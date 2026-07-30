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Индексная книга (каталог) CNews*
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Мексика Мехико

Мексика - Мехико

СОБЫТИЯ


30.07.2026 Как искусственный интеллект меняет бизнес-процессы в логистике и ритейле бигтеха 1
25.12.2024 У «Яндекса» почти не осталось международных проектов по ИИ. Из 10 стартапов остался только один 1
02.05.2024 Google уволила команду разработчиков Python в США, чтобы нанять индусов и мексиканцев 1
09.11.2023 Основатель Apple и друг Стива Джобса в больнице с инсультом 1
18.02.2022 Schneider Electric помогла заводу Nestlé Nescafé предотвратить дорогостоящие сбои 1
18.02.2022 Новым CFO InDriver назначен Дмитрий Седов 1
14.01.2022 В США годами бесследно исчезали тысячи iPod для малообеспеченных индейцев. Их воровала школьная учительница 1
10.11.2021 Максим Паняшкин -

Видеонаблюдение — это не только про безопасность

 1
14.07.2021 Москва вышла в финал международного конкурса на звание мировой столицы дизайна 1
10.10.2018 У жителей загрязненных городов вероятность болезни Альцгеймера выше 1
19.09.2018 «Делойт» объявила о рекордной выручке в размере $43,2 млрд 1
18.07.2018 Москва – лидер по использованию умных технологий 1
24.09.2015 Omnicomm открыла представительство в Мексике 1
10.09.2015 Поглотитель смога создает здоровую среду и ювелирные украшения 1
12.08.2015 «Астерос» продолжит строить инфраструктуру для российских парков развлечений и отдыха 1
22.04.2015 BlaBlaCar выходит на рынок Америки: поглощение мексиканского сервиса Rides 1
16.12.2014 Синхронный переводчик Skype открыли для тестирования всем желающим 1
28.10.2014 Как определить уровень конкурентоспособности на мировом рынке 1
22.07.2014 МТТ расширяет географию сервиса YouMagic 1
26.06.2014 Omnicomm стала официальным консультантом Мексиканской Национальной ассоциации мониторинга и контроля транспорта 1
14.04.2014 Audi организует конкурс машин-роботов 1
17.01.2014 IBM вложит свыше $1,2 млрд в развитие облачных технологий на глобальном уровне 1
23.09.2013 Software AG купила разработчика ПО для анализа данных JackBe и выпустила платформу webMethods IBO 1
21.03.2013 Мексиканский смартфон обеспечит вызов ближайшего полицейского 1
22.01.2013 Army of TWO: The Devil's Cartel. Видео 1
17.01.2013 Army of TWO: The Devil's Cartel. Видео 1
30.11.2012 Москва заняла 12 место в рейтинге Networked Society City Index по уровню развития ИКТ-инфраструктуры 1
19.11.2012 Cisco поглощает разработчика облачных и мобильных решений за $1,2 млрд 1
06.11.2012 Дата российского релиза Army of TWO: The Devil's Cartel 1
23.11.2011 Всемирный профсоюз UNI требует прекратить репрессии профсоюза Cisco Россия 1
21.03.2011 Американские беспилотники ловят мексиканских мафиози 1
03.03.2010 «Лаборатория Касперского»: продажи растут по всему миру, кроме Японии и Кореи 1
09.02.2010 Приближающееся новолуние отмечено серией землетрясений 1
04.12.2009 Sony привезет на ЧМ-2010 3D-камеры 1
19.11.2009 «Касперский»: наш офис в ЮАР покроет почти всю Африку 1
07.11.2008 Алмазный дым: самогонная инновация 1
09.10.2008 Нобелевскую премию по литературе получит французский прозаик 1
09.09.2008 HSBC открыла глобальную сеть виртуальных переговорных комнат 1
05.08.2008 Генсек ООН: успехи в борьбе с ВИЧ обошли стороной Россию 1
23.06.2008 Мексиканские археологи обнаружили древний город 1

Публикаций - 79, упоминаний - 79

Мексика и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5372 3
Microsoft Corporation 25775 3
EA - Electronic Arts 1317 3
America Movil - Telmex - Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. 43 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 2
Qualcomm Technologies 1974 2
Apple Inc 13154 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 2
Lenovo Motorola 3566 2
Омникомм - Omnicomm 172 2
Google LLC 12688 2
Millicom International Cellular SA 57 1
EA DICE 165 1
AT&T South - BellSouth 234 1
Forcepoint - Websense 140 1
Motorola Inc 1156 1
BAE Systems - Marconi - Wireless Telegraph & Signal Company - FORE Systems - ForeView Foundation - Euristix 145 1
Telefonica - Telefónica - MoviStar, Móviles, Unifón, Movicom BellSouth - Spain, Argentina, Chile, Peru, Uruguay, Venezuela, Ecuador, Uruguay, Venezuela, El Salvador - Cocelco, CeluMovil Colombia - CelularPower - Cedetel, Bajacel, Movitel, Norcel, Pegaso 169 1
ЮНИ 68 1
Visceral Games 52 1
IBM Global Technology Services 40 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 1
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 127 1
Yahoo! Germany - Yahoo! Deutschland - Yahoo.de 8 1
Phoenix Technologies - Phoenix Software Associates - Phoenix NAP 25 1
Biodata IT 1 1
АРС - Арктик Регион Связь 4 1
Verizon - UUNet 40 1
Nebius N.V. - Nebius Group - Yandex N.V. - YNV - Яндекс Н.В. 82 1
Digital Angel - Applied Digital Solutions - ADS 35 1
Samsung Electronics 11064 1
Alphabet 177 1
SAP SE 5601 1
Dell EMC 5180 1
Yandex - Яндекс 9215 1
Meta Platforms - Facebook 4621 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 1
HP Inc. 5883 1
ZTE Corporation 800 1
Walmart - Wal-Mart Stores 405 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 1
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 93 1
Walt Disney Company - 20th Century Fox - Twentieth Century Fox 121 1
Microsoft Seed Fund - Фонд посевного финансирования Microsoft 35 1
Virgin Galactic - Virgin Orbit - LauncherOne 35 1
Donaldson 14 1
Donaldson, Lufkin & Jenrette (DLJ) 19 1
Nescafé 6 1
Transparency International - Трансперенси Интернешнл-Р 16 1
Nestle Nescafe 1 1
Сочи Парк 15 1
Курорты Северного Кавказа - КСК 9 1
Heritage Foundation - Наследие Фонд 6 1
Felicis Ventures 7 1
Kearney - A.T. Kerney 47 1
eBay Inc 1640 1
Microsoft - LinkedIn 699 1
Kickstarter 136 1
BlaBlaCar - Сервис поиска попутчиков 41 1
Volvo Cars 262 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
Volkswagen Group - VW 308 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 1
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 132 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 131 1
Sequoia Capital 115 1
Volkswagen Audi Group 232 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 144 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Wells Fargo - Wells Fargo & Co - Wells Fargo Bank - Wells Fargo Securities 90 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 192 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 2
Правительство Мексики - органы государственной власти 14 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
ООН - International Labour Organization - Международная организация труда, МОТ 17 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 126 1
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 107 1
АКИ - Агентство креативных индустрий - Автономная некоммерческая организация 4 1
Arctic Council - Арктический совет 4 1
ANERPV - Mexican National Association of Companies for Tracking and Protection of Vehicles on fuel monitoring - Мексиканской Национальной Ассоциации Мониторинга и Контроля Транспорта 1 1
WDO - World Design Organization - Всемирная организация дизайна 1 1
ESA - Entertainment Software Association - IDSA - Interactive Digital Software Association - Ассоциация электронных развлечений 23 1
IAAPA - International Association of Amusement Parks and Attractions - Международная ассоциация парков развлечений и аттракционов 1 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 5
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 4
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Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 4
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MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4636 2
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 597 2
Apple iPhone 6 4861 3
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 3
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
Google Android 15243 2
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 2
Реестр добросовестных экспортеров 213 2
Tesla Model S 79 1
EA Digital Illusions CE Frostbite 95 1
Microsoft Skype Translator 10 1
МТС - МТТ YouMagic Softphone 41 1
OpenText - Micro Focus - Novell NetWare OS 287 1
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 224 1
OpenText - Micro Focus - Novell GroupWise 66 1
OpenText - Micro Focus - Novell Directory Services - Novell NDS eDirectory 80 1
Northrop Grumman - Global Hawk - американский стратегический разведывательный БПЛА 58 1
ISS SecurOS 13 1
Dell EMC Symmetrix - Dell EMC SRDF - Dell EMC Symmetrix Remote Data Facility 74 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 357 1
Nebius N.V. - Nebius Group - Yandex N.V. - Toloka AI - Яндекс.Толока 43 1
Yandex.Tasks - Яндекс Задания 2 1
OpenText - Micro Focus - Novell BorderManager VPN 17 1
Google Chrome - браузер 1701 1
IBM Watson - IBM Watson Research Center 166 1
Apple iPad 4011 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 1
Microsoft Windows 10 1938 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 1
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 444 1
Apple - App Store 3109 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 1
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 189 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 1
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace 299 1
Apple iPod 1553 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 265 1
Schneider Electric EcoStruxure 71 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 708 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 1
Alvarez Luis - Альварес Луис 2 2
Menchaca-Rocha Arturo - Менчака-Роча Артуро 2 2
Lovley Derek - Лавли Дерек 9 2
Nagamine Kanetada - Нагамине Канетада 2 2
Емельянов Станислав 67 1
Шалманов Сергей 202 1
Cluley Graham - Клули Грэхем 122 1
Chambers John - Чемберс Джон 123 1
Лужков Юрий 113 1
Рахманов Максим 47 1
Паняшкин Максим 2 1
Горбачев Михаил 37 1
Кондаков Гарри 35 1
Stock Kristy - Сток Кристи 3 1
Castelyn Sven - Кастелин Свен 1 1
Седов Дмитрий 2 1
Calderón Felipe - Кальдерона Фелипе 3 1
Хрущев Никита 5 1
Глазовский Никита 1 1
Васильев Олег 2 1
Эверстова Надежда 1 1
Брежнев Леонид 6 1
Roosegaarde Daan - Росегард Даан 1 1
Денисенко Елена 3 1
Печеник Ксения 1 1
Halamka John - Халамка Джон 1 1
Бровкин Виктор 1 1
Woetzel Jonathan - Вотцель Джонатан 1 1
Костоглодов Владимир 1 1
Яблоков Алексей 1 1
Mazzella Frédéric - Маззелла Фредерик 5 1
Osterloh Rick - Остерло Рик 8 1
Crupi John - Крупи Джон 2 1
Raghavan Prabhakar - Рагхаван Прабхакар 5 1
Jost Wolfram - Йост Вольфрам 21 1
Gates Robert - Гейтс Роберт 34 1
Добрецов Николай 2 1
Rohatgi Pankaj - Рохатги Панкадж 1 1
Bender James - Бендер Джеймс 2 1
Chawla Saurabh - Чавла Саураб 2 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 33
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 30
Россия - РФ - Российская федерация 166164 21
Великобритания - Лондон 2432 12
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 9
Европа 24963 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 7
Япония - Токио 1020 7
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 6
Япония 13807 6
Америка - Американский регион 2206 6
США - Нью-Йорк 3180 6
Франция - Французская Республика 8177 6
Китай - Пекин - Beijing 1096 6
Мексика - Гвадалахара 14 5
Земля - планета Солнечной системы 10865 5
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 5
Германия - Берлин 732 5
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 777 5
США - Нью-Мехико 35 4
Азия - Азиатский регион 5920 4
Сингапур - Республика 1953 4
Индия - Bharat 5869 4
Германия - Федеративная Республика 13221 4
Африка - Африканский регион 3640 4
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 462 4
Испания - Королевство 3839 4
США - Калифорния 4829 4
Турция - Стамбул - Константинополь - Царьград - Византий 197 4
Бразилия - Сан-Паулу 182 4
ЮАР - Йоханнесбург 52 4
Аргентина - Буэнос-Айрес 68 4
Казахстан - Республика 6047 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 3
Америка Южная 884 3
Канада 5081 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 13
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 8
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 8
Физика - Physics - область естествознания 2940 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 5
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 486 5
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Стихийные бедствия - Сейсмология - Землетрясение - Earthquake - 571 5
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4513 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 4
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