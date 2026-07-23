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Индексная книга (каталог) CNews*
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Демократическая политическая партия США

СОБЫТИЯ


23.07.2026 Ирландия отменила миллиардную сделку с Microsoft, чтобы не зависеть от США 1
06.04.2026 Англия бойкотирует внедрение в медицину ПО американской Palantir 1
16.12.2025 Власти США расследуют, как ЦОД влияют на рост цен на электроэнергию 1
08.09.2025 Администрация Трампа собирается перекрыть бесплатный Wi-Fi в школьных библиотеках и автобусах 1
13.08.2025 Министерство США, следящее за исполнением технологических санкций, 19 лет не обновляло ИТ-системы и полагается на ручной труд 1
07.05.2025 Сенаторы США собрались запретить Трампу и его семье зарабатывать на криптовалютах 1
30.01.2025 США готовят закон для уничтожения пиратских сайтов во всех странах мира 1
27.12.2024 Японцы выдали местному производителю процессоров $6 млрд из фонда COVID на серийный выпуск 2 нм чипов 1
02.11.2024 Главный американский поставщик БПЛА для Украины столкнулся с блокировкой поставок из-за санкций 1
30.09.2024 Заглохший беспилотный автомобиль остановил кортеж Камалы Харрис 1
30.05.2024 В работе Starlink Илона Маска произошел масштабный сбой. Западные СМИ ругают Россию 1
27.04.2024 Сразу после TikTok в США под запрет попадет DJI, пионер и лидер мирового рынка БПЛА 1
27.12.2023 Очередной удар по планам США: Samsung и TSMC срывают сроки запуска производства микросхем в Америке 1
22.09.2023 Власти США требуют раскрыть подробности о людях, которые незаметно помогают думать искусственному интеллекту 1
19.04.2023 США и Англия бьют тревогу: «русские» внедряются в сети через древние «дыры» в роутерах Cisco 1
17.03.2022 ИТ-гигантам запретят дорогие покупки. Блокировать сделки будут без суда 1
14.02.2022 Знаменитый на весь мир российский хакер получил 14 лет строгого режима 1
14.01.2022 ИТ-гигантам запретят обманывать пользователей бесконечными унылыми документами, которые никто не читает 1
15.12.2021 США в строжайшей тайне разработали систему онлайн-голосования, которая обернулась пшиком 1
08.09.2021 Древнее зло вернулось. Кто-то разбудил серверы знаменитого шифровальщика REvil 1
15.04.2021 Америка ввела санкции против шести крупных российских ИТ-компаний 1
22.01.2021 Главный связист США: американцам быстрый интернет не нужен 1
14.12.2020 Взломаны Минфин и Минторг США. Американцы все валят на Россию 1
18.11.2020 Главой инфобезопасности Twitter стал легендарный хакер 1
29.07.2020 Сотрудники Twitter годами шпионили за знаменитостями и политиками 1
29.06.2020 Продавцы ИТ-компромата украли сотни гигабайтов документов Леди Гага, Мадонны и Роберта Де Ниро 1
29.05.2020 Трамп поставил под угрозу существование всех соцсетей мира 1
26.07.2019 Кандидат в президенты США требует от Google $50 млн 1
11.04.2019 Ассанж арестован: Власти Эквадора выдали его британской полиции 1
10.04.2019 Знаменитый хакер и экс-майор ФСБ получил шесть лет за госизмену 1
02.04.2019 «Как после 11 сентября»: ФБР перепрофилируют на борьбу с киберактивностью России и Китая 1
01.04.2019 Соратник осужденных экс-сотрудников ФСБ и «Касперского» получил семь лет тюрьмы за госизмену 1
27.12.2018 Антимонопольщики преследуют Google, Apple, Facebook и Amazon по всему миру 1
03.08.2018 Хакер украл миллионы с личных счетов вождей ЛДПР 3
20.07.2018 Из ФБР внезапно и массово увольняются топ-руководители направлений ИТ и ИБ 1
19.04.2018 В США сломался сайт налоговой: Миллионы американцев не смогли подать декларации 1
22.02.2018 Джон Макафи обосновал непричастность России к вмешательству в американские выборы 1
22.01.2018 Как губили интернет: публичное обсуждение сетевого нейтралитета в США оказалось обманом 2
25.12.2017 Eset рассказала о деятельности кибергруппы Fancy Bear в 2017 году 3
19.12.2017 «Касперский» пошел войной на власти США 1

Публикаций - 122, упоминаний - 146

Демократическая политическая партия США и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12687 16
Microsoft Corporation 25774 15
Apple Inc 13154 11
Meta Platforms - Facebook 4621 11
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 9
X Corp - Twitter 2938 7
Cisco Systems 5372 6
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 5
Amazon Inc - Amazon.com 3277 5
Huawei 4675 5
Yahoo! 3726 5
Fancy Bear (Модный мишка) - APT28 - APT18 - Pawn Storm - Sofacy Group - Sednit - STRONTIUM - Хакерская группировка 45 5
APT29 - Cozy Bear - Хакерская группировка 12 4
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 4
Samsung Electronics 11064 4
Alphabet 177 4
Accenture plc 719 4
InfoWatch - Инфовотч 1185 4
ZTE Corporation 800 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 4
AT&T Inc 1725 4
REvil - Хакерская группировка 51 3
МегаФон 10742 3
Intel Corporation 12811 3
SolarWinds 60 2
Shadow Brokers - Хакерская группировка 28 2
Lurk - Хакерская группировка 19 2
Comcast 231 2
Microsoft - Activision Blizzard 511 2
I-Defence 4 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 2
SAP SE 5601 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
Oracle Corporation 7074 2
Microsoft Corporation - GitHub 1075 2
ESET - ESET Software 1161 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 2
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 2
SoftBank Group 284 2
Гарант-Инвест ФПК 5 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
Металлинвестбанк - Металлургический Инвестиционный Банк 62 2
Альфа-Групп 745 2
Assist - Ассист 218 2
Nike 195 1
PornHub 26 1
Совкомбанк Совесть 279 1
Tata Motors - Jaguar Cars 126 1
IPOC - IPOC International Growth Fund 142 1
Синалоа - Тихоокеанский наркокартель 4 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 1
Lockheed Martin 777 1
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь - Kraft Foods - Крафт Фудс Россия - Cadbury - Cadbury Schweppes - Dirol Cadbury - Дирол Кэдбери 71 1
JTI - Japan Tobacco International - Дж.Т.И. 44 1
Colonial Pipeline 34 1
Hansa - Ханса 114 1
Борец Производственная Компания - Borets 34 1
Charles Schwab 89 1
Резонанс НПП 407 1
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 93 1
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 167 1
Дайвтехносервис 4 1
JPX - Japan Exchange Group - TSE - Tokyo Stock Exchange - Токийская фондовая биржа 121 1
Ланрусинвест Промышленная группа 7 1
Beiten Burkhardt - Байтен Буркхардт 72 1
Таатта АБ 11 1
eBay Inc 1640 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Microsoft - LinkedIn 699 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 1
Евросеть 1421 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1410 31
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 20
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 17
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1686 17
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 17
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 15
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 9
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 9
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 9
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 8
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 8
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 8
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 6
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 6
Судебная власть - Judicial power 2500 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 5
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 4
Минобороны РФ - ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 32 4
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 4
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 4
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 3
Кабинет министров Японии - Исполнительная власть в Японии - Правительство Японии 71 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 3
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 3
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 2
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 251 2
U.S. HHS - Department of Health and Human Services - Министерство здравоохранения и социальных служб США - Centers for Disease Control and Prevention, CDC - Центры по контролю и профилактике заболеваний США 58 2
UK Parliament - Парламент Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии - Палата лордов - Палата общин 74 2
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 95 2
U.S. POTUS - Office of Management and Budget (OMB) - Административно-бюджетное управление Белого дома 39 2
Президент Украины 128 2
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 89 2
U.S. Department of Defense - U.S. Cybercom - USCybercom - United States Cyber Command - Киберкомандование США - Кибернетическое Военное командование США 44 2
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 64 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 26
ЛДПР 116 5
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 2
WADA - World Anti-Doping Agency - Всемирное антидопинговое агентство 9 2
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 2
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 55 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
ОЗХО - Организация по запрещению химического оружия - OPCW - Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons 2 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
НБП - Национал-большевистская партия - запрещена в России 11 1
SIIA - Software & Information Industry Association - Ассоциация информационной и софтверной индустрии - Ассоциация индустрии ПО и информатики 20 1
Sveriges socialdemokratiska arbetareparti - Социал-демократическая рабочая партия Швеции 2 1
Software and Information Industry Association 1 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 44
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 13
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 12
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14266 12
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 11
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13713 9
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов - e-Voting 924 8
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2442 8
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 8
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 8
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 7
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7597 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 6
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 6
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7921 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 5
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8648 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 4
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - почтовые решения - Mail Transfer Agent, MTA 2051 4
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 4
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1755 4
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 4
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 4
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 1020 4
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5361 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 3
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3236 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - приватность - деанонимизация - доксинг - doxing, doxxing - деанон, пробив 1321 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 3
Microsoft Windows 16882 6
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 6
Linux OS 11533 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 3
Microsoft Office 4170 3
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 3
Google - Gmail 1021 3
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 570 3
Apache OpenOffice 490 3
Google YouTube - Видеохостинг 3002 2
Google Android 15243 2
Microsoft Windows 10 1938 2
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 2
Microsoft Windows XP 2431 2
Apple iPhone 6 4861 2
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 2
LiMux - Проект Мюнхена 2004 года перехода от Windows к собственной настольной Linux-инфраструктуре - Linux flagship Munich's U-turn 30 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 1
Ammyy Admin - Система удалённого доступа и администрирования 23 1
XRP - Криптовалюта 17 1
SAP Concur 27 1
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 116 1
VisionICs Faceit 11 1
InfoWatch Vision 22 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 1
Binance - CommEX - криптовалютная биржа 80 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Mudge L0phtCrack - инструмент проверки устойчивости паролей против различных видов кибератак 1 1
Giphy 13 1
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 282 1
Microsoft Office 2016 27 1
РЖД Ласточка - ЭС1, ЭС1П, ЭС2Г, ЭС2ГП - семейство пассажирских электропоездов на основе платформы Siemens Desiro 40 1
Linden Lab - Second Life - трёхмерный виртуальный мир с элементами социальной сети 122 1
Rhapsody - Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 453 1
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 479 1
Pixabay 257 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - RaaS - Ransomware as a Service - Вымогательство как услуга 57 1
NASA Apollo program - Аполлон космическая программа 71 1
FreePik 1841 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 686 27
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 20
Clinton Hillary - Клинтон Хиллари 53 10
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 9
Bush George - Буш Джордж 336 6
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 4
Rogers Michael - Роджерс Майкл 18 4
Pai Ajit - Пай Аджит 9 4
Докучаев Дмитрий 20 3
Деньгин Вадим 16 3
Podesta John - Подеста Джон 4 3
Gore Albert - Гор Альберт 44 3
Rogers Mike - Роджерс Майк 8 3
Ruppersberger Dutch - Рапперсбергер Датч 4 3
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 3
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 3
Голомолзин Анатолий 75 2
Козловский Константин 4 2
Warren Elizabeth - Уоррен Элизабет 7 2
Жириновский Владимир 28 2
Нилов Ярослав 20 2
Стоянов Руслан 37 2
Wray Christopher - Рэй Кристофер 6 2
Sanders Bernie - Сандерс Берни 5 2
Smith Scott - Смит Скотт 4 2
Marshall Howard - Маршалл Говард 2 2
Sebelius Kathleen - Сибелиус Кэтлин 8 2
Resch David - Реш Дэвид 2 2
Wyden Ron - Уайден Рон 21 2
Hubner Anne - Хюбнер Энн 5 2
Sciuto Riva - Скиуто Рива 2 2
Гостев Александр 84 2
Зенкин Денис 263 2
Сысоев Владимир 3 2
Дегтярев Михаил 10 2
Каргинов Сергей 3 2
Сухарев Иван 2 2
Aguilera Christina - Агилера Кристина 8 2
Ciccone Madonna Louise - Чикконе Мадонна Луиза 59 2
Plumme William - Пламмер Уильям 2 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 89
Россия - РФ - Российская федерация 166163 38
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 15
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 12
США - Колумбия - Вашингтон 1486 11
Европа 24962 9
Япония 13807 9
Германия - Федеративная Республика 13220 9
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Китай - Пекин - Beijing 1096 4
США - Техас 1048 4
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