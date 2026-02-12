Разделы

Infinix GT Infinix GT Book


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


12.02.2026 Infinix представила 2 новых продукта: игровой ноутбук GT Book 2026 и беспроводные наушники Xbuds N4 Pro 1
03.10.2024 Infinix представляет в России игровой ноутбук GT Book 6
02.10.2024 «М.Видео-Эльдорадо» открывает продажи первого игрового ноутбука от Infinix ― GT Book 4
26.06.2024 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж смартфона Infinix GT 20 Pro 2
25.06.2024 Infinix запускает игровой смартфон GT 20 Pro 1
14.09.2023 Infinix запускает в России смартфон GT 10 Pro 1

Публикаций - 6, упоминаний - 15

Infinix GT и организации, системы, технологии, персоны:

Infinix Mobile - Infinix Mobility 190 6
Nvidia Corp 3780 3
АБ-Трейд - Абсолют-Трейд 6 1
MediaTek - Ralink 573 1
PUBG Corporation 50 1
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 202 1
Transsion Holdings 65 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2741 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1080 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1688 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17846 5
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9873 4
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21810 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6330 4
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8394 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25695 3
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 569 3
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 1112 3
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1329 3
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4066 3
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2364 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10364 3
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1087 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10244 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13029 2
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2826 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11192 2
DTS HD - DTS-HD MA - DTS-HD Master Audio - DTS++ - DTS-HD High Resolution Audio - Digital Theater System - Семейство систем цифровой многоканальной звукозаписи 405 2
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2247 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4236 2
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1133 2
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1148 2
Notebook gaming - Игровой ноутбук 352 2
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1881 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 2
Соотношение сторон экрана - Отношение ширины кадра к высоте - Форматное соотношение - aspect ratio - Размеры экрана 678 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15001 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8941 2
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1475 2
Оповещение и уведомление - Notification 5385 1
Графен - Graphene - графеновые технологии - двумерная аллотропная модификация углерода, образованная слоем атомов углерода толщиной в один атом 266 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 1969 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4517 1
Native applications - Нативные приложения - Прикладные программы, оптимизированые под конкретные операционные системы 278 1
Акустические устройства - Динамик - Стереодинамики - Внешний динамик 591 1
Вентилятор - Fan 1030 1
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2453 1
PC game - Shooter - Tacticool - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1071 1
Карты памяти - Запоминающее устройство 2292 1
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2389 1
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 393 3
MediaTek Dimensity - MediaTek D - серия мобильных платформ для смартфонов 172 3
WASD.tv - Стриминговая платформа для геймеров, киберспортсменов и любителей IRL 51 2
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1431 2
Nvidia DLSS - Nvidia Deep Learning Super Sampling 39 2
PUBG Mobile - игра 25 2
Google Android 14820 2
Google Android 14 91 1
Microsoft Windows 11 736 1
Positive Technologies - The Standoff 365 Bug Bounty 127 1
MiHoYo - Genshin Impact 53 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1196 1
Россия - РФ - Российская федерация 158396 6
Европа 24684 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1876 1
Индия - Bharat 5732 1
Америка Южная 870 1
Африка - Африканский регион 3579 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26007 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5912 2
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1445 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20409 1
