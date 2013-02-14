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FedEx Federal Express Федерал Экспресс
СОБЫТИЯ
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|14.02.2013
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Злоумышленники рассылают Trojan.Smoaler в поддельных письмах от FedEx
Корпорация Symantec сообщила о появлении поддельных электронных писем от FedEx. В них сообщается, что пользователь может получить отправленную ему посылку, обратившись в ближайшее отделение FedEx с квитанцией, которую он может распечатать, перейдя по приведён
|29.11.2002
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Motorola и FedEx разработали КПК с беспроводной связью для курьеров
я служба доставки из США, и Motorola объявили о создании нового КПК для курьеров. Компьютер назвали FedEx PowerPad, он будет с начала следующего года роздан 40 тысячам курьеров компании взамен
|28.09.2000
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FedEx и Wal-Mart будут покупать топливо на новой электронной площадке
Компании FedEx и Wal-Mart пополнили список участников нового интернет-проекта - площадки по торговле топливом, сообщает EcomWorld. Площадка, которая будет обрабатывать заказы на топливо, открывается на
|12.09.2000
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Сайты компаний IBM, FedEx, Merrill Lynch и General Electric признаны лучшими в своих отраслях промышленности
Сайты таких компаний как IBM, FedEx, Merrill Lynch и General Electric были признаны лучшими в своих отраслях промышленности по результатам исследования, проведенного компанией Crain Communications Inc. Исследование, названн
|14.08.2000
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FedEx и Kinkos.com запустят совместную службу доставки документов
Начинающая американская компания Kinkos.com объявила о создании совместно со службой экспресс доставки FedEx новой услуги - результаты презентаций и отчетов будут доставляться заказчикам в течение нескольких часов после получения данных. Компания Kinkos.com была создана в мае этого года как доче
|06.07.2000
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Amazon и Federal Express подготовили самую масштабную акцию в истории электронной коммерции
Крупнейший сетевой магазин Amazon и компания по доставке FedEx Corp. подготовили самую масштабную акцию в истории электронной коммерции - 8 июля 250 0
|24.12.1999
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Согласно данным Media Metrix, UPS и FedEx лидеры электронной коммерции
сследований свидетельствуют о буме электронной коммерции в этом году. Но и здесь можно выделить бесспорных лидеров. Согласно данным Media Metrix, фирмы занимающейся мониторингом Интернет, фирмы UPS и FedEx, занимающиеся доставкой почты и пересылкой товаров, показали рост числа посетителей на этой неделе на 57% и 94% соответственно относительно среднего уровня посещаемости за последние три н
FedEx и организации, системы, технологии, персоны:
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