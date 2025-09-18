На российском рынке стартовали продажи новых игровых ноутбуков Acer Aspire 7

На российском рынке стартовали продажи новых игровых ноутбуков Acer Aspire 7 (A715-59G), которые сочетают в себе игровую производительность и универсальность для работы и развлечений. Об этом CNews сообщили представители Acer.

Ноутбук Acer Aspire 7 комплектуется процессорами Intel Core i5-13420H или Core i7-13620H и подойдет для игроманов и создателей контента, которым нужна высокая производительность в играх и креативном ПО. При этом новинка вполне подходит для офисной работы, веб‑серфинга, просмотра видео и редактирования мультимедиа благодаря сверхплавному дисплею с развёрткой 144 Гц и емкому аккумулятору (до девяти часов автономной работы).

Основные характеристики Aspire 7 (A715-59G) — дисплей: 15.6”; тип матрицы: IPS; разрешение: 1920x1080; частота обновления: 144 Гц; соотношение сторон: 16:9; процессор: Intel Core i5-13420H (8 ядер) / Intel Core i7-13620H (10 ядер); графика: Nvidia RTX 3050 6 ГБ GDDR6; ОЗУ: 16 ГБ DDR4; накопитель: 512 ГБ NVMe M.2 PCIe; порты: 1х HDMI 2.1, 1х MiniDP 1.4, 2х USB-C, 2х USB-A, RJ‑45, кардридер microSD, 3,5-мм разъем для наушников; прочее: Wi‑Fi 6, Bluetooth, стереодинамики, микрофоны, веб-камера 720p; вккумулятор: 54.8 Вт*ч; габариты/вес: 359,5x238x22,7 мм, 1,99 кг.

В базовой конфигурации Acer Aspire 7 комплектуется 8-ядерным процессором Intel Core i5-13420H с тактовой частотой 2.1 ГГц и бустом до 4,6 ГГц, а Aspire 7 в топовой — 10-ядерным Intel Core i7‑13620H (Raptor Lake‑H) с базовой тактовой частотой 2.4 ГГц и турбо‑режимом до 4.9 ГГц. В обеих версиях используется дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3050 с 6 ГБ памяти GDDR6.

Такое сочетание дает достаточную производительность для современных игр на средне‑высоких настройках и ускоряет задачи по рендерингу, обработке фото и видеомонтажу. Разумеется, графический адаптер поддерживает весь набор фирменных технологий NVIDIA, включая NVIDIA DLSS 2.0 для улучшения графики в играх, а также трассировку лучей и отражений.

Все конфигурации Acer Aspire 7 предлагают 16 ГБ оперативной памяти DDR4 (частота 3200 МГц) и накопители NVMe SSD объемом 512 ГБ в форм-факторе M.2 PCIe. Это сочетание ускоряет загрузку системы, приложений и объемных файлов. Также предусмотрены возможность расширения оперативной памяти до 32 ГБ и замена накопителя, что оставляет возможность для апгрейда в будущем.

Ноутбук Aspire 7 оборудован 15,6‑дюймовым IPS‑экраном с соотношением сторон 16:9, разрешением Full HD (1920x1080 пикселей) и частотой обновления 144 Гц. Это ключевой фактор для шутеров и соревновательных видеоигр: высокая частота даёт преимущество в плавности и отзывчивости. Матовое покрытия экрана Acer ComfyView устраняет блики и снижает напряжение на глаза, обеспечивая продолжительную и комфортную работу за ноутбуком.

Acer применила в линейке Aspire 7 эффективную систему охлаждения с двумя вентиляторами и несколькими тепловыми трубками, оптимизированную под баланс производительности и тишины. При длительной игровой нагрузке ноутбук способен постоянно поддерживать высокие частоты в пределах спецификаций процессора и видеокарты.

Acer Aspire 7 предлагает универсальный набор интерфейсов: HDMI 2.1 и MiniDP 1.4 для внешних дисплеев, Ethernet RJ‑45 для проводного подключения, 2x USB Type‑C, 2x USB-A, кардридер под microSD, а также аудиовыход 3,5 мм.

В ноутбуке Aspire 7 есть встроенная веб‑камера с разрешением 720p и микрофон с фирменной технологией Acer Purified Voice, которая отфильтровывает посторонние шумы и улучшает восприятие голоса собеседником. Клавиатура оснащена RGB-подсветкой, что позволяет комфортно работать даже в условиях недостаточной освещенности.

Питается Acer Aspire 7 от батареи емкостью 54,8 Вт*ч, что дает до девяти часов автономной работы при офисной нагрузке.

Корпус у Aspire 7 черного цвета, крышка ноутбука металлическая, а общий дизайн — лаконичный без лишних элементов. Габариты ноутбука составляют 359,5х238х22,7 мм, а весит девайс 1,99 кг, что довольно немного для игровых устройств.

Ноутбуки Acer Aspire 7 уже можно купить в рознице и интернет-магазинах: модель Acer Aspire 7 (A715-59G) с процессором Intel Core i5-13420H по цене от 64,9 тыс. руб., модель Acer Aspire 7 (A715-59G) с процессором Intel Core i7-13620H по цене от 78,74 тыс. руб.

Точные характеристики, цены и наличие в магазинах могут различаться в зависимости от региона.