Индексная книга CNews*
Акустические устройства Динамик Стереодинамики Внешний динамик
Публикаций - 405, упоминаний - 410
Акустические устройства упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|CNews - ZOOM.CNews 1763 76
|91Mobiles 1731 6
|Чудо техники 60 4
|TENAA 18 3
|DxOMark - Издание 36 3
|GizmoChina 103 2
|Bloomberg 1140 2
|The Verge - Издание 510 2
|DigiTimes - Издание 1298 1
|CNET Networks - CNET News 1642 1
|Мобильные системы 114 1
|Ubergizmo 6 1
|GSM Arena 68 1
|Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 527 1
|Engadget - Блог о технологиях 421 1
|CNBC - Consumer News and Business Channel 174 1
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 399 1
|Business Insider 213 1
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1255 1
|Reddit 265 1
|Wikipedia - Википедия 444 1
|WikiLeaks 115 1
|PCMark 106 10
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 7575 8
|IDC - International Data Corporation 4869 1
|Gartner - Гартнер 3496 1
|BlueFin Research 5 1
|Cinebench 25 1
|Strategy Analytics 283 1
|NPD Group 140 1
|SmartMarketing 73 1
|Wainhouse Research 40 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1238469, в очереди разбора - 853139.
Создано именных указателей - 121136.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1238469, в очереди разбора - 853139.
Создано именных указателей - 121136.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.