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FedEx Federal Express Федерал Экспресс

FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс

СОБЫТИЯ

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14.02.2013 Злоумышленники рассылают Trojan.Smoaler в поддельных письмах от FedEx

Корпорация Symantec сообщила о появлении поддельных электронных писем от FedEx. В них сообщается, что пользователь может получить отправленную ему посылку, обратившись в ближайшее отделение FedEx с квитанцией, которую он может распечатать, перейдя по приведён
29.11.2002 Motorola и FedEx разработали КПК с беспроводной связью для курьеров

я служба доставки из США, и Motorola объявили о создании нового КПК для курьеров. Компьютер назвали FedEx PowerPad, он будет с начала следующего года роздан 40 тысячам курьеров компании взамен

28.09.2000 FedEx и Wal-Mart будут покупать топливо на новой электронной площадке

Компании FedEx и Wal-Mart пополнили список участников нового интернет-проекта - площадки по торговле топливом, сообщает EcomWorld. Площадка, которая будет обрабатывать заказы на топливо, открывается на

12.09.2000 Сайты компаний IBM, FedEx, Merrill Lynch и General Electric признаны лучшими в своих отраслях промышленности

Сайты таких компаний как IBM, FedEx, Merrill Lynch и General Electric были признаны лучшими в своих отраслях промышленности по результатам исследования, проведенного компанией Crain Communications Inc. Исследование, названн
14.08.2000 FedEx и Kinkos.com запустят совместную службу доставки документов

Начинающая американская компания Kinkos.com объявила о создании совместно со службой экспресс доставки FedEx новой услуги - результаты презентаций и отчетов будут доставляться заказчикам в течение нескольких часов после получения данных. Компания Kinkos.com была создана в мае этого года как доче
06.07.2000 Amazon и Federal Express подготовили самую масштабную акцию в истории электронной коммерции

Крупнейший сетевой магазин Amazon и компания по доставке FedEx Corp. подготовили самую масштабную акцию в истории электронной коммерции - 8 июля 250 0
24.12.1999 Согласно данным Media Metrix, UPS и FedEx лидеры электронной коммерции

сследований свидетельствуют о буме электронной коммерции в этом году. Но и здесь можно выделить бесспорных лидеров. Согласно данным Media Metrix, фирмы занимающейся мониторингом Интернет, фирмы UPS и FedEx, занимающиеся доставкой почты и пересылкой товаров, показали рост числа посетителей на этой неделе на 57% и 94% соответственно относительно среднего уровня посещаемости за последние три н

Публикаций - 93, упоминаний - 95

FedEx и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 23
Amazon Inc - Amazon.com 3277 19
Cisco Systems 5372 15
Oracle Corporation 7074 13
Dell EMC 5180 12
IBM - International Business Machines Corp 9699 12
Google LLC 12688 12
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 11
Intel Corporation 12811 10
Apple Inc 13154 8
Qualcomm Technologies 1974 6
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 6
Lenovo Motorola 3566 6
Yahoo! 3726 6
AOL Inc - America Online 1883 6
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 6
МегаФон 10742 5
X Corp - Twitter 2938 5
Meta Platforms - Facebook 4621 5
Sony 6739 5
Adobe Systems 1597 5
HP - Hewlett-Packard 3662 5
Samsung Electronics 11064 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 4
Yandex - Яндекс 9216 4
AMD - Advanced Micro Devices 4641 4
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 4
Samsung Display - Corning Inc - Corning Cable Systems - Corning Glass Inc - Corning Microoptics Co - Corning Optical Technologies 221 4
Micron Technology - Crucial - Ballistix 365 4
HP 3Com 681 4
Best Buy 223 4
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Verizon - WorldCom 501 4
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Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 3
Dell Technologies - Dell Computer 2219 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 3
AT&T Inc 1725 3
PayPal 671 3
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 21
UPS 216 18
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 17
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 11
Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 128 8
eBay Inc 1640 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 6
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 6
Nike 195 6
Iberdrola 17 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
United Airlines - авиакомпания 95 5
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 4
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 4
DuPont - Дюпон 101 4
Merrill Lynch 454 4
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 4
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 4
Delta Air Lines - авиакомпания 90 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 319 3
McDonald’s - Макдоналдс 220 3
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 3
Coca-Cola Company 261 3
British Airways - British Midland International 127 3
American Airlines 90 3
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 3
Prudential Financial 52 2
LVMH Louis Vuitton 34 2
RBC Dain Rauscher Wessels 27 2
BNY Mellon - The Bank of New York Mellon Corporation - BNY ESI - Francis P. Maglio & Co - BNY Clearing Services International Limited - Би-Эн-Уай Клиринг Интернешнл Лимитед 35 2
Credit Suisse Securities - Credit Suisse Asset Management 15 2
OTIS - OTIS Elevators 13 2
Agency.com 18 2
Cowen - SG Cowen 66 2
Ehrenkrantz King Nussbaum 38 2
Chevron Corporation - Socal - CalSo - Standard Oil Company of California 41 2
Jefferies Group - Jefferies & Co - Putnam Lovell Securities 82 2
Robertson Stephens 52 2
Amtrak - National Railroad Passenger Corporation - Амтрак - Национальная железнодорожная пассажирская корпорация 9 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 8
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 5
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 5
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 5
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 5
U.S. PS - United States Postal Service - Почтовая служба США 49 4
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
Правительство Южной Кореи - органы государственной власти 91 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
U.S. Department of Defense - USSOCOM - United States Special Operations Command - Командование специальных операций ВС США 22 2
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 72 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 2
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 70 2
Правительство Казахстана - Министерство финансов Казахстана - Министерство государственных доходов Казахстана 21 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 1
Федеральное собрание Российской Федерации 318 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
МВД Украины - Национальная полиция Украины - Департамент киберполиции 8 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 107 1
U.S. POTUS - Office of Management and Budget (OMB) - Административно-бюджетное управление Белого дома 39 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 2
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 69 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 24 1
Демократическая политическая партия США 122 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
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Microsoft Windows 16882 11
Microsoft Windows XP 2431 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 4
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Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 4
Google Android 15243 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 3
Apple iPod 1553 3
Яндекс.Доставка - Яндекс.Ровер 49 3
Microsoft Windows Server 2003 571 3
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 533 3
Amazon Scout 38 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
Lionbridge Technologies - VeriTest Business Winstone - VeriTest Multimedia Content Creation Winstone 27 2
Honda Accord 16 2
Oracle Java - язык программирования 3469 2
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Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 167 2
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 512 2
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 2
Apple Safari - браузер 896 2
Mozilla Firefox - браузер 1951 2
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 646 2
Drupal - CMS-система 83 2
FedEx SenseAware 1 1
FedEx Supertracker 1 1
FedEx PowerPad 1 1
FedEx Surround 1 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Рокот - ракета-носитель 117 1
Fujitsu fi сканер 5 1
Adobe AIR - Adobe Integrated Runtime 56 1
Google Sites - Google Сайты 53 1
Почта России EMS - Express Mail Service - Курьерская служба - Курьер онлайн 41 1
F6 - F.A.C.C.T. DRP - F.A.C.C.T. Digital Risk Protection - F.A.C.C.T. URP - F.A.C.C.T. Unified Risk Platform 70 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Stuxnet - Вредоносное ПО - сетевой червь 137 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor XData 65 1
Apple iCloud Mail 5 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 1
Google Chrome - браузер 1701 1
Green Peter - Грин Питер 16 4
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 4
Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 4
Путин Владимир 3454 3
Briggs David - Бриггс Дэвид 58 2
Бельянинов Андрей 18 2
Тишкин Игорь 5 2
Hogan Art - Хоган Арт 47 2
Dow Philip - Доу Филипп 4 2
Kroustek Jakub - Кроустек Якуб 6 2
Piskorowski Bryan - Пискоровски Брайан 36 2
Iuliano Anthony - Юлиано Энтони 2 2
Payne Charles - Пэйн Чарльз 41 2
Ackerman Alan - Акерман Алан 41 2
McManus Paul - МакМанус Пол 6 2
Nabi Stanley - Наби Стенли 5 2
Donahoe Mark - Донахью Марк 12 2
Costa Peter - Коста Питер 4 2
Angilletta Nick - Ангилетта Ник 28 2
Hyman Barry - Хайман Барри 40 2
Kenny Peter - Кенни Питер 6 2
Xi Jinping - Си Цзиньпин 66 2
Захаров Юрий 15 2
Полищук Дмитрий 14 2
Bush George - Буш Джордж 336 2
Шилак Ксения 28 2
Суров Никита 10 1
Каушанский Александр 56 1
Шмелев Иван 3 1
Stock Kristy - Сток Кристи 3 1
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 130 1
Панченко Алина 1 1
Bach Robbie - Бэч Робби - Бэк Робби - Бах Робби 30 1
Шаблыгин Евгений 2 1
Шевченко Юрий 4 1
Muglia Bob - Магли Боб 18 1
Janes Jeremy - Джейнс Джереми 3 1
Линник Олеся 1 1
Boerries Marco - Боэррис Марко 2 1
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Россия - РФ - Российская федерация 166168 29
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 16
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Южная Корея - Республика 7052 6
Франция - Французская Республика 8177 6
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 5
Украина 7928 5
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 410 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 4
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