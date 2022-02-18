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Schneider Electric EcoStruxure
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|18.02.2022
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Schneider Electric помогла заводу Nestlé Nescafé предотвратить дорогостоящие сбои
Schneider Electric установила программное обеспечение EcoStruxure Asset Advisor на производстве Nescafé Toluca в Мехико. Оно дает инженерам возможн
|10.02.2022
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Schneider Electric представила шлюз нового поколения Ecostruxure Panel Server
Schneider Electric анонсировала выход шлюзов нового поколения – Ecostruxure Panel Server. Шлюз обеспечивает простое и быстрое подключение проводных и беспров
|30.04.2021
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Mail.ru Cloud Solutions и Schneider Electric создают облачную систему энергоменеджмента Cloud PME
Schneider Electric запускает в России новый облачный сервис: современную систему энергоменеджмента Ecostruxure Power Monitoring Expert in the Cloud (Cloud PME). Облачная версия PME на инфрастр
|22.04.2021
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Schneider Electric представила решение для безопасного распределения электроэнергии
Schneider Electric выпустила решение Ecostruxure Asset Advisor, которое обеспечивает мониторинг и анализ в режиме реального времен
|22.12.2020
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Биометрическое решение Recfaces Id-Gate интегрировано с системой контроля доступа Schneider Electric Ecostruxure Security Expert
достоверного контроля доступа на объект Id-Gate интегрирован с системой по управлению безопасностью EcoStruxure Security Expert от Schneider Electric. Партнерство двух компаний открывает новые
|14.05.2020
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Schneider Electric обновил ПО для управления зданиями Ecostruxure Building Operation
Schneider Electric выпустил Ecostruxure Building Operation 3.1 – обновление к своей системе управления зданиями. Среди но
|26.08.2019
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Schneider Electric представил новое поколение системы управления зданиями Ecostruxure Building
Schneider Electric представил новую версию Ecostruxure Building Operation — программного обеспечения для комплексного контроля и управле
|04.12.2018
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Schneider Electric расширил портфель систем питания высокой заводской готовности
Institute TIER-Ready. Расширенная линейка систем питания Schneider Electric совместима с платформой EcoStruxure (EcoStruxure Ready) и предназначена упростить решение задачи быстрого и пр
|21.11.2018
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Schneider Electric представил обновленную версию открытой платформы автоматизации зданий
ергией и автоматизации, объявил об обновлении открытой инновационной платформы автоматизации зданий Ecostruxure Building 2.0, объединяющей приложения, программное обеспечение и оборудование для
|08.11.2018
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Schneider Electric представила европейскую программу EcoStruxure IT For Partners
Schneider Electric объявила о запуске в Европе программы EcoStruxure IT For Partners. Это новая платформа для поставщиков ИТ-решений, которая позволяе
|29.08.2018
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Архитектура EcoStruxure для предприятий АПК
иятиям агропромышленного комплекса уникальное комплексное решение – программно-аппаратной платформе EcoStruxure IT. EcoStruxure – это универсальный продукт, который может быть адаптирова
|07.08.2018
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Schneider Electric переводит контроль предприятия в дополненную реальность
анное на технологии дополненной реальности решение для контроля активов промышленного предприятия – EcoStruxure Augmented Operator Advisor. Инструмент позволяет проверить настройки, проанализир
|23.07.2018
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Schneider Electric представил платформу EcoStruxure для горнодобывающей промышленности и металлургии
Schneider Electric, эксперт в управления энергией и автоматизации, представил платформу EcoStruxure для MMM (EcoStruxure for Mining, Minerals and Metals) – решение для горнод
|30.11.2017
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Schneider Electric представила EcoStruxure Maintenance Advisor для повышения эффективности предприятий
Schneider Electric расширила список программных решений EcoStruxure, предоставляющих промышленным предприятиям возможность обеспечения измерения окуп
|01.06.2017
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Schneider Electric представила новую архитектуру EcoStruxure Power
Schneider Electric анонсировала EcoStruxure Power – архитектуру для энергетического менеджмента в зданиях. Она обладает рядом
|22.06.2011
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Архитектура управления энергией EcoStruxure теперь включает решение IBM по интеллектуальному управлению зданиями
Компания Schneider Electric — глобальный специалист в области управления электроэнергией — объявила о том, что ее архитектура решений EcoStruxure будет включать в себя недавно запущенное решение IBM по интеллектуальному управлению зданиями (IIBM). Системная архитектура активного управления энергией EcoStruxure от Schne
Schneider Electric EcoStruxure и организации, системы, технологии, персоны:
|Пономарев Павел 10 5
|Аникин Леонид 61 3
|Шмаков Роман 17 3
|Чекалин Михаил 3 3
|Соловьев Алексей 97 2
|Delorme Philippe - Делорм Филипп 5 2
|Махлин Сергей 12 2
|Клепиков Алексей 121 1
|Макарочкина Наталия 8 1
|Сергеев Сергей 179 1
|Солодовников Денис 108 1
|Аитов Тимур 197 1
|Лигачев Глеб 120 1
|Онищенко Владислав 98 1
|Пермяков Артем 19 1
|Vanderplaetse Johan - Вандерплаетсе Йохан 28 1
|Солдатов Алексей 104 1
|Ибрагимов Рустем 23 1
|Клименко Федор 26 1
|Меньшов Кирилл 139 1
|Малышев Александр 39 1
|Размахаев Сергей 49 1
|Волков Анатолий 10 1
|Фридман Илья 42 1
|Горохов Евгений 40 1
|Попов Андрей 116 1
|Сахаров Александр 93 1
|Гулянский Игорь 13 1
|Васильев Евгений 132 1
|Мухуров Азад 2 1
|Мизиева Анна 7 1
|Лебедев Алексей 25 1
|Новиков Сергей 47 1
|Александров Юрий 4 1
|Солодовников Алексей 20 1
|Соколов Андрей 22 1
|Нестеров Андрей 23 1
|Луканев Андрей 1 1
|Надеин Андрей 18 1
|Сергеев Андрей 7 1
|N+1 - Издание 188 7
|Bloomberg 1627 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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