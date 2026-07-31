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IPS TFT in-plane switching LTPS Low Temperature Poly Silicon Низкотемпературный поликристаллический кремний Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран)

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31.07.2026 На российском рынке появился монитор Nitro XV275K: 4K IPS с 400 нит, 95% DCI‑P3 и поддержкой KVM для работы с несколькими ПК

в продаже монитор Acer Nitro XV275K. Об этом CNews сообщили представители Acer. Устройство оснащено IPS-матрицей и имеет разрешение UltraHD. Яркость составляет 400 нит, цветовой охват — 95 % DC
22.06.2026 Ideco запустила тестовый сервис ИИ-аналитики для NGFW: аудит правил файрвола и разбор IPS/DNS за один прогон

Ideco NGFW, который берет на себя рутинные задачи по анализу событий безопасности и проверке конфигурации межсетевого экрана. Решение ориентировано на организации с загруженными шлюзами, где журналы IPS и DNS Security за сутки содержат тысячи строк, а наборы решающих правил файрвола достигают сотен и тысяч записей. В рамках сервиса доступны две услуги: ИИ-анализ срабатываний IPS и D
15.06.2026 Acer Nitro VG250QF3 — киберспортивный монитор с IPS-матрицей и частотой 320 Гц

ором является минимальное время отклика. Сам монитор Acer Nitro VG250QF3 выдержан в стилистике линейки Nitro с тонкими рамками ZeroFrame. Основные характеристики Acer Nitro VG250QF3: диагональ 24,5”; матрица IPS; разрешение 1920x1080; частота обновления 320 Гц; минимальная задержка 1 мс (GtG); поддержка AMD FreeSync Premium; яркость до 250 кд/м²; прочие особенности: порты: 2хHDMI 2.1, 1xDis
06.04.2026 Вышел сверхбыстрый монитор Acer Nitro KG251QF3

ое и мощное решение для тех, кто не привык к компромиссам в скорости. Модель оснащена 24,5-дюймовой IPS-панелью с разрешением Full HD, главная фишка которой — невероятная частота обновления до

11.03.2026 На российском рынке представлен 2K-монитор Acer Nitro XV320QUP с большим IPS-экраном

Гц и поддержка технологии FreeSync создают плавное изображение без разрывов кадров, а качественная IPS-панель обеспечивает широкие углы обзора и точную цветопередачу, подходящую как для игр, т
11.02.2026 На российском рынке представлен ультратонкий 27-дюймовый монитор Acer Nitro KG273UW2 с IPS-матрицей и частотой обновления 240 Гц

евновательного гейминга, повседневной работы и просмотра мультимедиа. Высокая частота обновления до 240 Гц и минимальный отклик делают его оптимальным для шутеров и динамичных игр, а QHD-разрешение и IPS-матрица с широкими углами обзора позволяют комфортно работать с документами, браузером, графикой и видео. Монитор также подходит для подключения игровых консолей и использования в качестве

06.02.2026 На российском рынке появился универсальный UltraHD-монитор на IPS-матрице Acer EK271KL1M

будет чётким, а графика детализированной даже в тенях и бликах. Широкие углы обзора, обеспечиваемые IPS-матрицей (178°/178°) и антибликовое покрытие Acer ComfyView обеспечивают комфортное воспр
28.10.2025 Подтверждена совместимость IPS PLM с СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и компания «Интермех», разработчик платформы управления инженерными данными IPS PLM, объявили о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу Postgres Pro Standard, Postgres Pro Certified (версии 16) и IPS<
03.10.2025 Битва ТВ-технологий в 2025: OLED, MiniLED или IPS?

х и видах матриц мы рассказывали в отдельном материале, сейчас же пройдем по обозначенным в статье. IPS — это одна из технологий жидкокристаллических дисплеев, в которой кристаллы расположены п
04.04.2025 FullHD-монитор Nitro VG270G: IPS-матрица с частотой обновления до 120 Гц и откликом пикселя до 1 мс

игрового монитора Nitro VG270G, подходящего для игр, учебы, работы и творчества. Он оснащен Full HD IPS-матрицей с высокой частотой обновления и минимальным временем отклика, обеспечивая плавно
27.03.2025 UserGate NGFW обновлен до версии 7.3.0

e, российский разработчик экосистемы ИБ-решений, объявляет о выходе следующей версии своего флагманского продукта — UserGate NGFW 7.3. Главными новинками релиза стали реализация аппаратного ускорения IPS в платформе UserGate FG, редистрибуция протоколов BGP и RIP в OSPF, поддержка сетевых карт 100 Гбит/с, а также реализация многочисленных изменений для улучшения UI/UX и повышения стабильнос
31.01.2025 Acer Vero CB272D5: FullHD-монитор на IPS-матрице и со встроенной камерой

вертикальную. Основные характеристики Acer Vero CB272D5: диагональ 27 дюймов, формат 16:9, матрица IPS, разрешение FullHD (1920x1080), частота обновления до 120 Гц, время отклика до 1 мс, пико
30.01.2025 В России стартовали продажи монитора Acer Vero V247YE с IPS-матрицей и частотой обновления до 100 Гц

я, которая подойдет для домашнего применения, в качестве второго дисплея и т.д. Монитор построен на IPS-матрице с плотностью пикселов 93 ppi и повышенной базовой частотой обновления до 100 Гц.

18.10.2024 Монитор Nitro XV272UF3 на IPS-матрице вышел в России

ийский рынок поступил игровой монитор Nitro XV272UF3 с высокой частотой обновления экрана – 300 Гц. IPS-матрица новинки c с разрешением Quad HD получила время отклика до 0,5 мс. Основные характ
24.09.2024 Обзор Predator XB323QUM3bmiiphx: игровой монитор «все в одном»

еские характеристики Модель Predator XB323QUM3bmiiphx Диагональ 31,5 дюймов Формат 16:9 Тип матрицы IPS Разрешение 2К (2560x1440) Частота обновления 180 Гц Время отклика 0,5 мс Пиковая яркость

16.04.2024 Самые дорогие мониторы для профессиональной работы: выбор ZOOM

Как правило, профессиональные решения отличает матрица на основе IPS: сюда относятся AAS, AHVA, Nano IPS, AH-IPS, PLS — никаких OLED, VA и TN+Fi
20.02.2024 Критическая уязвимость угрожает отечественным NGFW и IPS-решениям

Безопасность отечественных средств защиты информации оказалась под угрозой — в популярном OpenSource-IPS-модуле Suricata обнаружены 3 критические уязвимости (CVE-2а024-23839, CVE-2024-23836, CVE-2024-23837 по международной классификации). Об этом CNews сообщил представитель компании Ideco. Тол
05.09.2022 Лучшие 27-дюймовые мониторы: выбор ZOOM

вода не будут мешаться под рукой и на рабочем месте будет порядок.LG 27UP650-W LG 27UP650-W оснащен IPS-экраном с разрешением 4K. Максимальная яркость дисплея составляет 400 кд/м² – такого пока
15.07.2022 Лучшие смартфоны до 20 000 рублей в 2022 году: выбор ZOOM

ным дисплеем, производительным для своего уровня процессором и неплохой автономностью. 6,6-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD+ поддерживает частоту обновления кадров 90 Гц, то есть при вз
24.06.2022 В Merlion в наличии ноутбуки Huawei серии MateBook

руются на высокопроизводительном четырехъядерном процессоре Intel i5, имеют Full HD матовый экран с IPS-матрицей, оснащены 8Гб оперативной памяти DDR4 и SSD на 512Гб, в наличии интегрированный

10.05.2022 Какой дисплей для смартфона лучше: AMOLED или IPS?

очные транзисторы, которые управляют работой кристаллов или диодов. Так появились активные матрицы: IPS – на основе LCD, а AMOLED – разновидность OLED.  Из LCD-матриц в смартфонах сейчас примен
07.06.2021 Что такое Glow-эффект монитора

Glow-эффект – типичная «болезнь» IPS-мониторов, вызванная недостатком самой технологии. Проявляется в виде свечения матрицы по
14.11.2020 IPS и LTPS — в чем разница?

орая становится все более популярной, для производства современных дисплеев используются технологии IPS и LTPS. Их применяют в большинстве гаджетов вместо уже устаревших TN-матриц. Разбираемся,
05.06.2020 Inoi выпустил недорогой 4G-смартфон с большим IPS-экраном. Цена. Фото

Inoi выпустил в продажу 4G-смартфон Inoi 7 2020 с ярким 6,22-дюймовым 19,5:9 IPS HD+ экраном c технологией In-Cell. Дисплей Inoi 7 2020 собран по технологии полной ламинации, что улучшает углы обзора и контрастность изображения, а также уменьшает толщину устройства до 8
10.05.2020 Лучшие IPS телевизоры с диагональю 55 дюймов: выбор ZOOM

довольно сложно, поэтому мы подобрали для вас несколько ТВ, объединенных определенными критериями. IPS матрица – залог комфортного просмотра. Она обеспечивает хорошую цветопередачу, высокую ко
24.12.2018 Acer начала российские продажи ультрабука Swift 5. Цены

тбука Swift 5 с 15-дюймовым экраном. Новинка оснащена 4-ядерным процессором Intel Core 8 поколения, IPS Full HD сенсорным экраном и емкой батареей, при этом вес составляет всего 990 грамм. Допо
04.01.2018 Лучшие ноутбуки с экранами диагональю от 11 до 17 дюймов: на любой вкус

бору ноутбуков максимально строго. Это означает, что к рассмотрению брались лишь модели с матрицами IPS с разрешением не менее 1920 на 1080 точек, с процессорами Intel Core i5 или i7 (где это в
16.03.2016 LG представила в России новый IPS-монитор c безрамочным дисплеем

по всем четырем сторонам настолько мала, что ее можно и не заметить. Особенностью монитора является IPS-матрица с поддержкой >99% цветового поля sRGB, которая обеспечивает по-настоящему живое и
10.03.2016 Trend Micro завершила приобретение поставщика IPS-систем TippingPoint

изирующаяся в области программного обеспечения для информационной безопасности, объявила о завершении сделки по приобретению TippingPoint, поставщика систем предотвращения вторжений нового поколения (IPS) и решений для сетевой безопасности от Hewlett Packard Enterprise (HPE). Решения Trend Micro TippingPoint доступны заказчикам для обеспечения актуальной информации об угрозах и защиты от ат
21.11.2014 Wexler анонсировал старт продаж нового смартфона Zen 4.5 с полностью ламинированным IPS-экраном

я Wexler анонсировала старт продаж нового смартфона Wexler Zen 4.5 с ярким полностью ламинированным IPS-экраном диагональю 4,5 дюйма, четырехъядерным процессором, двумя встроенными камерами и п
06.10.2014 Check Point обновила свою систему IPS для защиты от уязвимости ShellShock

Компания Check Point Software Technologies обновила свою систему IPS для защиты от уязвимости GNU Bourne Again Shell (Bash) ShellShock, помогая сохранить целостность данных своих клиентов. Об этом CNews сообщили в Check Point. Баг, получивший название ShellS
24.04.2014 Iiyama представила 22-дюймовый монитор XU2290HS-B1 на основе IPS-матрицы

меет разрешение Full HD 1920х1080 dpi и позволяет с комфортом разместить окна всех нужных программ. IPS-матрица, в свою очередь, отображает реалистичные цвета и обеспечивает широкие углы обзора
18.04.2014 Iiyama представила 27-дюймовый монитор с IPS-экраном

Корпорация Iiyama представила 27-дюймовую панель XUB2790HS-B1 с экраном типа IPS. Устройство предназначено для профессионалов, активно работающих с цветом, а также всех т
01.04.2014 «Новые технологии безопасности» продлили сертификат ФСТЭК на StoneGate IPS

в сфере обеспечения сетевой безопасности и непрерывности бизнеса, объявила о получении продленного сертификата ФСТЭК России на систему предотвращения вторжений с функцией межсетевого экрана StoneGate IPS. Как сообщили CNews в «Новых технологиях безопасности», срок действия сертификата соответствия № 2163 продлен еще на три года, до 31 августа 2016 г. Документ подтверждает, что решение Stone
25.03.2014 34-дюймовый QHD IPS монитор LG формата 21:9 будет доступен на российском рынке с апреля 2014 г.

Компания LG Electronics (LG) объявила, что новейший IPS QHD монитор серии UltraWide 21:9 (модель 34UM95) будет доступен на российском рынке с апреля 2014 г. Широкий 34-дюймовый монитор может похвастаться QHD разрешением (3440 x 1440) и хорошими

09.10.2013 6,5 дюймов IPS на смартфоне iconBIT

Компания iconBIT представила на российском рынке планшетофон Mercury Q7. iconBIT Mercury Q7 – это уникальное в своём классе устройство, сочетающее четырёхъядерный процессор и дисплей на матрице IPS с диагональю 6,5 дюймов и разрешением 1920 на 1080 точек. Базой для iconBIT Mercury Q7 стал четырёхъядерный чип MTK 6589 Turbo с частотой 1,5 гигагерца. В планшетофоне установлен 1 гигабайт
10.06.2013 Лучшие бюджетные планшеты с экраном 7’’ и матрицей IPS. Выбор ZOOM

Вместе с появлением недорогих матриц IPS стало расти и разрешение экранов бюджетных планшетов. Если стандарты годичной давности вполне допускали иметь детализацию экрана с диагональю 7 дюймов на уровне 800 на 600 точек, то теперь

17.05.2013 McAfee Network Security Platform серии NS — новая IPS c пропускной способностью до 40 Гбит/с

Компания McAfee объявила о выпуске новой системы предотвращения вторжений в сеть (IPS) McAfee Network Security Platform серии NS. Платформа McAfee серии NS обладает максимальной пропускной способностью до 40 Гбит/с, при этом отличается повышенной масштабируемостью и дополнит
17.04.2013 Iiyama выпускает 27-дюймовый монитор на AH-IPS

Производитель высококачественных мониторов компания Iiyama представила на рынке модель XB2776QS. Iiyama XB2776QS базируется на матрице AH-IPS с диагональю 27 дюймов и разрешением 2560 на 1440 точек. Дисплей отличается широкими углами обзора и точной цветопередачей. Монитор имеет эргономическую подставку и крепление VESA. В кон
12.04.2013 NEC MultiSync EA294WMi: монитор с 29-дюймовой IPS-матрицей 21:9

Компания NEC Display Solutions представила монитор MultiSync EA294WMi с IPS-матрицей диагональю 29 дюймов. Модель оснащена светодиодной подсветкой. Разрешение матрицы составляет 2560 x 1080 пикселей, соотношение сторон - 21:9. Новый монитор является альтернативой к

Публикаций - 3145, упоминаний - 4282

IPS TFT и организации, системы, технологии, персоны:

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CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 1
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 1665
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 1537
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 1509
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 1341
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 1279
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 1261
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 1210
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 1156
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 1113
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 1052
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 936
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 921
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 921
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 844
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 806
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 737
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 711
Наушники - Headphones 4478 674
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 670
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 657
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 624
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 578
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 542
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 536
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 533
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 530
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 521
Контрастность 3042 493
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 461
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 446
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 445
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2529 399
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 370
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1215 369
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 360
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 358
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 866 358
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2313 354
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2479 353
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 348
Google Android 15243 901
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 441
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 433
Microsoft Windows 16882 373
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 356
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 334
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 325
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 241
Intel Core - Семейство процессоров 1251 240
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 236
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 232
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 219
Microsoft Windows 10 1938 185
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 178
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 425 176
AMD Radeon FreeSync - AMD Freesync Premium Pro 332 173
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 574 170
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 168
Apple iPad 4011 161
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 481 160
Linux OS 11533 144
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 142
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 433 142
Intel Core i - Cерия процессоров 534 141
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 636 139
Apple iOS 8583 131
Apple iPhone 6 4861 124
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 122
Samsung Galaxy Note 702 117
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 568 117
Samsung Galaxy 1035 114
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 468 114
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 378 111
Nvidia GeForce GTX 525 110
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 291 105
MediaTek MT - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 240 105
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 433 103
Nvidia Tegra - серия процессоров 453 100
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 99
Acer BluelightShield - Acer Blue-light Filter 185 99
Бровкин Дмитрий 55 26
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 17
Катаев Александр 40 12
Чернов Иван 40 9
Прямов Кирилл 21 9
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 93 9
Lin James - Лин Джеймс 15 9
Хомутов Дмитрий 62 9
Dor Dorit - Дор Дорит 25 8
Баринов Александр 44 8
Пузанов Владимир 14 8
Черкасов Дмитрий 43 7
Вагизов Ильдар 32 6
Кораблев Денис 22 6
Маннанов Альберт 11 6
Джаганян Александр 6 5
Ляпунов Игорь 132 5
Jun Lei - Цзунь Лей 46 4
Хоменко Артем 7 4
Коваленко Павел 70 4
Гендрих Сергей 29 4
Ильичев Андрей 38 4
Комша Анна 6 4
Черкасенко Анастасия 8 4
Эйгес Павел 108 4
Rubin Andy - Рубин Энди 63 4
Виноградов Дмитрий 74 4
Кузнецов Владимир 47 4
Ефремов Сергей 18 4
Walker Chris - Уокер Крис 7 4
Elop Stephen - Элоп Стивен 156 4
Ding David - Динг Дэвид 3 3
Урусов Виктор 157 3
Кузеванов Дмитрий 21 3
Kao Jerry - Као Джерри 3 3
Kaempfer Jan - Кэмпфер Ян 10 3
Yueting Jia - Юэтин Цзя 18 3
Самойленко Максим 67 3
Ксенин Алекс 311 3
Лаптева Марина 114 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1716
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 487
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 328
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 261
Европа 24964 170
Южная Корея - Республика 7052 143
Япония 13807 116
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 115
Индия - Bharat 5869 104
Китай - Тайвань 4245 104
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 60
Германия - Федеративная Республика 13221 53
Азия - Азиатский регион 5920 49
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 48
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 38
Франция - Французская Республика 8177 37
Финляндия - Финляндская Республика 3697 33
Испания - Каталония - Барселона 752 29
Беларусь - Белоруссия 6289 28
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 27
Африка - Африканский регион 3641 23
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 21
Германия - Берлин 732 21
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 20
Испания - Королевство 3840 19
США - Калифорния - Купертино 281 19
Канада 5081 18
Казахстан - Республика 6048 17
Солнечная система - Solar system 2569 17
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 16
Америка - Американский регион 2206 16
Ближний Восток 3154 16
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 15
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 392 14
Земля - планета Солнечной системы 10865 14
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 14
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 14
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 14
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 13
Израиль 2856 13
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 565
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 550
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 231
Ergonomics - Эргономика 1755 172
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 735 161
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 145
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 134
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 123
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 118
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 99
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 86
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 86
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 80
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 74
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 71
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 70
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 265 69
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 67
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 66
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 64
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 64
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 718 61
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 59
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 57
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 53
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 53
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 52
Статистика - Statistics - статистические данные 1889 51
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 50
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 49
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 48
Английский язык 7030 47
Видеокамера - Видеосъёмка 720 45
Металлы - Золото - Gold 1251 42
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 37
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1400 36
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1014 35
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 35
Литий - Lithium - химический элемент 663 34
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1729 33
CNews - ZOOM.CNews 1866 351
GizmoChina 171 32
DigiTimes - Издание 1331 17
GSM Arena 78 15
The Verge - Издание 619 11
Wikipedia - Википедия 650 11
Engadget - Блог о технологиях 429 11
Bloomberg 1627 10
Liliputing 76 10
ITHome 46 7
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 7
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 7
DxOMark - Издание 36 7
CNET Networks - CNET News 1643 6
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TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 5
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Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 4
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Мобильные системы 118 3
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Huawei Central 19 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 3
The Register - The Register Hardware 1784 3
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 3
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Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 12
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 11
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 181 10
Cinebench 29 10
Counterpoint Research 110 7
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 6
NPD DisplaySearch 285 3
TrendForce 187 3
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 3
Informa - Ovum - Omdia 155 2
Cybersecurity Ventures 11 2
Gartner Market Guide for Network Traffic Analysis 2 2
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 57 2
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 2
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
Forrester Research 834 2
Security Compute Rating 5 2
IBM ISS - IBM X-Force - IBM X-Force Red team - IBM X-Force IRIS team - IBM X-Force Security - IBM X-Force IRIS - IBM X-Force Incident Response and Intelligence Services - IBM X-Force Kassel - IBM Global Business Security Index 36 2
Forbes Global 2000 50 1
Net Applications 127 1
Cisco Security Outcomes Study 3 1
Current Analysis 24 1
NPD Group 140 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
DigiTimes Research 23 1
Consumer Reports 40 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
Gartner Magic Quadrant WAF - Web Application Firewalls - Enterprise Network Firewalls 6 1
Gartner Magic Quadrant SIEM - Security Information and Event Management - Application Security Testing - Gartner IT Security 10 1
Мировой рынок смартфонов 19 1
CNews 300 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 22 1
CSI - Computer Security Institute 15 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 1
Forrester Consulting 26 1
Mercury Research 73 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 6
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 4
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 3
Сбер - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 46 2
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 2
UserGate Educational Partnership - UserGate Академия 26 2
РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 31 1
Ростех - Росэлектроника - Циклон ЦНИИ 10 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 1
Columbia University - Колумбийский университет 157 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
Positive Technologies - Positive Education 30 1
КГЭУ - Казанский государственный энергетический университет 26 1
ITRI - Industrial Technology Research Institute - Институт прикладных технологических исследований 27 1
Росатом - ВНИИНМ - Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара 18 1
РАН ИППИ - Институт проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН ФГБУН 32 1
Гуманитарно-экономический институт имени B. C. Черномырдина - Московский государственный открытый университет - Московский государственный машиностроительный университет, МАМИ - Московский государственный вечерний металлургический институт, МГВМИ 23 1
МГАХИ им. В. И. Сурикова - Московский художественный институт имени В. И. Сурикова 2 1
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ - Центр развития промышленной робототехники 62 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 30 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 1
ФСБ РФ - Академия ФСБ России - Институт криптографии, связи и информатики, ИКСИ 31 1
ВятГУ - Вятский государственный университет - Политехнический институт - Кировский политехнический институт - ВятГГУ, ВГГУ, Вятский государственный гуманитарный университет - 37 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 57
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 57
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 50
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 45
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 16
День молодёжи - 27 июня 1087 13
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 9
Red Dot Design Award 57 7
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 7
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Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 5
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Samsung Unpacked 41 2
VMworld 29 1
Gamescom - международная выставка компьютерных игр 60 1
Selectel TechDay 6 1
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 43 1
Photokina 60 1
Intel Developer Forum - IDF 317 1
Samsung Forum 14 1
Docflow 148 1
ISR - Integrated Systems Russia 24 1
ИгроМир 125 1
CEATEC 45 1
Масленица - Масленая неделя 26 1
Белые ночи САПР 21 1
FPD International 17 1
CyberStage - Программа развития стартапов в сфере информационной безопасности и смежных направлениях 10 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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