активирует ее на всех подключенных контроллерах. Необходимость активации на каждом контроллере отпала, что сильно экономит время и упрощает настройку системы; быстрый доступ к трендам и параметрам: теперь тренды и параметры, за которые они отвечают, можно просмотреть прямо из меню сигнала тревоги; улучшенный интерфейс пользователя благодаря новым возможностям настройки: dark mode интерфейса, оптимизация шрифта и иконок для удобного отображения на различных устройствах, возможность выбирать общесистемные цвета основных меню для соответствия корпоративным стандартам организации, выбор отображения параметров в международной или локальных измерительных системах, возможность при наличии соответствующих прав вносить записи в журнал вручную (например, для оборудования, не подключенного к системе) и многое другое.

Кибербезопасность может стать одним из ключевых факторов при выборе системы управления зданием. Следуя возрастающим запросам пользователей, были добавлены функции: функция контроля изменений: можно настроить «цифровую подпись» – при необходимости внесения изменений потребуется указать свой логин и пароль, а также причину изменений; сигнал тревоги при неудачных попытках аутентификации: количество попыток можно задать в системе; новая функция сброса пароля без необходимости физического доступа к серверу.

Для ускорения развертывания системы: поддержка нескольких версий и архитектур с возможностью обновления только тех частей системы, в которых будут использоваться новые функции; поддержка пользовательских настроек, когда пользователь может использовать конфигурацию, заданную администратором, без необходимости самостоятельного конфигурирования; добавление группы объектов вместо необходимости добавления по одному.

Ecostruxure Building Operation 3.1 доступна по всему миру. Для клиентов, уже использующих Ecostruxure Building Operation версии 3.0 или выше, обновление до 3.1 бесплатное.



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