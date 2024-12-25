Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166197
ИКТ 12983
Организации 10187
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3379
Системы 24912
Персоны 70402
География 2712
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Acer Flickerless



25.12.2024 Эко-дизайн и минимализм: ультратонкие мониторы Acer Vero RL272E и Vero RL242YE 1
24.12.2024 Для текстов, графики и кода: экомониторы Acer Vero B7 B247YE и B277KC3 1
23.12.2024 Для текстов, графики и кода: экомониторы Acer Vero B7 B247YE и B277KC3 подходят для всех основных задач 1
10.12.2024 Портативный монитор Acer PM161QB в России 1
25.10.2024 Монитор Acer Nitro XV275K с развитыми геймерскими характеристиками 1
21.10.2024 Монитор Acer Nitro XV271Z в России 1
18.10.2024 Монитор Nitro XV272UF3 на IPS-матрице вышел в России 1
04.10.2024 Четыре новых монитора Acer для учебы и развлечений 1
30.09.2024 В продажу поступил 27-дюймовый игровой монитор Acer Nitro с «быстрой» матрицей 1
27.09.2024 Геймерский UltraHD-монитор Acer Nitro VG270KL 1
16.09.2024 В России стартовали продажи недорогих игровых мониторов Nitro KG242YE и KG272EB 1
10.09.2024 Универсальный NITRO XR272UP: геймерские параметры, офисная вариативность 1
30.08.2024 Широкоформатный сенсорный монитор Acer UT272U 1
23.08.2024 Predator X27U на OLED-матрице задает новые стандарты для современного игрового монитора 1
22.08.2024 Predator X45: самый большой геймерский OLED-монитор с изогнутым экраном 1
19.08.2024 В России поступил в продажу игровой OLED-монитор Predator X39 1
08.08.2024 Монитор NITRO VG240YE: компактный, стильный, геймерский 1
07.08.2024 Частота обновления экрана 240 Гц в игровом мониторе Nitro ED320QX 1
23.07.2024 Predator X34V3: топовый изогнутый монитор MiniLED с 2304 зонами подсветки 1
19.07.2024 Новый игровой 4К-монитор Predator X32QFS MiniLED с 1152 зонами подсветки 1
13.09.2023 Мониторы с диагональю 24 дюйма: хиты продаж 1
17.01.2023 Лучшие моноблоки: хиты продаж 1
13.08.2021 Acer представила на российском рынке игровой 4K-монитор Nitro XV282KKV 1
05.08.2021 Acer представила игровой монитор Nitro EI292CURP c изогнутым 29-дюймовым экраном 1
30.06.2021 Acer объявила о выходе супербыстрого игрового монитора Nitro XV252QF. Цена 1
30.06.2021 Acer представила на российском рынке игровой монитор Nitro XZ270UP. Цена 1
17.03.2021 Acer представила на российском рынке игровой монитор Nitro XV272UX. Цена. Фото 1
04.09.2019 Acer представила ноутбуки Swift 3 и Swift 5, новые моноблоки. Фото, цены 1
04.09.2019 Acer представила мониторы Nitro XV3 1
07.08.2019 Лучшие 4K-мониторы: выбор ZOOM 1
30.08.2018 Новинки Acer на выставке IFA 2018 в Берлине 1
28.04.2017 Acer пополнила линейку игровых мониторов Predator новинками на «квантовых точках» 1
28.04.2017 Acer представила тонкие моноблоки Aspire U27 и Aspire Z24 1
14.08.2006 Pelco представил в России новую цветную камеру наблюдения 1

Публикаций - 34, упоминаний - 34

Acer Flickerless и организации, системы, технологии, персоны:

Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2545 24
AMD - Advanced Micro Devices 4231 18
Nvidia Corp 3487 6
Intel Corporation 12197 3
LG Electronics 3614 2
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 605 2
Intel CCG - Intel Client Computing Group 29 1
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 414 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 1
Motorola Solutions - Pelco 68 1
Tobii Technology 23 1
Bang&Olufsen - B&O 137 1
АРМО ГК - АРМО-Системы 289 1
Samsung Electronics 10254 1
HP Inc. 5685 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2049 1
Philips 2053 1
Adobe Systems 1549 1
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 324 1
Acer Display Technology Inc 10 1
ДОК 828 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 274 17
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3817 28
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 25
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2786 23
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 684 22
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1126 21
Контрастность 2824 19
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9982 17
Flicker-Free - технология снижения яркости без мерцания экрана 239 17
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6038 16
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1035 16
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - Audio jack - Аудиовыход 997 14
USB Type-C - USB-C - USB 3 1897 13
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1027 13
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 13
Наушники - Headphones 3999 12
VESA DisplayHDR 84 11
Цветопередача - Color rendering - глубина цвета 959 11
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3715 11
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 10
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 9
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1610 8
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3462 7
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 7
DCI-P3 - Охват цветового пространства 236 7
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 760 6
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 506 6
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 296 6
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 6
PPI - pixels per inch - пикселей на дюйм - единица измерения разрешающей способности монитора 550 6
WQHD - Widescreen Quad High Definition - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 69 5
USB Type-A - USB-A 510 5
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1823 5
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1420 5
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3457 5
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1004 5
Delta E - dE - степень изменения визуального восприятия двух цветов 57 5
Моноблок - Monoblock PC 930 4
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 4
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6044 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24123 4
AMD Radeon FreeSync 186 21
Acer ComfyView 74 21
Acer BluelightShield - Acer Blue-light Filter 92 18
Acer Nitro 121 18
Acer VisionCare 50 18
Acer Low Dimming 59 15
AMD Freesync Premium Pro 50 12
Acer Predator 206 7
Adobe RGB - Рабочее цветовое пространство 135 5
Acer Display Widget 34 5
Nvidia G-Sync 148 4
Nvidia GeForce MX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 138 3
Acer Aspire - серия ноутбуков 321 3
Apple iPhone 6 4862 3
Microsoft Windows 10 1758 2
Intel Core - Семейство процессоров 1200 2
Microsoft Windows Hello 199 2
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1296 2
Acer Swift - Серия ноутбуков 75 2
Acer Color Intelligence 15 2
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 151 2
Acer Exacolor 5 2
Acer ErgoStand 16 2
Acer Aspire Z - серия моноблоков 3 2
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1340 2
Microsoft Skype 2067 2
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 838 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4033 2
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1824 2
Nvidia GeForce GTX 522 1
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 688 1
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 284 1
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 464 1
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Intel Core iX - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 178 1
Google Chromebook - Google Хромбук 234 1
Acer Predator Thronos 11 1
Microsoft Windows Mixed Reality 29 1
Acer OJO 500 - шлем виртуальной реальности 3 1
Acer - серия проекторов 32 1
Acer Predator XB - Серия мониторов 18 1
Lin James - Лин Джеймс 15 1
Walker Chris - Уокер Крис 7 1
Chen Jason - Чен Джейсон 14 1
Chien Victor - Виктор Чиен 5 1
Chang Victor - Cheng Victor - Chen Victor - Ченг Виктор - Чэн Виктор - Чен Виктор 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 27
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52101 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
Германия - Берлин 715 1
Европа 21767 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1868 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24081 22
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания 530 14
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8648 4
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4949 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 3
Ergonomics - Эргономика 1597 3
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 562 2
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 582 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1549 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1898 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2925 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1944 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1369 1
Магний - Magnesium - химический элемент 61 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1085 1
CNews - ZOOM.CNews 1847 1
iF Design Awards 25 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 335 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще