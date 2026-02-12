Получите все материалы CNews по ключевому слову
Infinix GT Infinix GT Book
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Infinix GT и организации, системы, технологии, персоны:
|М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2741 3
|Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1080 1
|Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1688 1
|Россия - РФ - Российская федерация 158396 6
|Европа 24684 1
|Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1876 1
|Индия - Bharat 5732 1
|Америка Южная 870 1
|Африка - Африканский регион 3579 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1419048, в очереди разбора - 726238.
Создано именных указателей - 190470.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.