POGO pins Пого-пины пого-штифт или подпружиненный штифт тип электрического соединительного механизма


05.12.2025 Россияне создали мощный бронированный планшет с поддержкой сотовых сетей, которых нет в стране. Его можно не заряжать 1
09.04.2025 «Аэрофлот» первой из российских авиакомпаний внедрил отечественные планшеты для экипажей 1
23.01.2025 В России создан неубиваемый смартфон без Android, но с поддержкой Android-приложений. Опрос 1
22.05.2024 В России создан суверенный планшет, способный работать на четырех операционных системах 1
22.05.2024 Представлен единственный в России планшет, работающий на четырех мобильных ОС 1
11.12.2023 Мобильное приложение EOSmobile (ЭОС) теперь работает на планшете Т1100 российского производителя оборудования Fplus 1
19.09.2023 ЭОС и «Байтэрг» представили совместное программно-аппаратное решение 1
17.07.2023 Корпоративный планшет F+ tech внесен в Реестр Минпромторга 1
31.05.2023 Yadro выпустила российский заменитель iPad по той же цене. Он работает на хитрой версии Android 1
21.12.2022 Изучаем новые планшеты от российского бренда: что внутри? 1
18.06.2021 ОМП представит на конференции ЦИПР информационный киоск на базе российского процессора «Байкал-М» и устройства на платформе «Аврора» 1
05.03.2021 Samsung представила защищенный смартфон Galaxy XCover 5 1
29.09.2020 Samsung представила новый планшет для работы в экстремальных условиях Galaxy Tab Active3. Фото 1
27.07.2020 Обзор умных часов Amazfit Stratos 3 1
23.01.2020 Начались продажи российского суперзащищенного планшета на отечественной ОС 2
15.01.2020 Россияне выпустили премиальный смартфон для экстремальных условий. Он будет работать на отечественной Linux 1
13.06.2019 Россияне выпустили бронированные смартфоны и планшеты на сверхзащищенной Astra Linux 2
31.01.2019 Лучшие фотоаппараты с моментальной печатью. Выбор ZOOM 1
22.05.2018 Huawei объявила о старте продаж планшетов MediaPad M5 в России 1
23.05.2017 Huawei представила новинки серии MateBook 2
26.01.2017 Обзор HP Elite x3 с Windows 10 Mobile: бизнес-вектор 1
12.01.2016 Samsung Galaxy Tab Pro S спешит на помощь профессионалам 1
07.09.2012 Pogo Connect - нажатие через Bluetooth 1
10.11.2011 Назад в 80-е: Polaroid возродился с новой мгновенной фотокамерой 1
28.10.2011 Беспилотный краудсорсинг: американцы создают военную технику всей страной 1
27.03.2008 AT&T разрабатывает собственный браузер 1
26.09.2007 FIFA 08: будет что послушать 1
16.08.2007 Утечка в ядерной лаборатории в Лос Аламосе: секретные данные «утекли» через почту 1
08.06.2007 Lazard: у EA огромные перспективы роста 1
27.07.2006 EА вышла на китайский рынок онлайновых игр 1
16.04.2002 Digital Life: Некопируемый CD, mp3 в "шароварах", и "наши пальчики устали..." 1
25.01.2002 Digital Life: Ну и гаджеты! 1
22.01.2002 Гаджет Pogo заставит британцев пуститься в пляс 1
22.01.2002 "Pogo" появилось на британском рынке 1
22.01.2002 Гаджет Pogo заставит британцев пуститься в пляс 1
25.04.2001 Pogo Technology разработала мобильное устройство с возможностями доступа к стандартным веб-страницам при помощи сетей GSM 1
14.03.2001 Electronic Arts сокращает штат 1
01.09.2000 Excite@Home приобрела игровую площадку pogo.com 1

