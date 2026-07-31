На российском рынке появился монитор Nitro XV275K: 4K IPS с 400 нит, 95% DCI‑P3 и поддержкой KVM для работы с несколькими ПК в продаже монитор Acer Nitro XV275K. Об этом CNews сообщили представители Acer. Устройство оснащено IPS-матрицей и имеет разрешение UltraHD. Яркость составляет 400 нит, цветовой охват — 95 % DC

Ideco запустила тестовый сервис ИИ-аналитики для NGFW: аудит правил файрвола и разбор IPS/DNS за один прогон Ideco NGFW, который берет на себя рутинные задачи по анализу событий безопасности и проверке конфигурации межсетевого экрана. Решение ориентировано на организации с загруженными шлюзами, где журналы IPS и DNS Security за сутки содержат тысячи строк, а наборы решающих правил файрвола достигают сотен и тысяч записей. В рамках сервиса доступны две услуги: ИИ-анализ срабатываний IPS и D

Acer Nitro VG250QF3 — киберспортивный монитор с IPS-матрицей и частотой 320 Гц ором является минимальное время отклика. Сам монитор Acer Nitro VG250QF3 выдержан в стилистике линейки Nitro с тонкими рамками ZeroFrame. Основные характеристики Acer Nitro VG250QF3: диагональ 24,5”; матрица IPS; разрешение 1920x1080; частота обновления 320 Гц; минимальная задержка 1 мс (GtG); поддержка AMD FreeSync Premium; яркость до 250 кд/м²; прочие особенности: порты: 2хHDMI 2.1, 1xDis

Вышел сверхбыстрый монитор Acer Nitro KG251QF3 ое и мощное решение для тех, кто не привык к компромиссам в скорости. Модель оснащена 24,5-дюймовой IPS-панелью с разрешением Full HD, главная фишка которой — невероятная частота обновления до

На российском рынке представлен 2K-монитор Acer Nitro XV320QUP с большим IPS-экраном Гц и поддержка технологии FreeSync создают плавное изображение без разрывов кадров, а качественная IPS-панель обеспечивает широкие углы обзора и точную цветопередачу, подходящую как для игр, т

На российском рынке представлен ультратонкий 27-дюймовый монитор Acer Nitro KG273UW2 с IPS-матрицей и частотой обновления 240 Гц евновательного гейминга, повседневной работы и просмотра мультимедиа. Высокая частота обновления до 240 Гц и минимальный отклик делают его оптимальным для шутеров и динамичных игр, а QHD-разрешение и IPS-матрица с широкими углами обзора позволяют комфортно работать с документами, браузером, графикой и видео. Монитор также подходит для подключения игровых консолей и использования в качестве

На российском рынке появился универсальный UltraHD-монитор на IPS-матрице Acer EK271KL1M будет чётким, а графика детализированной даже в тенях и бликах. Широкие углы обзора, обеспечиваемые IPS-матрицей (178°/178°) и антибликовое покрытие Acer ComfyView обеспечивают комфортное воспр

Подтверждена совместимость IPS PLM с СУБД Postgres Pro Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и компания «Интермех», разработчик платформы управления инженерными данными IPS PLM, объявили о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу Postgres Pro Standard, Postgres Pro Certified (версии 16) и IPS<

Битва ТВ-технологий в 2025: OLED, MiniLED или IPS? х и видах матриц мы рассказывали в отдельном материале, сейчас же пройдем по обозначенным в статье. IPS — это одна из технологий жидкокристаллических дисплеев, в которой кристаллы расположены п

FullHD-монитор Nitro VG270G: IPS-матрица с частотой обновления до 120 Гц и откликом пикселя до 1 мс игрового монитора Nitro VG270G, подходящего для игр, учебы, работы и творчества. Он оснащен Full HD IPS-матрицей с высокой частотой обновления и минимальным временем отклика, обеспечивая плавно

UserGate NGFW обновлен до версии 7.3.0 e, российский разработчик экосистемы ИБ-решений, объявляет о выходе следующей версии своего флагманского продукта — UserGate NGFW 7.3. Главными новинками релиза стали реализация аппаратного ускорения IPS в платформе UserGate FG, редистрибуция протоколов BGP и RIP в OSPF, поддержка сетевых карт 100 Гбит/с, а также реализация многочисленных изменений для улучшения UI/UX и повышения стабильнос

Acer Vero CB272D5: FullHD-монитор на IPS-матрице и со встроенной камерой вертикальную. Основные характеристики Acer Vero CB272D5: диагональ 27 дюймов, формат 16:9, матрица IPS, разрешение FullHD (1920x1080), частота обновления до 120 Гц, время отклика до 1 мс, пико

В России стартовали продажи монитора Acer Vero V247YE с IPS-матрицей и частотой обновления до 100 Гц я, которая подойдет для домашнего применения, в качестве второго дисплея и т.д. Монитор построен на IPS-матрице с плотностью пикселов 93 ppi и повышенной базовой частотой обновления до 100 Гц.

Монитор Nitro XV272UF3 на IPS-матрице вышел в России ийский рынок поступил игровой монитор Nitro XV272UF3 с высокой частотой обновления экрана – 300 Гц. IPS-матрица новинки c с разрешением Quad HD получила время отклика до 0,5 мс. Основные характ

Обзор Predator XB323QUM3bmiiphx: игровой монитор «все в одном» еские характеристики Модель Predator XB323QUM3bmiiphx Диагональ 31,5 дюймов Формат 16:9 Тип матрицы IPS Разрешение 2К (2560x1440) Частота обновления 180 Гц Время отклика 0,5 мс Пиковая яркость

Самые дорогие мониторы для профессиональной работы: выбор ZOOM Как правило, профессиональные решения отличает матрица на основе IPS: сюда относятся AAS, AHVA, Nano IPS, AH-IPS, PLS — никаких OLED, VA и TN+Fi

Критическая уязвимость угрожает отечественным NGFW и IPS-решениям Безопасность отечественных средств защиты информации оказалась под угрозой — в популярном OpenSource-IPS-модуле Suricata обнаружены 3 критические уязвимости (CVE-2а024-23839, CVE-2024-23836, CVE-2024-23837 по международной классификации). Об этом CNews сообщил представитель компании Ideco. Тол

Лучшие 27-дюймовые мониторы: выбор ZOOM вода не будут мешаться под рукой и на рабочем месте будет порядок.LG 27UP650-W LG 27UP650-W оснащен IPS-экраном с разрешением 4K. Максимальная яркость дисплея составляет 400 кд/м² – такого пока

Лучшие смартфоны до 20 000 рублей в 2022 году: выбор ZOOM ным дисплеем, производительным для своего уровня процессором и неплохой автономностью. 6,6-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD+ поддерживает частоту обновления кадров 90 Гц, то есть при вз

В Merlion в наличии ноутбуки Huawei серии MateBook руются на высокопроизводительном четырехъядерном процессоре Intel i5, имеют Full HD матовый экран с IPS-матрицей, оснащены 8Гб оперативной памяти DDR4 и SSD на 512Гб, в наличии интегрированный

Какой дисплей для смартфона лучше: AMOLED или IPS? очные транзисторы, которые управляют работой кристаллов или диодов. Так появились активные матрицы: IPS – на основе LCD, а AMOLED – разновидность OLED. Из LCD-матриц в смартфонах сейчас примен

Что такое Glow-эффект монитора Glow-эффект – типичная «болезнь» IPS-мониторов, вызванная недостатком самой технологии. Проявляется в виде свечения матрицы по

IPS и LTPS — в чем разница? орая становится все более популярной, для производства современных дисплеев используются технологии IPS и LTPS. Их применяют в большинстве гаджетов вместо уже устаревших TN-матриц. Разбираемся,

Inoi выпустил недорогой 4G-смартфон с большим IPS-экраном. Цена. Фото Inoi выпустил в продажу 4G-смартфон Inoi 7 2020 с ярким 6,22-дюймовым 19,5:9 IPS HD+ экраном c технологией In-Cell. Дисплей Inoi 7 2020 собран по технологии полной ламинации, что улучшает углы обзора и контрастность изображения, а также уменьшает толщину устройства до 8

Лучшие IPS телевизоры с диагональю 55 дюймов: выбор ZOOM довольно сложно, поэтому мы подобрали для вас несколько ТВ, объединенных определенными критериями. IPS матрица – залог комфортного просмотра. Она обеспечивает хорошую цветопередачу, высокую ко

Acer начала российские продажи ультрабука Swift 5. Цены тбука Swift 5 с 15-дюймовым экраном. Новинка оснащена 4-ядерным процессором Intel Core 8 поколения, IPS Full HD сенсорным экраном и емкой батареей, при этом вес составляет всего 990 грамм. Допо

Лучшие ноутбуки с экранами диагональю от 11 до 17 дюймов: на любой вкус бору ноутбуков максимально строго. Это означает, что к рассмотрению брались лишь модели с матрицами IPS с разрешением не менее 1920 на 1080 точек, с процессорами Intel Core i5 или i7 (где это в

LG представила в России новый IPS-монитор c безрамочным дисплеем по всем четырем сторонам настолько мала, что ее можно и не заметить. Особенностью монитора является IPS-матрица с поддержкой >99% цветового поля sRGB, которая обеспечивает по-настоящему живое и

Trend Micro завершила приобретение поставщика IPS-систем TippingPoint изирующаяся в области программного обеспечения для информационной безопасности, объявила о завершении сделки по приобретению TippingPoint, поставщика систем предотвращения вторжений нового поколения (IPS) и решений для сетевой безопасности от Hewlett Packard Enterprise (HPE). Решения Trend Micro TippingPoint доступны заказчикам для обеспечения актуальной информации об угрозах и защиты от ат

Wexler анонсировал старт продаж нового смартфона Zen 4.5 с полностью ламинированным IPS-экраном я Wexler анонсировала старт продаж нового смартфона Wexler Zen 4.5 с ярким полностью ламинированным IPS-экраном диагональю 4,5 дюйма, четырехъядерным процессором, двумя встроенными камерами и п

Check Point обновила свою систему IPS для защиты от уязвимости ShellShock Компания Check Point Software Technologies обновила свою систему IPS для защиты от уязвимости GNU Bourne Again Shell (Bash) ShellShock, помогая сохранить целостность данных своих клиентов. Об этом CNews сообщили в Check Point. Баг, получивший название ShellS

Iiyama представила 22-дюймовый монитор XU2290HS-B1 на основе IPS-матрицы меет разрешение Full HD 1920х1080 dpi и позволяет с комфортом разместить окна всех нужных программ. IPS-матрица, в свою очередь, отображает реалистичные цвета и обеспечивает широкие углы обзора

Iiyama представила 27-дюймовый монитор с IPS-экраном Корпорация Iiyama представила 27-дюймовую панель XUB2790HS-B1 с экраном типа IPS. Устройство предназначено для профессионалов, активно работающих с цветом, а также всех т

«Новые технологии безопасности» продлили сертификат ФСТЭК на StoneGate IPS в сфере обеспечения сетевой безопасности и непрерывности бизнеса, объявила о получении продленного сертификата ФСТЭК России на систему предотвращения вторжений с функцией межсетевого экрана StoneGate IPS. Как сообщили CNews в «Новых технологиях безопасности», срок действия сертификата соответствия № 2163 продлен еще на три года, до 31 августа 2016 г. Документ подтверждает, что решение Stone

34-дюймовый QHD IPS монитор LG формата 21:9 будет доступен на российском рынке с апреля 2014 г. Компания LG Electronics (LG) объявила, что новейший IPS QHD монитор серии UltraWide 21:9 (модель 34UM95) будет доступен на российском рынке с апреля 2014 г. Широкий 34-дюймовый монитор может похвастаться QHD разрешением (3440 x 1440) и хорошими

6,5 дюймов IPS на смартфоне iconBIT Компания iconBIT представила на российском рынке планшетофон Mercury Q7. iconBIT Mercury Q7 – это уникальное в своём классе устройство, сочетающее четырёхъядерный процессор и дисплей на матрице IPS с диагональю 6,5 дюймов и разрешением 1920 на 1080 точек. Базой для iconBIT Mercury Q7 стал четырёхъядерный чип MTK 6589 Turbo с частотой 1,5 гигагерца. В планшетофоне установлен 1 гигабайт

Лучшие бюджетные планшеты с экраном 7’’ и матрицей IPS. Выбор ZOOM Вместе с появлением недорогих матриц IPS стало расти и разрешение экранов бюджетных планшетов. Если стандарты годичной давности вполне допускали иметь детализацию экрана с диагональю 7 дюймов на уровне 800 на 600 точек, то теперь

McAfee Network Security Platform серии NS — новая IPS c пропускной способностью до 40 Гбит/с Компания McAfee объявила о выпуске новой системы предотвращения вторжений в сеть (IPS) McAfee Network Security Platform серии NS. Платформа McAfee серии NS обладает максимальной пропускной способностью до 40 Гбит/с, при этом отличается повышенной масштабируемостью и дополнит

Iiyama выпускает 27-дюймовый монитор на AH-IPS Производитель высококачественных мониторов компания Iiyama представила на рынке модель XB2776QS. Iiyama XB2776QS базируется на матрице AH-IPS с диагональю 27 дюймов и разрешением 2560 на 1440 точек. Дисплей отличается широкими углами обзора и точной цветопередачей. Монитор имеет эргономическую подставку и крепление VESA. В кон