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FedEx
Federal Express
Федерал Экспресс



23.07.21 Одна-единственная компания сумела за секунды обрушить пол-интернета. Поломались Google, Apple, Amazon 1
20.03.21 Могут ли роботы-курьеры заменить людей? 1
14.01.21 Group-IB рассказала о мошенничествах с курьерскими сервисами 1
10.12.20 Microsoft представила новые инструменты для интеллектуальной бизнес-аналитики 1
09.12.20 «Яндекс» выпустил своих роботов-доставщиков на улицы городов 1
07.11.19 «Яндекс» создал беспилотного робота-курьера. Видео 1
14.06.19 США надолго отложили запрет на Huawei. Слишком велика технологическая зависимость 1
10.06.19 Власти Китая запугивают Microsoft, Dell и Samsung жуткими последствиями за бойкот Huawei 1
11.12.18 США стали самой популярной мишенью для атак 1
26.10.18 В 99% кибервзломов виноваты сами пользователи 1
25.01.18 Acronis выпустил бесплатную защиту от программ-вымогателей с 5 ГБ бесплатного места в облаке 1
13.11.17 АНБ рушится после кражи его хакерских инструментов 1
04.08.17 Разработчика единственного бухгалтерского сервиса Украины заставляют оплатить весь ущерб от трояна NotPetya 1
04.08.17 Программист, спасший мир от WannaCry, арестован в США за создание банковского трояна 1
03.08.17 Из кошельков WannaCry исчезли все биткоины 1
31.05.17 После атаки WannaCry «дочка» «Мегафона» ищет новых ИТ-директоров 1
17.05.17 За хакерскую атаку на Windows ответит бизнес, а не Microsoft 1
16.05.17 WannaCry поразил МВД, потому что полицейские нелегально подключались к интернету 1
12.05.17 Полицейские ПК по всей России атакованы: Троян шифрует данные и требует выкуп. Видео 1
16.03.17 Украдены и выложены в Сеть данные 33 млн сотрудников IBM, Dell, AT&T, Boeing и других корпораций 1
19.02.14 Стартап Memeoirs готовит сервис по созданию книг с перепиской из Facebook 1
29.01.14 Таможня вернула россиянам экспресс-доступ в иностранные интернет-магазины 1
27.01.14 Власти ограничивают онлайн-покупки для россиян: Беспошлинный порог снизят в 6,66 раз 1
14.02.13 Злоумышленники рассылают Trojan.Smoaler в поддельных письмах от FedEx 4
09.11.12 Обзор вирусной активности за октябрь 2012: атака троянов-шифровальщиков и вредоносный спам в Skype 1
08.08.12 Media Arts Group будет сотрудничать с iCrossing на рынке онлайн-рекламы в России 1
10.11.11 Махинации Почты России и таможенной службы: как получить заказ с Ebay 1
31.10.11 Рейтинг лучших работодателей возглавили ИТ-компании 1
23.09.11 Зараженные письма не выходят из моды 1
12.07.11 Глава Microsoft: Людям больше не нужен просто поиск 1
15.02.10 Каким должен быть сайт авиакомпании 1
27.11.09 Слежка за почтой: реальность 1
03.03.09 Apple возглавила список самых успешных компаний мира 1
22.09.08 Топ-10 брендов мира: половина из ИТ 1
26.02.08 Adobe отвязала веб-приложения от Сети 1
19.12.07 Пользователи жалуются на обновленный IE 1
04.11.04 В США впервые осудили спамеров 1
28.10.04 В Сети появятся новые доменные зоны 1
04.07.03 DeLight 2000 начинает поставку специализированной мебели Evans для диспетчерских и ситуационных центров 1
18.03.03 Распознавание голоса: первые шаги в массовом бизнесе 1

Публикаций - 82, упоминаний - 92

FedEx упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 20741 23
Amazon Inc - Amazon.com 2495 15
Oracle Corporation 5751 13
Cisco Systems 4614 13
Dell EMC 4455 12
IBM 8584 12
Oracle - Sun Microsystems 2105 11
Intel Corporation 10747 9
Google LLC 9328 9
Lenovo Motorola 3317 6
Qualcomm Technologies 1514 6
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1389 6
Yahoo! 3464 6
Nortel Networks 1269 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6162 5
Meta - Facebook 4080 5
Adobe Systems 1286 5
HP - Hewlett-Packard 3420 5
AOL Inc 1482 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3718 4
Yandex - Яндекс 4513 4
Apple Inc - Эппл Рус 10050 4
AMD - Advanced Micro Devices 3475 4
Sony 5555 4
Yota - Скартел 634 4
Corning Inc 192 4
Micron Technology - Crucial 277 4
HP 3Com 644 4
Best Buy 189 4
HP Compaq 1820 4
Verizon - WorldCom 416 4
Samsung Electronics 8895 3
Twitter 2254 3
Nokia Corporation 5226 3
PayPal 612 3
General Electric - Дженерал электрик 386 3
Telefonica - Telefónica España 461 3
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 308 3
Huawei 3106 2
Broadcom Inc 446 2
UPS 89 17
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1732 17
Morgan Stanley - Морган Стэнли 435 11
DHL Express 109 7
Nike 151 6
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 490 6
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4755 5
eBay Inc 1556 5
Merrill Lynch 427 4
DuPont 87 4
United Airlines - авиакомпания 87 4
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 389 4
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners 240 4
Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 199 4
РЖД - Российские железные дороги 1295 3
British Airways - British Midland International 119 3
Coca-Cola Company 229 3
Citigroup 269 3
Procter&Gamble - P&G 195 3
BP - British Petroleum 97 2
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 71 2
Toyota Motor - Тойота Мотор 334 2
Белая Площадь БЦ - бизнес-центр в Москве 9 2
Jaguar Cars 98 2
Starship Technologies 8 2
Honda 181 2
American Airlines 75 2
UBS AG 287 2
UPS - United Parcel Service - американская логистическая компания 30 2
Яндекс.Еда 97 2
Federated Hermes - Federated Investors 57 2
Enron - Enrongate 119 2
Rakuten Shopping - Buy.com 76 2
CMGI 124 2
McDonald’s - Макдоналдс 178 2
FedEx Ground 1 1
Air Canada - авиакомпания 16 1
Ferrari NV 135 1
Hertz Corporation 10 1
Hilti - Хилти Дистрибьюшн 9 1
FRB USA - The Federal Reserve Board - ФРС США - Федеральная резервная система США 377 8
FTC USA - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 348 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1857 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 843 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 861 5
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 301 5
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 589 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 2457 2
FBI USA - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1021 2
Президент США - The White House - Белый дом - Административно-бюджетное управление Белого дома - Office of Management and Budget (OMB) 13 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7249 1
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 347 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1094 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 809 1
Федеральное собрание Российской Федерации 91 1
ЦРУ США - Центральное разведывательное управление - CIA - Central Intelligence Agency 272 1
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 352 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1926 1
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 312 1
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 147 1
Пентагон - Министерство обороны США 1164 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2466 21
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 64 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 577 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 35 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 54 1
Демократическая политическая партия США 48 1
AMTSO - Anti-Malware Testing Standards Organization - Организация по стандартам тестирования защиты от вредоносных программ 10 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 968 9
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12012 7
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 1055 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 583 3
HD DVD - High-Definition-Density DVD - DVD высокой чёткости-ёмкости 455 2
Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор - Gateway 506 2
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 549 2
AJAX - Asynchronous Javascript and XML - подход к построению интерактивных пользовательских интерфейсов веб-приложений 161 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3940 2
ARM64 - Архитектура процессора 1205 2
PPI - pixels per inch - пикселей на дюйм - единица измерения разрешающей способности монитора 61 2
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 135 1
Trojan SMS - SMS Троян - СМС Вирусы - SMS Вирусы 44 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 708 1
Webserver - Вебсервер 70 1
Website - Вебсайт 343 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 888 1
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами 97 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 662 1
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 252 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1074 1
IMEI - International Mobile Equipment Identity - Международный идентификатор мобильного оборудования 105 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1133 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 745 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1769 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11997 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1452 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1565 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10011 1
Microsoft Windows 10 10047 10
Microsoft Windows XP 2204 5
Amazon Scout 10 3
Apple iPhone - серия смартфонов 5780 3
Google Android 11565 3
Яндекс.Ровер 14 3
Microsoft Windows Server 2003 344 3
Apple Mac - Apple Macintosh 2487 3
Microsoft Windows 8 1277 2
Microsoft Bing 329 2
Apple Safari - Браузер 720 2
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1662 2
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 134 2
Microsoft Edge - браузер 1767 2
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 230 2
Apple iPod 1376 2
Nokia Alcatel-Lucent SA 1190 2
Яндекс.Лавка 73 2
Drupal - CMS-система 71 2
Java - Язык программирования 2377 2
Informix СУБД 101 1
Quora - сайт вопросов и ответов 11 1
Hulu - Онлайн-кинотеатр 90 1
Microsoft Azure Synapse Analytics 3 1
Google goo.gl 6 1
Oracle WebLogic 98 1
Oracle JD Edwards 130 1
Oracle Java Runtime Environment - JRE 50 1
Microsoft IIS - Microsoft Internet Information Services-Server 171 1
Microsoft Windows NT 706 1
Apple iTunes Store 983 1
WebKit - фреймворк отображения веб-страниц - браузерный движок 97 1
Dr.Web CureIt! 35 1
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Рокот - ракета-носитель 108 1
FedEx Surround 1 1
FedEx PowerPad 1 1
FedEx Supertracker 1 1
FedEx SenseAware 1 1
Microsoft Office 2880 1
Sony Playstation Network 148 1
Greenspan Alan - Гринспен Алан 97 4
Путин Владимир 2325 3
Полищук Дмитрий 12 2
Захаров Юрий 14 2
Шилак Ксения 28 2
Bush George - Буш Джордж 266 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 330 2
Xi Jinping - Си Цзиньпин 41 2
Rogers Michael - Роджерс Майкл 12 1
Buffett Warren - Баффет Уоррен 64 1
Волк Ирина 11 1
Hutchins Marcus - Хатчинс Маркус 3 1
Elop Stephen - Элоп Стивен 154 1
Hart Jason - Харт Джейсон 10 1
Hunt Troy - Хант Трой 5 1
Хайретдинов Рустэм 44 1
Горовой Александр 2 1
Иванов Александр 82 1
Черепанов Антон 7 1
Улюкаев Алексей 27 1
Салов Антон 26 1
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 153 1
Каргалев Ярослав 11 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 544 1
Hauser Hermann Maria - Хаузер Герман Мария 11 1
Бусаргин Андрей 23 1
Силуанов Антон 53 1
Касперский Евгений 285 1
Малис Александр 155 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 338 1
Носков Константин 205 1
Белоусов Сергей 223 1
Евраев Михаил 227 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 32118 30
Россия - Российская федерация - РФ 80604 20
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9016 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26303 9
Италия - Итальянская Республика 2719 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10547 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11947 5
Германия - Федеративная Республика 7512 5
Украина 5443 5
Испания - Королевство 2430 5
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 329 5
Ближний Восток 2434 4
Франция - Французская Республика 4613 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11268 4
Ирак - Республика 498 4
Южная Корея - Республика 3176 4
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 744 3
Северная Корея - КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика 439 3
Европа 7060 3
Луна 900 2
Китай - Тайвань 1489 2
Азия - Азиатский регион 3071 2
США - Миссури 82 2
Казахстан - Республика 4066 2
Саудовская Аравия - Королевство 469 2
Австралия - Австралийский Союз 2323 2
Венесуэла - Боливарианская Республика 251 2
Америка 977 2
США - Калифорния 2793 2
Кувейт 95 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11425 2
США - Колорадо 278 2
Беларусь - Белоруссия 3165 2
Япония 7660 2
Европа Западная 1258 1
Болгария - Республика 620 1
Эстония - Эстонская Республика 643 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 364 1
Румыния 536 1
Иран - Исламская Республика Иран 850 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3998 2
ISDEX интернет-индекс 196 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2595 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 841 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 121 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3577 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС 34 1
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 20
CBS MarketWatch 269 10
CNET - Издание 1557 9
NYT - The New York Times 939 7
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1702 3
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 422 2
Fortune 156 2
Thomson Reuters - Рейтер 5569 2
Forbes - Форбс 547 2
Quartz 19 1
Пикабу 6 1
Associated Press 1826 1
Stack Overflow - Сайт вопросов и ответов для программистов 19 1
The Guardian - Британская газета 311 1
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 555 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 697 1
SiliconValley.com - SV.com 238 1
BleepingComputer - Издание 124 1
РИА Новости 712 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1140 1
WSJ - The Wall Street Journal 1193 1
ZDnet 554 1
Bloomberg 934 1
Reddit 208 1
FT - Financial Times 1066 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 9758 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 546 1
WikiLeaks 110 1
The Verge - Издание 453 1
Internet Stock Report 992 18
S&P - Standard and Poor’s 448 8
S&P 500 226 6
Bear Stearns 77 6
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 355 3
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 62 2
Moody's Investors Service 64 2
Conference Board 72 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2515 1
Fortune Global 500 265 1
Data Insight - Исследовательское агентство 73 1
AV-Test Institute 29 1
MRG Effitas 2 1
Gemalto BLI - Breach Level Index 8 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 138 2
The Next Web - ежегодная серия конференций 75 1
CeBIT 406 1
Microsoft Ignite 23 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
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