Портативный монитор Acer PM161QB в России

Россиянам доступен портативный монитор Acer PM161QB с диагональю 15,6 дюйма и разрешением FullHD. Новинка, построенная на IPS-матрице, отличается высоким контрастом, малым для своего класса временем отклика, поддержкой ряда стандартов оптимизации изображения и Acer VisionCare. Об этом CNews сообщили представители Acer.

Возможные варианты мобильного использования Acer PM161QB разнообразны. Он превратит в мультимониторную систему любой ноутбук, работая в качестве второго дисплея. Новинку удобно использовать с медиаплеерами и смартфонами для просмотра контента на большом экране, а также с мобильными игровыми приставками и другими гаджетами, расширяя опыт гейминга.

Наличие чехла-подставки в штатной комплектации и поддержка разъема VESA позволяет использовать Acer PM161QB как в мобильных условиях, так и в стационарном режиме.

Основные технические характеристики Acer PM161QB: диагональ 15,6 дюйма; формат 16:9; матрица IPS; разрешение FullHD (1920x1080); частота обновления 60 Гц; время отклика 4 мс; пиковая яркость 250 кд/м2; сертификаты HDR 10; поддержка FreeSync.

Особенность Acer PM161QB – большая диагональ экрана при весе устройства 700 грамм. Устройству для работы достаточна мощность 15 Вт, которую монитор получает через разъем USB-C.

Яркость изображения Acer PM161QB составляет 250 нит, а контраст – до 1:100М. IPS-матрица обеспечивает углы просмотра в 170° как по вертикали, так и по горизонтали. Поддержка HDR 10 оптимизирует изображение, придавая реалистичность и выразительность. Цветовой охват составляет 45% NTSC.

Acer Acer PM161QB

Время отклика пикселя в 4 мс при частоте обновления экрана в 60 Гц позволяет использовать новинку для базового гейминга и просмотра динамичных сцен на видео, например, во время спортивных трансляций.

Для подключения к источнику сигнала новинка получила современные интерфейсы: два USB-C и один mini-HDMI. Это позволяет использовать портативный монитор с ноутбуками, игровыми приставками, медиаплеерами и другими устройствами. Поддержка адаптивных технологий – FreeSync – обеспечит оптимальное сопряжение с любыми девайсами.

Acer PM161QB – один из первых в своем классе, получивший поддержку VisionCare, созданного Acer набора из четырех технологий для защиты зрения пользователя. Acer ComfyView удаляет блики от внешних источников света на поверхности экрана, Acer BlueLightShield Pro уменьшает интенсивность синего цвета в спектре свечения, а Acer Flickerless и Low-dimming – снижают мерцание изображения. Технологии, включенные в Acer VisionCare, действуя в комплексе, уменьшают нагрузку на глаза работающего за монитором и способствуют снижению утомляемости и сохранению зрения.

Портативный монитор в штатной комплектации получил защитный чехол, который может быть превращен в подставку, упрощающую расположение Acer PM161QB в условиях мобильного использования. Подставка позволяет отклонять дисплей на 45° и на 60°. Также Acer PM161QB может быть стационарно закреплен на разъем VESA 75x75. Новинка получила встроенные стереодинамики и аналоговый аудиовыход для подключения наушников и других аудиоустройств.

Монитор Acer PM161QB уже доступен в магазинах российских ритейлеров. Ориентировочная розничная цена — 12499 руб.