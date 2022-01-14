В США годами бесследно исчезали тысячи iPod для малообеспеченных индейцев. Их воровала школьная учительница

Учительница одной из школ штата Нью-Мехико в течение шести лет воровала iPod, которые предназначались для обучения коренных американцев математике и чтению. За эти годы она сумела накопить почти $1 млн, украв около 3000 плееров. За свои злодеяния она проведет в тюрьме полтора года.

Тайное стало явным

В США раскрыта многолетняя афера по краже тысяч плееров Apple iPod, предназначавшихся для коренных жителей Северной Америки. Как пишет Engadget, годами индейцев обворовывала школьная учительница Кристи Сток (Kristy Stock) из штата Нью-Мехико.

46-летняя на январь 2022 г. Кристи Сток руководила крупномасштабной программой по закупке плееров iPod для обучения математике и чтению школьников из малообеспеченных семей, относящихся к коренным американцам. Почему покупались выбрала именно iPod, остается неизвестным. В судебных документах также не указано, какие именно модели iPod украла Сток.

Махинации Сток растянулись на шесть лет – она обворовывала коренных американцев с 2013 по 2018 гг. включительно. За этот период она смогла украсть около 3000 плееров, обогатившись тем самым на $800 тыс. (61,1 млн руб. по курсу ЦБ на 14 января 2022 г.).

Одна в поле не воин

Кристи Сток действовала не одна. Она была участницей небольшой преступной группировки из трех человек. По информации прокуратуры штата Мэриленд, главным в ней был 36-летний житель Колорадо Саураб Чавла (Saurabh Chawla). Третьим подельником был друг Кристи Джеймс Бендер (James Bender).

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Украденные в Нью-Мехико плееры Apple затем вывозились в Мэриленд, после чего Чавла выставлял их на eBay, где они затем продавались со значительной наценкой. Объявления публиковались через профиль Бендера, поскольку аккаунт самого Чавла был заблокирован из соображений безопасности.

Поначалу Бендер также выступал в качестве посредника между Сток и Чавла. Однако с 2015 г. Сток напрямую общалась с Чавла, передавая ему информацию о моделях и цветах плееров и обсуждая с ним итоговую цену для объявлений.

Неясно, забирала ли Сток плееры у школьников из числа коренных американцев, которые в них действительно нуждались, или воровала со склада невостребованные экземпляры. В одном из судебных документе говорится, что iPod были куплены оптом на деньги из федерального гранта, и школа хранила пока не пригодившиеся устройства.

В ходе расследования выяснилось, что Чавла регулярно скупал планшеты Apple iPad, украденные из другой школы в Нью-Мехико. Кто именно воровал планшеты для Чавла, и для чего они предназначались, не сообщается.

Ком из преступлений и наказаний

Пока неизвестно, сколько денег преступники заработали в сумме. Кристи Сток призналась, что за шесть лет лично она стала богаче на $800 тыс. Для сокрытия факта воровства плееров Сток подавала неверные налоговые декларации. В результате она не доплатила около $270 тыс. налогов в казну.

Свою вину Кристи Сток признала полностью. Ее посадили в тюрьму на 18 месяцев (полтора года), но на фоне Саураба Чавла она отделалась очень легко.

Чавла тоже попал на скамью подсудимых, откуда направился за решетку, где проведет 66 месяцев (пять с половиной лет) своей жизни. Столь суровое наказание стало следствием не только обворовывания школьников, но и укрывательства налогов на сумму более $700 тыс. и целого ряда других преступлений.

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Из всей троицы наименьший срок получил Джеймс Бендер. За свое посредничество он отсидит 366 дней (один год и один день).

Суровый глава преступного «синдиката»

Прокуратура Мэриленда «назначила» Чавла главным в этой преступной группировке за его обширный «послужной список». В свои 36 лет он имеет многолетний опыт обворовывания людей и целых компаний, притом делал он это, во-первых, удаленно, во-вторых, при помощи подельников.

Чавла работал в паре с Джозефом Кукта (Joseph Kukta). Это теперь уже бывшим менеджером распределительного склада крупной логистической компании FedEx, расположенного в Делавэре.

Согласно судебным документам, Кукта воровал посылки до того, как они отправлялись клиентам. В числе пострадавших в результате действий преступников оказалась и сеть магазинов Walmart.

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Подельники воровали кроссовки известных брендов, технику Apple, Epson и других компаний и многое другое. В документах суда указано, что за время сотрудничества Чавла выплатил Кукта $1,5 млн.

Кукта обворовывал склады и грузовики FedEx, приходя на работу в выходные или праздничные дни, когда других сотрудников не было на месте. Он не включал свет в помещении и закрывал камеры наблюдения коробками, после чего загружал товар в свой грузовик или автомобили подрядчиков FedEx, припаркованные на стоянке. Затем он вывозил все на заранее арендованный склад.

Как долго Кукта занимался этим, неизвестно. В документах говорится лишь про 2018 г.

Джозеф Кукта тоже сел в тюрьму, получив 42 месяца (три с половиной года) срока. Также ему нужно будет выплатить $1,1 млн штрафа.

Чавла, главарь всей группировки, в качестве наказания получил не только тюремный срок. Суд постановил конфисковать у него активы на сумму не менее $3,5 млн. Сюда вошли семь банковских счетов и электромобиль Tesla Model S 2013 года выпуска. Кроме того, суд вынудил Чавла продать двухэтажный дом с пятью спальнями в Авроре (Колорадо, США), который он приобрел на деньги, полученные нечестным путем.