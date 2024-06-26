«М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж смартфона Infinix GT 20 Pro

«М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, сообщает о старте продаж смартфона Infinix GT 20 Pro. Новинка доступна для покупки в магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо» и онлайн с 25 июня 2024 г. по цене 41999 руб. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Смартфон получил 144-герцовый AMOLED-экран c разрешением 2436х1080 пикселей. Он работает на чипе MediaTek Dimensity 8200 Ultimate, который создан по 4нм технологическому процессу. Количество оперативной памяти – 12 ГБ с возможностью ее расширения до 24 ГБ.

Infinix GT 20 Pro получил основную камеру на 108 МП с автофокусом, оптической стабилизаций и диафрагмой f/1.8, а также два сенсора по 2 МП для макросъемки и расчета глубины сцены. Селфи-камера у смартфона на 32 МП, значение диафрагмы составляет f/2.2. Она позволяет снимать видео в разрешении 4К с частотой до 60 кадров в секунду или 1080p с частотой до 240 кадров в секунду.

«М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж смартфона Infinix GT 20 Pro

Чип MediaTek Dimensity 8200 Ultimate адаптирован для игр на максимальной настройке графики. А благодаря встроенной в корпус LED-подсветке Mecha Loop пользователи устройства получат преимущество в онлайн-играх. Например, в шутере PUBG Mobile она меняется в зависимости от прицеливания, стрельбы и передвижения на транспорте. В еще одном шутере – Free Fire подсветка используется при прицеливании и интенсивной стрельбе.

Эффекты подсветки будут полезны не только геймерам. Например, их можно настроить для уведомления входящих звонков, сообщений, уровня заряда и т.п.

Кроме подсветки, доступен режим Esports Mode, повышающий производительность в киберспортивных дисциплинах. Для отвода тепла используется жидкостная система охлаждения, в сочетании с графеновыми пластинами. Смартфон защищен от перегрева аккумулятора при подключении к зарядному устройству во время игр: питание передается напрямую на чип, в обход батареи, что понижает общую температуру устройства.

Емкость аккумулятора устройства составляет 5000 мАч. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 45 Вт. В качестве операционной системы используется Android 14 со специальной фирменной надстройкой XOS 14 for GT.

Новинка доступна с 25 июня 2024 г. в магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо» по цене в 41999 руб. за версию с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти.