Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
FedEx
Federal Express
Федерал Экспресс
Публикаций - 82, упоминаний - 92
FedEx упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1132290, в очереди разбора - 1022823.
Создано именных указателей - 50277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1132290, в очереди разбора - 1022823.
Создано именных указателей - 50277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru