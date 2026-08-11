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Индексная книга (каталог) CNews*
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США Вермонт

США - Вермонт

СОБЫТИЯ


11.08.2026 Сенатор США ИТ-компаниям: Если вы сами не остановите разработку ИИ, это сделаю я и мои коллеги 1
17.02.2021 Американские военные закупили массу древних, но зато отечественных чипов 1
10.04.2020 Любимый мессенджер Сноудена пригрозил уйти из США из-за «шпионского» закона 1
01.06.2018 В США государство выдаст удаленным работникам за переезд по $10 тысяч 2
12.01.2017 Началась ликвидация самого провального ИТ-проекта США 1
09.07.2015 IBM создала первые в мире чипы с топологией 7 нм 1
20.10.2014 IBM отдаст полупроводниковый бизнес «дочке» AMD и приплатит $1,5 млрд 1
19.05.2014 Verizon обновляет 4G LTE покрытие в городах Новой Англии (США) 1
25.10.2012 Американский кредитный союз скомпрометировал данные своих членов 1
23.01.2012 Microsoft просит разрешить однополые браки 1
14.12.2010 Интернет-провайдер Green Mountain Access выбрал решения Fortinet для защиты сети от ИТ-угроз 1
26.03.2010 АЭС Yankee: утечка трития остановлена два месяца спустя, начинается дезактивация 1
01.02.2008 Опровергнута одна из концепций "вирусного маркетинга" 1
17.01.2008 Правительство США заставит подсудимых делиться шифрами 2
23.05.2007 23 мая 2007: крутой поворот в судьбах человечества 1
23.04.2007 Разрабатывается новая высоковольтная КМОП-технология 1
15.02.2007 Американский колледж запретил студентам ссылаться на Wikipedia 1
16.03.2006 Google заставят выдать информацию о запросах? 1
21.12.2004 Американские штаты сдаются спамерам 1
23.09.2003 США сокращает количество рабочих виз для ИТ-специалистов 1
23.07.2003 Кандидат в президенты США нашел в Сети $5 млн. 1
06.08.2002 Человеческий мозг вдохновляет инженеров 1
06.08.2002 Человеческий мозг вдохновляет инженеров 1
18.03.2002 Еще 25 штатов присоединились к борьбе против Microsoft 1
25.01.2002 Digital Life: Ну и гаджеты! 1
14.01.2002 IBM: кремний с германием усилят мощность мобильников 1
14.01.2002 Технология SiGe от IBM произведет революцию в сегменте усилителей мощности для мобильных телефонов 1
25.09.2001 Народ США vs Microsoft: в лагере противников монополизации пополнение 1
19.06.2001 Zarlink начала производство микросхем для телекоммуникаций на основе SiGe-технологии 1
24.05.2001 Политические новости резко понижают NASDAQ 1
24.05.2001 Политические новости резко понижают NASDAQ 1
24.01.2001 Первый иск к IBM по поводу отравления токсинами урегулирован 1
11.10.2000 IBM построит предприятие по производству микросхем в окрестностях Нью-Йорка 1
07.08.2000 США потеряют $11 млрд. в 2003 году из-за отсутствия налогообложения в интернете 1
27.03.2000 Национальная ассоциация высших чиновников органов юстиции США объявила о своем намерении бороться за права граждан на конфиденциальность личной информации 1

Публикаций - 35, упоминаний - 37

США и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9701 11
Microsoft Corporation 25778 6
Intel Corporation 12812 4
Google LLC 12693 3
IBM Microelectronics 27 3
AMD - Advanced Micro Devices 4644 3
GlobalFoundries - GF 103 3
Samsung Electronics 11068 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1102 2
AOL Inc - America Online 1883 2
Haier Group 230 1
HP 3Com 681 1
VAIO 475 1
Первый мобильный 0 1
Verizon Wireless - Cellco Partnership 432 1
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 1
RealNetworks Products and Services 355 1
Forcepoint - Websense 140 1
Evolution Technologies 2 1
Zarlink Semiconductor - Mitel Semiconductor 3 1
Mitel Corp - Mitel Networks 60 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 1
Xybernaut 15 1
X Corp - Twitter 2939 1
Apple Inc 13161 1
Meta Platforms - Facebook 4622 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5803 1
Toshiba Corporation 2980 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3078 1
Fortinet 452 1
Hitachi - Хитачи 1501 1
Sony 6739 1
AT&T Inc 1726 1
Yahoo! 3726 1
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 384 1
OpenAI 546 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Miller Tabak & Co 10 2
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 2
ATIC - Advanced Technology Investment Company 40 1
Perkins Coie 2 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2431 1
Nike 195 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 5
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1688 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 648 2
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 289 1
U.S. GAO - Government Accountability Office - Счётная палата США - GAO - General Accounting Office - Главная счетная комиссия - контрольно-ревизионная служба Конгресса США 73 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Судебная власть - Judicial power 2502 1
U.S. Department of Justice - United States Attorney, Federal prosecutor - Прокуратура США - Федеральный прокурор США - NAAG - National Association of Attorneys General - НААГ - Национальная ассоциация генеральных прокуроров 70 1
ООН - International Labour Organization - Международная организация труда, МОТ 17 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3584 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 196 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5430 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3199 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 154 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6511 2
Демократическая политическая партия США 122 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8780 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33506 7
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4783 6
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22583 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16261 4
SiGe - Silicon–germanium - кремний-германиевые компоненты 36 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16982 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29704 4
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13926 3
TDMA - Time Division Multiple Access - TDM - Time Division Multiplexing - Мультиплексирование с разделением - Множественный доступ с разделением по времени - способ использования радиочастот 293 3
Электроника - BiCMOS - Bipolar Complementary Metal Oxide Semiconductor - БиКМОП - технология изготовления интегральных микросхем с использованием биполярных и КМОП-транзисторов на одном кристалле 21 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10749 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14772 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15437 3
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14274 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13719 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6854 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6477 2
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1695 2
Мозговой штурм - Метод мозгового штурма - мозговая атака - brainstorming - брейншторминг 137 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7464 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8294 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4992 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28288 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10204 2
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1583 2
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1094 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5198 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9794 2
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10013 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3423 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12853 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7604 1
MEMC - Motion Estimation, Motion Compensation - технология сглаживания картинки 179 1
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 429 1
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1764 1
POGO pins - Пого-пины - пого-штифт или подпружиненный штифт - тип электрического соединительного механизма 41 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10705 1
NIC - network interface controller - контроллер сетевого интерфейса - сетевая плата - сетевой адаптер 339 1
Microsoft Windows 2000 8678 4
Microsoft Windows 16891 2
Microsoft Windows XP 2431 2
Google Marketing Platform - DoubleClick - DARTmail - DARTsearch 254 1
Intel Enhanced SpeedStep Deeper Sleep - Intel Geyserville 122 1
Intel Pentium III 782 1
Open Whisper Systems - Signal Messenger - мессенджер 19 1
Intel Evo 121 1
Fortinet - FortiGate VM - Fortinet FortiGate NGFW - Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance - Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall - Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 121 1
IBM System X - IBM eServer xSeries 216 1
Intel NetBurst - Суперскалярная гиперконвейерная микроархитектура 42 1
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - микропроцессор для рабочих станций BE-M 254 1
Trend Micro TippingPoint NGIPS - Intrusion Prevention System - TippingPoint Technologies - Netpliance 57 1
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 1
Roxio Creator - Roxio MyDVD - Roxio Easy CD/DVD Creator 19 1
Corel Corporation - InterVideo WinDVD 26 1
Samsung SVR-диктофон 464 1
AMD Duron 121 1
InterSystems Cache 144 1
Nokia 7650 63 1
Formosa Plastics Group - VIA Technologies - VIA C3 - семейство x86-совместимых микропроцессоров 58 1
IBM System i - IBM eServer iSeries - IBM eServer i5 - IBM AS/400 - IBM Application System/400 88 1
Intel Pentium 4 - Intel Pentium IV 237 1
Intel AGP - Accelerated Graphics Port - Intel AGPset - ускоренный графический порт 259 1
Intel Mobile - Intel Mobile Processor ULV 29 1
HPE Compaq Presario 125 1
Правительство Москвы - Электронный дом Москва 32 1
Aquiline Capital Partners - Quicken 26 1
U.S. HHS - Medicaid - федеральная и поштатная программа американского здравоохранения 7 1
HPE Compaq MultiPort 17 1
HPE Compaq Evo - HPE Brio 18 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 1
Google Chrome - браузер 1703 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7624 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 370 1
JavaScript - JS - язык программирования 1425 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 1
Microsoft Outlook 1506 1
Intel Celeron - Серия процессоров 979 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 183 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 3
Meyerson Bernard - Меерсон Бернар 7 3
Meyerson Bernard - Мейерсон Бернард 4 3
Bush George - Буш Джордж 336 2
Sanders Bernie - Сандерс Берни 6 2
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 2
Bednar Martin - Беднар Мартин 2 2
Leahy Patrick - Лихай Патрик 9 2
Кресченци Тони - Crescenzi Tony 10 2
Bernstein Kerry - Бернштейн Керри 2 2
Donahoe Mark - Донахью Марк 12 2
Benton Jeffrey - Бентон Джеффри 6 2
Ульянов Владимир 162 1
Allen Paul - Аллен Пол 125 1
Scott Phil - Скотт Филл 1 1
Sebelius Kathleen - Сибелиус Кэтлин 8 1
Wyden Ron - Уайден Рон 21 1
Kollar-Kotelly Colleen - Коллар-Котелли Коллин 56 1
DelBene Kurt - Делбен Курт 8 1
Newman Edward - Ньюман Эдвард 2 1
Gladwell Malcolm - Гладвелл Малькольм 1 1
Шумер Чак - Schumer Chuck 2 1
McCain John - МакКейн Джон 28 1
Desler Jim - Деслер Джим 17 1
Sorrell William - Соррелл Уильям 1 1
Pence Mike - Пенс Майк 3 1
Granholm Jennifer - Гренхолм Дженифер 2 1
Hatch Orrin - Хатч Оррин 13 1
Gregoire Christine - Грегуар Кристин 2 1
Waters Neil - Уотерс Нейл 2 1
Durrant Jamie - Дюрант Джеми 2 1
Alahuhta Matti - Алахухта Матти 6 1
Fry Stephen - Фрай Стивен 6 1
Ware James - Вейр Джеймс 5 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 1
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 1
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 1
Smith Brad - Смит Брэд 104 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54760 25
США - Нью-Йорк 3181 10
Россия - РФ - Российская федерация 166281 6
США - Коннектикут 172 5
США - Калифорния 4829 5
Япония 13808 4
США - Массачусетс 518 4
США - Нью-Йорк штат 254 3
США - Нью-Йорк - Ист-Фишкилл 28 3
США - Нью-Гэмпшир - Нью-Хэмпшир 21 3
США - Колумбия - Вашингтон 1487 3
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 410 2
США - Мичиган 274 2
США - Мэриленд 299 2
США - Вермонт - Берлингтон 27 2
США - Айова 129 2
США - Западная Виргиния 45 2
США - Арканзас 63 2
США - Миссисипи 65 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13822 2
Южная Корея - Республика 7053 2
США - Техас - Остин 189 1
США - Вирджиния - Виргиния 288 1
США - Индиана 124 1
США - Невада 214 1
США - Колумбия 66 1
США - Луизиана 110 1
США - Миссури 129 1
США - Висконсин 118 1
США - Айдахо 68 1
США - Южная Дакота 35 1
США - Северная Дакота 42 1
США - Пенсильвания - Филадельфия 127 1
США - Миннесота 198 1
США - Кентукки 83 1
США - Теннесси 125 1
США - Монтана 53 1
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 417 1
США - Канзас 29 1
США - Новая Англия 34 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57713 6
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8845 4
Кремний - Silicium - химический элемент 1777 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 6532 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10883 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53494 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7426 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8848 3
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1893 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11327 3
Галлий - Gallium - химический элемент 363 3
Химия - GaAs - Gallium Arsenide - Арсенид галлия - химическое соединение галлия и мышьяка 56 3
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5887 3
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1575 3
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 488 3
Здравоохранение - Биотехнология - Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - NeuroTech - Neurostimulation 199 2
Физика - Physics - область естествознания 2945 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8251 2
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 874 2
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 535 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33776 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6560 2
Энергетика - Energy - Energetically 5859 2
Зоология - наука о животных 2888 2
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1329 2
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Фертильность, беременность и роды - рождение ребенка, деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 578 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6695 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9111 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 701 1
U.S. DHS H-1B - Неиммиграционная рабочая виза в США для зарубежных специалистов 35 1
Конституция США 75 1
Obamacare - Patient Protection and Affordable Care Act - Закон о защите пациентов и доступном здравоохранении в США 9 1
U.S. EARN IT Act - Eliminating Abusive and Rampant Neglect of Interactive Technologies - Законопроект США об ответственности технологических компаний за размещение противоправного контента на их платформах 2 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3093 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11691 1
Гибкий офис - Flex office - Flexible office space - Multispace office - Коворкинг - Coworking - офис с сервисом и более комфортными условиями аренды - концепция технологичных гибких офисов 215 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 1
CNET Networks - CNET News 1643 3
NYT - The New York Times 1101 3
AP - Associated Press 2007 3
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6097 2
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 1
heise online - heise security 122 1
Silicon 494 1
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