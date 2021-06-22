Schneider Electric EcoStruxure

Schneider Electric спроектировала и построила основной ЦОД для МТС в Беларуси 1

Schneider Electric представила суперкомпактный ИБП Galaxy VL 1

Schneider Electric запускает продажи комплектных распределительных устройств с воздушной изоляцией PIX12 1

Schneider Electric расширяет линейку ИБП Easy среднего ценового сегмента моделями Easy UPS 3L 500 и 600 кВА 1

Schneider Electric и AVEVA предоставят комплексные решения распределенным и гипермасштабируемым ЦОДам 1

Schneider Electric представила новые модели ИБП Galaxy VS 1

Schneider Electric анонсировал пополнение линейки ИБП Galaxy VS новыми моделями со встроенными умными модульными батареями 1

На рынок выходят новые микроЦОДы 1

Schneider Electric пополнила линейку ИБП Easy UPS компактными моделями Easy UPS 3M 1

Schneider Electric расширил портфель систем питания высокой заводской готовности 3

Быть или не быть цифровой трансформации в России 3

Schneider Electric представила европейскую программу EcoStruxure IT For Partners 2

Schneider Electric представил решения для информационного моделирования систем электроснабжений зданий 1

Наталия Деянова заняла должность заместителя генерального директора по маркетинговым и цифровым клиентским коммуникациям Schneider Electric в России и СНГ 1

Как построить цифровую реальность 4

Архитектура EcoStruxure для предприятий АПК 5

Schneider Electric представил платформу EcoStruxure для горнодобывающей промышленности и металлургии 4

Schneider Electric открыла сборочную линию в Технополисе 1

Как Schneider Electric будет строить цифровую экономику России 1

Schneider Electric представила EcoStruxure Maintenance Advisor для повышения эффективности предприятий 5

Schneider Electric обеспечила крупнейший медицинский центр Сибири интеллектуальной системой управления 1

Schneider Electric представила новую архитектуру EcoStruxure Power 1

Schneider Electric и Cisco представили новые решения для комплексного управления энергией в зданиях и ЦОДах 1

Schneider Electric и Cisco создали совместное решение по управлению расходом электроэнергии в зданиях 3

Архитектура управления энергией EcoStruxure теперь включает решение IBM по интеллектуальному управлению зданиями 1