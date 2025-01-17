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U.S. HHS Medicaid федеральная и поштатная программа американского здравоохранения



17.01.2025 Провайдер ушел из многомиллионного города, лишь бы не предоставлять абонентам дешевый интернет 1
16.08.2018 Цифровая медицина: здравоохранение в «умном» городе 1
12.01.2017 Началась ликвидация самого провального ИТ-проекта США 1
21.12.2015 ИТ-кейс страховщика: Как сократить выплаты, убедив клиентов заботиться о здоровье 1
23.11.2011 Топ-10 приоритетов государственного CIO 1
11.04.2007 США: исчезли конфиденциальные данные 2,9 млн человек 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

U.S. HHS и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24623 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Teradata 210 1
Xerox ACS - Xerox Affiliated Computer Services 20 1
BCBST - BlueCross BlueShield of Tennessee 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 177 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 614 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1204 1
U.S. GAO - Government Accountability Office - Счётная палата США - GAO - General Accounting Office - Главная счетная комиссия - контрольно-ревизионная служба Конгресса США 62 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 1
Демократическая политическая партия США 115 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 139 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15713 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12738 2
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта 407 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1044 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1187 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5340 1
Joystick - Джойстик 1129 1
EaaS - Everything as a Service - XaaS - Anything-as-a-service - Все как сервис 66 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9373 1
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 750 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5294 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4606 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1492 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8457 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11052 1
Умные платформы 1682 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1389 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2948 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1719 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6082 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4989 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1438 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12516 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3769 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4670 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1199 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2120 1
Microsoft Exchange 1714 1
IBM Watson - IBM Watson Research Center 163 1
Microsoft Outlook 1390 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 235 1
Huawei Da Vinci - Процессорная архитектура - Нейрочип 36 1
MindMaze 1 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
Teradata Digital Marketing Center - Teradata Marketing Applications - Teradata Integrated Marketing Cloud 7 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 384 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 436 1
Sebelius Kathleen - Сибелиус Кэтлин 8 1
Лыков Вениамин 5 1
DelBene Kurt - Делбен Курт 8 1
Shapiro David - Шапиро Дэвид 1 1
Pence Mike - Пенс Майк 3 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 6
Россия - РФ - Российская федерация 144186 2
Европа 21767 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1776 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Южная Корея - Республика 6646 1
Япония 13282 1
Сингапур - Республика 1849 1
Канада 4881 1
США - Нью-Йорк 3098 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 1
Нидерланды 3517 1
Финляндия - Хельсинки 247 1
США - Иллинойс - Чикаго 432 1
США - Вермонт 34 1
США - Джорджия 326 1
США - Мэриленд 291 1
США - Теннесси 119 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1735 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4360 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1622 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1061 1
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 181 1
Obamacare - Patient Protection and Affordable Care Act - Закон о защите пациентов и доступном здравоохранении в США 9 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1074 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9925 1
Здравоохранение - Болезнь Паркинсона 103 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1944 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1583 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1252 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1225 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1896 1
Здравоохранение - Реабилитация 374 1
Здравоохранение - Хирургия - хирургические методы 299 1
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 273 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5910 1
NYT - The New York Times 1054 1
AP - Associated Press 2004 1
Frost & Sullivan 203 1
The Next Generation of Medicine: Artificial Intelligence and Machine Learning 1 1
TM Capital 1 1
SNU - Seoul National University - Национальный университет Сеула - Сеульский национальный университет 31 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
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