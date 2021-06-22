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Schneider Electric EcoStruxure


22.06.2021 Schneider Electric спроектировала и построила основной ЦОД для МТС в Беларуси 1
15.04.2021 Schneider Electric представила суперкомпактный ИБП Galaxy VL 1
16.09.2020 Schneider Electric запускает продажи комплектных распределительных устройств с воздушной изоляцией PIX12 1
19.08.2020 Schneider Electric расширяет линейку ИБП Easy среднего ценового сегмента моделями Easy UPS 3L 500 и 600 кВА 1
08.06.2020 Innovation Day: Новая эра цифровой трансформации 1
02.06.2020 Innovation Day: Новая эра цифровой трансформации 1
20.05.2020 Schneider Electric и AVEVA предоставят комплексные решения распределенным и гипермасштабируемым ЦОДам 1
13.04.2020 Schneider Electric расширила линейку ИБП Galaxy VS с «умными» модульными батареями до 100 кВт 1
27.02.2020 Schneider Electric представила новый Smart-UPS Short-Depth на литий-ионных батареях мощностью 1500 ВА 1
03.12.2019 Schneider Electric представила новые модели ИБП Galaxy VS 1
12.11.2019 Schneider Electric анонсировал пополнение линейки ИБП Galaxy VS новыми моделями со встроенными умными модульными батареями 1
17.09.2019 Schneider Electric представила интеллектуально-подключаемый преобразователь частоты среднего напряжения Altivar Process 6000 2
21.06.2019 На рынок выходят новые микроЦОДы 1
28.05.2019 ИБП Galaxy VS – новый уровень Edge-инфраструктуры 2
22.05.2019 Schneider Electric пополнила линейку ИБП Easy UPS компактными моделями Easy UPS 3M 1
04.12.2018 Schneider Electric расширил портфель систем питания высокой заводской готовности 3
18.11.2018 Быть или не быть цифровой трансформации в России 3
08.11.2018 Schneider Electric представила европейскую программу EcoStruxure IT For Partners 2
22.10.2018 Schneider Electric представил решения для информационного моделирования систем электроснабжений зданий 1
28.09.2018 Наталия Деянова заняла должность заместителя генерального директора по маркетинговым и цифровым клиентским коммуникациям Schneider Electric в России и СНГ 1
29.08.2018 Как построить цифровую реальность 4
29.08.2018 Архитектура EcoStruxure для предприятий АПК 5
23.07.2018 Schneider Electric представил платформу EcoStruxure для горнодобывающей промышленности и металлургии 4
05.07.2018 Schneider Electric открыла сборочную линию в Технополисе 1
15.05.2018 Как Schneider Electric будет строить цифровую экономику России 1
07.03.2018 Schneider Electric представила новые HVAC-решения 1
30.11.2017 Schneider Electric представила EcoStruxure Maintenance Advisor для повышения эффективности предприятий 5
24.08.2017 Schneider Electric обеспечила крупнейший медицинский центр Сибири интеллектуальной системой управления 1
01.06.2017 Schneider Electric представила новую архитектуру EcoStruxure Power 1
15.05.2017 Schneider Electric: как решить проблему растущего энергопотребления в цифровую эпоху 1
21.02.2012 Schneider Electric и Cisco представили новые решения для комплексного управления энергией в зданиях и ЦОДах 1
29.07.2011 Schneider Electric и Cisco создали совместное решение по управлению расходом электроэнергии в зданиях 3
22.06.2011 Архитектура управления энергией EcoStruxure теперь включает решение IBM по интеллектуальному управлению зданиями 1
18.11.2010 Строительство крупных российских ЦОДов "на коленке" закончилось 1
11.08.2010 APC by Schneider Electric создает новое бизнес-подразделение — Data Center Software 2
31.03.2010 Schneider Electric снизит энергопотребление за счет новой системы мониторинга и автоматизации технологических процессов 2
12.03.2010 Свободный денежный поток Schneider Electric в 2009 г. достиг ?2 млрд 2

Публикаций - 37, упоминаний - 63

Schneider Electric EcoStruxure упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Schneider Electric 409 24
Schneider Electric Secure Power 44 5
Microsoft Corporation 11253 2
Uptime Institute 159 1
Schneider Edge Computing Initiative 1 1
Schneider Electric IT Division - Schneider Electric IT Business 29 1
IBM Европа 7 1
РДТЕХ 159 1
Inline Group - Инлайн Груп 61 1
Aveva 18 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6509 1
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 168 1
Cinimex - Синимекс 160 1
Directum - Директум 654 1
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 367 1
IBM 3586 1
Cisco Systems 2074 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6875 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 2
РЖД - Российские железные дороги 1083 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1291 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
Альфа-Банк 1128 1
Ингосстрах СПАО 210 1
Уралкалий ПАО 62 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 218 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 1
Локотех - Локомотивные технологии 40 1
Halyk Bank - Халык банк - Народный банк Казахстана 25 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1723 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1603 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 1
Правительство Москвы 654 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 669 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10421 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2236 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4598 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 393 3
ГОСТ Р МЭК 60204 - Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов 2 2
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 315 2
Li-Ion - Литий-ионный электрический аккумулятор 61 2
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply 50 2
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure 181 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 77 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1463 1
Data Lake - Озеро данных 82 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1177 1
Smart Grid - Умные сети электроснабжения - умная энергетика 66 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 563 1
CCaaS - Contact Center as a Service - Контакт-центр как услуга - Контакт-центр из облака - Облачный контактный центр 7 1
Big Data - Большие данные 1136 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 319 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 725 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2910 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 353 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
Тонкий клиент - Thin client 111 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1642 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 786 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 629 1
Безопасный город 348 1
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 268 1
Schneider Electric Galaxy VS - Серия ИБП 6 4
Schneider Electric EcoStruxure IT 10 4
Samsung Galaxy 345 3
Cisco EnergyWise 3 2
Schneider Electric ECOnversion 8 2
Schneider Electric Galaxy VX - Серия ИБП 7 1
Schneider Electric BIM Electrical Design 2 1
Schneider Electric Certified - Schneider Electric Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1 1
APC by Schneider Electric SmartShelter Container 2 1
Schneider Electric PIX12 2 1
Schneider Electric APC Easy UPS 3L - ИБП 2 1
Schneider Electric Smart HVAC 1 1
APC by Schneider Electric NetShelter - серия микроЦОДов 6 1
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Schneider Electric APC Easy UPS On-Line SRV - ИБП 20 1
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Schneider Electric APC Easy UPS 3M - ИБП 3 1
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Типков Николай 1 1
Гулянский Игорь 9 1
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Соколов Андрей 15 1
Нестеров Андрей 17 1
Сергеев Андрей 5 1
Сахаров Александр 30 1
Бибик Дмитрий 1 1
Деянова Наталия 1 1
Амоскин Игорь 2 1
Cooke Jennifer - Кук Дженнифер 1 1
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Сутягин Александр 1 1
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Фридман Илья 41 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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