FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс

Злоумышленники рассылают Trojan.Smoaler в поддельных письмах от FedEx Корпорация Symantec сообщила о появлении поддельных электронных писем от FedEx. В них сообщается, что пользователь может получить отправленную ему посылку, обратившись в ближайшее отделение FedEx с квитанцией, которую он может распечатать, перейдя по приведён

Motorola и FedEx разработали КПК с беспроводной связью для курьеров я служба доставки из США, и Motorola объявили о создании нового КПК для курьеров. Компьютер назвали FedEx PowerPad, он будет с начала следующего года роздан 40 тысячам курьеров компании взамен

FedEx и Wal-Mart будут покупать топливо на новой электронной площадке Компании FedEx и Wal-Mart пополнили список участников нового интернет-проекта - площадки по торговле топливом, сообщает EcomWorld. Площадка, которая будет обрабатывать заказы на топливо, открывается на

Сайты компаний IBM, FedEx, Merrill Lynch и General Electric признаны лучшими в своих отраслях промышленности Сайты таких компаний как IBM, FedEx, Merrill Lynch и General Electric были признаны лучшими в своих отраслях промышленности по результатам исследования, проведенного компанией Crain Communications Inc. Исследование, названн

FedEx и Kinkos.com запустят совместную службу доставки документов Начинающая американская компания Kinkos.com объявила о создании совместно со службой экспресс доставки FedEx новой услуги - результаты презентаций и отчетов будут доставляться заказчикам в течение нескольких часов после получения данных. Компания Kinkos.com была создана в мае этого года как доче

Amazon и Federal Express подготовили самую масштабную акцию в истории электронной коммерции Крупнейший сетевой магазин Amazon и компания по доставке FedEx Corp. подготовили самую масштабную акцию в истории электронной коммерции - 8 июля 250 0