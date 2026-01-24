Разделы

СОБЫТИЯ

24.01.2026 Лучшие игровые ноутбуки начала 2026 года: выбор ZOOM 1
17.11.2025 В «Ситилинке» стартовали продажи игрового ноутбука MSI Katana 17 B13U 1
17.10.2025 Ноутбуки Acer Nitro V16S в тонком корпусе появились в продаже в России 1
18.09.2025 На российском рынке стартовали продажи новых игровых ноутбуков Acer Aspire 7 1
03.07.2025 В России поступили в продажу новые ноутбуки Acer Nitro Lite 1
01.07.2025 Gainward представляет видеокарты Nvidia® GeForce RTX™ 5050 серий Ghost и Pegasus 1
09.06.2025 «М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост продаж видеокарт в 4,7 раза в I квартале 2025 года 1
28.05.2025 «М.Видео-Эльдорадо» начинает продажи видеокарт RTX 5060 моделей Palit и MSI 1
24.04.2025 Видеокарты серии RTX 5060 Ti стали доступны для покупки в «Ситилинке» 1
23.04.2025 Доступные игровые ноутбуки стоимостью до 100 000 рублей: хиты продаж 1
15.04.2025 Gainward представила видеокарты серий Nvidia GeForce RTX 5060 Ti и RTX 5060 Python III и Ghost 1
15.04.2025 Palit представляет видеокарты серий Nvidia® GeForce RTX™ 5060 Ti и RTX™ 5060: Infinity 3 и Dual 1
24.03.2025 Maibenben представляет игровой ноутбук X16D в России — мощный процессор, дисплей 165 Гц и видеокарта RTX 4060 1
28.02.2025 «М.Видео-Эльдорадо» отметила рост продаж видеокарт на 40% в 2024 году 1
03.02.2025 Лучшие геймерские ноутбуки начала 2025 года: выбор ZOOM 1
31.01.2025 Maibenben анонсирует игровые ноутбуки с графическими процессорами Nvidia GeForce RTX 50 1
31.01.2025 В «Ситилинке» появились в продаже видеокарты GeForce RTX 5080 2
09.01.2025 Palit представляет видеокарты серий Nvidia GeForce RTX 50: GameRock и GamingPro 1
09.01.2025 Gainward представляет видеокарты серий Nvidia GeForce RTX 50 Phantom и Phoenix 1
04.12.2024 Обзор Acer Swift Go 16: мощный ультрабук с искусственным интеллектом 1
03.10.2024 Infinix представляет в России игровой ноутбук GT Book 1
02.10.2024 «М.Видео-Эльдорадо» открывает продажи первого игрового ноутбука от Infinix ― GT Book 1
15.01.2024 Windows больше не нужна. В России научили Linux без труда запускать игры для Windows. Опрос 1
10.04.2023 «М.Видео-Эльдорадо» выводит на российский рынок флагманские ПК и игровой ноутбук от Thunderobot 1
24.10.2022 Игровые ноутбуки Thunderobot от Haier вышли на первое место в продажах в августе-сентябре 2022 года 1
07.12.2021 Palit представила серию видеокарт Geforce RTX 2060 12 GB Dual 1
20.09.2021 Intel перевербовала двух ценных сотрудников AMD, чтобы изгнать ее с рынка видеокарт 1
13.09.2021 Лучшие ноутбуки для учебы в 2021 году: выбор ZOOM 1
08.09.2021 6 лучших ноутбуков для учебы и творчества 2021 с графикой GeForce RTX 1
19.07.2021 Nvidia Studio упрощает создание игр с помощью RTX-ускорения и искусственного интеллекта 1
12.05.2021 Lenovo представила ноутбуки Legion с новейшими процессорами Intel Core и новые мониторы 1
20.08.2020 Zotac представляет первую рабочую станцию формата Мини-ПК с процессором десятого поколения и Nvidia Quadro RTX 2
02.04.2020 Партнеры Nvidia представили более 100 новых ноутбуков с графикой GeForce 2
01.09.2017 В России создается искусственный интеллект для ведения осмысленных разговоров 1
13.04.2017 В России представлен суперкомпьютер Nvidia DGX-1 для задач ИИ 1
21.11.2016 Dell EMC расширил портфолио решений для HPC облачными сервисами, ПО и новыми системами 1
24.02.2015 DeviceLock 8 DLP Suite получил сертификат соответствия Государственной системы техрегулирования Казахстана 1
15.11.2012 DeviceLock Endpoint DLP Suite получил сертификат Citrix Ready 1

Nvidia Corp 3761 32
Intel Corporation 12568 9
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 683 9
Palit Microsystems 42 7
Acer Group - Acer Inc 2668 6
ZIMAI Technology - Maibenben 23 4
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 721 4
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 391 4
Palit Microsystems - Gainward 12 3
Haier Group 209 2
Infinix Mobile - Infinix Mobility 188 2
Dell EMC 5101 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2109 2
AMD - Advanced Micro Devices 4485 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 882 2
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 150 2
HyperPC - Хайпер ПК 6 1
Proton Technologies AG 45 1
iPavlov - Айпавлов 9 1
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 119 1
Sony Interactive Entertainment - Sony Computer Entertainment - Sony Computer Entertainment Europe, SCEE - Sony Computer Entertainment America, SCEA - Sony Computer Entertainment Inc, SCEI - Team Soho 231 1
ИИ-Технологии 236 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 831 1
Zynga Game Network 132 1
Amazon Games - Amazon Game Studios - Amazon Game Tech 3 1
Danger Close Games - DreamWorks Interactive LLC - EA Los Angeles 33 1
Lesta Games - Леста Игры - Леста Геймс Эдженси - Lesta Studio - Леста Студио 41 1
Amazon Inc - Amazon.com 3150 1
Microsoft Corporation 25298 1
Lenovo Group 2370 1
Fortnite 90 1
GitHub 982 1
Razer Inc 80 1
Citrix Systems 841 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 794 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 506 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 393 1
Valve Software 234 1
Logitech 428 1
EA - Electronic Arts 1299 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2726 6
Walt Disney Company - Pixar Animation Studios 65 1
Lucasfilm Games - LucasArts Entertainment 53 1
Malibu Comics Entertainment - Malibu Graphics - Malibu Interactive 1 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8271 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 447 1
Государственная система технического регулирования республики Казахстан 2 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4206 31
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17841 27
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21808 22
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18490 21
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14993 19
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1084 15
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2824 14
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9871 14
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1146 14
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3554 13
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4053 11
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26100 11
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3000 10
DDR - Double data rate 2934 10
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4844 10
Вентилятор - Fan 1030 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13026 9
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10354 9
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12909 8
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14381 8
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10137 8
USB Type-C - USB-C - USB 3 2190 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 8
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13022 8
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 568 8
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6323 7
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1562 7
Notebook gaming - Игровой ноутбук 352 6
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 803 6
FTPS - FPS over SSL, по аналогии с HTTPS 615 6
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1788 5
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1475 5
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3726 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73607 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11474 5
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4116 5
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 428 5
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2376 5
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6258 4
Многозадачность - Multitasking - мультизадачность - многозадачный экран - многозадачный режим - Split Screen - Многоэкранный режим 880 4
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 388 29
Nvidia Blackwell 34 8
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1429 8
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 857 8
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1359 7
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 556 6
Palit GeForce GTX - Palit GeForce GTS - Palit GT - Palit GeForce GS - Palit GeForce Gamerock - Palit GeForce RTX 20 5
Microsoft Windows 16400 5
Nvidia Reflex Latency Analyzer 9 4
Nvidia NIM - Nvidia Inference Machine 6 4
MSI GeForce GTX - MSI GeForce RTX 12 3
Haier Thunderobot 43 3
Intel Core - Intel Raptor Lake 74 3
Nvidia Tesla GPU 188 3
Intel Core - Семейство процессоров 1238 3
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 292 3
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 180 3
Blackmagic Design - DaVinci Resolve 15 2
Nim - Nimrod - язык программирования 21 2
Infinix GT 5 2
Intel Core Ultra Series - Intel Arrow Lake - Intel Panther Lake - Intel Lunar Lake 75 2
Linux OS 10981 2
Microsoft Windows 10 1896 2
Intel x86 - архитектура процессора 1989 2
Nvidia G-Sync 162 2
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 150 2
Microsoft Azure 1468 2
DeviceLock DLP 81 2
WASD.tv - Стриминговая платформа для геймеров, киберспортсменов и любителей IRL 51 2
Acer Swift - Серия ноутбуков 78 2
Nvidia Quadro GPU 277 2
Nvidia GPU Turing 40 2
DeviceLock Enterprise Server - DLES - DeviceLock Enterprise Manager 19 2
Lenovo Legion - серия ноутбуков 51 2
Nvidia Max-Q 2 1
Nvidia VRWorks - Nvidia Variable Rate Shading (VRS) - Nvidia VR Ready 6 1
Intel Xeon Phi 38 1
Cyberpunk 2077 41 1
HP Pavilion Gaming - настольный ПК 6 1
HP Pavilion Notebook - HP Pavilion dv - HP Pavilion g - серия ноутбуков 119 1
Гайдарилов Арсен 5 2
Резников Олег 20 2
Fisher Jeff - Фишер Джефф 4 1
Buck Ian - Бак Йэн - Бак Ян 13 1
Bremer Andre - Бремер Андре 1 1
Бурцев Михаил 1 1
Тергоев Михаил 1 1
Ganthier Jim - Гантьер Джим 7 1
Bell Steve - Белл Стив 3 1
Джораев Антон 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 157877 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53532 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18320 2
США Восточное побережье - Восточное взморье 67 1
Казахстан - Республика 5825 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45985 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2542 1
Италия - Рим 206 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 7
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5910 6
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5282 5
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1445 5
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4767 3
PC game - Киберспорт - Esports - компьютерный спорт или электронный спорт 113 3
GMV - Gross Merchandise Volume - Gross Merchandise Value - Общий объём оборота товаров - Общая стоимость того, что было продано в определенный промежуток времени 123 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11440 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6950 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2298 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2498 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55056 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15206 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4675 1
Английский язык 6881 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1300 1
Ergonomics - Эргономика 1689 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2920 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6985 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3188 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 346 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1253 1
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 519 1
Металлы - Серебро - Silver 795 1
Информатика - computer science - informatique 1144 1
Quality of Life - Качество жизни 35 1
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 433 1
Литий - Lithium - химический элемент 604 1
Промышленный дизайн - промдизайн - предметный дизайн - индустриальный дизайн 202 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3772 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3724 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2796 1
STEM - S-science (наука), T-technology (технология), Е-engineering (инженерия), М-mathematics (математика) 51 1
TechSpot 161 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 330 1
Tom’s Hardware 528 1
CNews Мишень 173 1
Beijing University - Peking University - БэйДа - Пекинский университет 47 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1110 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 464 1
