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Акустические устройства Динамик Стереодинамики Внешний динамик

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


31.07.2026 На российском рынке появился монитор Nitro XV275K: 4K IPS с 400 нит, 95% DCI‑P3 и поддержкой KVM для работы с несколькими ПК 1
31.07.2026 Обзор Hyundai H-LED55BU7011: доступный 4K-телевизор для домашнего кинотеатра 1
26.05.2026 Компания «Гигант - Комплексные системы» представила новый моноблок для бизнеса и государственных организаций 1
14.05.2026 На российском рынке представлен широкоформатный изогнутый QHD-монитор на VA-матрице Acer Nitro ED273US3 1
07.05.2026 Презентация Huawei в Бангкоке: комплексные и универсальные интеллектуальные технологии открывают новую главу «умной жизни» 1
24.04.2026 Обзор HUAWEI nova 15: базовый смартфон с акцентом на автономность 1
22.04.2026 На российском рынке доступен игровой 27-дюймовый монитор с частотой 200 Гц 1
20.04.2026 Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM 1
17.04.2026 В России появился ультратонкий монитор Full HD с 200 Гц для работы и плавного гейминга Acer Nitro KG270X1 1
16.04.2026 Обзор ноутбука Acer Nitro V 16S AI: симбиоз мобильности и игровой мощности 1
08.04.2026 России начались продажи новых планшетов Acer Iconia 1
18.03.2026 Новый монитор Acer Predator X32X5: 4K Penta Tandem QD-OLED, 240 Гц и полноценный USB-хаб в одном корпусе 1
16.03.2026 В продаже появился Acer PM161QB1 — ультралёгкий портативный монитор, который помещается в любой рюкзак 1
13.03.2026 Новый Acer Predator X32X — премиальный изогнутый QD-OLED-монитор для хардкорных геймеров 1
06.03.2026 Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM 1
05.03.2026 restore: открыл предзаказы на новые Apple MacBook Neo 1
05.03.2026 Обзор ноутбука Acer Swift Go 16 AI SFG16-74: практичность с акцентом на комфорт 1
26.02.2026 На российском рынке доступен 32-дюймовый изогнутый QHD-монитор Acer Nitro ED320QUS3 1
24.02.2026 В России представлен 27-дюймовый монитор Acer Vero CB272UE3 для офиса и дома 1
28.10.2025 На российском рынке представлена новая серия игровых ноутбуков Predator Helios Neo 16S AI 1
15.10.2025 На российском рынке представлена серия игровых ноутбуков Predator Helios Neo 16 AI от компании Acer 1
26.09.2025 Aopen 32SA2QUA — 2K-монитор для дома и офиса 1
23.09.2025 На российском рынке стартовали продажи легких ноутбуков Acer Swift Lite 1
18.09.2025 На российском рынке стартовали продажи новых игровых ноутбуков Acer Aspire 7 1
18.09.2025 vivo представляет компактный флагманский смартфон X200 FE в России 1
08.09.2025 Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM 1
22.08.2025 В России начались продажи монитора ультратонкого монитора Acer SH322QK на высококонтрастной VA-матрице 1
18.08.2025 Доступный и компактный планшет Honor Pаd Х7 с экраном 8,7 дюйма и батареей 7020 мАч поступил в продажу 1
29.07.2025 Acer Vero CB343CURD — новый изогнутый ультраширокий офисный монитор с веб-камерой и практичным набором портов и регулировок 1
08.07.2025 Новые модели смартфонов Ulefone Armor на российском рынке 1
07.07.2025 Лучшие смартфоны стоимостью до 50 000 рублей: выбор ZOOM 2
24.06.2025 Обзор смартфона IQOO Neo 10: сбалансированное сочетание мощности и функциональности 1
23.05.2025 Xiaomi выпустила процессор не хуже, чем в iPhone 16 Pro Max. Суперсовременный техпроцесс 3 нм, 19 млрд транзисторов. Он уже используется 1
24.04.2025 Обзор смартфона HUAWEI Mate 70 Pro: ультимативный фотофлагман 1

Публикаций - 623, упоминаний - 635

Акустические устройства и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11064 136
Apple Inc 13154 91
Acer Group - Acer Inc 2776 82
Sony 6739 78
Nvidia Corp 4002 77
Google LLC 12687 75
Intel Corporation 12811 74
Huawei 4675 48
LG Electronics 3735 48
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 45
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 44
HTC Corporation 1512 40
Lenovo Group 2446 39
Xiaomi - Сяоми 2231 36
Toshiba Corporation 2980 34
Microsoft Corporation 25774 31
HP Inc. 5883 30
AMD - Advanced Micro Devices 4641 30
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 29
Dell EMC 5180 27
Qualcomm Technologies 1974 24
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 24
Lenovo Motorola 3566 20
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 19
Fujitsu 2105 16
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 16
MediaTek - Ralink 595 16
Yandex - Яндекс 9215 15
BBK OPPO Electronics 484 15
Philips 2099 15
Samsung - Harman - JBL 242 14
AMD Graphics Product Group - ATI 973 14
Transsion Holdings - Tecno Mobile 337 14
Bang&Olufsen - B&O 148 14
VAIO 475 14
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 13
Infinix Mobile - Infinix Mobility 218 13
Siemens AG - Siemens Group 2673 13
Dell Technologies - Dell Computer 2219 12
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 12
Carl Zeiss AG 307 13
TÜV Rheinland Group 181 10
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 10
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 9
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 8
Ferrari NV 159 8
Россети Ленэнерго 1699 8
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 7
Связной ГК 1401 6
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 6
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 6
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 5
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 4
Yamaha - Ямаха 110 4
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 4
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1307 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Евросеть 1421 3
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 3
LEGO 260 3
Белый Ветер 365 3
Геометрия НПО 165 3
Swarovski AG 74 3
Доставка.Ру - Dostavka.Ru 47 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 2
Hyundai Motor Company 436 2
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
Alibaba Group - AliExpress Russia - AER - АлиЭкспресс Россия - Global Digital Commerce Group - Алибаба.ком (РУ) 44 2
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 2
Volkswagen Audi Group 232 2
UMA - United Music Agency 40 2
Совкомбанк Совесть 279 2
Honda Motor Company - HND 240 2
Рики ГК 22 2
Щука - дизайн-студия 26 2
Sunlight - Санлайт - Солнечный свет - ювелирная сеть 34 2
Automobili Lamborghini S.p.A. 60 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 15
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 50 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Франция - Правительство Франции - ANSSI - Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information - French National Cybersecurity Agency - Французское национальное агентство по безопасности информационных систем - Commission nationale de l'informatique 13 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 68 1
Правительство Ярославской области - Губернатор Ярославской области - органы государственной власти 57 1
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 120 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 34
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 34
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 10
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 7
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 34 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
OLPC - One Laptop per Child 82 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 34 1
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 335
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 324
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 287
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 281
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 279
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 267
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 265
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 256
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 215
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 212
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 200
Наушники - Headphones 4478 192
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 189
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 178
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 178
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 170
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 169
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 149
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 148
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 144
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 144
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 137
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 118
Контрастность 3042 114
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 106
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2479 105
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 104
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 103
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 101
Микрофон - Microphone 2808 100
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 99
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2529 99
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 98
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 97
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 95
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2313 95
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8775 93
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 93
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 92
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 92
Google Android 15243 145
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 108
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 95
Microsoft Windows 16882 62
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 56
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 49
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 45
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 41
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 41
Apple iPad 4011 40
Samsung Galaxy 1035 36
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 35
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 35
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 425 35
Intel Core - Семейство процессоров 1251 34
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 442 34
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 378 32
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 407 32
Apple iOS 8583 31
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 574 31
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 433 31
AMD Radeon FreeSync - AMD Freesync Premium Pro 332 30
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 30
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 476 29
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 433 26
Google YouTube - Видеохостинг 3002 25
Apple iPhone 6 4861 25
Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 444 25
Microsoft Windows 10 1938 24
Samsung Galaxy Note 702 23
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 23
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 23
UL Solutions - Futuremark - 3DMark 299 22
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 22
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 22
MediaTek Dimensity - MediaTek D - серия мобильных платформ для смартфонов 209 22
Nvidia GeForce GTX 525 21
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 444 21
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 21
Dolby Digital - Dolby TrueHD - система цифрового многоканального звука 544 21
Ксенин Алекс 311 29
Сергеев Иван 74 4
Ерофеева Мария 31 4
Ширшов Павел 76 3
Goh Jaren - Гох Джарен 6 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 2
Сорокин Андрей 23 2
Наумов Максим 100 2
Гучиа Станислав 7 2
Fukasawa Naoto - Фукасава Наото 9 2
Симонов Игорь 103 2
Лаптева Марина 114 2
Загороднев Григорий 4 2
Ливинский Андрей 3 2
Sommer Stefan - Зоммер Штефан 3 1
Eremenko Paul - Еременко Пол 10 1
Starck Philippe - Старк Филипп 12 1
Камалеев Наиль 1 1
Levinson Mark - Левинсон Марк 11 1
Colucci Leonardo - Колуччи Леонардо 2 1
Colligan Ed - Коллигэн Эд - Коллиган Эд 26 1
Asar Sita - Азар Сита 1 1
Голубев Кирилл 3 1
Shapiro Gary - Шапиро Гэри 6 1
Hoffman John - Хоффман Джон 5 1
Ревин Алексей 2 1
Gornik Kathrin - Горник Кэтрин 1 1
Bence Bogar - Бенсе Богар 1 1
Chou Peter - Чоу Питер 29 1
Miura Kazuharu - Миура Казухару 1 1
Lopez Jennifer - Лопес Дженнифер 11 1
Lewis Shane - Льюис Шейн 1 1
Seybold Max - Сейболд Макс 1 1
Hongwei Wang - Хунвэй Ван 22 1
Woosik Chu - Вусик Чу 6 1
Роменский Роман 5 1
Vanjoki Anssi - Ваньоки Ансси 32 1
Smith Eric - Смит Эрик 7 1
Nolan Christopher - Нолан Кристофер 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 166163 283
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 71
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 68
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 62
Япония 13807 49
Южная Корея - Республика 7051 33
Европа 24962 32
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 29
Китай - Тайвань 4245 22
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 17
Финляндия - Финляндская Республика 3697 16
Индия - Bharat 5869 15
Германия - Федеративная Республика 13220 15
Азия - Азиатский регион 5920 14
Канада 5081 11
Сатурн - Титан (спутник) 533 8
Швеция - Королевство 3781 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 7
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2605 6
Италия - Итальянская Республика 4508 6
Испания - Каталония - Барселона 752 6
Германия - Берлин 732 6
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 302 6
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 5
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 5
США - Нью-Йорк 3180 5
Франция - Французская Республика 8176 5
Земля - планета Солнечной системы 10865 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 4
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 4
Украина 7928 4
США - Калифорния - Купертино 281 4
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 4
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 392 4
Корея полуостров - Корейский полуостров 110 4
Казахстан - Республика 6047 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 3
Европа Восточная 3138 3
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1832 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 124
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 84
Ergonomics - Эргономика 1755 49
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 42
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 735 34
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