Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 121136
ИКТ 9887
Организации 7663
Ведомства 1392
Ассоциации 764
Технологии 3114
Системы 20205
Персоны 48221
География 1950
Статьи 1355
Пресса 976
ИАА 608
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1920
Мероприятия 816

Акустические устройства Динамик Стереодинамики Внешний динамик



27.06.2023 Лучшие смартфоны до 20 000 рублей: выбор ZOOM 2

08.06.2023 Россиянам выставили цену на новый Xiaomi больше, чем на iPhone 14 Pro Max. В Китае он гораздо дешевле 1

02.06.2023 Складные смартфоны, которые можно купить в России: выбор ZOOM 2

31.05.2023 TCL представляет в России новый смартфон TCL 40 SE и другие новинки 1

14.02.2023 Обзор моноблока Acer Veriton Z4880G: компактный компьютер для дома и офиса 1

25.01.2023 Выбираем кнопочный телефон с интернетом: лучшие модели 1

09.12.2022 DiHouse начинает поставки проекторов Wanbo 1

15.11.2022 Oppo представила смартфон A57s со стильным дизайном и мощным аккумулятором 1

12.10.2022 Новый смартфон Tecno POVA 4 Pro: Helio G99, AMOLED 6,7 дюйма, быстрая зарядка 45 Вт 1

12.08.2022 Бьют рекорды: смартфоны с большим объемом оперативной памяти 1

09.08.2022 Infinix представила тонкий и легкий смартфон NOTE 12 NFC G88 1

29.07.2022 Обзор мини-ПК Acer Veriton N4680G: все необходимое в компактном корпусе 1

25.07.2022 Обзор 4К-телевизора Hyundai H-LED65FU7002: корейское железо и российский софт 1

27.06.2022 Обзор моноблока Aspire C27-1655 от Acer: компактный и производительный 1

16.06.2022 Создан гаджет, превращающий легендарный одноплатник Raspberry Pi в настоящий ноутбук 1

22.03.2022 Смартфоны с самой быстрой зарядкой: выбор ZOOM 1

03.03.2022 Обзор Predator XB273UGX: монитор для гейминга 1

16.02.2022 Объявлены российские цены серии Realme 9 Pro 5G 1

10.01.2022 Лучшие смартфоны 2021 года: выбор ZOOM 1

04.01.2022 Samsung выпустила самый дешевый флагман. Цены в России, видео 1

20.12.2021 Лучшие смартфоны в подарок на Новый год: выбор ZOOM 1

16.12.2021 В России начались продажи планшета Nokia T20 3/32 WiFi 1

15.12.2021 Samsung представляет планшет Galaxy Tab A Kids для самых юных пользователей 1

25.11.2021 В России открыт предзаказ на планшет Nokia T20 3/32 WiFi 1

10.11.2021 LG CineBeam PF610P Full HD LED: представляет портативный smart-проектор с поддержкой Apple AirPlay 2 1

09.11.2021 Серия Xiaomi 11T поступает в продажу в России 1

29.10.2021 Xiaomi выпустила дешевые и мощные смартфоны, плхожие на iPhone 13. Цены 1

22.10.2021 Honor готовит к выпуску самый большой смартфон современности. В нем будет процессор «компании-обманщика» 1

07.10.2021 Onyx boox Nova Air – современный ридер в тонком металлическом корпусе 1

14.09.2021 Acer представила на российском рынке игровой монитор Nitro XV272X 1

18.08.2021 Samsung выпустила смартфон-супербестселлер и дешевый смартфон с огромной батареей. Видео 1

04.08.2021 В России начались продажи смартфона Nokia XR20 1

03.08.2021 Защищенный ноутбук Acer Enduro Urban N3 поступил в продажу в России 1

29.07.2021 Большие телевизоры с диагональю выше 65 дюймов: выбор ZOOM 1

27.07.2021 В России начинаются продажи «неубиваемого» 5G-смартфона Nokia, выполненного по армейским стандартам. Цена 1

20.07.2021 Обзор смартфона Infinix Note 10 Pro: новинка лета 2021 1

08.07.2021 Самые легкие ноутбуки до 14 дюймов: выбор ZOOM 1

30.06.2021 В России стартовали продажи монитора Acer Nitro VG272S. Цена 1

30.06.2021 Acer представила на российском рынке игровой монитор Nitro QG241YP. Цена 1

02.06.2021 Лучшие смартфоны с поддержкой 5G: выбор ZOOM 1


Публикаций - 405, упоминаний - 410

Акустические устройства упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 9833 113
Apple Inc 11378 71
Nvidia Corp 3248 62
Intel Corporation 11747 59
Google LLC 11123 58
Sony 6494 53
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2440 50
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6415 40
ASUS - AsusTek Computer Inc 1979 39
LG Electronics 3554 39
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5620 36
Zoom Int - Zoom Video Communications 1355 36
Lenovo Group 2198 32
HTC Corporation 1494 31
Toshiba Corporation 2902 28
Huawei 3584 27
HP Inc. 5586 26
Dell EMC 4953 24
Microsoft Corporation 23754 24
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia 314 21
Xiaomi 1377 21
AMD - Advanced Micro Devices 3915 20
5nine Software 1836 19
ДОК 777 18
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson 1265 17
Qualcomm Technologies 1733 17
Lenovo Motorola 3506 17
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2977 14
Новые башни ГК - Вертикаль - башенный оператор 579 13
4A Games 767 13
Fujitsu 2048 12
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 551 12
Dell Technologies - Dell Computer 2024 11
AMD Graphics Product Group - ATI 925 10
Цифра ГК 2187 10
BBK OPPO Electronics 350 10
MediaTek 470 9
Philips 2058 9
Siemens AG - Siemens Group 2555 9
Bang&Olufsen 130 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6316 23
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6708 17
Carl Zeiss AG 299 13
Россети Ленэнерго 2390 9
Ferrari NV 154 7
Магнит - Тандер - сеть магазинов 697 6
Связной ГК 1351 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1902 4
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 227 4
Май - Майский чай - российская торговая компания 1065 4
Открытие ФК - Банк Открытие 2846 4
Лента - Сеть розничной торговли 1782 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 452 3
ivi - Онлайн-кинотеатр 343 3
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 240 3
Геометрия НПО 130 3
LEGO 227 3
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 191 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 965 2
Рики ГК 6 2
Hyundai Motor Company 346 2
Евросеть 1402 2
Сбер - Okko - онлайн-кинотеатр 169 2
Automobili Lamborghini S.p.A. 54 2
Градиент 83 2
uBank 21 2
Белый Ветер 354 2
Swarovski AG 70 2
Совкомбанк Совесть 269 2
UMA - United Music Agency 39 2
TÜV Rheinland Group 104 2
Alibaba Group - AliExpress Russia - AER - АлиЭкспресс Россия - Global Digital Commerce Group 27 2
Доставка.Ру - Dostavka.Ru 47 2
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 1
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 104 1
Верный - торговая сеть 263 1
Sony Center 17 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 55 1
Walmart - Wal-Mart Stores 370 1
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос 56 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3876 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2792 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3063 2
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 48 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10611 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2468 1
МВД РФ Управление К 118 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 594 1
Ярославская областная Дума 4 1
Судебная власть - Judicial power 2142 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6149 27
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1810 22
4CIO 734 13
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 196 10
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1376 6
8K Association - Ассоциация 8K 165 5
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 33 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 1
OLPC - One Laptop per Child 81 1
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12007 231
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19509 228
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8592 199
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11726 191
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9430 189
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8829 188
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6822 170
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21915 170
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5831 156
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22568 150
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5716 146
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17697 143
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5747 131
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3545 121
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17824 121
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13434 120
Наушники - Headphones 3635 117
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12944 110
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12471 110
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11450 105
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 40873 102
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6563 96
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2459 94
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9534 88
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 1851 88
QWERTY-клавиатура - ЙЦУКЕН-клавиатура 3268 83
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 9989 76
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2751 76
Multimedia - Мультимедиа - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5478 75
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 6967 74
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22717 73
Контрастность 2685 73
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6232 68
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3288 67
Микрофон - Microphone 2204 65
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15267 65
5G - пятое поколение мобильной связи 3537 63
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник - TV Receiver 6757 61
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1664 60
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3009 59
Google Android 12872 110
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4397 66
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1451 61
Microsoft Windows 14685 49
Apple iPhone - серия смартфонов 6721 45
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 772 43
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 656 35
Apple iPhone 6 6291 34
Samsung Galaxy 1067 34
Apple iPad 3764 33
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1239 33
Intel Core - Семейство процессоров 1177 30
Google Play - Google Store - Android Market 3027 28
AnTuTu Benchmark - Программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 295 26
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 479 26
Apple iOS 7009 24
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1293 24
Samsung Galaxy Note 686 23
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 403 22
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 937 22
Microsoft Skype 1994 20
Intel Centrino - Intel Sonoma 625 20
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 951 20
Microsoft Windows 10 1556 19
Google YouTube - Видеохостинг 2487 19
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 222 19
Futuremark 3DMark - серия компьютерных тестов производительности 215 19
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 332 18
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 397 18
Nvidia GeForce GTX 475 18
Nvidia Tegra - серия процессоров 443 18
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2547 18
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 715 17
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 573 17
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 477 17
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2346 17
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 867 16
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 431 16
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 337 16
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 693 16
Ксенин Алекс 314 26
Сергеев Иван 74 3
Ерофеева Мария 31 3
Лаптева Марина 115 2
Goh Jaren - Гох Джарен 6 2
Сорокин Андрей 23 2
Ширшов Павел 76 2
Тихонов Сергей 13 1
Lee Bruce - Ли Брюс 3 1
Koh DJ - Ко Донг Джин 11 1
Fukasawa Naoto - Фукасава Наото 6 1
Kao Jerry - Као Джерри 3 1
Симонов Игорь 102 1
Набоков Сергей 28 1
Евстигнеев Денис 10 1
Seiche Florian - Зайхе Флориан 13 1
Гришин Андрей 7 1
Croyle Scott - Кройл Скотт 6 1
Балсилье Джим - Balsillie Jim 36 1
Богатырев Кирилл 4 1
Камалеев Наиль 1 1
Starck Philippe - Старк Филипп 10 1
Eremenko Paul - Еременко Пол 10 1
Sommer Stefan - Зоммер Штефан 3 1
Colligan Ed - Коллигэн Эд 26 1
Захир Максим 22 1
Лебедев Артемий 98 1
Демидов Михаил 133 1
Gurman Mark - Гурман Марк 6 1
Blass Evan - Бласс Эван 34 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 905 1
Bezos Jeff - Безос Джефф 147 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1000 1
Киселев Евгений 12 1
Negroponte Nicholas - Негропонт Николас 46 1
Смагаринский Юрий 24 1
Yuan Eric S. - Юань Эрик С. 2 1
Катаев Александр 40 1
Ефимов Петр 38 1
Hadberg Anne-Sophie - Хадберг Софи 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 126568 174
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50677 48
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15444 43
Япония 13033 33
Солнце - звезда Солнечной системы 4948 30
Южная Корея - Республика 6339 27
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17262 26
Европа 21509 20
Китай - Тайвань 3813 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40221 15
Германия - Федеративная Республика 12188 13
Финляндия - Финляндская Республика 3495 13
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13081 12
Индия - Республика 5144 10
Канада 4735 9
Португалия - Порту 627 8
Швеция - Королевство 3547 7
Германия - Берлин 705 6
Азия - Азиатский регион 5166 6
Испания - Каталония - Барселона 719 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13400 5
Италия - Итальянская Республика 4247 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6536 4
Сатурн - Титан (спутник) 430 4
США - Нью-Йорк 3103 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3447 4
Франция - Французская Республика 7623 3
США - Калифорния - Сан-Франциско 1393 3
Великобритания - Лондон 2383 3
Украина 7380 3
Испания - Королевство 3625 3
Земля - планета Солнечной системы 9991 3
США - Калифорния - Купертино 254 3
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 276 3
Казахстан - Республика 5075 3
Африка - Африканский регион 3312 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 3
Ближний Восток 2699 2
Европа Северная - Скандинавия 517 2
США - Вашингтон - Сиэтл 397 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4368 66
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21281 36
Ergonomics - Эргономика 1506 31
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2298 24
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1279 24
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10182 19
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2501 16
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11066 16
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2324 14
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4817 13
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4311 13
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4725 13
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 3926 12
Металлы - Серебро - Silver 697 11
Здравоохранение - Офтальмология 373 11
РРЦ - Рекомендованные розничные цены 825 10
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25046 9
Метеорология - Метеостанция - Прогноз погоды - Weather forecast 1435 9
Статистика - Statistics - статистические данные 1622 9
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1256 8
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5370 7
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 4982 7
Английский язык 6244 7
Экстремальная ситуация - экстремальные условия 844 6
Lifestyle - Стиль жизни - Образ жизни 931 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43178 6
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 5107 6
Металлы - Медь - Copper 757 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15633 6
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4232 6
Электроэнергетика - Электроснабжение - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1727 5
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг - активная маркетинговая стратегия 1796 5
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 482 5
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 1166 5
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 772 5
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3095 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11180 5
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 5870 4
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1393 4
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 299 4
CNews - ZOOM.CNews 1763 76
91Mobiles 1731 6
Чудо техники 60 4
TENAA 18 3
DxOMark - Издание 36 3
GizmoChina 103 2
Bloomberg 1140 2
The Verge - Издание 510 2
DigiTimes - Издание 1298 1
CNET Networks - CNET News 1642 1
Мобильные системы 114 1
Ubergizmo 6 1
GSM Arena 68 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 527 1
Engadget - Блог о технологиях 421 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 174 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 399 1
Business Insider 213 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1255 1
Reddit 265 1
Wikipedia - Википедия 444 1
WikiLeaks 115 1
PCMark 106 10
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7575 8
IDC - International Data Corporation 4869 1
Gartner - Гартнер 3496 1
BlueFin Research 5 1
Cinebench 25 1
Strategy Analytics 283 1
NPD Group 140 1
SmartMarketing 73 1
Wainhouse Research 40 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 256 3
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 286 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 177 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений 94 1
SNU - Seoul National University - Национальный университет Сеула - Сеульский национальный университет 29 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11849 13
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 901 11
CeBIT 461 6
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 333 4
День молодёжи - 27 июня 705 3
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 311 3
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 218 2
Red Dot Design Award 54 2
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 110 1
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 94 1
День знаний - 1 сентября 30 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 619 1
JD.com 618 Shopping Festival 74 1
Samsung Unpacked 26 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1057 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 186 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 157 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1238469, в очереди разбора - 853139.
Создано именных указателей - 121136.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Как создать стикеры в WhatsApp: инструкция для ПК и смартфонов

Какие гаджеты взять с собой в отпуск: выбор ZOOM

Лучшие проточные электрические водонагреватели до 5000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

ИИ идентифицировал фигуры из загадочных линий Наски в Перу

Астрономы обнаружили сотни невидимых структур — они растут из центра нашей галактики

Экзотическая материя: физики наткнулись на материал, состоящий из бозонов
Показать еще